Börsenbericht vom 14. März 2023 – Schweizer Börse: Händler hoffen auf Stabilisierung Am Schweizer Aktienmarkt gibt es am Dienstagvormittag wenig Bewegung. Finanzwerte stehen nach wie vor auf den Verkaufszetteln.

Die Schweizer Aktienbörse präsentiert sich am Dienstag im Verlauf insgesamt wenig verändert. Nach den starken Verlusten der vergangenen Sitzungen, bei denen die ganze Jahresperformance ausradiert wurde, hoffen die Marktteilnehmer auf eine Stabilisierung. Doch der US-Finanzsektor sorge weiterhin für grosse Verunsicherung, heisst es. Zu stark seien nach dem Ausfall dreier US-Geldhäuser die Erinnerungen an die Finanzkrise 2008, als die Investmentbank Lehman Brothers zusammengebrochen war.



Am Vortag hatte sich das Geschehen an der Wallstreet zwar etwas beruhigt, aber die Bankaktien waren erneut stark unter die Räder gekommen. Es werde sich erst weisen müssen, ob die von der US-Notenbank Fed und der Regierung getroffenen Unterstützungsmassnahmen genügten, um das Vertrauen in den Finanzsektor wiederherzustellen, sagte ein Händler. Viele Marktteilnehmer befürchteten eine Ansteckung in der Branche. «Handelt es sich nun 'nur' um kurzfristige Turbulenzen oder breitet sich die Krise aus?» - das ist die grosse Frage. Viele Marktteilnehmer wetten nun auch darauf, dass das Fed von seinem Straffungskurs abrücken und eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegen wird. Dies dürfte allerdings auch davon abhängen, wie die am Nachmittag (13.30 Uhr) erwarteten Inflationsdaten aus den USA ausfallen. Diese könnten nämlich die Märkte auch noch stärker bewegen.



Der SMI hat sich im bisherigen Handel über weite Strecken in einer engen Spanne von rund 50 Punkten bewegt und notiert um 11.20 Uhr um 0,12% tiefer auf 10'619,24 Punkten. Der FuW Swiss 50 Index steigt um 0,03% auf 2125,84 Punkte. Der SLI sinkt um 0,08% auf 1683,11 Zähler und der SPI 0,06% auf 13'823,48 Punkte. Im SLI stehen sich 16 Verlierer und 14 Gewinner gegenüber.



Nach wie vor stehen die Finanzwerte auf den Verkaufszetteln. Hier werde noch Abstinenz geübt, sagte ein Marktanalyst. Die Anleger fürchteten die Risiken betreffend möglicher Zweit- und Drittrundeneffekte. Im Fokus stehen hierzulande die Aktien der Credit Suisse (-4,4%). Gemäss dem heute veröffentlichten Geschäftsbericht kämpft die CS weiter mit Geldabflüssen. Zwar hätten sich die Abflüsse auf viel tieferen Niveaus stabilisiert, sie hätten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Geschäftsbericht aber noch nicht gedreht, teilt die Bank mit. Zudem erwartet sie im ersten Quartal einen Verlust in der Vermögensverwaltung.



Auch die Kurse der Finanzhäuser UBS (-0,4%), Julius Bär (-1,4%) und Partners Group (-1,8%) geben nach. Nicht besser schlagen sich die Versicherer Zurich (-1,0%) und Swiss Re (-1,3%). Einzig Swiss Life (+0,5%) legen etwas zu.



Im Gegensatz zum Vortag bilden die Aktien der als defensiv geltenden Marktschwergewichte Nestlé (-0,2%) und Novartis (-0,03%) keine Stütze für den Gesamtmarkt. Roche (+0,2%) legen leicht zu.



Auf den anderen Seite ziehen Schindler (+1,9%) mit dem Rückenwind einer Kurszielerhöhung und Kaufempfehlung der UBS klar an. Givaudan (+2,4%) setzen nach den Avancen vom Vortag den Aufwärtstrend weiter fort. Holcim (+1,1%) profitieren von einer Kurszielerhöhung von SocGen. Bei Straumann (+0,9%) wird die Ankündigung neuer digitaler Produkte positiv gewürdigt.



