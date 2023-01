Börsenbericht vom 5. Januar 2023 – Schweizer Börse gönnt sich zunächst eine Verschnaufpause Nach zwei starken Tagen fällt der Handelsstart am Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag schwächer aus.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter

Nach dem starken Start in das neue Börsenjahr gönnt sich der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag zunächst eine Verschnaufpause. Immerhin hat der Leitindex SMI an den ersten beiden Handelstagen 2023 knapp 4% hinzugewonnen. Getrieben worden seien die Märkte zuletzt von der Hoffnung auf eine nachlassende Inflation. So sind die Daten im wichtigen Nachbarland Deutschland deutlich und in der Schweiz moderat zurückgegangen - bewegen sich aber auch weiterhin auf historisch hohen Niveaus.



Dass es beim Thema Teuerungsrate noch keine echte Entspannung gibt, unterstreicht auch das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed vom Vorabend. Es unterstreiche erneut, dass der Markt die Entschlossenheit der US-Notenbank bei der Inflationsbekämpfung nicht so ernst nehme, heisst es in einem Kommentar. «Denn die Markterwartungen an den finalen Zinshöhepunkt und die Aussagen von den Fed-Bankern liegen ziemlich weit auseinander.» Im Tagesverlauf stehen zahlreiche Wirtschaftsdaten auf der Agenda, darunter auch der ADP-Report am Nachmittag, bevor am morgigen Freitag die monatlichen US-Jobzahlen kommen. In Europa werden die Produzentenpreise weitere Einblicke in die Inflationsentwicklung bieten.



Der SMI verliert gegen 09.20 Uhr 0,53% auf 11'081,23 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,44% auf 1702,25 Punkte vor und der breite SPI um 0,43% auf 14'192,63 Punkte. Innerhalb des SLI kommen auf 22 Verlierer sieben Gewinner. Swisscom sind unverändert.



Die grössten Abschläge verbuchen im frühen Handel Kühne + Nagel mit -1,9%. Nach ihrem starken Lauf an den ersten beiden Handelstagen 2023 (+15%) geben AMS Osram aktuell um 1,5% nach. Laut Händlern belastet auch eine Abstufung durch Kepler Cheuvreux.



Dem stehen Kursgewinne von 0,9% bei Sonova gegenüber, nachdem der Hörgeräteriese die Markteinführung einer neuen «Einstiegslösung zur Hörunterstützung» angekündigt hat.



Euro weiter knapp über 1.06 $ - Frankenkurs stabil

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel weiter knapp über der Marke von 1.06 $ gehalten. Aktuell kostet ein Euro 1.0613 $ und damit etwas mehr als am Vorabend. Am Mittwoch hatte sich die europäische Gemeinschaftswährung im Tagesverlauf wegen besser als erwartet ausgefallener Konjunkturdaten aus der Eurozone von den kräftigen Verlusten am Dienstag erholt - daran hatte die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung am Mittwochabend nichts geändert.



Derweil präsentiert sich der Franken recht stabil. Das Euro/Franken-Paar bewegt sich mit 0.9866 knapp über dem Niveau vom Vorabend. Der US-Dollar hat sich bei einem Kurs von 0.9297 Fr. quasi seit Mittwochnachmittag kaum von der Stelle bewegt.



Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwochabend deutlich gemacht, dass sie die Inflation weiter entschlossen bekämpfen will. Die Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss warnten vor einer «ungerechtfertigten» Lockerung der Finanzmarktkonditionen, heisst es in dem Protokoll zur jüngsten Zinsentscheidung vom 14. Dezember. Dies könnte den Kampf um die Preisstabilität beeinträchtigen. Auf der Sitzung Mitte Dezember hatte das Fed ihr Zinserhöhungstempo verlangsamt. Notenbankchef Jerome Powell stellte weitere Zinserhöhungen in Aussicht.



Gegenüber dem US-Dollar bewegt sich der Euro weiter in der Spanne zwischen 1.05 $ und 1.07 $, innerhalb derer sich die Gemeinschaftswährung seit Anfang Dezember befindet. Damit hat sich der Euro etwas von den starken Verlusten bis Ende September erholt. Damals war der Euro bis auf 0.9536 $ gefallen. Vor einem Jahr hatte ein Euro noch fast 1.15 $ gekostet.



