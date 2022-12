Börsenbericht vom 7. Dezember 2022 – Schweizer Börse: Konsolidierung setzt sich fort Die Zinssorgen vor der Sitzung der US-Notenbank Fed in einer Woche beeinflussen auch am Mittwoch den Handel am Schweizer Aktienmarkt.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: ZVG/SIX

Der Schweizer Aktienmarkt gibt auch am Mittwoch nach. Das Geschäft verläuft in ruhigen Bahnen. «Die Umsätze sind moderat. Es fehlten Impulse für stärkere Kursausschläge», sagte ein Händler. Vor den Inflationsdaten aus den USA und den Zinsbeschlüssen der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank (EZB) und Schweizerischen Nationalbank (SNB) in der kommenden Woche wolle sich niemand zu weit aus dem Fenster lehnen. Daher komme es nach der kräftigen Erholung der Vormonate nun zu Gewinnmitnahmen.



Die angekündigten Lockerungen in der strikten Null-Covid-Politik in China können dem Markt derweil keine positiven Impulse verleihen. Denn dies habe sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet, heisst es. Zudem sind Chinas Exporte im November erneut stark zurückgegangen. Schuld daran sind unter anderem die schwache globale Nachfrage durch hohe Inflation und Energiepreise sowie Lieferkettenprobleme. Bei den Anlegern machten sich neben den Zinssorgen nun vermehrt Rezessionsängste breit.



Der FuW Swiss 50 Index sinkt um 11.10 Uhr um 0,74% auf 2066,10 Punkte. Der SMI verliert 0,70% auf 11'031,09 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,72% auf 1682,60 und der breite SPI um 0,79% auf 14'046,81 Zähler. Dabei stehen im SLI sechs Gewinnern 24 Verlierer gegenüber.



Der SMI sei aus technischer Sicht SMI angeschlagen, heisst es am Markt. Denn der Leitindex sei erneut an der 200-Tage-Linie abgeprallt und notiere nun um 150 Punkte unter dem vielbeachteten Durchschnitt. Dies könnte eine Kapitulation der Bullen bedeute, schreibt BNP Paribas. Nun rücke die 38-Tage-Linie bei 10'887 Punkten in den Fokus. In dieser Gegend dürfte der SMI aber solide unterstützt sein.



Den stärksten Rückschlag verbuchen Lonza (-4,3%). Händler verweisen auf eine Gewinnwarnung des kleineren Konkurrenten Euroapi. Zudem leide die Aktie unter einer Gegenklage von Biontech und Pfizer gegen den Lonza-Partner Moderna, heisst es weiter. Biontech und Pfizer verlangen eine Abweisung der Klage von Moderna und die Ungültigerklärung der Moderna-Patente. Dies steht im Zusammenhang mit den Corona-Impfstoffen, für die Lonza für Moderna den Wirkstoff herstellt.



Neben Lonza stehen mit AMS Osram, Temenos, VAT, Sika und Geberit mit Verlusten zwischen 1,9 und 1,3% weitere Wachstums- und Technologiewerte unter Druck. «Zinssorgen lassen grüssen», sagte ein Händler und verweist auf die negativen Vorgaben der US-Börse Nasdaq.



Schwach sind zudem die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (-1,7%) und Swatch (-1,9%). Damit bleiben die angekündigten Lockerungen in der Covid-Politik Chinas ohne positive Wirkung. Die Aktien hätten dies wohl bereits eingepreist, meinte ein Händler.



Um Credit Suisse (-1,1%) machen die Anleger weiterhin einen Bogen. Der Druck habe aber merklich nachgelassen, sagte ein Händler. Am Vortag endete der Anrechtshandel für die Kapitalerhöhung. Wer einen etwas längeren Horizont habe, könne nun durchaus eine Position aufbauen. Denn wenn die Kapitalerhöhung verdaut sei, dürfte der Titel ein erhebliches Erholungspotenzial haben, so der Händler.



Die Aktien der Rivalin UBS geben 0,7% nach und Julius Bär und Partners Group verlieren um je 0,3%.



Bei den Gewinnern sind die Aktien von Novartis (+0,3%) zu finden. Händler verweisen auf einen Studienerfolg des Pharmakonzerns mit der Therapie Kisqali gegen Brustkrebs. Diese verlängert das Leben der Patientinnen. Dagegen büssen die Anteile von Roche (-0,7%) an Wert ein.



Gewinne verbuchen zudem die Medizintechniker Alcon und Sonova (je +0,5%), der Versicherer Swiss Re (+0,3%), Givaudan (+0,1%) und die zyklischen Holcim (+0,2).



