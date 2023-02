Börsenbericht vom 3. Februar 2023 – Schweizer Börse im Plus Am Freitagnachmittag wird der Schweizer Aktienmarkt hauptsächlich von den defensiven Schwergewichten gestützt.

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Nachmittag höher. Getragen wird das Plus dabei massgeblich von den defensiven Schwergewichten, die ihre Verluste der Vortage wieder etwas aufholen können. Dennoch zeichnet sich auf Wochensicht die erste negative Handelswoche des Jahres ab.



Die Geldpolitik beschäftigt die Märkte auch nach den Zinsentscheidungen aus den USA und der EU weiterhin. Beide Notenbanken haben weitere Zinsschritte signalisiert, wenn diese auch nicht mehr so umfangreich wie zuletzt ausfallen könnten. Für Verunsicherung sorgten jedoch die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosenquote in den USA. Die Beschäftigung überraschend stark zugenommen, was Analysten zufolge gegen eine baldige Abkehr von der restriktiven Geldpolitik durch die US-Notenbank sprechen könnte. Jedoch fiel das Lohnwachstum deutlich geringer aus. «Wachstum ohne Inflation - ein besseres Szenario können sich die Aktienmärkte an und für sich nicht wünschen», schreibt etwa die LBBW in einer ersten Einschätzung. Folglich beruhigte sich der Markt nach einem kurzen Abrutschen schnell wieder.



Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 14.50 um 0,52% auf 2242,05 Punkte. Der SMI notiert um 14.50 Uhr 0,45% höher auf 11'239,04 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Minus von rund 0,8% ab. Der breite SPI legt 0,34% auf 14'517,57 Zähler zu. Der SLI, bei dem die wichtigsten Titel nicht mit dem ganzen Gewicht enthalten sind, sinkt hingegen um 0,35% auf 1781,18 Punkte. Unter den 30 SLI-Titeln stehen 21 im Minus und neun gewinnen hinzu.



Eines der bestimmenden Themen am Schweizer Aktienmarkt ist der Verkauf des Schweiz-Geschäfts von Zur Rose (+31,2%) an die Migros. Kurz nach Eröffnung verdoppelte sich der Kurs der Online-Apotheke annähernd, inzwischen büssten die Papiere aber dann den Grossteil der Gewinne wieder ein.



Insbesondere die Index-Schwergewichte Roche (+2,5%), Nestlé (+1,5%) und Novartis (+1,0%) halten den SMI klar im Plus. Gemeinsam stützen sie den Index um mehr als 100 Punkte. Alle drei Werte erholen sich damit teilweise wieder von den recht deutlichen Verlusten der Handelswoche. Insbesondere bei Roche soll es grössere Käufe aus dem amerikanischen Raum geben, ist am Markt zu hören.



Mit an der Spitze des SLI stehen auch Adecco (+1,4%) und ABB (+1,1%). Laut Marktteilnehmern wird das Kursplus bei ABB vor allem durch bestätigte Kaufempfehlungen und Kurszielerhöhungen getragen.



Julius Bär knüpfen nach den guten Geschäftszahlen vom Vortag an den Aufwärtstrend an. Andere Finanztitel geben hingegen nach. So verlieren UBS 0,3%. Credit Suisse verzeichnen Einbussen von 2,3%. Bei Partners Group schlagen sogar Verluste von 2,9% zu Buche. Die Versicherungswerte Swiss Re und Swiss Life büssen zwischen 0,5 bis 0,6% ein, wohingegen Zurich (+0,4%) etwas zulegen können.



Da die US-Technologieriesen Amazon, Apple und auch Alphabet am Vortag enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt haben, sind die hiesigen Technologiewerte durchwachsen. Während Logitech (+1,0%) Gewinne verzeichnen, stehen AMS-Osram (-1,4) und VAT (-3,0%) deutlich im Minus.



Verkauft werden insbesondere Titel, die in diesem Jahr bisher zu den grössten Gewinnern zählten. Temenos, Swatch und Straumann stehen mit Abgaben zwischen 3,0 bis 4,0% klar am Ende des SLI.

