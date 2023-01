Börsenbericht vom 17. Januar 2023 – Schweizer Börse: Konsolidierungskurs erwartet Am Schweizer Aktienmarkt wird für den Dienstag etwas weniger Tempo prognostiziert.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter

Nach dem fulminanten Wochenauftakt dürften Investoren am Dienstag das Tempo zunächst etwas drosseln. So deuten die vorbörslichen Indikationen aktuell auf eine knapp tiefere Eröffnung hin. Zum Wochenstart war der Leitindex um mehr als 1% gestiegen und hat dabei die 11'400er Marke zurückerobert. Nachdem die Wallstreet am Montag wegen des Martin-Luther-Gedenktages geschlossen war, liefern aktuell nur die asiatischen Börsen Vorgaben. Und diese sind eher uneinheitlich.



Anleger müssen eine Vielzahl an Konjunkturdaten aus China verarbeiten. Dort ist das Wirtschaftswachstum 2022 so stark eingebrochen wie seit fast einem halben Jahrhundert nicht mehr. Dennoch hätten die Bip-Daten oder auch die Detailhandelsausgaben zwar die Erwartungen übertroffen, blieben aber weiter schwach, fasst ein Stratege zusammen. Mit Spannung verfolgen die Marktteilnehmer zudem das zweitägige Treffen der japanischen Notenbank. Die Ergebnisse stehen am morgigen Mittwoch auf der Agenda. Die Berichtssaison rückt mit ersten finanziellen Kennzahlen hierzulande und weiteren US-Grossbanken ebenfalls stärker in den Mittelpunkt.



Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI verliert gegen 8.10 Uhr 0,15% auf 11'420,40 Punkte. Alle 20 SMI-Titel bis auf Richemont (+0,3%) werden tiefer gestellt. Die Abgaben reichen dabei bis -0,3% bei ABB.



Der Uhrenhersteller Richemont legt am morgigen Mittwoch Umsatzzahlen zum dritten Quartal vor. Analysten rechnen mit einem starken Abschneiden. Vor den Zahlen hat sich zudem der zuständige RBC-Analyst wohlwollen zu Wort gemeldet und betont, dass Richemont sein Favorit sei. Auch Swatch (im SLI) ziehen gegen den Trend klar an um 1,6%.



Es sind vor allem Unternehmen aus den hinteren Reihen, die das Nachrichtenaufkommen bestimmen. So hat der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli (+2,3%) den Umsatz im vergangenen Jahr deutlich gesteigert und an der 5-Milliarden-Marke gekratzt. Für 2023 hält das Unternehmen an der langfristigen Zielsetzung fest.



Anders sieht es bei der Industriegruppe Forbo (-3,2%) aus. Zwar hat sie 2022 dank Preiserhöhungen den Umsatz gesteigert. Der Gewinn ging hingegen wegen stark gestiegener Kosten und Einmalbelastungen unter anderem für einen Abschreiber in Russland markant zurück.

Euro stabil über 1.08 $ - zum Franken leicht schwächer

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1.08 $ notiert. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.0829 $. Sie notiert damit etwas unter ihrem am Vortag markierten Neunmonatshoch.



Derweil nähert sich das Euro-Franken-Paar wieder der Parität. Derzeit wird es zu 1.0015 gehandelt. Der US-Dollar notiert bei 0.9248 Fr. ebenfalls leicht unter dem Vorabend-Niveau.



Am Dienstag stehen unter anderem die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts auf dem Programm. Die Umfrage unter Finanzexperten hat sich in den vergangenen Monaten Zug um Zug gebessert, allerdings ausgehend von sehr niedrigem Niveau. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass der wegen des Ukraine-Kriegs befürchtete Konjunktureinbruch wohl ausbleibt.

Ölpreise tendieren uneinheitlich

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel uneinheitlich tendiert. Während der Preis für die Nordseesorte Brent leicht anstieg, kostete US-Erdöl etwas weniger. Ein Barrel (159 Liter) Brent zur Lieferung im März notierte am Morgen bei 84.77 $. Das waren 31 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Februar-Lieferung fiel dagegen um 43 Cent auf 79.43 $.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die asiatisch-pazifischen Börsen tendieren am Dienstag überwiegend im Minus. In Japan erholen sich die Aktienkurse von den Verlusten am Montag, während sich der Yen zum Dollar abschwächt. Er hat am Montag das höchste Niveau seit Anfang Mai erreicht, nachdem Anleger auf eine Verschärfung der Geldpolitik spekuliert hatten, die die Bank of Japan am Mittwoch beschliessen könnte.

Der japanische Nikkei 225 steigt um 1,2%, und der breiter gefasste Topix legt 0,9% zu. Der Hang Seng in Hongkong verliert dagegen 1,2%. Chinas Leitindex CSI 300 gibt im späten Handel 0,2% ab, und der Shanghai Composite handelt ebenfalls 0,2% im Minus. Der südkoreanische Kospi verliert 0,9%, und der australische S&P/ASX 200 tendiert auf Vortagsniveau.

In China ist das Bruttoinlandprodukt vergangenes Jahr um 3% gewachsen, so langsam wie seit Jahrzehnten nicht. Im vierten Quartal stagnierte die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorquartal, befragte Ökonomen hatten aber einen Rückgang um 0,8% erwartet. Die Jahresrate verlangsamte sich von 3,9% im dritten Quartal auf 2,9%.

Kein Handel an Wallstreet

Am Montag blieben die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen. Sie hatten den Handel am Freitag freundlich beendet und damit die zweite Woche in Folge Kursgewinne verbucht. Die Standardaktien im Dow Jones Industrial stiegen um 0,3% auf 34’303 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,4% auf 3999 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,7% auf 11’541 Punkte vor.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.