Börsenbericht vom 10. März 2023 – Schweizer Börse im Minus Auch am Freitagvormittag gibt es am Schweizer Aktienmarkt weiterhin deutliche Abgaben. Vor allem die Finanzwerte leiden.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Zum Wochenschluss kommt es an den Finanzmärkten zum grossen Kehraus. Nachdem bereits seit den jüngsten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell die Zinssorgen wieder das Marktgeschehen massgeblich beeinflusst haben, steht mit dem am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktreport ein weiterer Stresstest für die Märkte an.

Allerdings treffen die Daten auf einen bereits hochgradig nervösen Markt. Auslöser sind Hiobsbotschaften aus der Finanzbranche in den USA. Der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital und der Kursabsturz bei den Aktien von SVB Financial führten den Anlegern vor Augen, welche Gefahren wie etwa Kreditausfälle mit den jüngst gestiegenen Zinsen einhergehen können.

Der SMI verliert gegen 10.50 Uhr 1,28% auf 10'808,42 Punkte. Zuvor war er erstmals seit Ende 2022 unter die 10'800er-Marke bis auf ein Jahrestief von 10'775 Punkten gefallen. Auf Wochensicht zeichnet sich aktuell ein Minus von mehr als 3 Prozent ab, womit dies die schwächste Woche seit September vergangenen Jahres wäre.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt um 1,80% auf 2177,72 Punkte. Der SLI, in dem die grössten Titel gekappt sind, büsst am Freitagvormittag 1,69% ein auf 1724,81 Zähler und der SPI gibt um 1,16% nach auf 14'049,33 Zähler. Im SLI geben alle 30 Werte nach.

Die erhöhte Volatilität zeigt sich auch am Volatilitätsindex VSMI, der aktuell um gut 16% zulegt. Auch am Devisenmarkt macht sich eine gewisse Präferenz für den Franken bemerkbar.

Im Zuge der schwachen Wallstreet werden auch hierzulande Finanzwerte im grossen Stil aus den Depots gekippt. Bei den Blue Chips sacken Partners Group, UBS, CS und Julius Bär zwischen 5,0 und 3,7% ab. Die Aktien der CS haben kurzzeitig bei 2,463 Fr. ein weiteres Rekordtief erreicht.

In den hinteren Reihen trifft der Abverkauf Werte wie jene von Swissquote, Leonteq, Vontobel oder EFG, die um bis zu 4,9% fallen.

Laut Händlerin hätte der Kollaps der Krypto-Bank Silvergate allein die Bankenbranche weniger beunruhigt. Der Absturz von SVB schüre allerdings Ängste, dass andere Banken ähnliche Probleme bekommen könnten. Denn SVB musste die Bilanz durch ein Aktienangebot in Höhe von 2 Mrd. $ stärken um die Auszahlung an Einleger im Umfeld steigender Zinsen sicherzustellen. Da der Finanzierer viele US-Staatsanleihen sowie hypothekarisch besicherte Wertpapiere im Portfolio habe, könne das Problem auch andere Banken treffen, erklärt die Expertin.

Neben den Finanztiteln geraten auch Wachstumstitel angesichts der gestiegenen Zinsängste wieder unter verstärkten Abgabedruck. AMS Osram, Straumann, VAT, Sonova oder Temenos verbilligen sich zwischen 4,3 und 2,5%. Bei VAT trägt ein dämpfender Analystenkommentar zur Schwäche bei. Die Experten der RBC haben Rating und Kursziel gesenkt und dies mit dem Ausblick begründet.

Über weite Strecken bewegen sich die Genussscheine von Roche (-0,2%) sowie die Nestlé-Aktien (-0,1%) zwischen knappen Gewinnen und Verlusten. Roche hatte am Morgen mit einer Entscheidung der US-Zulassungsbehörde FDA punkten können, während Nestlé durch einen Analystenkommentar gestützt werden.

Mit Abgaben von maximal 0,9% halten sich auch Swisscom und Novartis als weitere defensive Werte besser als der Gesamtmarkt.

In den hinteren Reihen dominieren Geschäftszahlen die Kursbewegungen. So fallen Mobilezone um 9,3% zurück. Die Profitabilität der Mobilfunkladenkette wird als tiefer als erwartet bewertet. Auch Molecular Partners (-2,7%) und Orell Füssli (-1,7%) geben nach. Die Kursverluste von 6,2% bei Bachem sind dagegen eine Reaktion auf die angekündigte Kapitalerhöhung.

U-Blox reagieren dagegen mit einem Kurssprung von bis zu 10% auf das vorgelegte Zahlenwerk. Und auch Starrag und Mikron ziehen um bis zu 1% an.



Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 09.15 Uhr um 1,9% auf 2176,49 Punkte. Der SMI verliert 1,19% auf 10'818,88 Punkte und fällt damit auf den bisher tiefsten Stand in diesem Jahr. Der SLI büsst mit minus 1,72% auf 1724,36 Zähler deutlich stärker ein und der breite SPI gibt um 1,17% nach auf 14'047,30 Zähler. Im SLI geben alle 30 Werte bis auf Roche und Nestlé nach.