Wall Street tiefer – Jobdaten bringen Zinssorgen zurück

Nach einem überraschend starken US-Stellenaufbau sind die Zinssorgen der Anleger an der Wall Street wieder hochgekocht. Auch enttäuschende Bilanzen grosser Tech-Konzerne trübten die Stimmung am Freitag.

Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 1,2% auf 12.065 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,7% auf 4152 Punkte nach. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte 0,2 Prozent niedriger bei 34.002 Punkten.

Am US-Arbeitsmarkt sind zu Jahresbeginn mit 517.000 ausserhalb der Landwirtschaft weitaus mehr Stellen geschaffen worden als erwartet. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich 185.000 neue Arbeitsplätze erwartet. «Wann immer wir diese grossen Zahlen sehen, kommt die Angst vor der Fed mit aller Macht zurück, weil sich die Anleger sorgen, dass die Fed die Dinge noch weiter vorantreiben wird als sie es getan hat, was das Risiko bringt, dass es keine sanfte Landung der Wirtschaft gibt, sondern eher einen Aufprall», sagte Investmentstratege Brian Jacobsen von Allspring Global Investments. Nachdem die Fed am Mittwoch ihren Leitzins um 25 Basispunkte angehoben hat, erwarten die Geldmärkte nun, dass die US-Notenbank noch zwei weitere Male an der Zinsschraube drehen wird und dann pausiert.

Ein Gewinneinbruch der Google-Mutter Alphabet, ein mauer Ausblick von Amazon und ein erstmals seit 2016 verfehltes Gewinnziel von Apple setzten den Investoren ebenfalls zu. Die Aktien der Google-Mutter fielen um 4,4%, die des Online-Händlers um 5,5%. Die Titel des iPhone-Anbieters gaben 0,9% ab. Aktien von Ford brachen um mehr als 10% ein. Der Autohersteller hat seine Gewinnziele verfehlt und kündigte drastische Einschnitte an.

Bonds Schweiz: Schwächer - Gegenbewegung vor dem Wochenende

Die Schweizer Obligationenbörse gibt am Freitag nach. Händler sprechen von einer Gegenbewegung nach den starken Kursgewinnen vom Vortag. Dabei holen die Swapsätze am Franken- und Euromarkt einen Teil des Rückgangs vom Vortag, als die Zentralbanken für steigende Anleihekurse gesorgt hatten, wieder auf. Die Umsätze hätten im Vergleich zum Vortag allerdings merklich abgenommen, heisst es.



Nach der US-Notenbank Fed am Mittwochabend hatte am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) wie erwartet die Leitzinsen erhöht und weitere Schritte angekündigt. Viele Marktteilnehmer wollten in den Äusserungen der Geldhüter erste Anzeichen auf ein Ende der Zinserhöhungen erkennen. Dies hatte zu kräftigen Kursgewinnen geführt. Diese würden nun zu einem Teil wieder korrigiert, heisst es am Markt.



Etwas belastet werden die Zinspapiere laut Händlern am Berichtstag zudem auch durch robuste Konjunkturdaten. Die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone waren im Januar merklich gestiegen. Sowohl für die Gesamtwirtschaft als auch für den Dienstleistungssektor wird demnach ein Wachstum signalisiert.



In den USA steht am Nachmittag noch der Arbeitsmarktbericht für den Monat Januar auf dem Programm. Ökonomen erwarten einen etwas abgeschwächten, aber weiterhin sehr robusten Beschäftigungsaufbau. Das Fed beobachtet die Entwicklung genau, da die Lohnentwicklung sich auch auf die Inflation auswirkt. Zudem stehen der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor auf dem Kalender.



Am Primärmarkt stockte die Stadt Zürich die bis 2050 laufende 1,5 Prozent-Anleihe um 30 Mio. auf neu 250 Mio. Fr. auf. Damit wurden in der zu Ende gehenden Woche insgesamt 4 Transaktionen über insgesamt 585 Mio. Fr. durchgeführt.



Der März-Conf-Future notiert gegen 13.15 Uhr um 105 BP tiefer auf 142,20%. Der Umsatz beträgt 111 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 89 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index fällt um 63 BP auf 126,06% nach +94 BP am Vortag.



