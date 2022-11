Börsenbericht vom 29. November 2022 – Schweizer Börse gibt nach Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag kräftig abgerutscht. Die Aktien der Credit Suisse fielen zeitweise auf ein neues Rekordtief.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag mit klar tieferen Kursen beendet. Der SMI notierte zwar die meiste Zeit leicht im Minus, gegen Handelsschluss verstärkte sich die Abwärtsbewegung aber klar. Für Druck auf den SMI sorgten vor allem die beiden Index-Schwergewichte Nestlé und Roche, die klar im negativen Bereich gehandelt wurden. Händler sprachen von einem seit einiger Zeit zumindest per Saldo richtungslosen Handel. Manchmal seien die Schwergewichte dabei eine Stütze, manchmal - wie etwa heute - eine Belastung für den Gesamtmarkt.



Mit dem Ende der Berichtssaison seien nun wieder Konjunkturdaten verstärkt in den Fokus der Investoren gerückt, hiess es ausserdem. Die am frühen Nachmittag veröffentlichten deutschen Inflationsdaten für den November fielen zwar etwas besser aus als erwartet. Ökonomen sahen in ersten Reaktionen darauf aber noch keinen Grund zur Entwarnung. Auch die US-Notenbank Fed steht mit einer für den morgigen Mittwoch erwarteten Rede von Jerome Powell im Zentrum. Der Fed-Chef könnte dabei die jüngsten Erwartungen hinsichtlich einer etwas weniger restriktiven Geldpolitik nicht in dem Masse erfüllen, wie es die optimistischsten Erwartungen aktuell einpreisten, meinte ein Händler - deshalb habe wohl auch der Druck gegen Handelende deutlich zugenommen.



Der neue FuW Swiss 50 Index schloss 0,97% im Minus auf 2078,41 Punkten. Der SMI schloss mit einem Minus von 0,76% bei 11'077,81 Punkten nahe dem Tagestief, das Tageshoch lag ziemlich genau 100 Punkte darüber. Der 30 Titel umfassende SLI fiel um 0,78% auf 1692,59 und der breite SPI um 0,90% auf 14'133,12 Zähler. Unter den 30 Blue Chips gab es zum Schluss 21 Verlier und nur neun Gewinner.



Im negativen Fokus waren auch am heutigen Handelstag wieder die Aktien der Grossbank Credit Suisse (-3,6% auf 2,902). Das neue Tief, das am späteren Nachmittag erreicht wurde, liegt nun bei 2.867 Fr. Seit dem gestrigen Montag werden die Titel ohne die Bezugsrechte im Zusammenhang mit der laufenden Kapitalerhöhung gehandelt. Die separat an der SIX kotierten Bezugsrechte, die zum Kauf der neuen Aktien berechtigen, standen ebenfalls stark unter Druck (-31%). «Offenbar wollen zahlreiche Anleger bei der Kapitalerhöhung nicht mitmachen und verkaufen ihre Bezugsrechte», meinte ein Händler. Diese Verkaufswelle bei den Bezugsrechten wiederum übe ebenfalls Druck auf die Aktien aus.



Für das klare Minus zum Handelsschluss sorgten aber vor allem die beiden Index-Schwergewichte Nestlé (-2,0%) und Roche (-1,0%). Der Nahrungsmittel-Hersteller hielt am Dienstag einen Investorentag ab. Grundsätzlich habe dieser wenig Überraschendes gebracht, hiess es. Die Aktie habe aber im Vorfeld des Investorentages einen guten Lauf gehabt und einige Analysten hätten sich von den neuen Mittelfristzielen und in Sachen Aktienrückkäufe wohl etwas mehr erhofft, sagte ein Marktteilnehmer. Aber Grund zur Sorge gebe es bei Nestlé bestimmt nicht.



Roche hatte derweil am Morgen mitgeteilt, seine Krebstherapie Tecentriq in der Indikation Blasenkrebs freiwillig vom US-Markt zurückzuziehen. Novartis (+0,02%) als drittes Schwergewicht hielt sich knapp im Plus.



Grosse Abgaben gab es bei den Blue Chips auch für einige Wachstumswerte wie etwa Givaudan (-3,7%), Straumann (-3,5%), Lonza (-2,8%) oder Sonova (-2,0%). «Vor der morgigen Powell-Rede war auch bei den hiesigen Wachstumsaktien eine gewisse Abgabebereitschaft zu verspüren», sagte ein Händler. Signalisiere Powell ein Festhalten am strikten geldpolitischen Kurs, könnte diesem Titelsegment gar ein weiterer Rücksetzer drohen.



