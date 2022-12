Börsenbericht vom 9. Dezember 2022 – Schweizer Börse legt leicht zu In Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten tendiert die Schweizer Aktienbörse am Freitag etwas fester.

Das Geschäft verläuft laut Händlern bei einem freundlichen Unterton bis auf einzelne Spezialsituationen aber in ruhigen Bahnen. Die Anleger hielten sich vor den kommende Woche anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank und der Schweizerische Nationalbank zurück. Dies könnte die berühmte Ruhe vor dem Sturm sein, heisst es in einem Kommentar. Die kommende Woche dürfte wegen der Zentralbanken um einiges turbulenter werden. Dies sei zudem die die letzte Handelswoche des Jahres, in der die professionellen Marktteilnehmer noch voll bei der Sache bzw. im Büro seien.

Weiterhin dominierten Inflations- und Zinssorgen sowie zunehmend Konjunkturängste das Geschehen, heisst es am Markt. Mehrheitlich wird erwartet, dass Fed, SNB und EZB die Zinsen um weitere 50 Basispunkte erhöhen werden. Hinweise dazu, ob das Fed danach den Fuss etwas von der geldpolitischen Bremse nehmen könnte, werden von den am Nachmittag erwarteten US-Produzentenreisen erwartet. Am Dienstag folgen dann die US-Inflationszahlen.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.10 Uhr um 0,71% auf 2078,18 Punkte. Der SMI notiert um 11.10 Uhr um 0,29% höher bei 11'036,49 Punkten. Damit steuert der Leitindex auf eine negative Wochenbilanz zu; vor Wochenfrist schloss der SMI bei 11'198 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,46% auf 1686,24 und der breite SPI 0,37% auf 14'069,87 Zähler. 24 SLI-Werte legen zu und 6 geben nach.

Im Fokus stehen die Aktien der Credit Suisse (+3,2%), die sich weiter erholen. Nach Angaben der Bank wurden 98,2% der neuen Aktien gezeichnet. Damit sei die Kapitalerhöhung klar besser als erwartet über die Bühne gegangen, meint ein Händler. Dies sei ein Zeichen steigender Zuversicht, sagt ein anderer.

Dagegen ermässigen sich UBS um 0,5% und Julius Bär verlieren 0,6%. Händler verweisen auf Studien der Credit Suisse, in denen die Analysten die Empfehlung für die Aktien der beiden Banken auf «Neutral» von «Outperform» gesenkt haben.

Ebenfalls schwächer präsentieren sich die Genussscheine des defensiven Pharmariesen Roche (-0,2%) und von Swiss Re (-0,3%). Novartis (+0,02%) und Nestlé (+0,3%) haben dagegen im Verlauf in die Gewinnzone gedreht.

In der oberen Hälfte der Kurstafel sind dagegen zyklische Werte wie Schindler, Sika, Geberit, Kühne + Nagel und ABB mit Gewinnen von 1,7 bis 0,8% zu finden.

Zu höheren Kursen gehandelt werden auch Technologietitel wie AMS Osram, VAT (je +2,0%) und Logitech (+0,7%). Der Sektor profitiere von der Erholung der US-Technologiewerte. Zudem habe sich der Chiphersteller TMSC positiv über sein Geschäft geäussert, sagt ein Händler.

Auch Wachstumswerte wie Straumann und Sonova profitieren von den guten US-Vorgaben, wie die Gewinne von 1,6 bzw. 1,5% zeigen.

Bei Richemont (+0,8%) und Swatch (+1,3%) führen Händler erneut die Lockerungspläne in und gute Konjunkturzahlen aus China ins Feld. Dabei habe Swatch kursmässig noch etwas Rückstand zu Richemont wettzumachen.

Im breiten Markt sacken Ypsomed um 16% ab, nachdem sich der amerikanische Pharmariese Eli Lily von einem gemeinsamen Projekt zurückgezogen hat.

Unter Abgaben leiden die Aktien von Peach Property (-2,6%). Das Immobilienunternehmen erwartet aufgrund stark gestiegener Kosten weniger Betriebsgewinn und will die Dividende für 2022 ausfallen lassen. Zudem beschafft sich Peach mittels einer Pflichtwandelanleihe gut 60 Mio. Fr. netto.

Die Aktien von Polypeptide notieren nach einem starken Start aktuell noch um 0,3% fester. Nach Ansicht von Baader Helvea dürfte der Pharmazulieferer nach dem durch die Gewinnwarnung ausgelösten Kurseinbruch zum Übernahmekandidaten geworden sein.

Grössere Gewinne verbuchen Schweiter (+5,0%). Die Credit Suisse hat die Abdeckung für die Aktien des Kunststoffspezialisten mit der Empfehlung «Outperform» gestartet.