Bei den Eidgenossen werden zwei zu höheren und drei zu niedrigeren Kursen rapportiert. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,963 und die der zehnjährigen mit 1,145% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz sinkt auf 1,181 von 1,207% am Vortag.

Euro legt wieder über 1.09 - EUR/CHF nahe Parität

Der Euro hat am Freitag bis zum Mittag leicht zugelegt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.0929 $ und damit etwas mehr als am Morgen, als sie noch unter 1.09 gehandelt wurde. Am Vortag hatten die Zinserhöhungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank das Währungspaar EUR/USD stark schwanken lassen.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken hat der Euro wieder Boden gutgemacht und sich mit 0.9984 Fr. der Parität angenähert. Am Morgen kostete ein Euro noch 0.9959 Fr. Kaum verändert hat sich dagegen das Währungspaar USD/CHF. Der Greenback wird derzeit zu 0.9136 Fr. gehandelt und damit praktisch auf dem Stand vom Morgen (0.9141).

Nachdem der Euro am Vortag stark unter Druck geraten war, konnte er am Freitag etwas Boden gut machen. Begleitet werden die Kursschwankungen von einer Diskussion über den Zinskurs der EZB. Am Donnerstag hatte Präsidentin Christine Lagarde nach der Ratssitzung einerseits weitere Straffungen in Aussicht gestellt, andererseits aber von etwas ausgewogeneren Wachstums- und Inflationsrisiken gesprochen. Letzteres wurde an den Märkten stark gewichtet und als Hinweis auf ein langsameres Straffungstempo gewertet.

Am Freitag äusserte sich unter anderem der belgische Notenbankchef Pierre Wunsch. Nachdem die EZB für die nächste Zinssitzung im März bereits eine weitere Anhebung um 0,5 Prozentpunkte signalisiert hat, kann sich der Belgier für die darauffolgende Sitzung im Mai entweder 0,25 oder weitere 0,5 Punkte vorstellen. Eine Zinspause bereits ab Mai sei nicht zu erwarten. Wunsch gilt unter den EZB-Notenbankern als Vertreter einer eher straffen Linie.

Vor dem Wochenende stehen noch einige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In den USA präsentiert die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von hoher Bedeutung ist. Zudem werden wichtige Indikatoren für den Dienstleistungssektor erwartet. Sie geben Hinweise auf die konjunkturelle Lage in der grössten Volkswirtschaft der Welt.

Ölpreise geben weiter nach - Deutliche Verluste auf Wochensicht

Die Ölpreise sind am Freitag etwas gesunken. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 81.84 $. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 27 Cent auf 75.61 $.



Im Verlauf der Handelswoche sind die Ölpreise stärker gefallen. So hat sich Rohöl aus der Nordsee seit Montag um etwa 5% verbilligt. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank erklärte den Preisrückgang am Ölmarkt mit enttäuschenden US-Konjunkturdaten und mit der jüngsten Entwicklung der Ölreserven in den USA. Er verwies darauf, dass die amerikanischen Rohölbestände wegen höherer Netto-Importe und einer nach wie vor reduzierten Rohölverarbeitung die sechste Woche in Folge gestiegen waren und in der vergangenen Woche das höchste Niveau seit Juni 2021 erreicht hatten.



Kurz vor dem Wochenende haben Marktbeobachter das Handelsgeschehen hingegen als relativ stabil beschrieben. Starke Impulse gab es zuletzt nicht. Auf der Nachfrageseite liegen die Hoffnungen weiter auf China, das sich vor einiger Zeit von seinen strengen Pandemie-Vorschriften gelöst hat und damit eine konjunkturelle Erholung verspricht. Auf der Angebotsseite hat der grosse Ölverbund Opec+ in dieser Woche seinen Kurs bestätigt und seine Förderziele unverändert gelassen.



Weitere EU-Sanktionen gegen Russland zeigten zunächst keine Auswirkungen auf die Ölpreise. Nachdem seit Anfang Dezember kein russisches Rohöl mehr per Tanker in die EU eingeführt werden darf, will die EU ab dem 5. Februar auch keine Raffinerieprodukte wie Diesel, Benzin oder Schmierstoffe mehr aus Russland abnehmen.

