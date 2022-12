Börsenbericht vom 19. Dezember 2022 – Schweizer Börse lässt Zinsturbulenzen hinter sich Nach dem Ausverkauf in der Vorwoche hat sich der Schweizer Aktienmärkte wieder gefangen.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag etwas freundlicher. Händler sehen im jetzigen Plus vor allem eine technische Erholung, nachdem der SMI in der zurückliegenden Woche wegen der Zinsentscheidungen der grossen Notenbanken deutlich verloren hatte. Aus Mangel an Impulsen verläuft der Handel zudem relativ schleppend. Seit dem Mittag schwankt der SMI lediglich in einem schmalen Band von rund 20 Indexpunkten.

Anleger erwarten auch keine nachhaltige Erholung, da die Ankündigungen der Notenbanken für weitere Zinsschritte im neuen Jahr die Stimmung eintrüben. Auch die schlechten Fundamentaldaten, die auf eine Abkühlung der globalen Konjunktur hindeuten, belasten die Aussichten für Aktien, ist im Markt zu hören.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 14.50 Uhr um 0,19% auf 2030,33 Punkte. Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 14.50 Uhr 0,26% höher auf 10'798,39 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,22% auf 1641,15 und der breite SPI um 0,28% auf 13'804,82 Zähler. Im SLI notieren 20 Titel höher und neun schwächer, Sika sind unverändert.

Bei den in der zurückliegenden Handelswoche stark unter Druck stehenden Wachstums- und Technologietiteln zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Während AMS Osram (+1,7%), Temenos (+1,5%) und Logitech (+1,3%) die stärksten Gewinne im SLI verbuchen, finden sich Straumann (-1,0%), Sonova (-0,8%) und VAT (-0,8%) am Ende der Blue Chips.

Gefragt sind zudem Finanztitel. UBS und Julius Bär gewinnen zwischen 1,2 und 0,8% hinzu. Das Plus bei Credit Suisse (+0,1%) fällt deutlich bescheidener aus. Grund sind erneut schlechte Nachrichten. So hatten US-Behörden im Abwicklungsplan der Grossbank bemängelt. Partners Group (+0,2%) werden etwas höher gehandelt. Die Zugewinne bei den Versicherern Swiss Re, Swiss Life und Zurich liegen mit jeweils 0,2 Prozent im Durchschnitt des Marktes.

Unter den Index-Schwergewichten legen Nestlé (+0,7%) an deutlichsten hinzu. Positive Nachrichten gab es, da der Nahrungsmittelkonzern eine mit E.Coli-Bakterien verunreinigte Pizzafabrik in Frankreich wieder teilweise in Betrieb nehmen konnte. Aufgrund der hohen Gewichtung gehen rund die Hälft der Zugewinne im SMI auf die Nestlé zurück. Novartis (+0,2%) und Roche (+0,1%) werden hingegen nur leicht höher gehandelt.

Im breiten Markt geht es für Polypeptide (+6,1%) nach einer neuen kommerziellen Vereinbarung deutlich aufwärts. Die Papiere liegen nach zwei Gewinnwarnungen im laufenden Jahr gleichwohl rund drei Viertel unter dem Niveau von Ende 2021.

New York Ausblick: Verhaltener Wochenstart erwartet

Nach dem klaren Rückgang in der Vorwoche deutet sich für die US-Aktienmärkte am Montag ein stabiler Auftakt an. Leicht positive Impulse lieferten Hoffnungen, dass die Zentralbanken ihren Kampf gegen die Inflation gewinnen würden, sowie die Zusage der chinesischen Führung, das Wirtschaftswachstum 2023 anzukurbeln, hiess es. Etwas stärker gefragt sein könnten Energie- und Technologiewerte. Aus konjunktureller Sicht stehen am Montag keine wichtigen Daten auf der Agenda.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial praktisch unverändert auf 32’921 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 rund 0,1% im Plus auf 11’254 Zähler.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Tesla im Fokus stehen. Im vorbörslichen Handel stoppten sie ihre jüngste Talfahrt und stiegen zeitweise um rund 5% . Zuletzt notierten sie noch 2 Prozent im Plus. Auslöser der Erholung waren Spekulationen um einen möglichen Rücktritt von Tesla-Gründer Elon Musk als Unternehmenschef des Kurznachrichtendienstes Twitter . Seit Anfang Dezember waren Tesla um mehr als 20% auf den tiefsten Stand seit November 2020 abgerutscht. Seit dem Rekordhoch von gut einem Jahr summiert sich das Minus auf 63%.