Die Kursgewinne der beiden Schwergewichte Roche (+0,4%) und Nestlé (+0,2%) sorgen dafür, dass der SMI nicht noch stärker zurückfällt. Roche hatte am Morgen mit einer guten Nachricht der US-Zulassungsbehörde FDA aufgewartet.

Im Zuge der schwachen Wallstreet werden auch hierzulande Finanzwerte im grossen Stil aus den Depots gekippt. Bei den Blue Chips sacken UBS, CS, Partners Group und Julius Bär zwischen 5,0 und 3,8% ab. Die Aktien der CS haben kurzzeitig bei 2,463 Fr. ein weiteres Rekordtief erreicht.

In den hinteren Reihen trifft der Abverkauf Werte wie Swissquote, Leonteq, Vontobel oder EFG, die um bis zu 4,7% fallen.

Bonds Schweiz: Aufwärtstrend hält vor US-Arbeitsmarktbericht an

Der Schweizer Bondmarkt legt am Freitag gemessen am Conf Future klar im Plus. Er knüpft damit an die Aufwärtsbewegung der beiden Vortage an. Auch alle gehandelten Eidgenossen stehen höher.



Im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts herrsche eine gewisse Anspannung, heisst es in Börsenkreisen. Die damit verbundene Schwäche an den Aktienmärkten lasse die Investoren Zuflucht in sicheren Häfen wie den festverzinslichen Papieren suchen. Dazu passt auch die aktuelle Frankenstärke.



Marktteilnehmer verwiesen auf die grundsätzlich vorsichtigere Stimmung an den Börsen. Hintergrund sind unter anderem Turbulenzen im US-Bankensektor, die auch mit dem deutlich gestiegenen Zinsniveau zu tun haben. Für Verunsicherung sorgten der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate und Probleme bei der auf Risikokapital für den Technologiesektor spezialisierten Silicon Valley Bank (SVB).



Vor der Publikation des Arbeitsmarktberichts in den USA dürfte deshalb die Risikofreude der Investoren kaum zurückkehren. Sollte der mit Spannung erwartete Bericht erneut eine tiefe Arbeitslosigkeit und die Tendenz zu steigenden Löhnen anzeigen, könnte dies zumindest die Aktienmärkte weiter belasten.



Die Teuerung ist seit einigen Tagen ja auch hierzulande wieder ein grösseres Thema, nachdem der am Montag veröffentlichte Februar-Wert überraschenderweise einen leichten Anstieg statt eines deutlichen Rückgangs angezeigt hat.



Der Conf-Future für den Juni 2023 zieht bis um 13.05 Uhr um 93 Basispunkte (BP) auf 140,85% an, dies bei 46 gehandelten Kontrakten. Am Vortag hatte er bereits 68 BP zugelegt. Der Juni-Conf hat den am Mittwoch ausgelaufen März-Future als kürzest laufenden Kontrakt abgelöst. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) verliert 10 BP auf 123,44%.



Am Primärmarkt ist es vor dem Wochenende ruhig geblieben.



Von den bislang gehandelten Eidgenossen legen alle zu. Der zwei- und der zehnjährige Benchmarkbond sind allerdings noch nicht gehandelt.



Der zehnjährige Kassazinssatz ist derweil auf 1,314% weiter gesunken. Am Donnerstag hatte der Wert noch bei 1,410% gelegen und am Mittwoch gar bei 1,514 noch auf dem höchsten Stand in diesem Jahr.

Euro vor US-Arbeitsmarktbericht wenig verändert

Der Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1.0595 $. Sie lag damit ungefähr auf dem Niveau des frühen Handels.



Gegenüber dem Franken hat sich der Euro indes im Verlauf des Vormittags klar abgeschwächt, ebenso der US-Dollar. Der Euro verbilligte sich auf zuletzt 0.9828, nach 0.9850 am Morgen. Der US-Dollar ging gleichzeitig auf 0.9273 von 0.9302 zurück.



Die Märkte warten auf den am Nachmittag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung. An den Märkten werden die Zahlen mit Spannung erwartet, da sie hohe Bedeutung für die US-Geldpolitik haben. Denn die geringe Arbeitslosigkeit stellt aus Sicht der US-Notenbank Fed ein zusätzliches Inflationsrisiko dar, weil sie hohe Lohnsteigerungen wahrscheinlicher macht. Zumal die hohe Inflation zuletzt nur noch langsam gesunken ist.



«Die jüngsten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Kongress haben die Bedeutung der heutigen Datenveröffentlichung nochmals unterstrichen», kommentierte Commerzbank-Devisenexpertin You-Na Park-Heger. «Fällt der Arbeitsmarktbericht stark aus, wäre dies ein weiteres Argument für aggressivere Zinserhöhungen in den nächsten Monaten und der US-Dollar könnte profitieren.»

Ölpreise etwas unter Druck vor US-Arbeitsmarktdaten

Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 80.87 $. Das waren 72 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 78 Cent auf 74.94 $.



