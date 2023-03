Börsenbericht vom 1. März 2023 – Schweizer Börse knapp im Plus Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leicht steigenden Kursen in den neuen Monat gestartet.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwochnachmittag weiter knapp im Plus. Für die etwas verbesserte Stimmung gegenüber dem schwachen Vortag sorgen weiterhin erfreuliche Signale der chinesischen Wirtschaft, die offenbar wieder zum Wachstum zurückgefunden hat. Die Ängste vor weiteren Zinserhöhungen der Zentralbanken seien aber nicht vom Tisch, mahnte ein Beobachter.

Eine «eher unangenehme Überraschung» boten am Nachmittag die neuen Inflationsdaten aus Deutschland, die im Februar etwas höher ausfielen als erwartet. Bereits am Vortag hatten die Teuerungsdaten aus Frankreich und Spanien die Märkte belastet. Die hartnäckige Inflation gebe der Europäischen Zentralbank (EZB) weiterhin eine «Nuss zu knacken» auf, so ein Kommentator. Die US-Börsen werden derweil kaum verändert erwartet.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 15.00 Uhr um 0,42% auf 2231,67 Punkte. Der SMI notiert 0,07% im Plus auf 11'105,74 Punkte. Der SLI steigt um 0,37% auf 1772,05 Zähler und der SPI um 0,17% auf 14'327,35 Zähler. Im SLI stehen 17 Gewinnern 13 Verlierer gegenüber.

Die deutlichsten Gewinne im SMI/SLI verbuchen Kühne + Nagel (+7,7%) nach Vorlage von Jahreszahlen. Am Markt werden die neuen Mittelfristziele hervorgehoben, die «nur so vor Zuversicht strotzen» würden. Zudem falle die Dividendenerhöhung grosszügig aus.

Auch Swiss Life (+3,8%) legen klar zu. Der Versicherer hat 2022 mehr verdient und schüttet eine deutlich höhere Dividende aus. Klar erholt zeigen sich auch die Adecco-Aktien (+2,2%). Am Vortag hatten noch Gewinnmitnahmen die Aktien nach an sich guten Jahresergebnissen belastet.

Dass der SMI nicht recht vom Fleck kommt, ist den Kursrückgängen der beiden Börsenschwergewichte Novartis und Roche (beide -0,4%) geschuldet. Die bereits am Vortag auf ein Jahrestief gefallenen Nestlé (+0,04%) haben leicht ins Plus gedreht.

Deutlichere Abgaben gibt es dagegen etwa für die Titel des Privatmarktspezialisten Partners Group (-0,6%) oder des PC-Zubehörherstellers Logitech (-1,2%). Bei Logitech verweisen Händler auf enttäuschende Verkaufszahlen des PC-Herstellers Hewlett Packard (HP).

Abwärts geht es einmal mehr auch mit den Credit Suisse-Aktien (-2,4%). Am Vortag hatten es die Titel zum Börsenschluss noch leicht ins Plus geschafft, obwohl es von der Finma eine harsche Rüge wegen der Vorkommnisse um die Greensill-Fonds gegeben hatte.

Am breiten Markt steigen Georg Fischer (+6,3%) nach Jahreszahlen kräftig. Beim Umsatz und beim Auftragseingang sowie insbesondere aber beim operativen Gewinn vermochte das Industrieunternehmen positiv zu überraschen.

New York: Anleger meiden Aktien angesichts hoher Marktzinsen

Angesichts hartnäckig hoher Zinsen an den Kapitalmärkten haben sich die Investoren an den US-Börsen auch am Mittwoch zurückgehalten. Im frühen Handel zeigte sich der Dow Jones Industrial mit 32 645,24 Punkten nahezu unverändert. In den ersten Handelsminuten hatte der Index auf dem tiefsten Stand seit November notiert.



Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hält sich unverändert knapp unter der Marke von 4%. Das sei doppelt so viel wie die durchschnittliche Dividendenrendite der 500 Unternehmen im S&P 500 Aktienindex, schrieb Seema Shah, Stratege von Principal Asset Management. In diesem Umfeld gingen Anleger lieber auf Nummer sicher und in Staatsanleihen.



Der S&P 500 gab um 0,19% auf 3962,59 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 lag mit 0,14% im Minus bei 12 025,08 Punkten.



Der Aktienkurs des Pharmakonzerns Novavax brach am Mittwoch um fast ein Viertel ein, nachdem der Konzern einen überraschend hohen Quartalsverlust bekanntgegeben hatte. Auch die Umsatzentwicklung enttäuschte. Zudem sieht Novavax bezüglich der Umsatzaussichten 2023 grosse Unsicherheiten und erwägt eine deutliche Reduzierung seiner Ausgaben.



Einen Kursrutsch von 14% erlitten die Anteilscheine des Elektroautobauers Rivian . Hier belasteten ebenfalls schwache Zahlen sowie ein enttäuschender Ausblick. Die Aktien des grossen Konkurrenten Tesla verloren 1,5%.