In einer von Musk selbst eingeleiteten Twitter-Umfrage sprach sich die Mehrheit der Nutzer für seinen Rücktritt aus. Zuvor hatte Musk versichert, sich an das Ergebnis des Votums zu halten. Marktanalystin Susannah Streeter von der Investmentgesellschaft Hargreaves Landsdown sieht hinter einem Rücktritt die Hoffnung, dass Musk dem Autobauer endlich die Aufmerksamkeit schenkt. Denn Tesla benötige dies dringend in einer Zeit, in der das Unternehmen von der Erwartung einer sinkenden Nachfrage in China erschüttert werde.

Die Papiere von Moderna kletterten vorbörslich um 2,6% nach oben. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) emüfahl den Covid-19-Booster-Impfstoff des Unternehmens für die Verwendung bei Kindern im Alter von sechs bis 11 Jahren.

Die Anteilsscheine von Meta fielen vorbörslich um 1,8%. Der US-Internetkonzern verstösst nach vorläufiger Ansicht der EU-Wettbewerbshüter durch eine Verzerrung des Wettbewerbs bei Facebook Marketplace gegen europäische Kartellvorschriften. Konkret bemängelt die EU-Kommission, dass Meta konkurrierenden Online-Kleinanzeigendiensten, die auf Facebook oder Instagram Werbung schalten, einseitig unfaire Handelsbedingungen auferlege. Darüber hinaus verknüpfe Meta den Facebook Marketplace mit seinem marktbeherrschenden sozialen Netzwerk Facebook.

Bonds Schweiz: Weitere Kursverluste schieben Renditen an

Am Schweizer Bondmarkt setzt sich das Bild vom Wochenschluss auch zum Start in die neue Handelswoche fort: Die Kurse der Obligationen sinken, während die Renditen weiter steigen. Die Notenbankentscheide und begleitenden Kommentare von vergangener Woche wirkten weiter nach, erklärt ein Händler.



Vergangene Woche haben zahlreiche Notenbanken inklusive Fed, SNB und EZB ihre Leitzinsen erhöht und weitere Schritte für das kommende Jahr in Aussicht gestellt. «Nach diesem Donnerwetter ist der Ausblick auch stark eingetrübt», so der Händler weiter.



Viele Investoren hatten gehofft, dass gewichtige Notenbanken wie das Fed oder die EZB mit Blick nach vorne eine weniger aggressive Gangart in Aussicht stellten. «Diese Hoffnungen wurden mit den Ankündigungen 'höher für länger' klar enttäuscht.»



Aber an sich sei wenig los, so der Händler weiter. Die vorweihnachtliche Stille dürfte auch in den kommenden Tagen anhalten. Erst ab Januar sei dann wieder mit Neuemissionen zu rechnen. «Ob es aber zu einem so regen Geschäft wie in manchen Vorjahren kommen wird, bleibt abzuwarten», unkt ein Marktbeobachter.



Denn insgesamt sei es schwieriger geworden, Geld aufzunehmen. Das zeige sich vor allem am Hypothekarmarkt. "Die Banken sind mit der Vergabe von Geld auch vorsichtiger geworden und werfen das Geld nicht mehr so hinterher wie auch schon."



