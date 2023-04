Börsenbericht vom 4. April 2023 – Schweizer Börse kommt nicht vom Fleck Am Schweizer Aktienmarkt werfen die anstehenden Feiertage bereits ihre Schatten voraus. Erneut standen die beiden Grossbanken CS und UBS im Mittelpunkt.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag nach einem wenig veränderten Verlauf im Schlussgeschäft noch abgerutscht. Dabei verlief der Handel über weite Strecken ruhig und in einer engen Bandbreite. Im Sog nachgebender Kurse an der Wallstreet machten die Gewinne leichten Verlusten Platz. Die bevorstehenden Osterfeiertage machten sich bereits bemerkbar, hiess es am Markt. Viele Marktteilnehmer seien schon in die Ferien aufgebrochen. Vor den am Karfreitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten hielten sich die Anleger noch zusätzlich zurück, meinte ein Händler. Denn dann bleiben die Börsen geschlossen und die Anleger könnten nicht auf die Zahlen reagieren. Die kommenden Tage dürften ganz im Zeichen einer Verschnaufpause nach der dynamischen Vorwoche stehen.

Zentrales Thema abseits der Grossbanken waren weiterhin die Themen Zinsen, Inflation und die schwächelnde Konjunktur. Die Anleger blieben nach der Ölpreisrally am Vortag zwar relativ gelassen, was eine mögliche inflationstreibende Wirkung betrifft. Aber dafür keimten die Konjunktursorgen wieder auf. So waren die Auftragsdaten aus der US-Industrie stärker gesunken als erwartet. Daher rücke auch der US-Arbeitsmarktbericht am Karfreitag bereits ins Blickfeld, hiess es. Für die Schweiz prognostizierte der IWF für 2023 eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums auf 0,8% von zuvor 2,2%. Grund dafür seien die schwachen globalen Aussichten, die straffere Geldpolitik und das Ausklingen des Booms nach der Coronapandemie.

Der FuW Swiss 50 Index büsste schliesslich 0,17% ein auf 2'196,54 Punkte. Der SMI stieg in der Spitze bis auf 11'124 Zähler und schloss um 0,18% tiefer mit 11'073,48 Punkten. Der SLI ermässigte sich um 0,21% auf 1745,82 und der SPI um 0,22% auf 14'490,73 Zähler. Im SLI dominierten die Verlierer (17) die Gewinner (13).

Erneut standen die beiden Grossbanken CS (+0,9%) und UBS (+0,2%) im Mittelpunkt, die die Höchstkurse nicht über die Zeit retten konnten. Am heutigen Dienstag kamen die Aktionäre der CS zur letzten Generalversammlung zusammen und am morgigen Mittwoch werden sich dann die Eigner der UBS zur GV versammeln. Die CS-Aktionäre hatten zwar zum Zusammenschluss der beiden Banken nichts zu sagen.

Die ausführliche Analyse Abo CS-Generalversammlung Die Bankführung leistet Abbitte

Aber sie konnten ihrem Unmut Luft machen. So wurden sechs Verwaltungsräte nur knapp wiedergewählt. Einzig Präsident Axel Lehman schnitt mit einem Stimmenmehr von 55,7% besser ab. Zudem haben die Aktionäre den Fixlohn für die Konzernleitung in den kommenden Wochen bis zur Übernahme der CS durch die UBS abgelehnt. Derweil wurde die Vergütung für den Verwaltungsrat genehmigt, allerdings war auch diese Entscheidung sehr knapp.

Zu den Gewinnern zählten zudem europaweit die Versicherer. So gewannen Swiss Re (+1,0%), Swiss Life (+0,9%) und Zurich (+0,7%). Darüber hinaus waren der Wachstumswert Sonova (+1,3%), die Technologieaktie Logitech (+0,9%) und der Zykliker Kühne + Nagel (+0,3%) gefragt.