Klar im Plus schlossen die beiden Uhrenwerte Richemont (+2,3%) und Swatch (+1,4%) sowie Schindler (+1,5%). Händler verwiesen hier auf China, wo die neuesten Corona-Meldungen zumindest nicht noch negativer ausgefallen sind als zuvor. Auch gewisse Finanzwerte zeigten sich freundlich, allen voran Swiss Re (+0,9%) und Julius Bär (+0,6%).



Im breiten Markt verloren vor allem Titel aus dem wachstumsträchtigen Gesundheitssektor zum Handelsschluss stark an Terrain, so etwa Idorsia (-6,7%), Tecan (-6,1%) oder Medacta (-5,5%). Dottikon ES (+1,5%) legten nach der Veröffentlichung von Halbjahreszahlen dagegen deutlich zu, hielten aber nicht die ganzen Gewinne.

New York: Investoren halten sich bedeckt

Nach einem schwachen Wochenauftakt haben sich die Anleger an der Wall Street am Dienstag zurückgehalten. Die grossen Aktienindizes lagen im frühen Handel leicht im Minus. So gab der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt mit 0,16% moderat nach auf 33’795 Punkte. Am Montag hatte die Protestwelle in China die Kurse erheblich belastet. Ende vergangener Woche war der Dow noch auf das höchste Niveau seit April gestiegen.

Der marktbreite S&P 500 lag am Dienstag im frühen Handel mit 0,06% im Minus bei 3962 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,06% auf 11 581 Punkte.

Am Markt kursierten Spekulationen, dass die jüngsten Proteste in China gegen die strikten Corona-Beschränkungen die chinesische Staatsführung dazu veranlassen könnten, ihre Null-Covid-Politik schneller zu lockern. Dafür will China wohl Impfungen von Älteren stärker vorantreiben. Am Vortag hatten die Proteste in China Sorgen vor einem weiteren wirtschaftlichen Rückschlag und Produktionsunterbrechungen geschürt.

In den Blick rückt allmählich die für Mittwoch vorgesehene Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell. Anleger warten auf Hinweise auf eine zukünftig möglicherweise weniger aggressive Geldpolitik der Fed. Vor dem Wochenende steht zudem mit dem Arbeitsmarktbericht für November der konjunkturelle Höhepunkt der Woche an.

Hinterlegungsscheine (ADR) von in New York notierten chinesischen Aktien wie die der Internethändler Alibaba Group und JD.com reagierten mit Aufschlägen von bis zu acht Prozent auf die Spekulationen rund um China. Auch die chinesischen Internetaktien Baidu und Pinduoduo legten kräftig zu.

Die Titel des Logistikers UPS profitierten mit plus 1,8% von einer neuen Kaufempfehlung der Deutschen Bank.

Die Anteile des US-Krankenversicherers UnitedHealth verloren knapp ein Prozent. Die Prognose des Unternehmens für den Gewinn je Aktie im kommenden Jahr blieb etwas hinter der Markterwartung zurück.

Bonds: Kursgewinne - Emissionsgeschäft läuft weiter rege

Die freundliche Stimmung vom Wochenstart setzt sich am Schweizer Bondmarkt auch am Dienstag weiter fort. Händler heben vor allem das anhaltend rege Geschäft am Primärmarkt positiv hervor. 2022 habe sich trotz der zahlreichen Krisen zu einem «stattlichen Emissionsjahr» gemausert, bescheinigt ein Händler.

Nachdem zum Wochenstart zwei ausländische Emittenten den Markt angezapft hatten, hat sich am Berichtstag die Genfer Kantonalbank noch 100 Mio. Fr. für acht Jahre beschafft.

Generell gehe er aber davon aus, dass die kommende Woche dann bereits ruhiger verlaufen werde. Es gebe kaum noch Projekte. Allerdings stünde kommende Woche noch die Pfandbriefbank schweizerscher Hypothekarinstitute auf der Agenda. Damit dürfte sich dann aber das Geschäft mit heimischen Emissionen für dieses Jahr auch erschöpfen.

Gleichzeitig gehe er aber davon aus, dass die Nachfrage der Investoren auch im Dezember hoch bleiben werde. «Das Interesse reisst bei den Kunden meist nicht so schnell ab wie das Emissionsgeschäft», erklärt der Händler. In einem solchen Falle würde sich die Nachfrage dann auf die Sekundärbücher verschieben.

Insgesamt sei er sehr zufrieden mit 2022. Das am Ende erreichte Volumen sei gerade im Frühjahr mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges nicht zu erwarten gewesen. In der Zeit zwischen März und Juni sei es dann auch zu einer gewissen Emissionspause gekommen. «Eine weitere haben wir im Oktober gesehen, als Themen wie Inflation die Märkte in Atem hielten.» Ein «fulminanter» November habe die Bilanz dann aber aufgepolstert.

Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende Dezember-Conf-Future gewinnt gegen 14.20 Uhr 48 Basispunkte (BP) hinzu auf 146,00%. Der Umsatz beträgt 70 Kontrakte. Am Vortag hatte der Conf zunächst zwar auch hinzugewonnen, schloss am Ende aber um 14 BP tiefer. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index steigt um 26 BP auf 126,11%.

Unter den bislang gehandelten Eidgenossen halten sich Kursgewinner (5) und -verlierer (4) in etwa die Waage. Beide Benchmarks sind noch ungehandelt. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) rentiert mit 0,79% und die zehnjährige (0,5/2032) mit 1,05%.

Der Kassazinssatz sinkt auf 1,009 von 1,035% am letzten Handelstag.

Euro legt zum Dollar leicht zu – Franken etwas schwächer

Der Euro hat am Dienstag leicht von einem etwas ruhigeren Umfeld an den Finanzmärkten profitiert. Die Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 1.0363 $ und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor. Unter dem Strich verlief der Handel aber eher richtungslos.

Auch zum Franken legte die Gemeinschaftswährung am Dienstag insgesamt leicht zu. Das Währungspaar notiert bei 0.9853 nach 0.9828 am Morgen, jedoch unverändert gegenüber dem Mittagsgeschäft. Auch der Dollar legte zur Schweizer Währung am Dienstag etwas zu und passierte im Verlauf des Nachmittags die 0.95-Marke. Derzeit kostet der Greenback 0.9509 Fr.

Der Euro profitierte zunächst von einem schwachen Dollar. Am Markt wurde auf die etwas ruhigere Lage in China verwiesen, die den sicheren Hafen Dollar weniger lukrativ erscheinen liess. In den vergangenen Tagen war es in der Volksrepublik zu Protesten gegen den strikten Corona-Kurs der politischen Führung gekommen. Dies hatte an den Märkten die Frage aufgeworfen, wie die kommunistische Partei darauf reagiert und was das für die Wirtschaft bedeutet. Massive Polizeipräsenz verhinderte am Dienstag in mehreren chinesischen Städten ein Wiederaufflammen der Proteste.

Rückenwind erhält der Euro auch durch Äusserungen aus den Reihen der EZB. Zuletzt hatten sich mehrere Notenbanker, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, in Richtung weiterer Zinsanhebungen geäussert. Neue Inflationsdaten aus Deutschland und Spanien deuten allerdings auf einen nachlassenden Preisauftrieb hin, wenngleich auf hohem Niveau. Am Finanzmarkt wurde der Euro dadurch moderat belastet, weil die Entwicklung auf ein etwas langsameres Straffungstempo hindeuten könnte. Jörg Zeuner, Chefökonom von Union Investment, relativierte: Der Inflationsrückgang nehme nur wenig Druck von der EZB.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.86218 (0.86606) britische Pfund und 143.36 (144.90) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1757 $ gehandelt. Das waren 17 $ mehr als am Vortag.

Ölpreise geben Gewinne teilweise wieder ab

Die Ölpreise haben am Dienstag im Nachmittagshandel anfängliche Gewinne teilweise wieder abgegeben. Am frühen Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,73 $. Das waren 54 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 90 Cent auf 78,12 $. Zeitweise waren die Ölpreise jedoch um mehr als 2$ gestiegen.



Nachdem die Ölpreise zunächst merklich zugelegt hatten, gerieten sie am Nachmittag unter Druck und gaben ihre Gewinne teilweise wieder ab. Händler verwiesen auf unbestätigte Berichte, laut denen die Opec+ ihre Fördermenge auf ihrer Sitzung am Sonntag unverändert belassen könnte. Am Montag waren Spekulationen aufgekommen, laut denen die Förderung, nochmals reduziert werden könnte. Die Ölpreise hatten daraufhin zugelegt.



Die Unsicherheit bleibt angesichts des künftigen Kurses der Opec+ und der Null-Covid-Politik in China aber hoch. Am Montag waren die Ölpreise wegen der Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung in China nach Protesten gegen die harten Corona-Massnahmen zunächst stark gefallen. Dies hatte an den Märkten die Frage aufgeworfen, wie die kommunistische Partei darauf reagiert und was das für die Wirtschaft bedeutet. Massive Polizeipräsenz verhinderte am Dienstag in mehreren chinesischen Städten ein Wiederaufflammen der Proteste.

AWP/REUTERS

