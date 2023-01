Börsenbericht vom 27. Januar 2023 – Schweizer Börse: Indikatoren weisen nach oben Für den Freitag werden am Schweizer Aktienmarkt zunächst leichte Gewinne erwartet.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Am Freitagmorgen zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt ein versöhnlicher Wochenschluss ab. Die vorbörslichen Indikationen weisen zumindest nach oben. Allerdings hatte der SMI auch am Vortag zunächst fester eröffnet, um dann am Ende mit einem klaren Minus aus dem Handel zu gehen. Freundliche Vorgaben dürften an diesem Morgen zunächst stützen. Die Wallstreet hatte sich am Donnerstagabend mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet und auch in Asien überwiegen die Kursgewinne. Allerdings sind einige Märkte dort nach wie vor wegen des Neujahrsfestes geschlossen.



«Das diesjährige Rally an den Aktienmärkten ist beeindruckend und sollte nicht ignoriert werden», erklärt ein Börsianer. Allerdings dürfte das Fed bereits nächste Woche damit beginnen, den Markt wieder herunterzureden. «Stellen Sie sich also auch in diesem Jahr auf Volatilität ein.» Wie die letzten Handelstage gezeigt haben, richten Börsianer ihren Blick bereits auf die kommende Woche, wenn die US-Notenbank Fed und die EZB ihre Zinsbeschlüsse veröffentlichen. Vor diesem Hintergrund dürften US-Daten im Handelsverlauf nochmals in den Fokus rücken. Neben den Konsumausgaben wird das vom Fed bevorzugte Inflationsmass PCE veröffentlicht.



Der von Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 08.15 Uhr 0,14% auf 11'332,80 Punkte. Von den 20 SMI-Titeln werden 18 vorbörslich höher gestellt. Swiss Re (-0,3%) und Richemont (-0,5%) geben nach.



Der Rückversicherer Swiss Re muss sich einen neuen Underwriting-Chef suchen: Thierry Léger verlässt den Rückversicherungskonzern per sofort. Der 56-Jährige wird per 1. Mai Konzernchef des französischen Konkurrenten Scor.



Die Aktien von Logitech (+0,7%) ziehen dagegen vorbörslich gegen den Branchentrend an. Die übrigen Tech-Vertreter wie AMS Osram, VAT, Temenos oder in den hinteren Reihen Comet und Inficon geben vorbörslich um bis zu 1,3% nach. Nachdem am Vortag noch gute Zahlen vom Konkurrenten STMicroelectronics gestützt hatten, sorgen enttäuscht aufgenommene Zahlen vom Chip-Riesen Intel für lange Gesichter. Der Konzern lag mit den Quartalszahlen unter den Schätzungen von Analysten und verfehlte auch mit der Prognose für das laufende Vierteljahr die Erwartungen.



Die grössten Kursgewinne verzeichnen vorbörslich allerdings Komax. Die Gruppe verkauft ihren Produktionsstandort in Rotkreuz. Dadurch gibt es 2023 einen positiven Effekt auf den operativen Gewinn auf Stufe Ebit.

Euro notiert unter 1.09 $ - EUR/CHF stabil über Parität

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel unter der Marke von 1.09 $ notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1.0869 $ und damit etwas weniger als am Vorabend. Der Kurs liegt knapp unterhalb seines höchsten Niveaus seit neun Monaten.



Das Euro/Franken-Paar hält sich weiterhin stabil über Parität bei 1.0023. Am Vortag war es nur kurzzeitig darunter gerutscht. Der US-Dollar zieht zum Franken leicht an auf 0.9223.



Zum Wochenausklang stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Aus der Eurozone werden Geld- und Kreditdaten der EZB erwartet. In den USA wird unter anderem das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass PCE erwartet. Ausserdem veröffentlicht die Uni Michigan ihr Konsumklima, das auch Angaben zu den Inflationserwartungen der Verbraucher enthält.

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel moderat gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 87.86 $. Das waren 39 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 34 Cent auf 81.35 $.



Die zu Ende gehende Woche verlief am Rohölmarkt unspektakulär. Etwas Auftrieb erhielten die Preise am Donnerstag von soliden Wachstumsdaten aus den USA. Allerdings warnen viele Konjunkturexperten vor Rezessionsgefahren in der grössten Volkswirtschaft der Welt. Ein wichtiger Grund sind die erheblichen Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed gegen die hohe Inflation.



Hoffnungen liegen am Ölmarkt in dem weniger strengen Corona-Kurs in China. Nach der Abkehr von den äusserst strikten Pandemie-Vorkehrungen wird auf eine konjunkturelle Belebung mit steigendem Energieverbrauch gesetzt. Das unterstützt die Erdölpreise.

Wallstreet im Plus

Am Donnerstag kletterten die Kurse nach positiven Konjunkturdaten und einem starken Quartalsbericht des Elektroautobauers Tesla.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,61% bei 33’949 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,1% auf 4060 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 2% auf 12’051 Punkte, was dem Niveau von Mitte Dezember entspricht.

Mit einem Rekordgewinn im Schlussquartal 2022 überraschte der Elektroautobauer Tesla die Anlegerschaft, worauf die Aktien um 11% nach oben sprangen. Dank schwacher Margen und Ausblick korrigierten die Valoren des Computerkonzerns IBM um 4,5% nach unten.

Die Papiere des Softwarekonzerns Salesforce zogen um 5,7% an. Die Aktien der SAP-Tochter Qualtrics legten gar um ein Drittel zu, denn der deutsche Konkurrent von Salesforce erwägt einen Verkauf.

Die Aktien von Intel brachen nachbörslich fast 10% ein nach einem enttäuschenden Ausblick auf das laufende Quartal. Statt des bisher erwarteten bereinigten Gewinns von 24 Cent je Aktie rechnet der Konzern mit einem Verlust von 15 Cent. Intel-Chef Pat Gelsinger sagte, er erwarte eine der grössten Wertberichtigungen des Lagerbestands, die man in der Branche jemals gesehen habe.

Freundliche Stimmung an asiatischen Börsen

Mit dem Rückenwind aus den USA zeigen sich die asiatischen Börsen am Freitag überwiegend im Plus. Die Handelsplätze in Festlandchina sind wegen der Neujahrsfeierlichkeiten noch immer geschlossen.

In Tokio legt der Nikkei 225 um 0,1% zu, der breiter gefasste Topix klettert 0,2% nach oben. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Plus von 0,3%. Der südkoreanische Kospi rückt um 0,6% vor. In Australien schliessen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel jeweils um 0,3% höher ab.

AWP/REUTERS