Dagegen konnte der Solarkonzern First Solar die Anleger mit einem überraschend guten Ergebnisausblick begeistern, wie das Kursplus von 12% zeigte.

Bonds Schweiz: Überwiegend Kursverluste zum März-Auftakt

Am Schweizer Obligationenmarkt geben die Kurse zur Wochenmitte erneut mehrheitlich nach. Erneut machen Händler dafür eine Vielzahl an Konjunkturdaten aus dem In- und Ausland verantwortlich.



Sowohl hierzulande als auch europaweit und in einzelnen EU-Mitgliedsstaaten standen am Morgen die jüngsten Einkaufsmanagerindizes auf der Agenda. Für die Schweiz trübten sich die Indikatoren sowohl für die Industrie als auch den Dienstleistungssektor leicht ein. Auch in der Eurozone trübte sich die Stimmung in den Industrieunternehmen im Februar wieder etwas ein.



Derweil hatten sich die Stimmungsindikatoren in China am Morgen stark aufgehellt. In den USA werden die Einkaufsmanagerindizes am Nachmittag veröffentlicht.



Es sind aber vor allem die noch ausstehenden gesamtdeutschen Inflationsdaten, die am Markt derzeit für eine gewisse Unsicherheit sorgten. Bereits am Vortag hatten überraschend starke Daten aus Frankreich und Spanien Investoren auf dem falschen Fuss erwischt.



Für Deutschland sind bereits Daten aus einzelnen Bundesländern veröffentlicht worden, die auf einen anhaltend hohen Inflationsdruck hinweisen. Am Kapitalmarkt sorgt dies Entwicklung für Zinsauftrieb. Denn sollte die Inflation tatsächlich ansteigen, dürfte dies den Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhen, die Zinsen weiter anzuheben.



Immerhin haben sich die Erwartungen an den Geldmärkten in den letzten Wochen immer weiter nach oben angepasst. Für die Eurozone wird nun ein Zinsgipfel von etwa 4% erwartet. Auch für die USA und selbst die Schweiz sind die Erwartungen mittlerweile gestiegen.



Während der Primärmarkt zur Wochenmitte bislang noch nicht in Anspruch genommen wurde, wirft eine aktuelle Studie der ZKB einen Blick auf die Bonität der Schweizer Kantone. Wie die Experten festhalten, sind Schweizer Kantone eine namhafte Schuldnergruppe am Franken-Kapitalmarkt. «Ihre öffentlichen Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 28,6 Mrd. Fr. per Ende 2022 entsprachen 6,5% des ausstehenden Volumens im Inlandsegment.» Im Vorjahr hatte der Anteil noch bei 7,0% gelegen.



Der März-Conf-Future notiert gegen 13.10 Uhr um 21 Basispunkte (BP) tiefer bei 140,1%, der Umsatz beträgt 28 Kontrakte. Am Dienstag hatte der Conf am Ende 77 BP verloren. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index gewinnt dagegen 5 BP auf 123,58% nach -38 BP am Vortag.



Mit bislang 12 gehandelten Eidgenossen ist das Geschäft vergleichsweise rege. Sie alle geben nach. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,1327 und die der zehnjährigen mit 1,4717% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz steigt weiter an auf 1,456 von 1,446% am Vortag.

Euro legt zum US-Dollar merklich zu - Zum Franken kurz über Parität

Der Euro hat am Mittwoch angesichts gestiegener Inflationssorgen zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1.0666 $. Am Morgen hatte sie noch unter 1.06 $ notiert.

Zum Schweizer Franken hat sich der Euro zuletzt auf 0.9985 verteuert; zwischenzeitlich hatte das Paar sogar die Parität überschritten. Der US-Dollar fällt mit einem Stand von 0.9362 Fr. etwas zurück.

Marktteilnehmer verwiesen auf Inflationsdaten aus Nordrhein-Westfalen als Auslöser für die Kursgewinne. Die Inflationsrate im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands ist im Februar weiter angestiegen. Auch Daten aus anderen Bundesländer deuten auf einen anhaltend hohen Inflationsdruck im Nachbarland hin. Dies bedeutet Aufwärtsrisiken für die um 14 Uhr anstehenden bundesweiten Inflationszahlen.

Die Inflationsrate in Deutschland könnte im Februar um 0,1 Prozentpunkte auf 8,8% gestiegen sein, erwartet Ökonom Greg Fuzesi von der Bank JPMorgan angesichts der bisher veröffentlichten Daten. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang auf im Schnitt 8,5% erwartet. Am Vortag hatten bereits Inflationsdaten aus Spanien und Frankreich negativ überrascht.

