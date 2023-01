Börsenbericht vom 12. Januar 2023 – Schweizer Börse legt zu Der Schweizer Aktienmarkt schliesst am Donnerstag im Plus. Der Goldpreis steigt auf den höchsten Stand seit acht Monaten.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach der Publikation der mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten freundlich geschlossen. Die Teuerung in den USA hat sich im Dezember weiter zurückgebildet, was von den Ökonomen allerdings so erwartet worden war. Nach dem guten Verlauf der Aktienmärkte in den letzten Tagen sei in den Kursen vieles bereits eingepreist gewesen, meinte ein Markbeobachter.



Für die US-Notenbank Fed sei diese Entwicklung sehr günstig, kommentierten die Ökonomen der VP Bank. Die Leitzinsen seien im vergangenen Jahr deutlich erhöht worden und die Inflationsraten befänden sich nun im deutlichen Sinkflug. Die Investoren an den Finanzmärkten hoffen nun, dass sich die Zentralbanken im Kampf gegen die Teuerung nun langsam dem Ende ihrer Zinserhöhungszyklen näherten.



Der FuW Swiss 50 Index schloss am Donnerstagabend um 0,06% höher auf 2175,56 Punkte. Der SMI schloss um 0,37% im Plus auf 11'287,82 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, stieg um 0,39%auf 1748,93 und der breit gefasste SPI gewann 0,46% auf 14'487,41 Zähler. Von den SLI-Wertem schlossen 24 im Plus und sechs im Minus.



Deutliche Gewinne gab es für die Schindler-Papiere (+3,4%). Laut Händlern profitierten die Titel des Liftherstellers von neuen Hoffnungen für den chinesischen Markt nach der dortigen Wende in der Corona-Politik. Seit Jahresbeginn hätten sich zudem die Analysten zahlreicher namhafter und einflussreicher Research-Häuser wohlwollend über die Papiere geäussert.



Klar im Plus schlossen auch Credit Suisse (+2,8%), die damit ihren seit Jahresbeginn anhaltenden Kursanstieg fortsetzten. Auch die Aktien der Konkurrentin UBS (+1,2%) schlossen freundlich. Deutlich legten die Aktien des Versicherers Swiss Life (+2,7%) zu, die von einer bekräftigten Kaufempfehlung und einer Kurszielerhöhung durch die Analysten der UBS profitieren.



Gefragt waren weiter Partners Group (+0,8%), bevor das Zuger Investmenthaus am Donnerstagabend nachbörslich noch seine Angaben zur Entwicklung der verwalteten Vermögen im vergangenen Jahr publizierte. Zu den Gewinnern bei den Finanzwerten gehörten auch die Aktien des Rückversicherers Swiss Re (+1,9%).



VAT (+0,9%) rückten in die Gewinnzone vor, nachdem sie noch klar im Minus in den Handelstag gestartet waren. Das Unternehmen vermeldete zwar einen Rekordumsatz, allerdings mache sich nun die Abkühlung im Halbleitergeschäft bemerkbar. Für das laufende Jahr rechnet VAT entsprechend mit einem schwächeren Geschäftsverlauf.



Gestützt wurden die Indizes durch festere Nestlé (+0,5%). Die Aktien wurden von den der Deutschen Bank mit «Buy» nach bisher «Hold» bewertet. Auch die Pharmaschwergewichte Novartis (+0,3%) tendierten freundlich, während Roche (-0,3%) leicht im Minus schlossen.



Unter Druck standen dagegen Straumann (-2,3%). Im Handel wurde auf das Ergebnis der neusten Preisverhandlungen für Dentalimplantate mit China verwiesen: Diese seien für den Weltmarktführer aus Basel insgesamt etwas schlechter ausgefallen als gedacht.



Einen richtiggehenden Absturz verzeichneten Logitech (-17%). Der Computerzubehörhersteller musste über ein schwaches Weihnachtsgeschäft berichten. In der Folge korrigierte er auch die Finanzziele für das ganze Geschäftsjahr 2022/23 nach unten.



