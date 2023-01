Börsenbericht vom 17. Januar 2023 – Schweizer Börse ist nach der jüngsten Rally etwas die Luft ausgegangen Die Wachstumsschwäche Chinas und enttäuschende Ergebniszahlen der US-Grossbank Goldman Sachs haben die Stimmung an der Schweizer Börse am Dienstag getrübt.

Nach Tagen steigender Kurse hat der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag einen Marschhalt eingelegt und schwächer geschlossen. Der Markt habe die starken Kursgewinne seit Jahresanfang konsolidiert, hiess es in Händlerkreisen. Dies sei nicht überraschend und es tue der insgesamt guten Stimmung keinen Abbruch, auch wenn sie sich wieder ein wenig abkühle. Im späten Geschäft stimmte dann eine Kreisemeldung der Nachrichtenagentur Bloomberg die Anleger positiv, wonach die EZB bei den noch anstehenden Zinserhöhungen ein langsameres Tempo in Betracht ziehe. Einer Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte im Februar könnte im März dann eine von nur noch 0,25 Prozentpunkten folgen.



Zuvor hatten die Marktteilnehmer unterschiedliche Impulse zu verarbeiten. So fielen die Wachstumsdaten aus China und der deutsche ZEW-Konjunkturerwartungsindex besser, der Empire State Index des New Yorker Fed dagegen schlechter als erwartet aus. Auch bei den Unternehmensergebnissen gab es Licht und Schatten. So schnitten bei den US-Banken Goldman Sachs unter und Morgan Stanley über den Prognosen ab. Hierzulande wurden die Umsatzzahlen von Lindt & Sprüngli und Montana Aerospace gut, die von Forbo dagegen schlecht aufgenommen.



Der FuW Swiss 50 Index schliesst 0,11% tiefer bei 2191,12 Punkten. Der SMI stieg in der Spitze bis auf 11'453,64 Punkte, der höchste Stand seit dem vergangenen Juni, und schloss dann aber um 0,30% niedriger mit 11'401,99 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fiel um 0,16% auf 1767,15 und der breit gefasste SPI um 0,25% auf 14'640,01 Zähler. 16 der 30 SLI-Werte schlossen tiefer und 14 legten zu.



An der Spitze der Verlierer standen Richemont (-1,4%). Die Aktie stand laut Händlern vor den am Mittwoch erwarteten Umsatzzahlen für das 3. Quartal 2022/23 etwas unter Druck. Schliesslich sei der Titel im laufenden Jahr sehr gut gelaufen. Die Aktien von Swatch (+2,5%) führten dagegen die Gewinner an. Händler sprachen von Umschichtungen aus Richemont in Swatch. Schützenhilfe gab es auch von Jefferies. Der Broker stufte das Rating für Swatch auf «Buy» von «Hold» hoch.



Hinter Richemont folgte der Technologiewert AMS Osram (-1,3%), das Industriepapier Schindler (-1,1%), der Medizintechniker Alcon (-0,9%), der Pharmazulieferer Lonza (-0,8%) sowie der Sanitärtechniker Geberit (-0,5%) - alles Aktien, die im bisherigen Jahresverlauf kräftig zugelegt haben und daher Gelegenheit für Gewinnmitnahmen geliefert hätten, hiess es am Markt. Gerade bei den Geberit-Aktien, die bis dahin fast 14% gewonnen hatten, stelle so manch ein Anleger vor den am Donnerstag anstehenden Umsatzzahlen 2022 einen Teil der Gewinne sicher.



Bei den Marktschwergewichten lasteten vor allem Novartis (-0,7%) und Nestlé (-0,5%) auf dem SMI. Besser schlugen sich Roche, dessen Genussschein «nur» 0,03% leichter waren.



Bei den Finanzwerten zählten die Banken von CS (+0,3%) und UBS (+0,5%) zu den Gewinnern. Ihnen könnte das über den Erwartungen ausgefallene Ergebnis von Morgan Stanley mehr geholfen, als die enttäuschenden Zahlen von Goldman Sachs geschadet haben, meinte ein Händler. Dagegen waren bei den Versicherern Swiss Life (+1,3%) fester, während Swiss Re (-0,6) und Zurich (-0,9%) klar nachgaben.