Sollte die Inflation tatsächlich ansteigen, dürfte dies den Druck auf die EZB laut Fuzesi erhöhen, die Zinsen weiter anzuheben. Er erwartet nicht nur im März eine Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte, sondern auch auf der folgenden Sitzung im Mai. Auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel signalisierte weitere Erhöhungen. «Klar ist: Der angekündigte Zinsschritt im März wird nicht der letzte sein», sagte er in Frankfurt.

In den USA steht am Nachmittag der Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gilt als guter Indikator für die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung..

Ölpreise drehen in Verlustzone

Die Ölpreise haben am Mittwoch anfängliche Aufschläge bis zum Mittag abgegeben und sind dann in die Verlustzone gedreht. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 82.82 $. Das waren 63 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 73 Cent auf 76.32 $.



Auftrieb erhielten die Erdölpreise zunächst von Konjunkturdaten aus China. Die Einkaufsmanagerindizes - eine Unternehmensumfrage - legten dort deutlich zu und signalisieren eine konjunkturelle Erholung nach der starken Belastung durch die lange Zeit strikte Corona-Politik. Nachdem diese Politik vor einiger Zeit revidiert wurde, besteht die Hoffnung auf wirtschaftlichen Rückenwind, der auch die Energienachfrage antreiben würde.



Im Verlauf des Vormittags wurden die Gewinne jedoch abgegeben. Solche Preisschwankungen sind für die letzten Wochen nicht unüblich. Unlängst hatten etwa die Rohstoffexperten der Commerzbank geschrieben, der Ölmarkt sei hin und her gerissen von sich plötzlich ändernden Einschätzungen der Marktteilnehmer zu Angebot und Nachfrage. Denn der Hoffnung auf konjunkturelle Erholung steht zunehmend die Aussicht auf weiter steigenden Leitzinsen infolge der zähen Inflation gegenüber.



Im Blick der Märkte steht auch die Angebotspolitik Russlands. Der grosse Ölförderer will seine Produktion mit Beginn dieses Monats spürbar verringern. Während Moskau den Schritt als gewollte Reaktion auf westliche Sanktionen darstellt, wird er vom Westen als zwangsläufige Folge der Sanktionen umschrieben. Die Strafmassnahmen sollen die Öleinnahmen Russlands verringern.



Am Nachmittag veröffentlicht das US-Energieministerium seine wöchentlichen Öllagerdaten. Die Zahlen werden mit Spannung erwartet, weil die landesweiten Erdölbestände auf ein ungewöhnlich hohes Niveau gestiegen sind. Am Dienstagabend meldete das American Petroleum Institute (API) einen weiteren Lageraufbau. Die Zahlen gelten als Richtschnur für die offiziellen Zahlen.

Kryptowährungen: Bitcoin wenig bewegt

Der Kurs des Bitcoin hat sich in der vergangenen Woche verhältnismässig stabil gezeigt. Grössere Ausschläge blieben im Wochenverlauf aus.



Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin im Vergleich zur Vorwoche 1,4% tiefer bei 23'784 $. Im Wochenverlauf fiel der Kurs kurzzeitig unter 23'000 $, erholte sich in der Folge aber wieder leicht. Insgesamt ging die Marktkapitalisierung laut dem Branchenportal CoinGecko im Wochenverlauf um 6 Mrd. auf rund 459 Mrd. $ zurück.

Laut dem Broker Oanda scheint der Bitcoin nach dem gescheiterten Versuch, die Marke von 25'000 $ zu durchbrechen, nun zu konsolidieren. Dies könne als Zeichen der Schwäche gedeutet werden, da nun vermehrt Gewinnmitnahmen nach den starken Kursgewinnen seit Anfang Jahr einsetzen könnten. Insgesamt präsentiere sich der Markt aber weiterhin sehr resilient.



Für den relativ ruhigen Handel werden am Markt auch die fehlenden Impulse durch Makrodaten ausgemacht. Für mehr Bewegung könnten die anstehenden die Notenbank-Sitzungen der Fed und in geringerem Ausmass der EZB sorgen, heisst es.

Im breiteren Kryptomarkt war in der vergangenen Woche die «High-Speed-Blockchain» Solana im Fokus, die zum wiederholten Mal mit grossen Netzwerkproblemen zu kämpfen hatte. Der entsprechende Token büsste derweil im Verlauf der letzten Woche fast 10% an Wert ein. Verluste in etwa gleicher Höhe mussten auch weitere Blockchain-Währungen wie Polygon (MATIC) oder Polkadot (DOT) hinnehmen.



Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal aufgeführten knapp 12'300 Kryptowährungen lag am Mittwochmittag bei insgesamt 1145 Mrd. $ und damit rund 12 Mrd. tiefer als in der Vorwoche. Der Marktanteil des Bitcoin gab um rund einen halben Prozentpunkt auf 40% nach. Besser als der Markt entwickelte sich die zweitgrösste Kryptowährung Ether, die im Vorfeld des anstehenden «Shanghai-Update» leicht auf 1653 $ zulegen konnte.



AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.