Am breiten Markt sackten zudem die Arbonia-Aktien (-7,6%) ab. Der Bauzulieferer revidierte seine Gewinnprognose für 2022 wegen stark gestiegener Kosten für Material und Energie nach unten. Dagegen verteuerten sich Swissquote (+0,5%) leicht, obwohl auch der Online-Broker für 2022 einen deutlichen Rückgang bei Einnahmen und Gewinn ankündigte.



Guten Gewinn verzeichneten Bossard (+2,4%) nach einem neuen Rekordumsatz für 2022. Positive Zahlen konnten zudem die Titlis Bergbahnen (Aktien +4,5%) vermelden. Die Aktien des Batterieherstellers Leclanché (+6,1%) profitierten von einem Batterie-Lieferauftrag für Hybridfähren.

Wallstreet: Anleger nehmen nach Inflationsdaten Gewinne mit

Nach Veröffentlichung der seit Tagen mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen haben die US-Börsen am Donnerstag den Rückzug angetreten. Der Rückgang der Verbraucherpreise deckte sich im Dezember mit den Erwartungen. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag noch auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember geklettert war, gab im frühen Handel um 0,39% nach auf 33’841 Punkte.



«Die ambitionierten Markterwartungen haben sich erfüllt. Die US-Inflationsrate ist im Dezember auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen», schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Das sei erfreulich, aber so eben auch erwartet worden und mithin in den Kursen bereits eingepreist. Altmann erklärte die Kursverluste folglich mit Gewinnmitnahmen der Anleger.



Der marktbreite S&P 500 gab um 0,69% auf 3942 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor mit 1,18% auf 11’268 Punkte etwas mehr, war aber am Vortag auch kräftig gestiegen.



Bei den Einzelwerten verteuerten sich die Aktien von American Airlines um 5,8%. Für die US-Fluggesellschaft ist der Jahresendspurt 2022 deutlich besser gelaufen als gedacht. Im vierten Quartal dürfte dank überraschend hoher Erlöse mehr Gewinn übrig geblieben sein als im Oktober erwartet.



Die Anteilsscheine von Tesla büssten 4,3% ein. Sie reagierten auf eine Meldung, wonach eine Erweiterung des Werks in Shanghai verschoben wurde. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das ist ein Dämpfer für die Ambitionen des US-Elektroautoherstellers, in China weiter zu wachsen.



Die Titel von Walt Disney legten an der Spitze des Dow um 1,6% zu. Der Entertainment-Gigant ernannte den langjährigen Nike -Topmanager Mark Parker zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Parker soll nach dem diesjährigen Aktionärstreffen Susan Arnold ablösen, deren Amtszeit endet.



Bei den kleineren Titeln brachen die Papiere von Oramed um 75% ein. Das Pharma-Unternehmen beabsichtigt, klinische Aktivitäten zur Behandlung von Typ-2-Diabetes mit oralem Insulin einzustellen. Die Ergebnisse einer entsprechenden klinischen Studie waren enttäuschend ausgefallen.

Bonds Schweiz: Weiter freundlich - reger Primärmarkt

Der freundliche Trend an der Schweizer Obligationenbörse hält auch am Donnerstag an. Unterstützt von weiter rückläufigen Swapsätzen und grosser Investorennachfrage ziehen die Kurse laut Händlern weiter an. Und am Primärmarkt werden laufend neue Anleihen emittiert.



Ob sich die gute Stimmung bald ändert, könnte sich heute Nachmittag eventuell zeigen, wenn die US-Inflationszahlen veröffentlicht werden. Die hohe Teuerung in der weltgrössten Volkswirtschaft hat sich in den vergangenen Monaten zwar moderat abgeschwächt. Dies gibt der US-Notenbank Fed etwas Luft, den Inflationskampf etwas gelassener zu führen. Ende 2022 hat das Fed die Leitzinsen zwar weniger deutlich angehoben als in den Monaten zuvor. Aber für ein Ende des Zinserhöhungszyklus ist es wohl trotzdem noch zu früh. Erst kürzlich haben zwei ranghohe Vertreter des Fed gesagt, die Notenbank werde den Kampf gegen die hohe Inflation fortsetzen und dürfte den Leitzins über die Marke von 5% anheben.