Am breiten Markt fallen Zur Rose (-2,0%) erneut negativ auf. Die Aktie sei immer wieder Gegenstand von Spekulationen und der deutschen Gesundheitspolitik, sagt ein Händler. Nach Tagen fallender Kurse infolge einer Gewinnwarnung scheinen Polypeptide (+0,8%) allmählich Boden zu finden.

Euro legt zu

Der Euro hat am Mittwoch etwas zugelegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0493 $. Am Morgen hatte der Euro noch rund einen halben Cent niedriger notiert.



Auch gegenüber dem Franken ist der Euro erstarkt. Derzeit wird das Währungspaar EUR/CHF bei 0.9887 nach 0.9858 noch am Morgen gehandelt. Derweil hat sich der Dollar zum Franken leicht auf 0.9422 von 0.9431 Franken abgeschwächt.



Daten aus der deutschen Industrie stützten den Euro etwas. Die Gesamtproduktion ist im Oktober nur leicht geschrumpft, während Volkswirte einen deutlicheren Rückgang erwartet hatten. Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, sprach von einem Zeichen der Hoffnung, dass die befürchtete Delle in der Industrie kleiner ausfallen werde als befürchtet. Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg kommentierte, der Absturz vieler Frühindikatoren werde von der Realwirtschaft nicht nachvollzogen. «Einstweilen gilt daher, dass die Lage besser ist als die Stimmung.»



Wachstumszahlen aus dem Euroraum fielen ebenfalls besser aus als erwartet. Die Wirtschaft der 19 Euroländer wuchs im Sommer laut einer neuen Schätzung um 0,3% - und nicht wie zunächst ermittelt um 0,2%. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft aber noch stärker gewachsen.



Im weiteren Handelsverlauf werden Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht. So stehen Daten zu den Lohnstückkosten und den Verbraucherkrediten an. Zudem wird die Zinsentscheidung der kanadischen Notenbank erwartet. Es wird eine weitere Leitzinserhöhung prognostiziert.

Markt Kryptowährungen: Bitcoin tendiert weiterhin seitwärts

Der Kurs des Bitcoin hat sich im Verlauf der letzten Woche seitwärts entwickelt. Marktbeobachter sehen derweil eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Kryptowährung weiter an Wert verliert.



Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin-Kurs bei rund 16'800 $. Dies entspricht einem kleinen Minus von 0,4% gegenüber der Vorwoche. Die Marktkapitalisierung fiel laut dem Branchenportal CoinGecko in den letzten sieben Tagen entsprechend leicht um 2 Mrd. $ auf rund 323 Mrd.



Derzeit sehen Marktbeobachter keinen Grund zur Freude bei Kryptomarkt-Investoren: «Der Kryptowährungssektor war dieses Jahr mit Abstand der schlechteste unter allen Anlageklassen», heisst es etwa in einem Kommentar von IG Markets. Und der Abwärtstrend könne bis Ende Jahr nochmals an Fahrt aufnehmen. Denn aus charttechnischer Sicht sei ein Kursziel von 13'500 $ ins Auge zu fassen, schreibt Analyst Salah-Eddine Bouhmidi.



Noch schwärzer malt der «Head of Markets» von IG für das nächste Jahr: «Die Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin im ersten Quartal des nächsten Jahres unter die psychologische Marke von 10'000 $ fällt, ist hoch». Dafür sprächen neben den charttechnischen auch fundamentale Faktoren.



Gemeint sein könnten damit weitere mögliche Verwerfungen an den Kryptomärkten rund um den Kollaps der Handelsbörse FTX. Weitere grössere negative Nachrichten im Rahmen des Zusammenbruchs von FTX seien zwar bisher ausgeblieben, schreibt Craig Erlam vom Brokerhaus Oanda. «Für die Krypto-Community ist Schweigen derzeit ein Segen», so der Analyst.



Laut einer Studie des Beratungsunternehmens PwC bleibt das Interesse an der Asset-Klasse trotz dem aktuellen «Bärenmarkt» aber weiterhin hoch. Dadurch seien traditionelle Finanzinstitute gefordert, im Einklang mit den Gesetzen gegen Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche neue Angebote für digitale Vermögenswerte zu entwickeln. So bietet etwa die Genfer Bankengruppe Syz seit Anfang Woche neu Depot- und Handelsdienstleistungen für verschiedene Kryptowährungen an.



Auch die US-Bank Goldman Sachs kündigte vergangene Woche gegenüber Reuters an, ihre Investitionen in den Kryptobereich zu verstärken. Nach dem Kollaps von FTX sei der Bedarf an vertrauenswürdigen Akteuren gross und es bestehe eine Gelegenheit, Geschäfte zu machen. So werde derzeit die Übernahme von verschiedenen Unternehmen aus dem Krypto-Sektor geprüft.



