Börsenbericht vom 7. Dezember 2022 – Schweizer Börse: schliesst knapp über 11'000er Marke Die Zinssorgen vor der Sitzung der US-Notenbank Fed in einer Woche beeinflussen auch am Mittwoch den Handel am Schweizer Aktienmarkt.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: ZVG/SIX

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch tiefer geschlossen. Nach anfänglichen Kursgewinnen ging es bis zum frühen Nachmittag deutlich abwärts, auf ganz knapp über 11'000 Punkte. Eine leichte Erholung in der zweiten Handelshälfte fand schliesslich mit der Schlussauktion ein abruptes Ende. Schlussendlich konnte sich der SMI die Marke von 11'000 Punkten nur noch knapp verteidigen. Dabei zeichneten vor allem die defensiven Index-Schwergewicht Nestlé und Roche für den Grossteil der Verluste verantwortlich. Einzig Novartis konnte etwas Gegensteuer geben. Ein Teil der heutigen Verluste lässt sich mit Gewinnmitnahmen erklären, nachdem der SMI in den zurückliegenden Wochen ein deutliches Plus verzeichnet hatte.



Laut einem Marktteilnehmer verlief der Handel aufgrund fehlender Impulse sehr ruhig und auch die Umsätze waren gering. Wegen der für die kommende Woche angekündigten US-Inflationsdaten sowie den Zinsbeschlüssen der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) würden Anleger eher zuwarten. Bei den Anlegern machten sich neben Zinssorgen zudem vermehrt Rezessionsängste breit.



Der FuW Swiss 50 Index schliesst um 0,73% auf 2066,33 Punkte. Der SMI schloss 0,89% tiefer bei 11'009,95 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sank um 0,84% auf 1680,41 und der breite SPI 0,98% auf 14'019,42 Zähler. Im SLI standen 25 Verlierern fünf Gewinnern gegenüber.



Insbesondere die Papiere von Nestlé (-2,1%) und Roche (-1,3%) zogen den SMI wegen ihrer hohen Gewichtung im Index deutlich nach unten. Nestlé verloren stark, ohne dass es grössere Neuigkeiten zum Unternehmen gab. Die Aktie sei grundsolide und ein Rückschlag in dieser Grössenordnung stelle kein grösseres Problem dar, ordnete ein Händler ein.



Roche wurden hingegen durch eine Kurszielreduktion von Morgan Stanley belastet. Im Gegenzug profitierten Novartis (+0,6%) von Umschichtungen. Händler verweisen zudem auf einen am Vorabend mitgeteilten Studienerfolg des Pharmakonzerns mit einer Therapie gegen Brustkrebs.



AMS Osram (-5,6%) fuhren mit Abstand die grössten Tagesverluste ein. Laut einem Händler habe eine Konsolidierung eingesetzt, nachdem sich die Papiere in der letzten Zeit auf tiefem Niveau etwas erholt hatten. Ebenso wirke eine Herabstufung am Vortag noch weiter nach.



Die anderen Technologiewerte litten laut einem Marktteilnehmer unter den schwachen Vorgaben der US-Techwerte und den Aussichten auf weitere Leitzinserhöhungen in Europa und den USA. Folglich bildeten Temenos (-2,3%) und Logitech (-2,2%) mit die Schlusslichter im SLI. Einzig VAT (-0,5%) konnten die Verluste etwas eindämmen.



Einen deutlichen Rücksetzer verzeichneten auch Lonza (-2,8%). Laut Händlern wurden die Papiere durch eine Gewinnwarnung des kleineren Konkurrenten Euroapi belastet. Zudem wirkte sich eine Gegenklage von Biontech und Pfizer gegen den Lonza-Partner Moderna negativ aus. Im Streit geht es um Patente für Corona-Impfstoffe - Lonza stellt für Moderna den Wirkstoff her.



Die Papiere der Luxusgüterhersteller Richemont (-1,2%) und Swatch (-1,7%) schlossen wegen schlechter Exportzahlen aus China tiefer. In diesem Umfeld konnte auch die Ankündigung weiterer Lockerungen der Corona-Massnahmen im Reich der Mitte keine positiven Impulse setzen.



Auf dem Verkaufszettel standen zudem Finanztitel. An deutlichsten gaben CS (-3,6%) nach. UBS (-1,4%), Julius Bär (-1,1%) und Partners Group (-0,7%) konnten sich etwas besser halten. Auch Versicherungstitel standen unter Druck. Am stärksten büssten Swiss Life (-1,2%) ein. Zurich (-0,4%) und Swiss Re (-0,1) konnten die Verluste etwas eindämmen.



