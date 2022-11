Börsenbericht vom 30. November 2022 – Schweizer Börse im Aufwind Nach zwei schwachen Tagen zeigt sich der Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte stärker.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch die Gewinne aus der Startphase ausgebaut und steht kurz vor Mittag klar im Plus. Nach zwei schwächeren Tagen strebt der Leitindex SMI damit wieder nach oben. Für den Monat November zeichnet sich insgesamt eine Fortsetzung der Erholung vom Jahrestief im September ab, wenn auch im Vergleich zum Oktober in einem verlangsamten Tempo. Die Nervosität wegen der Corona-Proteste in China scheine sich etwas gelegt zu haben, heisst es in Marktkreisen; dies trotz schlechter als erwartet ausgefallener Einkaufsmanagerindizes in China.



In den Blickpunkt rücken am Berichtstag neue Inflationsdaten aus Europa. Und aus den USA werden Arbeitsmarktzahlen aus dem Privatsektor erwartet. Nach dem hiesigen Börsenschluss stehen zudem eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell und der Konjunkturbericht des Fed, das so genannte «Beige Book», auf dem Programm. Von Powell etwa werden dahingehende Aussagen erwartet, dass das Tempo der Zinsschritte zwar sinken werde, die Bekämpfung der Inflation aber weitergehe, wie es in einem Kommentar von Swissquote heisst.



Der FuW Swiss 50 Index steigt bis um 10.45 Uhr um 0,68% auf 2092,60 Punkte. Der SMI legt 0,74% auf 11'160,13 Punkte zu. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,71% auf 1704,58 Punkte und der breite SPI 0,72% auf 14'234,54 Punkte. Im SLI stehen 26 Gewinner 4 Verlierern gegenüber.



Die grössten Verluste unter den Blue Chips verbuchen Credit Suisse (-0,7%). Die Aktie hat am Vormittag bei 2,858 Fr. ein neues Allzeittief markiert und findet damit weiterhin keinen Boden. Der letzte Handelstag mit einem Plus am Ende liegt über zwei Wochen zurück.



An der Spitze der Tabelle stehen AMS Osram (+2,7%), welche von den guten Vorgaben der Nasdaq gestützt werden. Dahinter zeigen Sika (+1,9%), Straumann (+1,5%) oder auch Givaudan (+1,5%) eine Gegenbewegung nach schwächeren Vortagen.



Richemont (+1,8%) und Swatch (+0,9%) profitieren etwas von der zumindest vorläufigen Entspannung in China bzw. von der Hoffnung, dass die dortige Regierung die Corona-Massnahmen etwas lockern könnte.



Der Gesamtmarkt wird insbesondere auch von Nestlé (+1,3%) gestützt, welche nach negativer Eröffnung mittlerweile klar im Plus stehen. Am Vortag hatten Nestlé mit Abgaben von rund 2% im Anschluss an einen Investorentag den Gesamtmarkt noch belastet.



Swisscom (+0,1%) zeigen sich nach starkem Beginn wenig verändert. Zumindest zu Handelsbeginn erhielten die Aktien etwas Rückenwind von einer Aufstufung des Ratings durch HSBC auf «Buy» von «Hold». Die britische Bank begründete dies insbesondere mit dem soliden Heimmarkt sowie mit der relativ gut abgesicherten Energieversorgung.



Auch ABB (+0,2%) bleiben hinter dem Gesamtmarkt zurück. Für diesen Titel hat Exane BNP Paribas im Rahmen einer Sektorstudie das Rating auf «Underperform» von «Neutral» gesenkt.



Im breiten Markt legen BKW (+2,6%) und BCV (+1,4%) solide zu. Beide Titel wurden bei der jüngsten Anpassung des MSCI Global Standard Index neu in den Renommierindex aufgenommen. Dies führt insbesondere bei institutionellen Anleger und Portfoliomanagern, die sich an diesem «Benchmark» messen, zu Käufen.



Belimo stehen nach schwachem Start mittlerweile 0,7% höher. Etwas gebremst wurde der Titel anfänglich von einer Abstufung durch die Bank Vontobel auf «Hold» von «Buy» Vontobel sieht mit dem aktuellen Kurs das faire Niveau nun erreicht bzw. bereits übertroffen.

Eurokurs legt leicht zu

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung vor der Veröffentlichung wichtiger Daten zur Preisentwicklung bei 1,0343 $ gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.



