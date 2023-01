Börsenbericht vom 13. Januar 2023 – Schweizer Börse legt weiter zu Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag nach Handelsstart ein Fortschreiten des bestehenden Aufwärtstrends ab.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter

Auch zu Wochenschluss geht es am Schweizer Aktienmarkt aufwärts. Der Leitindex SMI überschreitet damit einmal mehr die 11'300er Marke, die er bereits an den vorangegangenen zwei Handelstagen immer wieder passiert hatte. Auch charttechnisch stehen die Zeichen aktuell nicht schlecht, nachdem der Leitindex am Vorabend erstmals seit Juni oberhalb des Hochs vom Februar 2020 geschlossen hatte. «Kann der Ausbruch nach oben heute bestätigt werden, wäre auf der Oberseite zunächst Platz bis zum Zwischenhoch vom 30. Mai bei 11'751 Punkten», erklärten Marktexperten.



Allerdings müssen die Investoren zunächst noch eine Vielzahl an Konjunkturdaten und später auch die ersten US-Unternehmenszahlen verarbeiten. Auf Datenseite stehen sowohl aus der Eurozone als auch den USA wichtige Daten wie das deutsche BIP oder das US-Konsumentenvertrauen an. Mit gleich vier Schwergewichten läuten zudem die US-Finanzdienstleister wie die Citigroup die Berichtssaison ein. Analysten gehen aktuell von sinkenden Gewinnen aus. Im bisherigen Wochenverlauf sei die Hoffnung gestiegen, dass die US-Notenbank angesichts moderaterer Inflationsdaten das Tempo der Straffung verringern könnte. «Wir sind weiterhin der Ansicht, dass es für einen baldigen Schwenk des Fed zu früh ist und die Bedingungen für eine nachhaltige Aktienrallye noch nicht gegeben sind», warnen indes die Experten der UBS.



Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 9.15 Uhr um 0,18% auf 2179,41 Punkte. Der SMI gewinnt 0,44% hinzu auf 11'337,56 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,22% auf 1752,71 und der breit gefasste SPI um 0,41% auf 14'539,13 Zähler. Im SLI stehen 18 Gewinnern sieben Verlierer gegenüber. Fünf Titel sind unverändert.



Nach enttäuscht aufgenommenen Aussagen zu den verwalteten Vermögen 2022 bilden Partners Group (-5,1%) das Schlusslicht unter den Blue Chips. Auch der Blick in die Zukunft ist vorsichtiger. Erste Analysten haben bereits mit Kurszielsenkungen und angepassten Schätzungen reagiert.



Erneut abwärts bewegen sich auch Logitech mit -2,0%. Am Vortag hatten die überraschend veröffentlichten Eckdaten für einen Kurseinbruch von knapp 17% gesorgt.



Gesucht sind dagegen die drei Schwergewichte Roche (+1,6%), Novartis (+0,7%) und Nestlé (+0,5%).



In der zweiten Reihe fallen Swissquote (+4,6%) nach einem Analystenkommentar auf sowie Landis+Gyr (+1,4%) und Inficon (+1,2%) nach Unternehmensupdates.

Euro hält sich zum USD bei Neunmonatshoch - Franken schwächer

Der Euro hat sich am Freitag in der Nähe seines höchsten Stands seit etwa neun Monaten gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0840 $ und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor.



Zum Franken nähert sich der Euro mit einem Stand von 1.0096 der Marke von 1.01 an. So hoch wie aktuell hat das Paar letztmals im vergangenen Sommer notiert. Auch der US-Dollar hat zum Franken weiter angezogen und geht aktuell zu 0.9313 Fr. um.



Zum Wochenausklang stehen einige beachtenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm. In Deutschland wird eine erste Wachstumszahl für das Gesamtjahr 2022 erwartet. In den USA stehen Daten zur Verbraucherstimmung und zu den Inflationserwartungen der Konsumenten auf dem Programm. Die Zahlen haben Bedeutung für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed, aus deren Reihen sich einige hochrangige Vertreter zu Wort melden wollen.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Freitagmorgen einen kleinen Teil ihrer im Wochenverlauf erzielten Aufschläge abgegeben. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83.65 $. Das waren 38 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 26 Cent auf 78.13 $.



In der laufenden Woche haben die Erdölpreise ihren schwachen Jahresstart fast wettmachen können. Gründe für die Preisaufschläge sind Hoffnungen auf eine konjunkturelle Stabilisierung in China und die Aussicht auf weniger starke Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed. Am Vortag war die hohe Teuerung in den Vereinigten Staaten weiter zurückgegangen. Steigende Leitzinsen dämpfen zwar die Inflation, belasten aber auch die Wirtschaft und damit die Energienachfrage.

Wallstreet im Plus

Der sechste monatliche Rückgang der US-Inflationsrate gab den Börsen am Donnerstag Auftrieb. Die Erwartung verfestigt sich, dass das Fed den Leitzins nicht mehr so stark erhöht wie in den vergangenen Monaten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial kletterte auf das höchste Niveau seit Mitte Dezember mit einem Plus von 0,64%, er stieg auf 34’190 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,34% auf 3983 Zähler etwas moderater zu. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss 0,50% höher bei 11’460 Punkten.

Bei den Einzelwerten avancierten die Titel des Entertainment-Giganten Walt Disney an der Spitze des Dow um 3,6%. Die Aktien der Fluggesellschaft American Airlines legten gar um fast 10% zu. Die Anteilsscheine von Tesla schlossen nach anfänglichen Verlusten leicht im Plus. Zwischenzeitlich drückte die Meldung, dass das Werk des Elektroautopioniers in Schanghai geschlossen werden soll, den Kurs.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die asiatischen Börsen haben sich zum Wochenschluss uneinheitlich gezeigt. Während Börsianer in China wegen der voraussichtlichen Öffnung der Wirtschaft am Freitag bei Aktien zugriffen, gingen Anleger an der japanischen Börse in Deckung.

Die Börse in Shanghai stieg um 1% auf 3194 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,3% und notierte zeitweise so hoch wie zuletzt vor vier Monaten. Es gebe immer mehr Anzeichen dafür, dass ein Grossteil der chinesischen Bevölkerung sich bereits mit dem Coronavirus infiziert habe, sagte Volkswirt Julian Evans-Pritchard von Capital Economics. «Dies deutet auf einen Aufschwung ab diesem Quartal und ein stärkeres 2023 hin.»

In Japan setzten enttäuschende Unternehmenszahlen und Zinserhöhungsängste der Börse zu. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei um 1,25% auf 26’120 Punkte. Zwei Drittel des Rückgangs waren auf die Zahlen der Uniqlo-Mutter Fast Retailing zurückzuführen. Die Titel des Modehändlers verloren knapp 8%. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3%. Zudem gerieten vor allem Exportwerte durch einen weiteren Anstieg des Yen gegenüber dem Dollar unter Druck. Anleger setzten auf eine weitere Verschärfung der Zinspolitik durch die Bank of Japan (BOJ) bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche. Ende Dezember hatten Japans Währungshüter überraschend den Weg für einen stärkeren Anstieg der Zinsen für lang laufende Staatsanleihen geebnet.

AWP/REUTERS

