Börsenbericht vom 17. Februar 2023 – Schwergewichte stützen Schweizer Börse Wieder hochgekochte Zinssorgen haben den Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss ausgebremst.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter

Die Schweizer Aktienbörse hat am Freitag trotz wieder deutlich angestiegener Zinssorgen im Plus geschlossen. Der Leitindex SMI war am Morgen noch mit klaren Abgaben in den Handelstag gestartet, drehte aber gegen Mittag in den positiven Bereich. Während die anderen europäischen Börsen schwächer schlossen, profitierte der hiesige Aktienmarkt von deutlichen Kursgewinnen der defensiven Börsenschwergewichte.



Die Ängste vor einem schnelleren Zinserhöhungstempo der US-Notenbank Fed sind seit den neuen US-Wirtschaftsdaten vom Donnerstag bei den Anlegern wieder deutlich gestiegen. Die Fed-Mitglieder Loretta Mester und James Bullard hatten noch nachgelegt und darauf hingewiesen, dass das Zinsanhebungstempo schneller ausfallen könne als derzeit gedacht, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Die Aktienmärkte blieben aber trotz etwas eingetrübter Stimmung widerstandsfähig, meinte ein Händler: Nach dem starken Start der Börsen in das neue Jahr warteten noch immer viele Investoren auf Einstiegsgelegenheiten.



Der FuW Swiss 50 Index büsste schliesslich 0,03% ein auf 2239,52 Punkte. Der SMI schloss am Freitagabend um 0,55% im Plus bei 11'256,29 Zählern. Auf Wochenfrist hat der Leitindex damit um 1,1% zugelegt. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, stieg um 0,18% auf 1782,22 und der breite SPI gewann 0,47% auf 14'490,70 Zähler. Von den SLI-Titeln schlossen je 15 im Plus respektive im Minus.



Als klare Tagesgewinner gingen am Freitag die Sika-Titel (+4,9%) aus dem Handel, nachdem der Bauchemiekonzern am Morgen ein neues Rekordresultat vorlegte. Das Unternehmen erfüllte nicht nur mit den Zahlen für 2022 die hohen Erwartungen am Markt, sondern konnte bei den Anlegern auch mit starken Aussichten für 2023 punkten.



Knapp gehalten schlossen dagegen die Swiss Re-Aktien (-0,02%) nach der Zahlenvorlage. Die Jahreszahlen des Rückversicherers seien zwar insgesamt gut und auch die Aussichten schienen aufgrund der erfolgreichen Tariferhöhungen sehr günstig zu sein, hiess es im Handel. Möglicherweise sei für manche Anleger aber die Dividende etwas zu gering ausgefallen.



Gestützt wurden die Indizes aber vor allem von den klaren Gewinnen der am Vortag noch schwachen SMI-Schwergewichte. Bei den Pharmawerten konnten sowohl Roche (+1,4%) wie auch Novartis (+1,2%) klar zulegen. Auch die Titel des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (+1,3%) zeigten eine deutliche Erholung. Am Vortag hatten sie nach einer als durchwachsen beurteilten Zahlenvorlage für 2022 noch klare Abgaben erlitten.



Kursgewinne gab es auch für eine Reihe von typischen Zyklikern. Die Aktien des Logistikers Kühne+Nagel (+0,9%) konnten von einer Aufstufung auf «Overweight» durch JPMorgan verbunden mit einer kräftigen Erhöhung des Kursziels profitieren. Auch die Aktien des Personalvermittlers Adecco oder des Zementherstellers Holcim (beide +0,4%) gingen fester aus dem Handel. Dagegen wurden die Titel des Vakuumventil-Spezialisten VAT (-1,3%) von enttäuschenden Zahlen des US-Grosskunden Applied Materials gebremst.



Die Titel des Luxusgüterkonzerns Richemont (-1,8%) wurden laut einem Händler von Zahlenvorlagen einiger Rivalen belastet. Deutlichere Abgaben gab es auch für den Zahnimplantat-Hersteller Straumann (-1,9%), der kommenden Dienstag sein Jahresergebnis präsentieren wird.