Gegenüber dem Franken hat der Euro im Vergleich zum Vorabend auf 0,9865 von 0,9852 minim zugelegt. Der US-Dollar wiederum zeigt sich bei 0,9535 praktisch stabil.



Am Devisenmarkt haben die Anleger vor allem Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone im Blick, die im Tagesverlauf erwartet werden. Zuletzt war bekannt geworden, dass die Inflation in Deutschland im November gesunken ist. Nach den Daten aus der grössten Volkswirtschaft des Währungsraums wird mit Spannung erwartet, wie sich die Inflation in der Eurozone insgesamt entwickelt hat.



Am Markt wird damit gerechnet, dass die Inflationsrate auch für die Eurozone im November leicht gesunken ist, sich aber weiter über der Marke von zehn Prozent hält. Die Inflationsdaten sind mit entscheidend für die weitere Zinsentwicklung in der Eurozone. Eine unerwartet schwächere Teuerung würde für eine Zinserhöhung der EZB im Dezember um 0,5 Prozentpunkte sprechen. Sollte die Inflation allerdings stärker als erwartet ausfallen, würde dies auf eine stärkere Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte zur Eindämmung der Teuerung hindeuten.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,70 $. Das waren 67 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 54 Cent auf 78,74 $.



Zuletzt hatten mehrfach Spekulationen über die künftige Förderpolitik des Ölverbunds Opec+ für starke Preisschwankungen gesorgt. In der Opec+ sind die Mitgliedsstaaten des Ölkartells und andere wichtige Förderstaaten wie Russland organisiert. In den vergangenen Tagen tauchten Medienberichte auf, die von einem möglichen Rückgang der Fördermenge über eine unveränderte Fördermenge bis hin zu einer möglichen Ausweitung der Fördermenge reichten und jeweils deutliche Kursreaktionen ausgelösten.



Bis zum Treffen der Opec+ am kommenden Sonntag ist am Ölmarkt mit weiteren Preisschwankungen zu rechnen. Der aktuelle, vergleichsweise leichte Anstieg der Ölpreise beruht wohl auch auf der jüngsten Entwicklung der Ölreserven in den USA erklärt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um fast acht Millionen Barrel verzeichnet hat. Ein Rückgang der US-Reserven stützt in der Regel die Ölpreise.

USA

Nach den Kursverlusten des Vortages infolge falkenhafter Äusserungen einzelner US-Notenbanker und der Proteste in China trat der Dow Jones Industrial auf der Stelle. Mit 33'850 Punkten notiert er nahezu unverändert zum Vortag. Der breit gefasste S&P 500 gab mit –0,2% marginal nach; deutlicher fiel das Minus beim technologielastigen Nasdaq Composite aus (–0,7%).

Mehr Bewegung konnte im Tagesablauf am Treasury-Markt beobachtet werden. Letztlich schloss die Rendite zehnjähriger US-Treasuries tiefer auf 3,73%. Der Blick der Marktteilnehmer richtete sich bereits auf den heute anstehenden Konjunkturausblick von US-Notenbankchef Jerome Powell.

Das amerikanische Modeunternehmen Ralph Lauren und Fidelity National Information Services, die unterstützende Software und die Abwicklung finanzieller Transaktionen für Finanzdienstleistungen anbietet, gehörten zu den gestrigen Gewinnern im S&P 500.

Demgegenüber gingen die Titel des weltweit führenden Industriegase- und Engineering-Unternehmens Linde und des Pharmaunternehmens Regeneron Pharma um 1,4 resp. 1,5% tiefer aus dem Handel.

Asien

Die asiatischen Märkte stehen auch im Zeichen der Proteste in China, die sich zuletzt etwas gelegt haben sollen, nachdem chinesische Sicherheitsbehörden eingeschritten waren. Nach der Achterbahnfahrt an den chinesischen Börsen der vergangenen Tage tritt der Shanghai Composite Index auf der Stelle, der Hongkonger Hang Seng kann sich hingegen weiter erholen (+1,1%). Leicht im Minus schloss der japanische Nikkei 225 (–0,4%), ebenso sinkt der breiter gefasste Topix um 0,5% infolge enttäuschender japanischer Konjunkturdaten. Der koreanische Kospi und der Taiex in Taiwan legen demgegenüber um 1,1 resp. 1,2% zu.

Der australische Leitindex ASX notiert immerhin 0,4% höher.