Grosse Bewegungen gibt es vor allem dank Firmenergebnissen auf den hinteren Reihen. So werden die Aktien des Flughafens Zürich (+0,9%), BKW (+1,5%) und SF Urban Properties (+2,8%) nach Zahlen höher gehandelt. Tecan (+5,1%) sind ebenfalls nach Zahlen gefragt. Händler sprechen von einer Erleichterung, dass Tecan gut abgeschnitten und sich auch zuversichtlich über die weiteren Aussichten geäussert habe.



Dagegen büssen Komax (-5,1%), Sensirion (-8,9%) und Newron (-3,0%) nach Zahlen deutlich an Wert ein. Und bei den Aktien von Polypeptide (-22%) belastet ebenfalls der Geschäftsabschluss. Auch nach zwei Gewinnwarnungen in 2022 hat der Auftragsfertiger die eigenen (gesenkten) Vorgaben verfehlt und lässt nach einem Gewinneinbruch die Dividende ausfallen.

Bonds Schweiz: Uneinheitlich - Eidgenossen bleiben gesucht

Die Schweizer Obligationenbörse zeigt sich am Dienstag uneinheitlich. Topqualität bleibt gefragt, weil die Anleger als Folge der anhaltenden Verunsicherung Risiken meiden. Andere Marktsegmente hingegen büssen an Wert ein.



Insgesamt sei es im Laufe des Vormittags aber zu einer leichten Entspannung gekommen, heisst es im Handel. Entscheidende Neuigkeiten in der Krise rund um die kollabierte US-Bank SVB habe es zwar nicht gegeben, dafür seien weitere Hiobsbotschaften ausgeblieben.



Ungewiss ist derzeit, ob die grossen Notenbanken - insbesondere die US-Notenbank Fed - ihren Zinskurs wegen der Bankturbulenzen ändern werden. So sind die Erwartungen an das Fed zuletzt deutlich gesunken: eine Zinsstraffung um 50 Basispunkte (BP) bei der Sitzung nächste Woche, wie es noch kurz vor den Turbulenzen für möglich gehalten wurde, ist aktuell kaum mehr vorstellbar.



Realistischer sei eine kleinere Anhebung oder gar eine Zinspause, meinte ein Händler. Einzelne Banken wie das japanische Geldhaus Nomura rechnen sogar mit einer Zinssenkung in den USA.



Doch dies dürfte auch davon abhängen, wie die am Nachmittag (um 13.30 Uhr) zur Publikation anstehenden Inflationszahlen ausfallen werden. Sollten diese negativ überraschen, also höher ausfallen als geschätzt, könnte es zu grösseren Verwerfungen an den Finanzmärkten kommen. Das Fed käme dann in den Zwiespalt, ob es lieber die Inflation oder die Bankenkrise bekämpfen soll. Vor der Eskalation rund um die US-Bank SVB waren vor allem die Teuerungsdaten wichtig für den Kurs des Fed.



An diesem Donnerstag entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über ihre Geldpolitik, in rund einer Woche folgen dann das Fed und die Schweizerische Nationalbank (SNB).



Derweil hat sich in der Schweiz der Preisanstieg für Unternehmen im Februar deutlich verringert. Die Jahresteuerung für die Produzenten- und Importpreise sank auf 2,7% von 3,3% im Januar. Der Höhepunkt war im letzten Frühsommer bei 6,9% erreicht worden, seither hat er deutlich zurückgebildet. Der aktuelle Stand ist der tiefste Wert seit April 2021.



Der Juni-Kontrakt des Conf-Future notiert um 13.00 Uhr um 4 Basispunkte (BP) höher auf 141,34%. Der Umsatz beträgt geringe 13 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 10 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) ermässigt sich um 7 BP auf 125,32%. Am Vortag hatte er 101 BP höher geschlossen.



Von den elf gehandelten Eidgenossen legen neun zu, zwei geben nach. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,179 und die der zehnjährigen mit 1,146% angegeben



Der Primärmarkt wurde bisher nicht beansprucht. Es stünden aber einige Emittenten in den Startlöchern, sagt ein Händler. Am Vortag hatte die Engadiner Kraftwerke AG 100 Mio. Fr. für 7 Jahre aufgenommen.



