Börsenbericht vom 21. März 2023 – Schweizer Börse im Aufwind Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Dienstagnachmittag weiter aufwärts. Starke Bankenwerte ziehen die Indizes nach oben.

Der Schweizer Aktienmarkt hat seine Kursgewinne am Dienstagnachmittag weiter ausgebaut, wobei der Leitindex SMI auch die Marke von 10'800 Punkten wieder überschritten hat. Vor allem die weitere Entspannung bei den Bankentiteln nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS zieht die Indizes nach oben.

Die Zentralbanken, Regulatoren und Regierungen weltweit hätten «beträchtliche Fähigkeiten bei der Feuerlöschung» gezeigt, lobte ein Analyst am Dienstag. Ob sie die Flammen aber wirklich erstickt hätten, werde sich erst zeigen. Derweil richtet sich der Blick der Marktteilnehmer nun verstärkt auf die Zentralbanken. Wegen der Bankenturbulenzen könnten diese beim Zinserhöhungstempo nun zurückhaltender werden, so die Erwartung. In den USA wird am Mittwoch nun noch ein Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten erwartet.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 14.50 Uhr um 1,84% auf 2165,14 Punkte. Der SMI notiert gegen um 1,54% höher bei 10'807,37 Punkten. Der SL gewinnt 1,85% auf 1712,23 und der SPI 1,36% auf 14'142,64 Zähler. Im SLI stehen den 28 Gewinnern lediglich zwei Verlierer gegenüber.

Im Fokus bleiben die Aktien der künftig einzigen Schweizer Grossbank UBS (+7,3%), die ihre Gewinne am Nachmittag noch weiter ausgebaut haben. Die Aktien der Credit Suisse sind mit knapp 84 Rappen (+1,8%) noch immer etwas höher bewertet als der Gegenwert von UBS-Titeln, den die Aktionäre bei der Zwangshochzeit erhalten.

Kräftig im Plus notieren auch Julius Bär (+3,4%). Der Zürcher Vermögensverwalter gilt als möglicher Profiteur der Entwicklung rund um die CS. Denn nicht jeder Anleger, der vorher Kunde beider Grossbanken gewesen sei, wolle nun nur noch bei einem Haus sein, heisst es am Markt.

Starke Gewinne verbuchen auch die im laufenden Jahr bisher schlecht gelaufenen Partners Group (+6,5%). Der auf Privatmarktanlagen fokussierte Asset Manager hat 2022 zwar einen Gewinnrückgang verbucht, schüttet aber dennoch eine höhere Dividende aus. Zudem hat sich das Unternehmen positiv zur weiteren Entwicklung geäussert.

Etwas gebremst wird der Höhenflug der Märkte von den unterdurchschnittlichen Kursgewinnen der als defensiv geltenden Pharmatitel Roche und Novartis (beide +0,7%). Die Analysten der Société Générale haben ihre Kaufempfehlung für Novartis am Dienstag bei einem etwas höheren Kursziel bekräftigt. Die Aktien des Börsenschwergewichts Nestlé (-0,3%) notieren sogar leicht im Minus.

Wallstreet: US-Anleger lassen Bankensorgen vorerst hinter sich

Die US-Anleger haben Sorgen um das Banksystem nach der Notübernahme der Schweizer Credit Suisse zunächst hinter sich gelassen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten zur Eröffnung am Dienstag jeweils rund 1% höher bei 32’573 beziehungsweise 3995 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann ebenfalls ein Prozent auf 11’800 Punkte.

Die Investoren hofften, dass die von Behörden und Grossbanken eingeleitete Rettungsmassnahmen eine grössere Krise abwenden würden. Analysten äusserten sich allerdings vorsichtig. «Es ist gut, dass man die Einlagen hat retten können, aber ich glaube nicht, dass wir schon das Ende der Turbulenzen gesehen haben», sagte Peter Cardillo, Chefvolkswirt bei der Investmentbank Spartan Capital Securities.

Die Aktien der US-Regionalbank First Republic zogen nach dem Absturz auf ein Allzeittief am Montag nun um mehr als 30% an. JPMorgan und andere US-Grossbanken sprechen einem Zeitungsbericht zufolge über Hilfen für das angeschlagene Geldhaus. Die Rivalen PacWest und Western Alliance gewannen jeweils rund 12%. Die Papiere von Grossbanken wie JP Morgan, Citigroup und Bank of America rückten um bis zu 3,5% vor.

Bonds Schweiz: Schwächer - Entspannung am Aktienmarkt belastet

Die Schweizer Obligationenbörse gibt am Dienstag etwas nach. Die Verunsicherung wegen der Probleme im US-Bankensystem und über die angeschlagene Grossbank Credit Suisse hätten sich wieder etwas gelegt, heisst es am Markt. Daher seien auch die als sicher geltenden Anlagehäfen wie etwa die Obligationen oder Gold weniger gefragt.



Am Vortag waren Obligationen der Eidgenossenschaft stark gefragt gewesen, da die Notübernahme der Schweizer Grossbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS zunächst mit Skepsis aufgenommen wurde. Ein Zusammenbruch der zweitgrössten und weltweit aktiven Schweizer Bank hätte sich in Europa zu einer Krise im Finanzsystem auswachsen können, hiess es.