Bereits im Verlauf der Woche wurden die Ölpreise durch die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen in den Vereinigten Staaten belastet. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte entsprechende Signale gesendet, die auch den Dollar steigen liessen. Der Wechselkurs des Dollar hat für die Ölpreise eine hohe Bedeutung, weil Rohöl in der US-Währung gehandelt wird. Steigt der Dollar, verteuert das den Rohstoff für Interessenten aus anderen Währungsräumen.



Kurz vor dem Wochenende blicken die Marktteilnehmer gespannt auf den US-Arbeitsmarkt, der am Nachmittag zur Veröffentlichung ansteht. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die US-Geldpolitik, weil die geringe Arbeitslosigkeit die hohe Inflation weiter anfachen kann. Robuste Zahlen könnten die Fed zu noch deutlicheren Zinsanhebungen zwingen, was die US-Konjunktur und die Ölnachfrage belasten würde.

Kursrutsch an Wallstreet

Zwei schlechte Nachrichten aus der Finanzbranche haben einen Kursrutsch an der Wallstreet ausgelöst: der Zusammenbruch der Kryptobank Silvergate Capital und der Kursabsturz der Aktien von SVB Financial. Als Belastung für Banktitel kamen die am Donnerstag gesunkenen Renditen an Anleihenmarkt hinzu, sodass die Hoffnung auf deutlich steigenden Ertrag im Zuge einer weiter restriktiven Geldpolitik einen Dämpfer erhielt. Die Renditen waren nach Daten vom Arbeitsmarkt unter Druck geraten. Denn die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, waren überraschend stark gestiegen. Dies hatte Spekulationen ausgelöst, dass die US-Notenbank den Kampf gegen die hohe Inflation nicht ganz so entschlossen führen könnte wie zuletzt befürchtet. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,7% auf 32’255 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,9% nach unten auf 3918 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 1,8% auf 11’996 Punkte ein.

Anleger trennten sich von Bankaktien allgemein. Der KBW Bank Index, ein viel beachtetes Branchenbarometer, fiel um 7,7% und verzeichnete den grössten Tagesverlust seit Juni 2020. Die Titel von SVB Financial verloren 60%, nachdem der auf kleine und mittlere Tech- und Biotech-Unternehmen spezialisierte Finanzierer für das erste Quartal einen Milliardenverlust bekanntgegeben hatte. Am Dow-Ende sackten JPMorgan um 5,4% ab. Die Anteilscheine von Wells Fargo, Bank of America und U.S. Bancorp knickten um 6,2 bis 7% ein. An der Spitze des S&P 500 zogen die Aktien von General Electric um gut 5% an. Der Industriekonzern hatte für seine Luftfahrtsparte beeindruckende Ziele präsentiert.



Die Anteilscheine von JD.com verloren 11% und waren das Schlusslicht im Nasdaq 100. Der in den USA geleistete chinesische Online-Händler hatte im vierten Quartal etwas weniger umgesetzt als erwartet. Die coronabedingten Lockdowns im Heimatland hatten die Nachfrage nach Elektronik und Haushaltsgeräten gedämpft. Die Aktien von Peloton büssten 6,5% ein. Wegen eines verlorenen Patentstreits droht dem Sportartikelhersteller nun ein Importstopp für bestimmte Sportgeräte.

Asien/Pazifik: Verluste - Hongkong büsst Jahresgewinne ein

Die asiatischen Börsen sind am Freitag den schwachen Vorgaben der Wall Street gefolgt. Die Bewegungen fielen dabei im Vergleich zu den Vortagen recht deutlich aus. Auf Wochensicht tendierte die Region Asien-Pazific leichter.



Die Märkte zeigten sich nervös vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Die Daten gelten als wichtiger Taktgeber für US-Geldpolitik. «Während zu Wochenbeginn ein grosser Zinsschritt an den Geldmärkten noch als Aussenseiterszenario gehandelt wurde, preisen die Märkte einen solchen Schritt nun mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% ein», hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg.



Japanische Aktien verzeichneten Verluste, obwohl Japans Zentralbank an ihrer extrem lockeren Geldpolitik vorerst festhält. Die kurzfristigen Zinssätze sollen bei minus 0,1% und die langfristigen bei etwa null bleiben, wie die Bank of Japan (BoJ) beschloss. Allerdings war die Entscheidung in Marktkreisen erwartet worden und stellte somit keine Überraschung dar. Es war zugleich die letzte Sitzung unter dem scheidenden Gouverneur Haruhiko Kuroda, dessen Amtszeit nach einem Jahrzehnt am 8. April endet.



Der japanische Nikkei 225 , der sich in den Vortagen auffallend stabil präsentiert hatte, fiel nun um 1,67% auf 28 143,97 Punkten. Aktien von Nissan litten unter einer Abstufung durch die Citigroup und büssten fast drei Prozent ein.



Auch die chinesischen Börsen lagen im Minus. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor zuletzt fast 3% auf 19 343 Punkte. Damit büsste der Index alle seit Jahresbeginn erzielten Gewinne ein, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gab unterdessen um 1,31% auf 3967,14 Punkte nach.



Der australische Aktienmarkt verzeichnete ebenfalls deutliche Abgaben. Der S&P ASX 200 schloss mit 7144,69 Punkten 2,28% tiefer.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.