Der zehnjährige Kassazinssatz ist auf 1,140 von 1,122% am Vortag gestiegen. Letzten Mittwoch hatte der Satz ein Jahreshoch bei 1,514 markiert.

Euro vor US-Inflationsdaten stabil zu Dollar und Franken

Der Euro hat sich am Dienstag zuletzt wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung war im frühen Handel unter 1.07 $ gefallen, bevor sie sich wieder etwas erholte. Am Mittag notiert der Eurokurs bei 1.0727 $ und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.



Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 0.9778 ebenfalls kaum verändert gegenüber dem Vorabend. Der US-Dollar bewegt sich zum Franken unterdessen weiter in einer engen Spanne um die 0,91er Marke. Aktuell geht er zu 0.9113 Fr. um, nachdem er im frühen Handel erneut kurzzeitig darunter gerutscht war.



An den Finanzmärkten sind die Turbulenzen im US-Bankensektor weiterhin das wichtigste Thema. Angesichts des Einschreitens von Finanzministerium, Notenbank und Einlagensicherungsbehörde aber haben sich die Gemüter der Investoren inzwischen etwas beruhigt.



Nunmehr warten die Anleger auf Inflationszahlen aus den USA, die um 13.30 Uhr veröffentlicht werden. Fraglich ist aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen, ob diese eine Wiederbelebung der Zinsängste mit sich bringen. Denn zum einen habe sich der monatliche Anstieg im Vergleich zum Januar wohl abgeschwächt, zum anderen wirkten Basiseffekte dämpfend auf die Jahresraten sowohl beim Gesamt- als auch beim Kernindex, bei dem schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden.



Vor der Eskalation der Probleme rund um die US-Bank SVB war den Teuerungsdaten eine entscheidende Bedeutung für den Kurs der amerikanischen Notenbank Fed zugestanden worden. Die Bankturbulenzen aber haben die Zinserwartungen an die Fed erheblich gedrückt und so den Dollar zu Wochenbeginn belastet.



Eine Zinsstraffung um 0,5 Prozentpunkte auf der kommenden Zinssitzung in gut einer Woche, wie sie vor den Turbulenzen für möglich gehalten wurde, erscheint aktuell kaum vorstellbar. Realistischer scheint eine kleinere Anhebung oder eine Zinspause zu sein. Einzelne Banken wie das japanische Geldhaus Nomura rechnen sogar mit einer Zinssenkung.

Ölpreise weiten anfängliche Verluste aus

Die Ölpreise haben am Dienstag anfängliche Verluste ausgeweitet. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 79.06 $. Das waren 1.71 $ weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 1.90 $ auf 72.92 $.



Bereits am Montag waren die Ölpreise unter Druck geraten. Sie wurden zuletzt von der schlechten Stimmung an den Finanzmärkten mit nach unten gezogen. Ausschlaggebend sind erhebliche Turbulenzen im US-Bankensektor. Offenbar wird am Rohölmarkt nicht ausgeschlossen, dass sich die Turbulenzen auf die Realwirtschaft übertragen und die Ölnachfrage dämpfen.



Die Ölpreise seien zuletzt durch die Finanzmärkte beeinflusst worden, kommentierte Carsten Fritsch von der Commerzbank. «Angesichts dessen ist auch in den kommenden Tagen mit hoher Volatilität zu rechnen, wobei Fundamentaldaten nur eine untergeordnete Rolle spielen dürften.»



Im Blick stehen am Nachmittag die Inflationsdaten aus den USA. Zwar ist ihre Bedeutung für den kurzfristigen Kurs der US-Notenbank Fed aufgrund der Bankturbulenzen gesunken. Für die grundsätzliche Zinspolitik der Federal Reserve spielt die Inflationsentwicklung aber eine grosse Rolle. Die US-Geldpolitik hatte in den vergangenen Monaten grosse Auswirkungen auf den Ölmarkt, da sie die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst.

