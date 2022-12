Börsenbericht vom 1. Dezember 2022 – Schweizer Börse im Aufwind Die Aussicht auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank treiben die Kurse in die Höhe.

Die US-Notenbank Fed treibt die Kurse an der Schweizer Aktienbörse am Donnerstag in die Höhe. Händler sprechen von einem vorweihnächtlichen Geschenk. Dies könnte zugleich der Beginn eines Weihnachtsrallys sein, das sich auch noch ins nächste Jahr hinein fortsetze, heisst es weiter.

Fed-Chef Jerome Powell hatte am Vortag auf einer Veranstaltung gesagt, dass bereits im Dezember die Zeit für moderatere Zinserhöhungen gekommen sein könnte. Er betonte dabei allerdings auch, dass der «Endzinssatz» wahrscheinlich etwas höher sein werde, als derzeit im Markt (mit durchschnittlich 4,6%) erwartet. Marktteilnehmernehmer interpretieren die Aussagen von Powell als klar «dovisher» als zuletzt. «Das könnte durchaus das Zeichen sein, dass wir sowohl bei den Zinsen als auch bei der Inflation den Gipfel bald erreicht haben werden», sagt ein Händler.

Der neue FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.00 Uhr um 1,09% auf 2110,94 Punkte. Der SMI notiert um 11.00 Uhr um 0,94% höher auf 11'231,99 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 1,06% auf 1718,45 und der breite SPI um 1,01% auf 14'343,57 Zähler. Im SLI ziehen 26 Titel an und nur vier sind schwächer.

Im Fokus bleiben die Aktien der Credit Suisse, die mit 2.673 Fr. (-5,3%) ein neues Rekordtief erreicht haben. Damit nähert sich der Aktienkurs immer mehr dem Ausübungspreis der Kapitalerhöhung von 2.52 Fr. an. Auch das Anrecht zur Kapitalerhöhung steht weiter unter Druck und verliert erneut 40% auf noch 0.053 Fr.

Ansonsten notieren die Banken UBS (+1,0%) und Julius Bär (+2,8%) klar im Plus.

Den grössten Gewinn verbuchen die Aktien der Technologiewerte AMS Osram, Logitech, Temenos und VAT mit einem Kursplus zwischen 3,9 und 2,7%. Sie folgen damit den starken Vorgaben der US-Technologiebörse Nasdaq. Technologie- und Wachstumswerte profitierten am meisten von einer weniger restriktiven Geldpolitik, heisst es.

So reihen sich auch die Aktien von Partners Group, Lonza, Geberit, Sika und Sonova, Straumann und Givaudan, die ebenfalls gerne den Wachstumswerten zugeschlagen werden, mit Gewinnen zwischen +3,4 und +1,2% bei den Gewinnern ein. Zykliker wie ABB oder Adecco (je +0,8%) sind im Mittelfeld vertreten.

Die defensiven Schwergewichte Nestlé (+1,3%), Novartis (+0,8%) und Roche (+0,8%) legen ebenfalls klar zu.

Am unteren Ende der Kurstafel befinden sich neben CS auch Richemont (-0,9%) und Swatch (unv.). Die beiden Luxusgüterhersteller waren in den Vortagen kräftig gestiegen. Schwächer sind zudem noch Schindler (-0,6%)

Am breiten Markt sind die Technologie- und Wachstumswerte Comet, Inficon und U-blox sowie Siegfried und Polypeptide stark gefragt, wie Gewinne zwischen zwei und 8,5% zeigen.

Zur Rose legen zehn Prozent zu. Sie erhalten von den Aussagen des deutschen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach Auftrieb. Dieser hatte während der Digital Health Conference von Bitkom am Vortag gesagt, das E-Rezept solle Mitte nächsten Jahres kommen.

Phoenix Mecano gewinnen 1,5%. der Komponentenhersteller hat anlässlich eines erstmals durchgeführten Investorentages offizielle Ziele formuliert. Der Konzern will bis 2026 über den Konjunkturzyklus hinweg ein jährliches Umsatzwachstum zwischen 6 und 10% erreichen, wie er am Donnerstag mitteilte. Das organische Wachstum soll dabei im Bereich von 4 bis 6% liegen, der Rest des Wachstums soll über Akquisitionen hinzu kommen.

Eurokurs steigt weiter

Der Euro ist am Donnerstag gestiegen und hat damit an die Kursgewinne vom Vorabend angeknüpft. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1.04474 $ gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.



Auch gegenüber dem Franken hat sich der Dollar abgeschwächt und wird derzeit zu 0.9434 Fr. nach 0.9450 am Vorabend gehandelt. Am Vortag kostete der Dollar zeitweise noch mehr als 95 Rappen. Der Euro dagegen hat über Nacht etwas an Wert gewonnen und kostet aktuell 0.9856 Fr. nach 0.9841 am Mittwochabend.



Auftrieb erhielt der Euro durch eine Dollar-Schwäche, die am Vorabend eingesetzt hat und sich am Morgen fortsetzt. Auslöser für die Kursverluste bei der amerikanischen Währung waren Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell. Powell hatte Signale für kleinere Zinserhöhungen in den USA gegeben.