Da bleibe es auch spannend abzuwarten, wie viele Leute am Ende angesichts der steigenden Zinsen über kurz oder lang dann auch Probleme bekommen. «Wobei das an sich nicht logisch ist, denn dass die Zinsen irgendwann wieder steigen müssen, hätte jedem klar sein müssen», so der Experte weiter. Allerdings hätten die Banken das auch vor 10 Jahren gesagt und nichts dergleichen sei passiert.



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future gibt gegen 12.55 Uhr um 40 Basispunkte (BP) nach auf 141,24%. Der Umsatz beträgt 35 Kontrakte. Am Freitag war der Conf um 154 BP gefallen. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index verliert 13 BP auf 125,40%.



Von den bislang sechs gehandelten Eidgenossen geben alle bis auf eine nach. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) fällt um 1 BP und wirft +1,00% ab. Die Zehnjährige (0,5%/2032) rentiert noch ungehandelt mit 1,23%.



Der Kassazinssatz steigt auf 1,261% nach 1,225% am Freitag.

Euro hält sich knapp über 1.06 $ - EUR/CHF stabil um 0.99

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn knapp über der Marke von 1.06 $ gehalten. Am Montagmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1.0610 $ und damit in etwa so viel wie am Morgen. Zwischenzeitliche Gewinne konnte der Euro nicht halten.



Der Franken hat sich gegenüber den Hauptwährungen zuletzt ebenfalls nur ganz leicht bewegt. Das EUR/CHF-Währungspaart kostete am Montagmittag 0.9893 nach 0.9905 am frühen Morgen, bei USD/CHF waren es 0.9325 nach 0.9324.



Solide Konjunkturdaten aus Deutschland gaben dem Euro zeitweise Rückenwind. Das Ifo-Geschäftsklima - Deutschlands wichtigstes Wirtschaftsbarometer - stieg im Dezember den dritten Monat in Folge. In den betrachteten Sektoren hellte sich die Stimmung jeweils auf, lediglich am Bau trübte sich das Klima ein. Die allgemein bessere Stimmung weckt Hoffnungen, dass die wirtschaftliche Abschwächung infolge des Ukraine-Kriegs nicht ganz so drastisch ausfallen wird wie ursprünglich befürchtet.



Hochrangige EZB-Vertreter bestätigten unterdessen ihren Willen, das Zinserhöhungstempo im Währungsraum hoch zu halten. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sagte in Madrid: «Wir müssen zusätzliche Massnahmen ergreifen, um die Zinssätze in einem ähnlichen Tempo wie bei der letzten Erhöhung um 50 Basispunkte zu erhöhen.» Ähnliche Bemerkungen kamen von den nationalen Notenbankchefs Litauens und der Slowakei, Gediminas Simkus und Peter Kazimir.



Die EZB-Währungshüter hatten am vergangenen Donnerstag viele Fachleute und Anleger auf dem falschen Fuss erwischt, als Präsidentin Christine Lagarde zusätzliche und deutliche Zinsanhebungen ankündigte. Experten hatten eher damit gerechnet, dass die EZB ihren Kampf gegen die hohe Teuerung im kommenden Jahr zunächst verlangsamen und dann ganz einstellen werde. Danach schaut es momentan nicht aus.

Ölpreise steigen etwas

Die Ölpreise sind am Montag etwas gestiegen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79.72 $. Das waren 68 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 49 Cent auf 74.78 $.



Moderat gestützt wurden die Ölpreise durch den schwächeren Dollarkurs. Rohöl wird überwiegend in US-Dollar gehandelt. Ein schwächerer Dollarkurs macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger. Dies stärkt die Nachfrage.



Etwas Auftrieb haben die Rohölpreise zuletzt auch von der weniger strikten Corona-Politik der chinesischen Regierung erhalten. Fachleute erhoffen sich davon wirtschaftlichen Rückenwind für die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt. Das globale Konjunkturbild bleibt aber trübe: Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs lasten auch auf der Nachfrage nach Rohstoffen wie Erdöl. Hinzu kommt der Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation in Form steigender Leitzinsen.

AWP/REUTERS