Ebenfalls kleinere Abgaben verzeichnete in der vergangenen Woche die zweitgrösste Kryptowährung Ether. Bei aktuell 1228 $ konnten die Gewinne aus der Vorwoche weitgehend gehalten werden. Etwas stärker gab dagegen der Kurs des BNB-Coins der Börse Binance nach, der rund 5% an Wert einbüsste.



Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal CoinGecko aufgeführten gut 13'000 Kryptowährungen lag mit insgesamt 875 Mrd. $ rund 17 Mrd. unter dem Wert der Vorwoche. Die Marktdominanz des Bitcoin liegt derweil unverändert bei rund 37%.

Ölpreise stoppen Kursverluste

Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gestiegen und haben damit deutliche Verluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79.44 $. Das waren neun Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um zehn Cent auf 74.35 $.



Nur zeitweise standen die Ölpreise am Vormittag nach schwachen Konjunkturdaten aus China unter Druck. Im November waren Chinas Importe um 10,6% eingebrochen und damit viel kräftiger als erwartet. Der Aussenhandel der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt ging insgesamt um 9,5% zurück, was die Sorge über eine zu schwache Nachfrage auf dem Ölmarkt verstärkte.



Seit Beginn der Woche hat sich Rohöl deutlich verbilligt. Der Preis für Öl aus der Nordsee fiel in dieser Zeit um etwa 10%. Ausschlaggebend sind generelle Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung. Die Folgen des Ukraine-Kriegs und die deutlichen Zinsanhebungen vieler Notenbanken trüben die Stimmung am Rohölmarkt erheblich. Lockerungen der strikten Corona-Politik Chinas können dem zurzeit nur wenig entgegensetzen.

Wallstreet schwächelt weiter

Nach dem schwachen Wochenauftakt haben Anleger am Dienstag amerikanische Aktien weiter gemieden. Die Befürchtung einer Zinsspirale hat die Märkte derzeit wieder im Griff: Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Ende 1,03% auf 33’596,34 Punkte. Zwischenzeitlich stand er auf dem niedrigsten Stand seit Mitte November.



Für die übrigen Indizes ging es noch deutlicher bergab: Der marktbreite S&P 500 verlor 1,44% auf 3941,26 Punkte. Wegen der wachstumsbremsenden Wirkung hoher Zinsen sackte der technologielastige Nasdaq 100 besonders stark – um 2,01% – auf 11’549,69 Zähler ab. Die Titel von Tech-Riesen wie Apple, Alphabet, Netflix oder Amazon litten unter Abgaben zwischen 2,3 und 3%.



Unter den Tech-Werten besonders negativ fiel die Meta-Aktie auf, die um 6,8% abrutschte. Hier belastete ein Bericht des «Wall Street Journal», wonach die Europäische Union dem Facebook- und Instagram-Besitzer untersagen will, die Zustimmung der Nutzer zum Erhalt personalisierter Werbung zu verlangen.



Im Nebenwertebereich hoben sich die Aktien des Rüstungskonzerns Textron positiv ab mit einem Anstieg um 5,3%. Das Unternehmen erhielt in den USA den Zuschlag für die Lieferung einer neuen Generation von Kampfhubschraubern. Das Nachsehen hatte der Kontrahent Lockheed Martin, dessen Valoren im Gegenzug um 1,4% nachgaben.

Abgaben in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkten in Fernost haben am Mittwoch nachgeben. Sie folgten damit der Schwäche der Wallstreet. Dabei blieben die Abgaben jedoch meist überschaubar.



Neue Konjunkturdaten belasteten die chinesischen Börsen. Chinas Exporte waren im November überraschend stark zurückgegangen. Sie verzeichneten damit den zweiten monatlichen Rückgang in Folge. «Die chinesischen Handelsdaten sind eine herbe Enttäuschung», merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners dazu an. «Die strikte Zero-Covid-Politik hat der Wirtschaft im Reich der Mitte noch stärker zugesetzt als befürchtet.»



Weniger rigide Corona-Bestimmungen traten hinter diesen Daten zurück, zumal sich eine Entspannung schon zuvor angedeutet hatte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sank um 0,25% auf 3958,44 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong litt erneut unter den schwachen Vorgaben der US-Technologiewerte und büsste 2,98% auf 18’861,14 Zähler ein.



Moderate Verluste verzeichneten die anderen grossen Börsen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank um 0,72% auf 27’686,40 Punkte. Der australische S&P ASX 200 gab um 0,85% auf 7229,39 Punkte nach.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.