Mit Gewinnen von 1,8% standen Straumann mit Abstand an der Spitze vom SLI. Auch die Medizintechniker Sonova (+0,9%) und Alcon (+0,4%) legten zu.



Im breiten Markt konnten Polypeptide sich mit Zugewinnen von 3,2% wieder etwas vom Kurssturz nach der Gewinnwarnung Anfang des Monats erholen. Laut Marktteilnehmern könnte nun eine Bodenbildung eingesetzt haben. Ebenso verzeichneten Montana Aerospace einen Tagesgewinn von 5,8%.

Aktien New York: Dow vorsichtig stabilisiert - Nasdaq noch unter Druck

Nach zwei schwachen Börsentagen gibt es im New Yorker Aktienhandel am Mittwoch nur eine teilweise Stabilisierung. Gebremst von enttäuschenden Handelsdaten aus China kam bei den Standardwerten aber keine eindeutige Erholung zustande. Der Dow Jones Industrial schaffte es nach der ersten Handelsstunde mit 0,12% auf 33 636,43 Punkte in den positiven Bereich.



Der marktbreite S&P 500 lag nach einer Handelsstunde mit 3935,72 Punkten 0,14% unter Vortagsniveau. An der Nasdaq, die zuletzt besonders stark von erneuten Zinssorgen belastet worden war, blieben die Anleger jedoch nervös: Nach einem relativ soliden Start drehte der Nasdaq-100 ins Minus. Zuletzt fiel der technologielastige Index um 0,81% auf 11 455,56 Punkte.



Die chinesischen Im- und Exporte waren im November stark rückläufig und blieben hinter den Erwartungen zurück. Neben der hohen Inflation belasteten vor allem die Auswirkungen der Null-Covid-Politik, merkte Analyst Christian Henke von IG Markets an. «Die Wachstumslokomotive China verliert an Dampf», so Henke. Dies schüre erneut Sorgen über die weltweite Konjunktur. Ein Zehn-Punkte-Plan zur Lockerung der Corona-Beschränkungen in China kam unter diesen Umständen nicht zur Geltung.



China bleibt derzeit auch das zentrale Thema bei Tesla . Die Aktien büssten am Mittwoch 3,3% ein wegen Berichten, wonach der Elektroauto-Hersteller dort die Preise für verschiedene Modelle senkt. Die Titel anderer Tech-Giganten wie Amazon , Meta oder Netflix starteten wechselhaft in den Mittwoch. Nach solidem Start gab es zeitweise Verluste, die zuletzt mehr oder weniger wieder ausgeglichen wurden.



Positive Nachrichten gab es für die Aktionäre von Lowes , hier stieg der Kurs um zwei Prozent. Die Baumarktkette kündigte den Rückkauf eigener Aktien an und will dafür 15 Mrd. $ bereitstellen. Gut an kam ausserdem, dass der diesjährige Ausblick im Vorfeld einer Investorenkonferenz bestätigt wurde. Dies färbte auch positiv ab auf den Konkurrenten Home Depot , der im Dow 0,8% zulegte.



Allgemein gefragt waren die Papiere aus dem Gesundheitssektor, wie Kursgewinne von bis zu 1,6% bei den Dow-Werten UnitedHealth , Johnson & Johnson und Merck & Co zeigten. Die Branchenwerte waren zuvor schon in Europa besonders gefragt wegen anspringender Sanofi- und GSK-Aktien. Grosse Erleichterung brachte diesen die Nachricht, dass eine das Sodbrennen-Medikament Zantac betreffende Sammelklage in den USA abgewiesen wurde. Auch der US-Konzern Pfizer gilt davon als Profiteur, seine Titel legten 2,7% zu.



Ansonsten standen noch kursbewegende Analystenstimmen im Mittelpunkt. Unter Druck gerieten einige Titel aus der Tourismusbranche. So verloren Airbnb 5,6%, nachdem die Investmentbank Morgan Stanley geraten hatte, die Aktien des Online-Portals zur Buchung und Vermietung von Unterkünften im Portfolio unterzugewichten.



Die Aktien der Online-Reiseportale Expedia und Tripadvisor litten vorbörslich unter Abstufungen auf «Underperform» durch das Analysehaus Wolfe Research. Die Konjunkturschwäche werde den Tourismus bremsen, argumentierte der Experte Analyst Deepak Mathivanan. Die beiden Aktien büssten jeweils etwa sechs Prozent ein.