Bei den Finanzwerten gingen die Aktien des Private Markets-Spezialisten Partners Group (-1,3%) mit klaren Abgaben aus dem Handel. Schwächer zeigten sich auch Bankentitel wie Julius Bär (-0,7%) oder UBS (-0,6%). Schwächste Bluechip-Titel waren die gebeutelten Aktien der Credit Suisse (-2,5%), die von einer Herunterstufung durch das Citigroup-Research belastet wurden.



Im breiten Markt setzten Newron (+19,4%) ihren jüngsten Höhenflug fort. Das Biotech-Unternehmen hatte jüngst positive Studiendaten über ein Mittel zu Behandlung von Schizophrenie veröffentlicht. Weiter abwärts ging es mit Idorsia (-1,5%): Baader Helvea hat sein Kursziel nach dem jüngsten Studienfehlschlag sein Kursziel kräftig gesenkt.

New York: Zinssorgen bedrücken weiter die Anleger

Die New Yorker Börsen knüpfen am Freitag mit Verlusten an den schwachen Vortag an. Die Zinssorgen sind wieder zurück auf der Agenda, und dies belastete vor allem die Technologiebranche, weil die Anleger bei diesen wachstumsorientierten Werten für gewöhnlich darauf noch sensibler reagieren. Der Nasdaq 100 sackte zuletzt um 1,01% auf 12 316,67 Zähler ab. Er rutschte damit in der Wochenbilanz knapp ins Minus.



Die Standardwerte im Dow Jones Industrial schlugen sich besser, indem sie sich nach einer Handelsstunde in Richtung Gewinnschwelle orientierten. Ein Abschlag von 0,17% auf 33 639,81 Punkte bedeutet bei dem Leitindex der Wall Street aber immer noch ein Wochenminus von 0,6%. Der breit gefasste S&P 500 fiel im Freitagshandel um 0,66% auf 4063,33 Zähler.



Der Optimismus der Investoren sei angesichts der weiter sehr hohen Erzeugerpreise ins Wanken geraten, sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Die Daten vom Vortag hätten gezeigt, dass es ausserordentlich schwierig sei, die Wirtschaft zu einer sanften Landung zu bringen. Auf dem Weg dorthin dürfte es zudem wahrscheinlich «viele Turbulenzen» geben.



Hinzu kamen zuletzt noch Aussagen von den Fed-Mitgliedern Loretta Mester und James Bullard. Beide sagten, zur nächsten Zinssitzung werde eine Erhöhung um nochmals 0,50 Prozentpunkte erwogen. Anders als von Anlegern erhofft, würde die Fed ihr Straffungstempo damit wieder erhöhen, nachdem sie im Dezember und im Februar jeweils nur einen Zinsschritt um 0,25 Punkte vorgenommen hatte.



Unter den Einzelwerten gehörten im Dow die Aktien von Coca-Cola und Procter & Gamble jeweils nach Kaufempfehlungen der US-Bank Citigroup mit etwa einem Prozent zu den Gewinnern. Hinten im Leitindex standen die Tech-Vertreter Salesforce und Microsoft mit Einbussen von 2,3 beziehungsweise 1,5%. Unter Druck standen ausserdem Ölwerte wegen des weiter fallenden Ölpreises, wie Chevron mit minus 2,1% zeigte.



Der Traktorhersteller Deere wusste mit seinen Quartalszahlen zu überzeugen: Der Kurs zog hier um 5,5% an. Angesichts einer starken Nachfrage nach Landmaschinen hob das Unternehmen sein Jahresziel für den Überschuss an.



Aktien des Sportwettenanbieters Draftkings schnellten um 17% nach oben. Die Zahlen zum vierten Quartal übertrafen nicht nur die Geschäftsziele, sondern auch die Erwartungen. Positiv hinzu kam ein deutlich verbesserter operativer Ausblick. 2024 sieht sich das Unternehmen in der Gewinnzone.