Eine Stütze des Marktes waren zudem die schwergewichtigen Novartis-Aktien (+0,5%). Rivale Roche (+0,2%) hinkte hinterher und Nestlé (-0,7%), ein weiteres Marktschwergewicht, gab gar nach, was den SMI leicht belastete.

Sika büssten drei Prozent ein. Die Experten von Jefferies äusserten sich im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen vorsichtig über den Bauchemiespezialisten. Auch zu Clariant (-3,0%) gab es zurückhaltende Kommentare vor den Quartalszahlen.

Verluste gab es zudem bei AMS Osram (-2,7%), die den Abwärtstrend fortsetzen. Nach Börsenschluss gab das Unternehmen den Abschluss des Verkaufs von Digital Systems in Europa und Asien bekannt. Auch die zyklischen Adecco (-1,4%) und ABB (-1,3%) waren bei den Verlierern zu finden.

Gesucht waren am breiten Markt Addex (+2,5%). Das Biotechunternehmen hat neue Studiendaten vorgestellt. Die Titel der Beteiligungsgesellschaft HBM (+4,9%) waren nach Eckdaten für 2022 gesucht. Spekulative Käufe schoben Polypeptide (+5,9%) an.

Opec-Nachwehen drücken Wallstreet ins Minus

An den US-Aktienmärkten geht es am Dienstag nach zuletzt gutem Lauf verhalten zu. Die Debatte dreht sich weiter um die Inflation und ihre Auswirkungen als Kernthema. Anleger bleiben nach der Ölpreisrally am Vortag weiter relativ gelassen, was eine mögliche inflationstreibende Wirkung betrifft. Grösser werden aber die Konjunktursorgen, weshalb nun bereits der US-Arbeitsmarktbericht am Karfreitag ins Blickfeld rückt.

Der am Vortag besonders starke Dow Jones Industrial hinkte nun den anderen Indizes etwas hinterher: Nachdem er am Montag den höchsten Stand seit gut sechs Wochen erreicht hatte, lag er nach einer Handelsstunde 0,27% tiefer bei 33’509,15 Zählern. Der marktbreite S&P 500 verlor zeitgleich 0,12% auf 4119,36 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg aber um 0,07% auf 13’157,28 Zähler.

Stärker werdende Konjunktursorgen könnten die US-Notenbank Fed davon abhalten, das Tempo der Zinserhöhungen wieder zu beschleunigen. Laut dem Marktbeobachter Craig Erlam vom Broker Oanda dürfte die australische Notenbank mit einem pausierten Straffungszyklus in guter Gesellschaft sein. «Die Zeit des Innehaltens und Überlegens könnte gekommen sein.» Die jüngsten Spannungen im Bankensektor hätten die Abwärtsrisiken einer weiteren deutlichen Straffung deutlich gemacht.

Die Auftragseingänge für die US-Industrie, die als eines der vielen «Puzzleteile» für die Geldpolitik der Fed gelten, trugen zu diesen Gedankengängen bei. Der Rückgang fiel mit 0,7% zum Vormonat etwas stärker aus als von Ökonomen gedacht.

Unter den Einzelwerten ist es nach dem Ende der Berichtssaison ruhig geworden. An der Dow-Spitze lagen die zwei Prozent höheren Intel -Aktien, die ihren guten Lauf auf dem höchsten Niveau seit August fortsetzten. Seit Ende Februar haben sie mittlerweile schon 35% gewonnen. Andere Chip-Branchenwerte folgten dem am Dienstag nicht, wie Kursverluste bei AMD oder Nvidia zeigten.

Die am Vortag deutlich gefallenen Aktien des Elektroautobauers Tesla brachen eine Anfangserholung wegen chinesischer März-Absatzdaten ab, indem der Kurs zuletzt mit 0,8% ins Minus sackte. Hier hallten schwache globale Absatzzahlen vom Vortag noch stärker nach, auch wenn nun für China ein deutlicher Umsatzanstieg vermeldet wurde.