Positiv entwickeltem sich dagegen die Anteile von SolarEdge , die nach einer Kaufempfehlung der Bank of America um 4,2% stiegen. Analyst Julien Dumoulin-Smith argumentierte, die günstige strategische Positionierung werde zu einem Rückenwind für das Solartechnik-Unternehmen. Die Aussichten würden sich erheblich verbessern und dies deutlich stärker als es der Markt bisher realisiert habe.

Bonds Schweiz: Wenig verändert

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Dienstag wenig verändert. Die Anleger hielten sich zurück, grundsätzlich sei der Trend aber freundlich, sagen Händler. Die Swapsätze hätten sich erneut ermässigt, aber die Umsätze seien eher dünn.



Am Sekundärmarkt sind die Umsätze in den vergangenen Sitzungen merklich gesunken. Am Primärmarkt hat derweil die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute mit der Aufstockung der zwei in 2032 und 2037 fällig werdenden Anleihen insgesamt 680 Mio. Fr. aufgenommen. Der Löwenanteil entfiel mit 455 Mio. Fr. auf den 2,25%-Bond 2037. Die Nachfrage sei recht gut und die Swapspreads mit +4 Basispunkten (BP) wie erwartet recht eng gewesen.



Damit dürfte das Emissionsjahr im Domestikbereich bis auf die Anleihenauktion der Eidgenossenschaft kommende Woche wohl abgeschlossen sein, meinte ein Händler. Dass noch ein ausländischer Emittent aufs Parkett komme, sei zwar möglich. Allerdings brauche es für eine Emission auch Anleger und die könnten sich allmählich doch eher rar machen.



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende Dezember-Conf-Future notiert um 13.30 Uhr um 20 BP tiefer auf 145,58%. Der Umsatz beträgt verfallsbedingt relativ hohe 241 Kontrakte. Am letzten Handelstag war der Conf um 23 BP gestiegen. Der Conf März 2023, der auf den am Donnerstag auslaufenden Dezember-Kontrakt nachfolgt, fällt um 27 BP auf 144,01%. Bis dahin wurden 294 Kontrakte gehandelt. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index gewinnt 39 BP auf 126,80%.



Zwei der sechs gehandelten Eidgenossen legen zu. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) ist unverändert und wirft 0,83% ab. Drei Eidgenossen geben nach, darunter der Zehnjährige (0,5/2032). Seine Rendite beläuft sich auf 1,04%.



Der Kassazinssatz steigt auf 1,041 von 1,013% am Vortag.

Eurokurs steigt nach Konjunkturdaten

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch deutlich gestiegen. Nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus Deutschland wurde der Euro am Nachmittag zeitweise zu 1,0550 $ gehandelt und damit fast einen Cent höher als am Morgen. Im weiteren Handelsverlauf musste die Gemeinschaftswährung aber einen Teil der Gewinne abgeben und notiert derzeit wieder knapp unterhalb von 1,05-$.



Auch zum Franken legte der Euro vor allem am Vormittag zu und stieg auf bis zu 0,9899 Franken. Am Nachmittag büsste die Gemeinschaftswährung wieder etwas an Wert ein. Derzeit notiert das Währungspaar bei 0,9866 Fr. jedoch immer noch höher als im Morgengeschäft. Der Dollar fiel im Verlaufe des Nachmittags zeitweise unter die Marke von 0,93-Fr. Aktuell kostet der «Greenback» 0,9395 nach noch 0,9422 Fr. am Mittag.



Daten aus der deutschen Industrie stützten den Euro. In der grössten Volkswirtschaft der Eurozone ist die Industrieproduktion im Oktober kaum geschrumpft, während Volkswirte einen deutlicheren Rückgang erwartet hatten. Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, sprach von einem Zeichen der Hoffnung, dass die befürchtete Delle in der Industrie kleiner ausfallen werde als befürchtet. Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg kommentierte, der Absturz vieler Konjunkturindikatoren werde von der Realwirtschaft nicht nachvollzogen. «Einstweilen gilt daher, dass die Lage besser ist als die Stimmung.»



Am Devisenmarkt bleiben auch Zinserhöhungen führender Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation ein bestimmendes Thema. Am Nachmittag hat die Notenbank von Kanada den Leitzins zwar erneut angehoben, um 0,50 Prozentpunkte auf 4,25%. Die Notenbank schloss allerdings ein baldiges Ende der Zinserhöhungen nicht aus. Die geldpolitischen Beschlüsse in Kanada zeigen, dass Zentralbanken künftig wohl weniger aggressiv gegen die starke Teuerung vorgehen werden. Auch bei der Zinsentscheidung der EZB in der kommenden Woche gehen Experten davon aus, dass der Leitzins nur noch um 0,50 Prozentpunkte erhöht wird und nicht mehr wie zuvor um 0,75 Prozentpunkte.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86408 (0,86170) britische Pfund und 144,44 (143,33) japanische Yen fest.

