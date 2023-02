Börsenbericht vom 3. Februar 2023 – Schweizer Börse im Plus Nach einem verhaltenen Start, setzt sich am Freitagvormittag am Schweizer Aktienmarkt ein positiver Trend durch.

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag fester. Dabei hat sich nach einem verhaltenen Start erst im Verlauf ein klar positiver Trend durchgesetzt. Getragen wird der Aufschwung von den Aktien der defensiven Schwergewichte, die zuletzt unter Abgaben gelitten hatten. Dagegen kommt es bei Wachstumswerten und einigen Finanztiteln nach dem jüngsten Anstieg zu Gewinnmitnahmen. Ausgelöst wurden diese von den nachbörslich schwachen US-Technologiewerten Amazon, Alphabet und Apple. Diese hätten mit ihren Ergebnissen die Erwartungen enttäuscht, heisst es.



Auch nach den Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) bleibt die Geldpolitik das Thema. Sowohl Fed wie EZB hatten die Zinsen erneut erhöht und auch weitere Zinsschritte signalisiert. Doch fanden die Analysten in den Äusserungen der Geldhüter auch Hinweise, wonach das Ende des Zinserhöhungszyklus bald erreicht sein könnte. Nun blickten die Anleger der heute um 14.30 Uhr erwarteten Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts entgegen. Davon erhoffen sie sich weitere Hinweise auf die künftige Zinspolitik des Fed. Bisher zeigt sich der Arbeitsmarkt sehr robust. Darauf hat das Fed auch immer wieder hingewiesen. Allerdings belegen jüngst veröffentlichte Daten, dass der Lohndruck nicht zugenommen hat.



Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 11.05 um 0,82% auf 2235,36 Punkte. Der SMI notiert um 0,76% höher auf 11'273,77 Punkten. Damit steuert der SMI dennoch auf die erste Woche 2023 mit einem Verlust zu. Der breite SPI legt 0,62% zu auf 14'557,46 Zähler. Der SLI, bei dem die grössten Aktien nicht mit dem ganzen Gewicht enthalten sind, gewinnt 0,23 Prozent auf 1791,51 Zähler. Bei den 30 Titeln des SLI legen zwölf zu und 18 sind schwächer.



Im Fokus stehen die Aktien von Zur Rose. Ihr Kurs verdoppelte sich fast zum Handelsbeginn, danach fiel er aber schnell wieder etwas zurück und notiert aktuell noch um gut 35% im Plus. Die Versandapotheke verkauft ihr Schweizer Geschäft an die Migros. Dadurch fliessen Zur Rose Mittel in Höhe von rund 360 Mio. Fr. zu, womit das Unternehmen weitgehend schuldenfrei wird. Am Markt ist von einem Befreiungsschlag die Rede. Die Aktie war am Donnerstag bereits um 17% in die Höhe geschnellt.



Getragen wird der Gesamtmarkt aber vor allem von der Erholung der schwergewichtigen Pharmariesen Roche (+2,9%) und Novartis (+1,2%) sowie des Lebensmittelkonzerns Nestlé (+1,2%). Die Papiere der beiden Pharmakonzerne hatten an den Vortagen nach Jahreszahlen unter Druck gestanden, was auch den Markt nach unten gezogen hatte.



Am Berichtstag zählen auch Swisscom (+0,7%), ein weiterer defensiver Titel, zu den Gewinnern. Der Telecomkonzern hat wegen einer Panne provisorische Geschäftszahlen veröffentlicht. Er hat demnach im vergangenen Jahr etwas weniger umgesetzt und verdient, aber im Rahmen der eigenen Guidance.



Weit oben auf der Gewinnliste stehen Julius Bär (+1,5%). Der Vermögensverwalter profitiert von Anschlusskäufen an das solide Jahresergebnis vom Vortag und von positiven Analystenkommentaren. Ebenfalls gesucht sind ABB (+1,1%), die sich von Abgaben nach der Bilanzvorlage am Vortag erholen. Auch Zurich Insurance (+0,5%) machen einen Teil der Vortagesverluste wett.



Bei den Verlierern stehen die Aktien des Softwareherstellers Temenos (-2,2%) sowie der Uhrenhersteller Swatch (-2,1%) und Richemont (-0,6%) weit unten. Kühne + Nagel (-2,1%) leiden unter einer Ratingsenkung auf «Hold» von «Buy» durch den Broker Stifel.



Ebenfalls schwächer sind die am Vortag stark gestiegenen Aktien der Medizintechniker Alcon, Straumann (je -0,9%) und Sonova (-1,1%) sowie des Asset Managers Partners Group (-1,0%).



Bei Banken geben UBS (-0,1%) und CS (-1,8%) nach. Während UBS ihr Jahresergebnis bereits veröffentlicht hat, wird das der CS erst kommende Woche erwartet. Analysten prognostizieren einen mehrere Milliarden schweren Verlust.



Auf den hinteren Rängen legen Medacta (+5,3%) und Bystronic (+0,7%) nach Zahlen zu.

Devisen: Euro notiert weiter bei 1.09 $

Der Euro hat am Freitagmorgen weiter nahe der Marke von 1.09 $ notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1.0897 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.