Euro wenig verändert zum US-Dollar und zum Franken etwas schwächer

Der Euro hat am Freitag anfängliche Gewinne wieder abgegeben. Am Mittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1.0556 $ gehandelt. Sie notiert damit auf dem Niveau vom Vorabend.



Zum Schweizer Franken gibt der Euro dagegen nach und wird zuletzt bei 0.9844 nach 0.9876 Fr. am Morgen gehandelt. Entsprechend notiert auch der Dollar mit 0.9327 etwas schwächer zum Franken.



Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Es wurden in der Eurozone keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Anleger warten auf die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche.



Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank den Leitzins am Mittwoch nur noch um 0,50 Prozentpunkte erhöhen wird und nicht mehr wie zuletzt um 0,75 Punkte. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte sich zuletzt auch entsprechend geäussert.



«Es ist deshalb unwahrscheinlich, dass die Datenveröffentlichungen, wie die Produzentenpreise und die Verbraucherumfrage der University of Michigan, die Finanzmarktteilnehmer an dieser Einschätzung noch einmal ernsthaft zweifeln lassen werden», kommentierte Esther Reichelt, Devisenexpertin der Commerzbank, mit Blick auf die Daten im Tagesverlauf. «Dennoch dürften die Daten darauf abgeklopft werden, ob es irgendwelche Anzeichen dafür gibt, dass der Inflationsdruck nicht wie erwartet fällt.»

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise haben sich am Freitag etwas von den Verlusten der vergangenen Handelstage erholt. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76.26 $. Das waren elf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 35 Cent auf 71.81 $.



Am Ölmarkt zeigte sich kurz vor dem Wochenende eine leichte Gegenbewegung, nachdem die Preise in den vergangenen Handelstagen mehr oder weniger stark auf Talfahrt waren. Die Stabilisierung der Ölpreise wird auch mit der jüngsten Kursentwicklung des Dollar erklärt. Im Verlauf der Woche ist der Kurs des Dollar gefallen. Da Rohöl in der amerikanischen Währung gehandelt wird, macht eine Kursschwäche den Rohstoff in Ländern ausserhalb des Dollarraums günstiger, was die Nachfrage verstärkt.



Seit Montag hat sich das für Europa wichtige Rohöl aus der Nordsee allerdings um etwa 10 $ je Barrel verbilligt. «Ein Barrel der Sorte Brent ist mit etwa 76 $ inzwischen wieder so günstig wie zu Jahresbeginn», heisst es in einer Analyse von Rohstoffexperten der Commerzbank. Der jüngste Preisrückgang sei trotz Lockerungen der Corona-Beschränkungen in China, dem Inkrafttreten des EU-Ölembargos und des Preisdeckels für russisches Öl erfolgt.



Am Markt wird der zuletzt starke Rückgang der Ölpreise unter anderem mit den starken Zinserhöhungen führender Notenbanken erklärt. Dies habe die Spekulation auf eine abflauende Weltwirtschaft verstärkt und die damit verbundene Sorge vor einer geringeren Nachfrage nach Rohöl.

Erholungsversuch an der Wallstreet

Die New Yorker Börsen waren am Donnerstag von einem Erholungsversuch getrieben. Der technologielastige Nasdaq 100 legte 1,22% zu, der Dow Jones Index 0,55%, und der marktbreite S&P 500 beendete mit 0,75% im Plus seine fünftägige Verlustserie. Investoren blicken gespannt auf die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise am heutigen Freitag. Diese liefern Signale, wie wirksam die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank zur Eindämmung der Inflation ist und ob sie in naher Zukunft weniger streng werden könnte.

Zu den Tagesgewinnern gehörte der Telecomausrüster Ciena (+20%) wegen starker Quartalszahlen. Im Dow hoben sich der Sportartikelhersteller Nike (+2,8%) und der Luftfahrtkonzern Boeing (+1,5%). Auch in den USA gelistete chinesische Aktien hatten wegen anstehender Lockerungen der Null-Covid-Massnahmen Aufwind. Die Titel des Online-Händlers Alibaba kletterten 6,6%.

Gesprächsthema war die von Microsoft geplante Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard. Für Experten wenig überraschend will die US-Verbraucherschutzbehörde FTC das Vorhaben aus Gründen des Wettbewerbs verhindern. Activision verloren 1,5%, Microsoft waren freundlich in den Tag gestartet und liessen sich trotz des Dämpfers der FTC nicht aus der Ruhe bringen (+1,24%).

Freundlicher Start in Asien

Die asiatischen Börsen sind gut in den Tag gestartet. Die japanischen Indizes Nikkei 225 und Topix sind 1,28 und 1,13% im Plus. In Südkorea legt der Kospi 0,64% zu. Der Index in Schanghai notiert bei +0,2%, und Hongkongs Index Hang Seng hat bereits 2,26% zugelegt.