Markt Kryptowährungen: Bitcoin tendiert weiterhin seitwärts

Der Kurs des Bitcoin hat sich im Verlauf der letzten Woche seitwärts entwickelt. Marktbeobachter sehen derweil eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Kryptowährung weiter an Wert verliert.



Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin-Kurs bei rund 16'800 $. Dies entspricht einem kleinen Minus von 0,4% gegenüber der Vorwoche. Die Marktkapitalisierung fiel laut dem Branchenportal CoinGecko in den letzten sieben Tagen entsprechend leicht um 2 Mrd. $ auf rund 323 Mrd.



Derzeit sehen Marktbeobachter keinen Grund zur Freude bei Kryptomarkt-Investoren: «Der Kryptowährungssektor war dieses Jahr mit Abstand der schlechteste unter allen Anlageklassen», heisst es etwa in einem Kommentar von IG Markets. Und der Abwärtstrend könne bis Ende Jahr nochmals an Fahrt aufnehmen. Denn aus charttechnischer Sicht sei ein Kursziel von 13'500 $ ins Auge zu fassen, schreibt Analyst Salah-Eddine Bouhmidi.



Noch schwärzer malt der «Head of Markets» von IG für das nächste Jahr: «Die Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin im ersten Quartal des nächsten Jahres unter die psychologische Marke von 10'000 $ fällt, ist hoch». Dafür sprächen neben den charttechnischen auch fundamentale Faktoren.



Gemeint sein könnten damit weitere mögliche Verwerfungen an den Kryptomärkten rund um den Kollaps der Handelsbörse FTX. Weitere grössere negative Nachrichten im Rahmen des Zusammenbruchs von FTX seien zwar bisher ausgeblieben, schreibt Craig Erlam vom Brokerhaus Oanda. «Für die Krypto-Community ist Schweigen derzeit ein Segen», so der Analyst.



Laut einer Studie des Beratungsunternehmens PwC bleibt das Interesse an der Asset-Klasse trotz dem aktuellen «Bärenmarkt» aber weiterhin hoch. Dadurch seien traditionelle Finanzinstitute gefordert, im Einklang mit den Gesetzen gegen Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche neue Angebote für digitale Vermögenswerte zu entwickeln. So bietet etwa die Genfer Bankengruppe Syz seit Anfang Woche neu Depot- und Handelsdienstleistungen für verschiedene Kryptowährungen an.



Auch die US-Bank Goldman Sachs kündigte vergangene Woche gegenüber Reuters an, ihre Investitionen in den Kryptobereich zu verstärken. Nach dem Kollaps von FTX sei der Bedarf an vertrauenswürdigen Akteuren gross und es bestehe eine Gelegenheit, Geschäfte zu machen. So werde derzeit die Übernahme von verschiedenen Unternehmen aus dem Krypto-Sektor geprüft.



Ebenfalls kleinere Abgaben verzeichnete in der vergangenen Woche die zweitgrösste Kryptowährung Ether. Bei aktuell 1228 $ konnten die Gewinne aus der Vorwoche weitgehend gehalten werden. Etwas stärker gab dagegen der Kurs des BNB-Coins der Börse Binance nach, der rund 5% an Wert einbüsste.



Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal CoinGecko aufgeführten gut 13'000 Kryptowährungen lag mit insgesamt 875 Mrd. $ rund 17 Mrd. unter dem Wert der Vorwoche. Die Marktdominanz des Bitcoin liegt derweil unverändert bei rund 37%.

Ölpreise stoppen Kursverluste

Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gestiegen und haben damit deutliche Verluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79.44 $. Das waren neun Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um zehn Cent auf 74.35 $.



Nur zeitweise standen die Ölpreise am Vormittag nach schwachen Konjunkturdaten aus China unter Druck. Im November waren Chinas Importe um 10,6% eingebrochen und damit viel kräftiger als erwartet. Der Aussenhandel der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt ging insgesamt um 9,5% zurück, was die Sorge über eine zu schwache Nachfrage auf dem Ölmarkt verstärkte.



Seit Beginn der Woche hat sich Rohöl deutlich verbilligt. Der Preis für Öl aus der Nordsee fiel in dieser Zeit um etwa 10%. Ausschlaggebend sind generelle Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung. Die Folgen des Ukraine-Kriegs und die deutlichen Zinsanhebungen vieler Notenbanken trüben die Stimmung am Rohölmarkt erheblich. Lockerungen der strikten Corona-Politik Chinas können dem zurzeit nur wenig entgegensetzen.

AWP/REUTERS