Ein schwacher Vertreter waren die Anteile von Moderna, die um fast 6% nachgaben. Von dem Impfstoffhersteller kamen gemischte Studiendaten zu einem Grippe-Impfstoffkandidat. Laut der Goldman Sachs-Analystin Salveen Richter wirft dies Fragen hinsichtlich des weiteren Zulassungsprozesses auf.



Tesla trotzten mit plus 0,3% der Meldung, dass in den USA 360 000 Fahrzeuge zur Sicherheit ein Software-Update brauchen. Wie vom Elektroautobauer vermeldet, kann die Aktualisierung der Fahrassistenz-Software online vollzogen werden.

Schweizer Obligationenbörse gibt nach

Die zehnjährigen Swaps notieren derzeit bei 1,91% und nähern sich damit wieder dem oberen Ende einer seit Dezember geltenden Spanne von 1,5 bis 2,0%. Diese beiden Wegmarken hätten sich bereits bewährt und als Wendepunkte erwiesen. «Auf dem aktuellen Niveau würde ich nicht mehr short gehen», sagt ein Händler. Er rechne viel mehr damit, dass sich der Swapsatz wieder in Richtung 1,5% ermässigen werde, was auch dem ganzen Bondmarkt dann Auftrieb geben würde.

Am Primärmarkt nimmt Credit Agricole 100 Mio. Fr. für 7,5 Jahre zu 2,5413% auf. Der Swapspread wird mit +70 Basispunkten genannt.

Damit wurden in der zu Ende gehenden Woche 7 Anleihen über insgesamt 1,675 Mrd. Fr. platziert. Dies waren bis auf einen Greenbond über 150 Mio. Fr. von Swisscom alles Schuldner aus dem Bankbereich. Die grösste Transaktion machte dabei die Credit Suisse mit einem Covered Bond von 500 Mio. Fr.

Für kommende Woche stehe erst die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken auf dem Programm. Erwartet werde wie üblich eine mehrteilige Transaktion, heisst es am Markt.

Der März-Conf-Future notiert um 13.30 Uhr um 13 BP tiefer auf 139,764%. Gehandelt sind bisher 38 Kontrakte. Am letzten Handelstag war der Conf um 38 BP gesunken. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index sinkt um 19 BP auf 123,90% nach -2 BP am Vortag.

Bei den Eidgenossen werden 12 Bonds zu tieferen Kursen rapportiert. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,109 und die der zehnjährigen mit 1,364% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,427 von 1,367% am Vortag. dies ist der höchste Stand seit dem 3. Januar.

Euro erholt sich zum Dollar - USD/CHF kurzfristig deutlich über 0.93

Der Euro hat sich am Freitag unter dem Strich nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung hatte zwischenzeitlich bei 1.0613 $ den tiefsten Stand seit gut einem Monat erreicht, konnte sich im weiteren Handelsverlauf aber wieder erholen. Der Eurokurs notierte zuletzt bei 1.0664 $ und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.



Der Franken hielt sich zum Euro relativ stabil, entsprechend machte die hiesige Währung eine ähnliche Bewegung zum US-Dollar wie der Euro. So notierte das USD/CHF-Paar am frühen Abend bei 0.9277, war um die Mittagszeit aber bis auf 0.9333 gestiegen von 0.9248 am Vorabend. Das EUR/CHF-Paar wurde zuletzt bei 0.9893 gehandelt.



Der Euro wird aktuell stark von den Zinserwartungen für die USA bewegt. Diese waren jüngst gestiegen, nachdem sich am Vortag zwei US-Notenbanker in Richtung stärkerer Zinsanhebungen geäussert hatten.