Auch von der Europäischen Zentralbank (EZB) werden weitere Zinserhöhungen erwartet, obwohl die Inflation im Euroraum zuletzt deutlich zurückgegangen ist. So sprachen sich kürzlich gleich mehrere EZB-Vertreter für weitere kräftige Zinserhöhungen aus.



Die Anleger liessen sich derzeit kaum aus der Ruhe bringen, sagt ein Händler. Das Geschäft laufe vielmehr vor allem dank der regen Emissionstätigkeit auf hohen Touren. Auf die 1,9 Mrd. Emissionsvolumen vom Vortag wurden am Berichtstag weitere 605 Mio. Fr. emittiert. Dabei hat die Crédit Agricole Next Bank mit Covered Bonds für 7 Jahre 150 Mio. Fr. aufgenommen. Die Stadt Lugano hat erstmals eine sechsjährige Digitalanleihe über 100 Mio. Fr. platziert. Und die Lloyds Banking Group hat 215 Mio. für vier Jahre eingesammelt und die Bawag PSK Bank holte sich 140 Mio. Fr. bis 2026.



Auch wenn nicht alle neuen Bonds vollständig platziert seien, gebe es keinen Grund zur Sorge, dass der Markt überbeansprucht werden könnte, sagt ein Händler. Die Anleihen stiessen weiterhin auf gute Nachfrage. Die Nachfrage sei unvermindert da und die Bonds würden fair gepreist und wiesen attraktive Risikozuschläge auf. Anleihen seien wegen der gestiegenen Renditen wieder eine klare Alternative zu anderen Anlageklassen. Dabei griffen vor allem bei kürzeren Laufzeiten vermehrt Kunden aus dem Retail- und Privatebankingbereich zu.



Der für den Schweizer Bondmarkt wichtige März-Conf-Future notiert gegen 13.15 Uhr um 83 BP höher auf 142,65%. Der Umsatz beträgt 13 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 8 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index rückt weitere 64 BP auf 125,95% vor nach +70 BP am Vortag.



Die fünf bisher gehandelten Eidgenossen legen alle zu. Die Rendite der zweijährigen Referenzanleihe wird mit 1,0755% berechnet und die der Zehnjährigen mit 1,370%.



Der Kassazinssatz sinkt auf 1,201 von 1,323% am Vortag. Am Jahresende stand der Kassazins mit 1,565% auf dem höchsten Stand seit Sommer 2011.

Dollar gibt nach Teuerungsdaten nach

Der Dollar hat mit der Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen in den USA zum Euro wie zum Franken nachgegeben. Der Euro ist am Donnerstag erstmals seit neun Monaten über 1.08 $ gestiegen. Am Nachmittag wurden für die Gemeinschaftswährung zeitweise 1.0838 . gezahlt. So hoch stand der Kurs zuletzt im April 2022. Zuletzt ist der Kurs auf 1.0802 $ zurückgefallen.



Zum Franken ist die US-Währung wieder unter 93 Rappen gefallen, am späten Nachmittag kostete der Dollar noch 0.9287 Fr., nach 0.9323 am Mittag. Der Euro veränderte sich dagegen zum Franken nur wenig, am Abend wurde er zu 1.0031 Fr. und damit fast gleich gehandelt wie noch am Vormittag.



Neue Inflationsdaten aus den USA zeigten, dass die Teuerung weiter auf dem Rückzug ist. Die Inflationsrate sank im Dezember den sechsten Monat in Folge auf 6,5%. Das gibt der amerikanischen Notenbank Fed Spielraum, ihren Kampf gegen die Inflation etwas gelassener zu führen. «Das Thema Inflation verliert an Brisanz und die Fed kann weiter einen Gang zurückschalten», kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank die US-Preisdaten.