Wallstreet etwas stabiler

In einer angespannten Sitzung hielten sich am Montag zwar die grossen Aktienindizes. Der Dow Jones Industrial schloss nur 0,3% tiefer auf 31'819 Punkten, der breit gefasste S&P 500 gab 0,2% auf 3’856 Punkte nach, während der technologielastige Nasdaq Composite sogar 0,5% auf 11'189 Zähler zulegte. Aber vor allem Finanztitel verzeichneten zum Teil schwere Kursverluste.

First Republic Bank (–61,8%) traf es am schwersten. Vor allem Regionalbanken standen unter Abgabedruck, wie Key Corp (–27,3%), Western Alliance Bancorp (–47,1%), Pac West Bancorp (–21%) und Zions Bancorp (–25,7%). Ein Sprecher von Charles Schwab (–11,6%) versicherte, dass der Asset-Manager keine Papiere mit Verlust verkaufen müsse und die Liquidität ausreiche.

Auch andere Finanztitel litten unter der schlechten Stimmung, wie American Express (–4,9%) und Goldman Sachs (–3,7%). Ausserhalb des Bankensektors sah es besser aus. Schwergewichte wie Microsoft (+2,1%), Apple (+1,3) und Coca-Cola (+1%) legten zu.

Der Goldpreis stieg knapp 3%, auch Bitcoin zog an, währen Rohöl in New York tiefer gehandelt wurde. Treasury-Anleihen waren gesucht. Die Rendite zweijähriger Papiere, die sich eng am US-Notenbankzins orientiert, verzeichnete den grössten Tageseinbruch seit 1987.

Asien/Pazifik deutlich im Minus

Die Kurse an den asiatischen Börsen haben am Dienstag deutlich nachgegeben. Damit schlossen sich die Märkte in Fernost, die am Vortag noch vergleichsweise robust in die Woche gestartet waren, nicht der zögerlichen Stabilisierung der Wallstreet an. Weiterhin im Fokus stand die Pleite der Silicon Valley Bank in den USA.

Kräftige Verluste verzeichneten japanische Aktien. Der Markt habe unter den massiven Abgaben des Bankensektors gelitten, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Der japanische Nikkei 225 fiel um 2,19% auf 27’222,04 Punkte. Eine gewisse Entlastung stellte zwar der Rückgang der Renditen am Anleihemarkt dar, doch profitierten die Börsen davon noch nicht.

Vielmehr herrschte angesichts neuer US-Inflationszahlen am Nachmittag Zurückhaltung. «Der Konsumentenpreisindex dürfte laut unseren Erwartungen im Februar nochmals gegenüber dem Vormonat um 0,4% gestiegen sein, nach einem Anstieg um 0,5% im Januar», hiess es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg. «Die US-Notenbank achtet bei ihrer Zinspolitik genau auf die Inflationsentwicklung.»

Immerhin sind die Zinserwartungen in den USA wegen der Turbulenzen im Bankensektor gesunken, wie die Volkswirte der Helaba hinzufügten. «Die Erwartung von Zinssenkungen schon im Sommer nimmt massiv zu» hiess es dazu. Daher sei es fraglich, ob die anstehenden US-Inflationszahlen eine Wiederbelebung der Zinsängste mit sich bringen werden.

Zu deutlichen Abgaben kam es auch in Hongkong und Australien. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor zuletzt 2,71% auf 19 ‘162,58 Punkte. Der australische S&P ASX 200 schloss 1,41% tiefer mit 7008,88 Punkten.

Etwas besser sah es an den chinesischen Festlandsbörsen aus. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sank lediglich um 0,6% auf 3984,70 Punkte. «In China entwickelt sich das Wachstum von Konsumkrediten überraschend stark», merkte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Postbank an. «Dem typischen Wiedereröffnungsmuster folgend dürften chinesische Verbraucher mit fortschreitender wirtschaftlicher Erholung Teile ihrer Ersparnisse - die im Februar um weitere 18% gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen sind - verwenden, um ihre während der drei Pandemiejahre aufgestauten Konsumwünsche zu erfüllen.» Davon sollten Chinas Dienstleister und Produzenten langlebiger Konsumgüter, aber auch ausländische Luxusartikelhersteller profitieren.