Am Donnerstag hatten US-Konjunkturdaten zwar gezeigt, dass sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im Januar nicht so deutlich abgeschwächt hatte wie erwartet. Zum Wochenschluss wurde jedoch bekannt, dass der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat stärker als von Analysten prognostiziert nachgelassen hatte. Vor diesem Hintergrund gerieten die Renditen von US-Staatsanleihen zuletzt unter Druck, was auch den Dollar belastete.



Mit Blick auf die Eurozone hatte bereits am Vormittag Isabel Schnabel, Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank, davon gesprochen, dass die EZB möglicherweise energischer gegen die hohe Inflation vorgehen müsse. Zuletzt hatten auch andere EZB-Vertreter weitere Zinserhöhungen angedeutet.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88888 (0.88883) britische Pfund und 143.18 (143.31) japanische Yen fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London wenig verändert bei 1836 $ gehandelt.

Ölpreise auf Talfahrt

Die Ölpreise sind am Freitag kräftig gefallen. Bis zum späten Nachmittag weiteten die Notierungen ihre Verluste aus dem frühen Handel aus. Die Spekulation auf weiter steigende Zinsen in den USA, die die Konjunktur bremsen würden, und ein starker US-Dollar setzten die Ölpreise unter Druck. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 82.73 $. Das waren 2.41 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 2.41 $ auf 76.08 $.

An den Finanzmärkten ist die Möglichkeit weiter steigender Zinsen in den USA ein bestimmendes Thema. Zuletzt haben Konjunkturdaten aus den USA darauf hingedeutet, dass sich die Inflation weiter auf einem hohen Niveau hält, was auf steigende Leitzinsen hindeutet. Dies dämpfte an den Finanzmärkten allgemein die Risikofreude der Anleger, was auch die Ölpreise mit nach unten zog. Am Nachmittag konnte ein schwächer als erwartet ausgefallener Anstieg der Importpreise in den USA keine neuen Impulse am Ölmarkt auslösen.

Zudem lastete über weite Strecken des Handelstages eine allgemeine Stärke des Dollar auf den Ölpreisen. Da Rohöl auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, macht ein steigender Dollarkurs den Rohstoff teurer, was für eine geringere Nachfrage sorgt.

Mit dem aktuellen Preisrückgang steuern die Ölpreise auf Verluste auf Wochensicht zu. Seit Montag hat sich der Preis für Rohöl aus der Nordsee um etwa drei Dollar je Barrel verbilligt. Die Notierung hat damit einen Teil der Gewinne aus der Vorwoche abgegeben.

Goldpreis fällt auf Sieben-Wochentief

Der Goldpreis ist am Freitag weiter gesunken und hat den tiefsten Stand seit sieben Wochen erreicht. Mittlerweile hat die Notierung für das Edelmetall die starken Gewinne seit Beginn des Jahres komplett abgegeben. Gegen Mittag wurde die Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Börse in London für 1824 $ gehandelt. Das sind etwa zwölf Dollar weniger als am Vortag und der tiefste Kurs im laufenden Jahr.

Marktbeobachter erklärten den Rückgang des Goldpreises kurz vor dem Wochenende mit der Spekulation auf weiter steigende Zinsen in den USA. Jüngste Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten deuten darauf hin, dass sich die Inflation auf einem hohen Niveau hält, was auf weiter steigende Leitzinsen im Kampf gegen die Teuerung hindeutet.

Zudem hatten sich unlängst zwei US-Notenbanker in Richtung stärkerer Zinsanhebungen in den USA ausgesprochen. In der Eurozone sprach Isabel Schnabel, Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), davon, dass die EZB möglicherweise energischer gegen die hohe Inflation vorgehen müsse.

Steigende Zinsen belasten in der Regel den Goldpreis. Da Gold keine Zinsen abwirft, bevorzugen Anleger in einem solchen Umfeld eher Anlagen an den Kapitalmärkten und meiden den Kauf des Edelmetalls. Im Januar hatte noch die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen in den USA dem Goldpreis starken Auftrieb verliehen. Die Feinunze war zeitweise für knapp 1960 $ gehandelt worden.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.