Neben Swatch und Swiss Life reihten sich auch ABB, SGS, SIKA und Kühne + Nagel mit einem Kursplus von 1,3 bis 0,5% bei den Gewinnern ein.



Grössere Ausschläge gab es auf den hinteren Reihen, wo die Kurse einzelner Firmen von deren Nachrichten bestimmt wurden. So überzeugten Montana Aerospace (Aktie +8,8%) sowie Lindt & Sprüngli (PS +1,1%; N +0,2%) mit ihren Zahlen. Der Schokoladenhersteller hat mit der Vorlage des Jahresumsatzes die eigenen Ziele übertroffen und die hohe Preiselastizität unter Beweis gestellt.



Die Papiere der Industriegruppe Forbo (-5,2%) wurden nach den Zahlen aus den Depots gekippt. Bei Belimo (-6,2%) und Dätwyler (-4,9%) sorgten Analystenkommentare für sinkende Notierungen.

New York: Dow im Minus - Tech-Werte ziehen an

Enttäuschende Zahlen der Investmentbank Goldman Sachs und anderer Unternehmen haben den US-Aktienmärkten am Dienstag einen Dämpfer verpasst. Zudem überwog bei Stimmungsdaten aus der Industrie offenbar die Angst vor einer Konjunkturabkühlung. Die Erleichterung darüber, dass sie einer stärkeren geldpolitischen Straffung keinen Vorschub leisteten, konnte sich demgegenüber nicht durchsetzen.



Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende baute der Dow Jones Industrial am Dienstag sein moderates Minus vom Handelsstart aus und fiel unter die vielbeachtete Marke von 34 000 Punkten. Zuletzt notierte der US-Leitindex 0,96% tiefer bei 33 976,01 Zählern. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,11% auf 3994,57 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 0,05% auf 11 535,15 Punkte ein.



Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York fiel im Januar auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020, wie der Empire-State-Index der regionalen Notenbank zeigte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet.



Der Gewinn von Goldman Sachs war im vergangenen Quartal trotz einer florierenden Handelssparte um zwei Drittel eingebrochen und damit noch deutlicher als befürchtet. Verluste im Privatkundengeschäft und eine höhere Risikovorsorge für Kredite, die bei einer Wirtschaftskrise platzen könnten, drückten auf die Bilanz. Die Anleger reagierten wenig begeistert: Die Goldman-Aktien sackten um 6,1% ab und waren damit Schlusslicht im Dow.



Dagegen stiess Morgan Stanley mit einem Zwischenbericht auf ein positives Echo. Die Investmentbank übertraf trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs die Analystenprognosen. Die Morgan-Stanley-Papiere schnellten als bester Wert im S&P-100-Index zuletzt um 6,3% nach oben.



Die Anteilsscheine von Travelers reagierten mit einem Verlust von 4,9% auf die Quartalszahlen des Versicherungskonzerns. Travelers stellte für das vierte Quartal einen Gewinn je Aktie in Aussicht, der die durchschnittliche Analystenschätzung verfehlte.



Die Aktien von National Instruments sprangen nach dem Kursanstieg um knapp 19% am Freitag um weitere 13% auf 53.12 $ hoch. Zuvor hatte der Mischkonzern Emerson Electric seine Übernahmeofferte von 53 $ je Aktie für den Hard- und Software-Hersteller von Anfang November bekräftigt. Die Emerson-Titel verloren 6,0%.



Die Anteilsscheine der börsennotierten Krypotwährungs-Plattform Coinbase profitierten von der anhaltenden Erholung des Bitcoin und verteuerten sich um 6,3%.

Bonds: Ein wenig leichter

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Dienstag eine Spur schwächer. Gedrückt werden die Kurse laut Händlern von höheren Swapsätzen und «zinsnegativen» Konjunkturzahlen aus dem Ausland. Derweil verläuft das Geschäft am Primärmarkt weiterhin aktiv.

Weiterhin präsentiert sich der Primärmarkt sehr aktiv. So hat die Stadt Zürich 165 Mio. Fr. für 14 Jahre aufgenommen. Die Rendite beträgt 1,592% und der Swapspread -8 Basispunkte (BP). Die Immobilienfirma Hiag 100 Mio. hat für 6 Jahre eingesammelt. Das Papier wirft bei einem Spread von +170 BP 3,13% ab. Weiter hat die Korea Housing Finance Corp 165 Mio. für drei und 100 Mio. Fr. für fünf Jahre mit einem Spread von +45 bzw. +50 BP begeben.