«Der Zeitpunkt für eine Verringerung der Zinserhöhungen könnte schon auf der Dezember-Sitzung kommen», sagte Powell am Mittwochabend in Washington auf einer Veranstaltung des Instituts Brookings. Eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos von zuletzt 0,75 Prozentpunkte auf nur noch 0,50 Prozentpunkte war zwar schon allgemein erwartet worden, sagte Devisenexpertin Esther Reichelt von der Commerzbank. Aber als Powell in dieser mit Spannung erwarteten Rede bestätigt habe, dass «schon auf der Dezember-Sitzung» der Zeitpunkt gekommen sein dürfte, das Tempo der Zinserhöhungen zu drosseln, «passten die Finanzmarktteilnehmer ihren Ausblick noch einmal signifikant an».

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Nach leichten Kursverlusten im frühen Handel drehten die Notierungen bis zum Mittag in die Gewinnzone und knüpften an die vergangenen Handelstage an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 87.38 $. Das waren 41 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 39 Cent auf 80.94 $.

Damit legten die Ölpreise bereits den vierten Handelstag in Folge zu. Seit Beginn der Woche hat sich Rohöl aus der Nordsee um mehr als 5 $ je Barrel verteuert. Zuletzt wurden die Ölpreise vor allem durch Spekulationen über die Förderpolitik des Ölverbunds Opec+ bewegt. In der Allianz haben sich die Mitgliedsstaaten des Ölkartells und andere wichtige Förderstaaten wie Russland zusammengeschlossen.

Neben der künftigen Fördermenge der Opec+ haben die Anleger am Ölmarkt aber auch die weitere Entwicklung der Corona-Politik in China im Blick. An den Finanzmärkten verstärkte sich nach Einschätzung von Experten der Dekabank zuletzt der Optimismus, dass es die Führung in Peking mit der Lockerung der Corona-Massnahmen ernst meinen könnte. Dies dürfte die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt stärker in Schwung bringen, was die Nachfrage nach wichtigen Rohstoffen wie Rohöl verstärken würde.

Wallstreet: Fed-Chef Powell löst Kursrally aus

Die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell haben den US-Aktien am Mittwoch Rückenwind verliehen. Powell hatte unter anderem in Aussicht gestellt, dass im Dezember die Zeit für moderatere Zinserhöhungen gekommen sein könnte. Zuvor hatte das Fed die Zinsen wiederholt kräftig um jeweils 0,75 Prozentpunkte erhöht. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,6% auf 34’066 Zähler. Deutlich stärker legten die Kurse an der technologielastigen Börse Nasdaq zu. Die dort gelisteten Wachstumswerte gelten als besonders zinsabhängig. Mit der Aussicht auf eine weniger aggressivere Geldpolitik des Fed steigen an der Nasdaq die Chancen auf höhere Bewertungen von Tech-Aktien. Der Nasdaq 100 gewann 2,2% auf 11’756 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,3% auf 4010 Zähler zu.

Die Aktien von Boeing stiegen zunächst um fast 3%, gaben die Gewinne aber grossteils ab. Der Flugzeugbauer kann bei der gefährdeten Zulassung zweier Versionen des Jets 737 Max laut Insidern auf einen Kompromiss mit dem Gesetzgeber hoffen. Nach Quartalszahlen sprangen die Valoren von Workday um 12,6% hoch. Der Anbieter von Cloud-basierter Software für Rechnungswesen und Personalverwaltung ist etwas optimistischer geworden und hat zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Abgestraft wurden dagegen die Titel von Crowdstrike mit –20%. Der Spezialist für Cybersicherheit enttäuschte mit dem Umsatzziel für das laufende Quartal.

Mit dem irischen Arzneimittelhersteller Horizon Therapeutics verhandeln derzeit die Pharmakonzerne Amgen, Janssen und Sanofi über eine Übernahme. Das verhalf dem Aktienkurs von Horizon Therapeutics zu einem Anstieg von 27%. Horizon ist spezialisiert auf Entzündungen und seltene Krankheiten. Von neuen Studiendaten zum Alzheimer-Mittel Lecanemab profitierten die Papiere von Biogen, sie verteuerten sich um 4%. Das an der Börse jüngst bereits als womöglich grosser Erfolg gefeierte Mittel zeigte in klinischen Tests positive Ergebnisse. Allerdings werden mit dem Medikament auch Todesfälle in Verbindung gebracht.

Die Anteile von State Street stiegen um 4,8%. Der Vermögensverwalter nimmt wegen regulatorischer Hürden Abstand von einer Übernahme von Teilen der New Yorker Privatbank Brown Brothers Harriman. Hewlett Packard Enterprise stiegen um 4,3%. Das IT-Unternehmen übertraf mit den Quartalszahlen die Erwartungen und gab zudem einen überraschend guten Umsatzausblick auf das laufende Quartal.

Freundliche Stimmung an asiatischen Börsen

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte erneut freundlich. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 1%, und der breiter gefasste Topix dreht 0,2% ins Plus. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der CSI 300 gut 1,4%, und der Shanghai Composite legt 0,7% zu. Der Hang Seng steigt 1,5%, der koreanische Kospi tendiert 0,3% fester.