Negativ ins Blickfeld gerieten die Papiere von Virgin Orbit , die ihre Talfahrt mit einem Kursrutsch um 17% verstärkten. Das US-Raumfahrtunternehmen meldete Insolvenz unter Chapter 11 an. Nun soll – geschützt vor Forderungen der Gläubiger – der Verkauf des auf Satellitenstarts spezialisierten Unternehmens von Milliardär Richard Branson vorangetrieben werden.

Dow schwächer aber Nasdaq solide

Der Schweizer Bondmarkt tendiert am Dienstag etwas schwächer. Die Swapsätze und Renditen sind im Gegenzug etwas höher. Das Geschäft verlaufe in ruhigen Bahnen, heisst es am Markt. «Wir warten auf Neuemissionen», sagt ein Händler. Allzu viele seien allerdings in der verkürzten Vorosterwoche nicht mehr zu erwarten.



Mit Spannung erwarteten die Marktteilnehmer, wie gut die Emission der ersten «Bail-in-Anleihe» der Zürcher Kantonalbank am Markt aufgenommen wird. Der Bond wird am Mittwoch erwartet. Dabei emittiert die ZKB eine nachrangige eigenkapitalbezogene Anleihe. Diese dient dazu, die Anforderungen an den Kapitalpuffer, den systemrelevante Banken bis 2026 vorhalten müssen, aufzubauen. Daher dürfte die ZKB bemüht sein, «schon etwas Holz» - sprich einen Emissionsbetrag von 500 Mio. Fr. oder mehr - aufzunehmen, sagt ein Händler.



Der Bail-in-Bond wird den sogenannten «Gone Concern-Mittel» zugeschlagen. Damit soll die Bank zusätzliche verlustabsorbierende Mittel für den Krisenfall bereitstellen. Die Anleihe hat keine Staatsgarantie. Damit die risikoreichen Instrumente nicht von der Kleinkundschaft gekauft wird, müssen sie eine grosse Stückelung - in diesem Falle 100'000 Fr. - aufweisen.



Zudem steht die Emission eines Minibonds des Regionalspital Emmental bevor. Dabei handelt es sich um eine Anleihe mit einem Emissionsbetrag von unter 100 Mio. Fr.



Zur Berichtszeit (13.15 Uhr) notiert der Juni-Kontrakt des Conf-Future um 75 Basispunkte (BP) tiefer auf 140,65%. Der Umsatz beträgt 1 Kontrakt. Am Vortag war der Conf um 45 BP gefallen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) notiert zuletzt um 20 BP tiefer auf 124,08%.



Bis dahin sind 12 Eidgenossen gehandelt. Davon notieren neun tiefer und drei höher. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,119% und die der zehnjährigen mit 1,181% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,223% von 1,217% am letzten Handelstag.

Dollar schwächelt zum Euro und Franken nach schwachen US-Daten

Der Kurs des Euro hat am Dienstag an seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne angeknüpft und ein Zweimonatshoch erklommen. Die Gemeinschaftswährung erreichte bei 1.0977 $ den höchsten Stand seit Anfang Februar und notierte am Nachmittag bei 1.0970 $.

Auch gegenüber dem Franken fiel der Dollar auf 0.9074 nach 0.9128 am Mittag. Das Währungspaar EUR/CHF notierte dagegen kaum verändert bei 0.9954 nach 0.9959.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA belasteten den Dollar und trieben den Euro und Franken an. So fielen die Auftragseingänge der Industrie im Februar stärker als erwartet. Zudem waren die Bestellungen im Januar stärker gesunken als zunächst ermittelt. Darüber hinaus wurden im Februar nicht so viele Stellen geschaffen, wie zuvor von Analysen prognostiziert.

Neben dem Euro stieg auch das britische Pfund. Gemieden wurde aber der Australische Dollar, der im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen unter Druck stand. Die Notenbank des Landes hatte den Leitzins unverändert bei 3,60% belassen. Im vergangenen Jahr hatte die Zentralbank von Australien den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation noch deutlich angehoben.