Auch gegenüber dem Schweizer Franken bewegte sich der Euro über Nacht nur wenig und wird zu 0.9959 Franken nach 0.9966 am Vorabend weiterhin klar unter der Parität gehandelt. Auch zum Dollar halten sich die Kursänderungen in Grenzen. Aktuell kostet der Greenback 0.9141 Fr. nach 0.9137 am Donnerstagabend.



Am Donnerstag war der Euro erheblich unter Druck geraten, weil Marktteilnehmer jüngste Äusserungen aus den Reihen der EZB als weniger entschlossen wahrgenommen haben. «Wie die US-Notenbank Fed am Mittwochabend konnte auch die EZB gestern den Markt nicht richtig überzeugen», erklärte Devisenexpertin You-Na Park-Heger von der Commerzbank. Zwar haben beide Zentralbanken ihre Leitzinsen zwecks Eindämmung der hohen Inflation angehoben und weitere Straffungen in Aussicht gestellt. Die Märkte trauen den Währungshütern aber offenbar nicht zu, den Kurs umzusetzen.



Vor dem Wochenende stehen noch wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In den USA präsentiert die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht, der für die Geldpolitik der Federal Reserve von hoher Bedeutung ist. Zudem werden in der Eurozone und den Vereinigten Staaten wichtige Indikatoren für den Dienstleistungssektor erwartet. Sie geben Hinweise auf die konjunkturelle Lage.

Ölpreise bewegen sich kaum

Die Ölpreise haben sich am Freitagmorgen zunächst kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82.10 $. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel ebenfalls geringfügig auf 75.76 $.



Die aktuelle Lage am Markt lässt sich als relativ stabil beschreiben. Starke Impulse gab es zuletzt nicht. Auf der Nachfrageseite liegen die Hoffnungen weiter auf China, das sich vor einiger Zeit von seinen strengen Pandemie-Vorschriften gelöst hat und damit eine konjunkturelle Erholung verspricht. Auf der Angebotsseite hat der grosse Ölverbund Opec+ in dieser Woche seinen Kurs bestätigt und seine Förderziele unverändert gelassen.

Wallstreet im Plus

Moderate Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und gute Geschäftszahlen aus dem Technologiesektor haben im regulären Handel vor allem die zinssensitiven Wachstumswerte nach oben getrieben. Während der Dow Jones Industrial um 0,1% auf 34’053,94 sank, konnte der marktbreite S&P 500 1,5% auf 4179,76 zulegen. Der technologielastige Nasdaq Composite avancierte 3,3% auf 12’200,82.

Ein überzeugender Geschäftsausblick von Meta Platforms, dem Mutterkonzern von Facebook, liess die Aktien um 23,3% nach oben schiessen. Align Technology, ein Hersteller von Schienen zur Zahnkorrektur, avancierte nach starken Ergebnissen gar um 27,4%.

Nachbörslich legten die drei Schwergewichte Apple, Alphabet und Amazon, die in der regulären Handelssession kräftig gestiegen waren, die Quartalszahlen vor. Apple verfehlte dabei die Erwartungen der Analysten, was dem Smartphonegiganten ein nachbörsliches Minus von 3,2% einbrockte. Ein ähnliches Schicksal erlebten die Titel von Google-Mutter Alphabet, die nach enttäuschenden Ergebnissen 4,9% verloren. Auch der Onlinegigant Amazon büsste nach schwachen Zahlen 5,1% an Terrain ein.

Asien/Pazifik: Zurückhaltung - Chinesische Börsen unter Druck

Schwache Geschäftszahlen von US-Techschwergewichten habe die asiatischen Börsen am Freitag teilweise belastet. Sie liessen sich damit wie schon am Vortag nur teilweise von den Gewinnen an der Wallstreet inspirieren. Auch auf Wochensicht kamen die Börsen der Region Asien-Pazifik nicht vom Fleck.

Die chinesischen Börsen scherten mit deutlichen Abgaben aus den Reihen mehrheitlich leicht steigender Märkte aus. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einer Gegenbewegung nach der starken Erholung. Daran habe auch nichts geändert, dass der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Januar erstmals seit fünf Monaten wieder gestiegen sei.

Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen verlor 0,95% auf 4141,63 Punkte. In Hongkong tendierte der Hang-Seng-Index zuletzt 1,44% tiefer mit 21’642,62 Punkten. Bereits am Vortag hatten beide nicht mit den anderen asiatischen Börsen mitgehalten.

Etwas besser entwickelten sich die Kurse in Japan. Hier habe der Jibun-Einkaufsmanagerindex für Januar gestützt, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Zudem seien die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen wieder in den Zielbereich der japanischen Notenbank gefallen.

Der Nikkei 225 schloss mit 0,39% Aufschlag auf 27 509,46 Punkte. Auch in Australien wirkte sich der Rückgang der Anleiherenditen günstig aus. Der australische S&P ASX 200 endete 0,62% höher mit 7558,11 Punkten.

In Indien setzte sich derweil die Talfahrt von Aktien auf dem Firmenimperium des Milliardärs Gautam Adani fort. Sie stehen seit seinem kritischen Bericht des US-Leerverkäufers Hindenburg Research zu den Finanzen des Konglomerats massiv unter Druck.