Am Donnerstagvormittag könnte die Veröffentlichung der deutschen Handelsbilanz im November für Bewegung sorgen. In den USA wird am Nachmittag ebenfalls die Handelsbilanz veröffentlicht. Zudem liefert der ADP-Arbeitsmarktindex eine erste Indikation über die Entwicklung der Beschäftigung in den Vereinigten Staaten. Am Freitagnachmittag steht dann der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht für den Monat Dezember an.

Ölpreise erholen sich etwas von starken Vortagesverlusten

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag etwas von den starken Verlusten der vergangenen beiden Handelstage erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 78.98 $. Das waren 1.14 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1.12 $ auf 73.96 $.



Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am Ölmarkt. Zu Beginn des neuen Jahres waren die Notierungen noch stark gefallen. Der Preis für Nordsee-Öl sank in den vergangenen beiden Handelstagen etwa 6 $. Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus China und die starke Corona-Welle in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt hatten Nachfragesorgen am Ölmarkt geschürt.



Ein Anstieg der Ölreserven in den USA konnte die Ölpreise am Morgen nicht weiter belasten. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 3,3 Mio. Barrel verzeichnet hatte.



Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten erwartet. Sollte die US-Regierung ebenfalls einen Rückgang der Ölreserven melden, könnten das für neue Impulse am Ölmarkt sorgen.

Wallstreet reagiert auf Fed-Protokolle

Die US-Märkte wurden am Mittwoch von den Fed-Protokollen bestimmt. Die US-Notenbank Fed sieht nach einer Serie aggressiver Zinsschritte im Kampf gegen die Inflation für 2023 ein geringeres Tempo bei der Straffung ihrer Geldpolitik. Wie aus den Protokollen der Sitzung vom Dezember hervorgeht, erkennen die Währungshüter als Folge ihrer straffen Zinspolitik «erhebliche Fortschritte» beim Eindämmen des Preisauftriebs. Erste Kursgewinne nach der Publikation am Aktienmarkt bröckelten im Verlauf aber etwas ab.

Der Dow Jones Industrial gewann 0,4% auf 33’269,8, der S&P 500 stieg 0,8% auf 3852. Der Nasdaq 100 zog 0,5% auf 10’914,8 an. Die Ölpreise gaben deutlich nach.

Zu den Verlierern gehörten Microsoft (–4,3%). Sie litten unter der Herabstufung durch UBS. Die Analysten setzen Microsoft von «Buy» auf «Neutral» und passten das Kursziel von 300 auf 250 $ (Kurs aktuell 229 $) an. Nach dem Home-Office-Boom erwarten sie für die Cloud-Technologie Azure und das Office-Programmpaket eine Wachstumsverlangsamung.

Der Softwarehersteller Salesforce will 10% der Stellen abbauen und einige Standorte schliessen. Das Umfeld bleibe schwierig, und die Kunden seien bei ihren Kaufentscheidungen vorsichtiger, hiess es in einem Mitarbeiterbrief. Die Kosten für den Stellenabbau betragen 1,4 bis 2,1 Mrd. $. Die Aktien, die sich im vergangenen Jahr in etwa halbiert hatten, zogen 3,6% an.

Die Titel von GE Healthcare feierten am Mittwoch nach der Loslösung von GE ihr Debüt an der Nasdaq. Sie gewannen überproportional zum Markt gemessen am rechnerischen Ausgabekurs rund 8%. Die Valoren des Mutterkonzerns GE zogen fast 6% an.

Optimismus in Asien

Der Optimismus ist am Donnerstag auch an den asiatischen Aktienmärkten zu spüren. Hoffnung auf das Ende der XXL-Zinsschritte der Fed und auf eine schnelle Erholung Chinas nach der Corona-Infektionswelle geben den Anlegern am Donnerstag neuen Mut. «Die Wiedereröffnung Chinas hat einen grossen Einfluss... weltweit», sagte Joanne Goh von der DBS Bank in Singapur zu Reuters. Denn dies könne nicht nur den Tourismus und den Konsum ankurbeln, sondern auch einige der Lieferkettenengpässe beheben.

Der Nikkei 225 gewinnt 0,4%, der Hangseng tendiert 1,3% höher, der Shanghai Composite liegt 1% im Plus, . Der koreanische Aktienmarkt ist gemessen am Kospi 0,6% fester.

AWP/REUTERS