Die Entscheidung der australischen Notenbank unterstreiche ihre Besorgnis über die Wachstumsaussichten und die verzögerten Auswirkungen der geldpolitischen Straffung, sagte Zinsstratege Oliver Levingston von der Bank of America. Dies deute darauf hin, dass die Währungshüter die Messlatte für künftige Zinserhöhungen hoch legten.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.87333 (0.87790) britische Pfund, 144.94 (144.51) japanische Yen und 0.9954 (0.9949) Schweizer Franken fest.

Goldpreis steigt auf den höchsten Stand seit März 2022

Der Goldpreis ist nach schwachen US-Konjunkturdaten auf den höchsten Stand seit März 2022 gestiegen. Der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) des Edelmetalls stieg an der Börse in London zeitweise bis auf 2024 US-Dollar. Am späten Dienstagnachmittag betrug der Preis 2019 $. Das sind rund 1,7% mehr als am Vortag. Auch in Euro gerechnet legte der Goldpreis deutlich zu. Zuletzt kostete die Feinunze 1847 €.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA beflügelten den Goldpreis. So fielen die Auftragseingänge der Industrie im Februar stärker als erwartet. Zudem ist die Zahl der offenen Stellen erstmals seit Mai 2022 unter zehn Millionen gefallen. Der Rückgang war zudem stärker als erwartet.

«Die schwachen US-Konjunkturdaten machen weitere Zinserhöhungen unwahrscheinlicher, was Gold für Anleger attraktiver macht», kommentierte Alexander Zumpfe, Edelmetallhändler bei Heraeus. «Zudem erhält das Edelmetall Unterstützung vom schwächeren US-Dollar, der nach den Zahlen deutlich unter Druck geriet.» Weil Gold auf dem Weltmarkt in der amerikanischen Währung gehandelt wird, macht ein schwächerer Dollar das Edelmetall günstiger.

Sollte der Goldpreis auch die Marke von 2050 $ überwinden, dann könnte er laut Zumpfe auch den Rekordwert aus dem August 2020 erreichen. Damals war der Goldpreis bis auf 2075 $ gestiegen.

Ölpreise geben etwas nach

Nach den deutlichen Kursgewinnen zum Wochenstart haben die Ölpreise am Dienstag etwas nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 84.06 $. Das waren 86 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai sank um 50 Cent auf 79.89 $.

Nach schwachen US-Konjunkturdaten gaben die Ölpreise vorherige Gewinne ab. So fielen die Auftragseingänge der Industrie im Februar stärker als erwartet. Zudem ist die Zahl der offenen Stellen erstmals seit Mai 2022 unter zehn Millionen gefallen. Der Rückgang war zudem stärker als erwartet. Eine schwächelnde Konjunktur würde auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.

Am Montag waren die Ölpreise stark nach oben geschnellt, nachdem Länder des Ölverbunds Opec+ überraschend eine Drosselung der Fördermenge angekündigt hatten. Die Notierungen für Brent und WTI waren zum Wochenstart um jeweils mehr als vier Dollar je Barrel nach oben gesprungen. Die Entscheidung der Produktionskürzung traf die Anleger am Ölmarkt völlig unvorbereitet. Es war denn auch der stärkste Anstieg der Ölpreise seit etwa einem Jahr.

Am Markt wird weiter über mögliche Gründe für die Entscheidung der Länder der Opec+ spekuliert. «Möglicherweise gehen die Opec-Länder mittlerweile von einer deutlich schwächeren Nachfrage aus», sagte Carsten Fritsch, Rohstoffexperte der Commerzbank. Zudem sei es auch denkbar, dass Opec-Staaten Zweifel hätten, dass die Ölproduktion in Russland tatsächlich so stark sinken werde wie in den Prognosen bislang unterstellt.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.