Der für den Schweizer Bondmarkt wichtige März-Conf-Future notiert um 13.30 Uhr um 20 BP schwächer auf 143,95%. Der Umsatz beträgt 30 Kontrakte. Am Vortag legte der Conf 2 BP zu. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index fällt um acht BP auf 126,36% nach -11 BP am Vortag.

Bisher sind 4 Eidgenossen zu tieferen und zwei zu höheren Kursen gehandelt. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,933 und die der zehnjährigen mit 1,107% angegeben.

Der Kassazinssatz ist mit 1,126 nach 1,127% am Vortag praktisch unverändert.

Euro hält sich über 1.08 $ - EUR/CHF rutscht unter Parität

Der Euro hat sich am Dienstag nach einer Berg- und Talfahrt bei 1.08 $ gehalten. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0804 $. Sie blieb damit knapp unter ihrem am Vortag markierten Neunmonatshoch.



Der Franken zieht unterdessen zu Euro und US-Dollar weiter an. Das EUR/CHF-Paar rutscht damit weiter unter die Parität und geht aktuell zu 0,9958 um. Am Morgen kostete der Euro noch 1.0015 Fr. Der US-Dollar notiert mit 0.9216 Fr. ebenfalls tiefer als am Morgen mit 0.9248 Fr.



Am Nachmittag war der Euro noch zeitweise bis auf 1.0869 $ gestiegen. Eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, laut der die EZB ihr Zinserhöhungstempo im März verringern könnte, belastete den Euro. Demnach dürfte die EZB zunächst wie erwartet im Februar den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte erhöhen. Für den März erhalte jedoch ein kleiner Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten mehr Zustimmung im EZB-Rat. Bloomberg beruft sich hier auf nicht genannte EZB-Kreise. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hatte sich am Morgen noch für einen fortgesetzten Zinserhöhungskurs ausgesprochen. Zuletzt hatten die erwarteten weiteren Zinserhöhungen der EZB dem Euro Auftrieb gegeben.



Zuvor hatten Konjunkturdaten den Euro gestützt. Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland verbesserten sich im Januar deutlich stärker als erwartet. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW befindet sich erstmals seit Februar 2022 wieder im positiven Bereich und signalisiert damit wieder eine konjunkturelle Verbesserung. Es war die vierte Aufhellung in Folge.



«Dazu haben vor allem die günstigere Situation an den Energiemärkten und die Energiepreisbremsen der Bundesregierung beigetragen», kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Daten. Zudem hätten sich die Exportchancen der deutschen Wirtschaft durch die Aufhebung der Covid-Restriktionen in China verbessert.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88595 (0.88758) britische Pfund und 139.50 (138.92) japanische Yen fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 1911 $ gehandelt. Das waren etwa 5 $ weniger als am Vortag.

Ölpreise legen zu - China-Daten stimmen zuversichtlich

Die Ölpreise haben am Dienstag mit der Hoffnung auf eine steigende Nachfrage zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Nachmittag 85.82 $. Das waren 1.35 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Februar-Lieferung stieg um 44 Cent auf 80.29 $.



Für positive Stimmung am Rohölmarkt sorgten Konjunkturdaten aus China. Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt wuchs im vierten Quartal 2022 stärker als erwartet. Auch mehrere Konjunkturzahlen für Dezember fielen überraschend gut aus. Im Gesamtjahr 2022 wurde das Wirtschaftswachstum allerdings stark durch den lange strikten Corona-Kurs der politischen Führung belastet. Die Volksrepublik zählt zu den weltweit grössten Energieverbrauchern.



Auch in anderen Ländern und Regionen hellen sich die Konjunkturperspektiven derzeit auf. Für Europa deutet immer mehr darauf hin, dass eine schwere Rezession trotz des Ukraine-Kriegs vermieden werden kann. Ein wichtiger Grund ist die Entwicklung der Erdgaspreise, die nach einem dramatischen Anstieg mittlerweile wieder niedriger liegen als vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die Erdölpreise waren zwischenzeitlich ebenfalls stark gestiegen.