Der regionale Fed-Chef von Philadelphia, Patrick Harker, sprach sich bereits unmittelbar nach der Veröffentlichung der Preisdaten für kleinere Zinsschritte um 0,25 Prozentpunkte aus. Im vergangenen Jahr hatte die Fed entschieden mit starken Zinsschritten um 0,75 Punkte und zuletzt im Dezember um 0,50 Punkte gegen die hohe Inflation angekämpft. Bereits in den vergangenen Handelstagen hatte die Spekulation auf weniger stark steigende Zinsen die amerikanische Währung unter Druck gesetzt, während der Euro im Gegenzug profitieren konnte.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben ihre Gewinne der vergangenen Handelstage am Donnerstag weiter ausgebaut. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83.65 $. Das waren 98 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 87 Cent auf 78.28 $.



Nach einem schwachen Jahresstart haben die Erdölpreise in den vergangenen Tagen zugelegt. Im Verlauf einer Woche hat sich das für den europäischen Markt wichtige Rohöl aus der Nordsee um etwa fünf Dollar verteuert und damit den starken Preiseinbruch in den ersten beiden Handelstagen des Jahres fast wettgemacht.



Am Markt wurden die zuletzt steigenden Ölpreise damit begründet, dass der zu Jahresbeginn vorherrschende Konjunkturpessimismus etwas mehr Zuversicht gewichen sei. An den Finanzmärkten zeigte sich eine freundliche Stimmung mit mehr Risikofreude bei den Investoren, was auch die Ölpreise mit nach oben zog. Die Hoffnungen liegen insbesondere auf China: Von der Lockerung der einst strengen Corona-Massnahmen könnte wirtschaftlicher Aufwind ausgehen und eine höhere Energienachfrage nach sich ziehen, lautet die Erwartung.



Zudem ist der Kurs des US-Dollar zuletzt gesunken. Dies macht das in Dollar gehandelte Rohöl auf dem Weltmarkt günstiger, was die Nachfrage nach dem Rohstoff steigert.

Goldpreis steigt über 1900 $ - Höchster Stand seit acht Monaten

Der Goldpreis ist am Donnerstag mit der Aussicht auf weniger stark steigende US-Zinsen erstmals seit acht Monaten wieder über die Marke von 1900 $ gestiegen. Am Nachmittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London mit 1901 $ gehandelt. So hoch stand der Goldpreis zuletzt im Mai 2022. Seit Beginn des Jahres hat sich Gold etwa 4% verteuert.



Marktbeobachter erklären den aktuellen Preisanstieg mit einer Kursschwäche des Dollar, nachdem am Markt verstärkt auf moderatere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed spekuliert wurde. In Euro gerechnet kostete eine Feinunze Gold am Donnerstag 1750 €.



Die Spekulation auf weniger stark steigende Zinsen in den USA belastet die amerikanische Währung bereits seit einigen Tagen. Da Gold international in Dollar gehandelt wird, macht die Kursschwäche das Edelmetall auf dem Weltmarkt günstiger, was die Nachfrage verstärkt.



«Insgesamt setzt sich am Markt die Meinung durch, dass die Inflation ihren Höhepunkt gesehen hat und die Zeit der aggressiven Zinsschritte in den USA zu Ende geht», kommentierte Edelmetallhändler Alexander Zumpfe vom Handelshaus Heraeus.



Seit Anfang November befindet sich der Goldpreis in einer Aufwärtstendenz. In dieser Zeit hat sich das Edelmetall um mehr als 200 $ je Feinunze verteuert. Nach Einschätzung von Zumpfe haben deutsche Privatanleger allerdings zurückhaltend auf den seit November stetig steigenden Preis für das Edelmetall reagiert. «Sollte sich der aktuelle Aufwärtstrend fortsetzen und das Metall deutlich über 1900 Dollar klettern, könnte aber auch hier ein Umdenken einsetzen», sagte der Heraeus-Experte.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.