Trotz der Beruhigung am Markt wollen Ökonomen keine Entwarnung geben. Es sei noch mit Nachwehen an den Märkten zu rechnen, heisst es etwa. So dürften die Zinsen, zu denen sich Kreditinstitute am Kapitalmarkt Geld beschaffen können, erhöht bleiben und die Gewinne der Geldhäuser schmälern. «Wie wir jetzt gesehen haben, können nicht alle Banken mit den höheren Zinsen gleich gut umgehen», sagte ein Händler.



Mit Spannung warteten die Marktteilnehmer nun auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Donnerstag. Viele Marktteilnehmer setzen angesichts der Probleme in Teilen des US-Bankensektors auf eine weniger straffe Geldpolitik. Erwartet werde zwar eine Zinserhöhung, aber nur noch um maximal 25 Basispunkte. Die SNB dürfte dagegen trotz Spannungen im Finanzsystem wegen der Teuerung von aktuell 3,4% den Leitzins um 50 BP anheben, sagen Analysten.



Während am Primärmarkt derzeit Flaute herrscht, läuft der Handel Sekundärmarkt unter anderem dank der Anleihen der CS und der UBS recht aktiv. Grund dafür ist neben des erwähnten Zusammenschlusses auch die Neubeurteilung der Bonität der beiden Banken durch Moody's. Dabei dürfte sich die Übernahme tendenziell positiv auf die Bonität der Bonds der CS auswirken. Moody's prüft die Ratings für die CS bezüglich einer Hochstufung. Den Rating-Ausblick für UBS hat Moody's dagegen auf «negative» von «stabil» gesenkt.



Der Juni-Kontrakt des Conf-Future notiert um 13.20 Uhr um 153 BP tiefer auf 144,30%. Gehandelt sind 32 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 18 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) verliert dagegen 104 BP auf 125,62%. Am Montag war er um 75 BP gefallen.



Von den fünf gehandelten Eidgenossen legen zwei zu und drei geben nach. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,737 und die der zehnjährigen mit 0,903% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,008 von 0,765% am letzten Handelstag. Dies war der tiefste Stand seit August 2022. Noch am 8.März stand der Satz mit 1,514% auf Jahreshoch.

Euro steigt in Richtung 1.08 $ - EUR/CHF unter Parität

Der Euro hat am Dienstag zum US-Dollar deutlich zugelegt und ist in Richtung 1.08 $ gestiegen. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0775 $ und damit mehr als am Morgen.



Derweil hat sich das Währungspaar EUR/CHF etwas abgeschwächt und damit wieder stärker von der Parität entfernt. Aktuell kostet das Paar 0.9960 nach 0.9974 noch am Morgen. Der Dollar notiert derweil deutlich tiefer bei 0.9239 nach 0.9313 Fr. im Frühhandel.



Nachdem der Euro zum Wochenstart zunächst von der Unsicherheit an den Finanzmärkten belastet wurde, erholte er sich im Tagesverlauf wieder. Am Dienstag profitierte der Wechselkurs dann von einer deutlich besseren Stimmung an den Finanzmärkten. Der Dollar, aber auch andere als sichere Häfen geltende Währungen wie der Yen, gaben spürbar nach.



Für Verunsicherung hatte am Montag die nicht durchweg positiv aufgenommene Übernahme der Schweizer Grossbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS gesorgt. Hintergrund sind zahlreiche Probleme der Credit Suisse, die im derzeit nervösen Marktumfeld das Vertrauen in andere europäische Banken zu beschädigen drohten.



Wirtschaftsdaten aus Deutschland fielen schwach aus, konnten den Euro aber nicht belasten. Die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts trübten sich im März spürbar ein. «Die internationalen Finanzmärkte stehen stark unter Druck», erklärte ZEW-Präsident Achim Wambach den Rückgang. «Diese aktuell hohe Unsicherheit schlägt sich auch in den ZEW-Konjunkturerwartungen nieder.»



Am Nachmittag stehen kaum Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. In den USA werden Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt erwartet. An den Märkten richtet sich die Aufmerksamkeit bereits auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Mittwochabend ansteht. Angesichts der hohen Inflation wird mit einer weiteren Zinsanhebung gerechnet. Ein Stillhalten könnte dagegen neue Sorgen um die Banken auslösen – «frei nach dem Motto: Wo Rauch ist, ist auch Feuer», hiess es von der Landesbank Hessen-Thüringen.

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise haben am Dienstag etwas zugelegt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 74.47 $. Das waren 67 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 60 Cent auf 68.24 $.



Die Ölpreise profitierten von der deutlich verbesserten Stimmung an den Finanzmärkten. Die Übernahme der Schweizer Grossbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS am Wochenende hat mittlerweile doch für mehr Zuversicht an den Märkten gesorgt.



Davon profitierten auch die stark konjunkturabhängigen Ölpreise. Eine bessere wirtschaftliche Entwicklung würde auch die Nachfrage nach Rohöl stützen. Angesichts der Turbulenzen an den Finanzmärkten waren die Ölpreise zuletzt stark unter Druck geraten.



Auch der schwächer tendierende Dollarkurs stützt die Ölpreise. Ein schwächerer Dollar macht Rohöl für Anleger in anderen Währungsräumen günstiger. Dies stützt die Nachfrage.

