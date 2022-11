Börsenbericht vom 30. November 2022 – Schweizer Börse legt zu - CS weiter unter Druck Nach zwei schwachen Tagen zeigte sich der Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte stärker.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch höher, aber unter dem Tageshoch geschlossen. Damit hat der SMI nach einem starken Oktober im November mit +2,8% erneut einen guten Monat verbucht. Nach einem über weiten Strecken festen Verlauf liess im späten Geschäft der Schwung zwar noch etwas nach. Schuld daran war laut Händlern die Zurückhaltung der Anleger vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell und der Veröffentlichung des Konjunkturberichts des Fed, des so genannten «Beige Book». Davon erhoffen sich die Anleger neue Hinweise auf die künftige Geldpolitik des Fed. Viele Marktteilnehmer hoffen wegen des zuletzt etwas geringeren Inflationsdrucks auf eine etwas weniger aggressive Geldpolitik. Vor diesem Hintergrund blieben die durchwachsen ausgefallenen US-Daten wenig kurswirksam.



Zudem hat der unerwartet starke Rückgang der Inflation in der Eurozone kaum Wellen geworfen. Die Daten seien zwar positiv, würden aber die EZB kaum von ihrem restriktiven Kurs abbringen, heisst es am Markt. Dafür sei die Inflation mit 10 Prozent noch immer viel zu hoch.



Der FuW Swiss 50 Index stieg zum Handelsschluss um 0,47% auf 2088,12 Punkte. Der SMI schloss nach einem Tageshoch von 11'204,88 Punkten um 0,45% höher bei 11'127,77 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, rückte um 0,46% vor auf 1700,45 und der breite SPI 0,47% auf 14'199,52 Zähler. Im SLI standen 18 Gewinnern 12 Verlierer gegenüber.



Im Fokus standen erneut die Aktien der Credit Suisse (-2,8% auf 2,822 Fr.), die bei 2.816 Fr. abermals ein Rekordtief markierten. Ob damit der Boden erreicht ist, sei ungewiss, sagt ein Händler. Noch immer laufe der Anrechtshandel, der den Aktienkurs belaste. Das Anrecht der Kapitalerhöhung wurde ebenfalls deutlich tiefer gehandelt.



Dagegen schlugen sich die Aktien der beiden Mitbewerber UBS (-0,7%) und Julius Bär (-0,2%) deutlich besser.



Verluste verbuchten auch Adecco (-1,8%). Die Titel des Personaldienstleisters litten laut Händlern unter den schwachen US-Arbeitsmarktdaten. Tiefer notierten unter anderem die zyklischen Schindler (-1,2%), das Pharmaschwergewicht Roche (-0,5%) und der Softwarehersteller Temenos (-0,4%).



Oben in der Tabelle standen dagegen erneut Richemont (+3,4%) und Swatch (+1,8%), die von der zumindest vorläufigen Entspannung in China und der Hoffnung, dass die dortige Regierung die Corona-Massnahmen etwas lockern könnte, profitierten.



Mit Straumann (+2,0%), Partners Group (+1,8%), Sika (+1,9%), Givaudan (+1,3%) und Lonza (+1,5%) waren einzelne Wachstumswerte gefragt, die von den Höchstkursen stark korrigiert hatten.



Der Technologietitel AMS Osram (+1,5%) wurde im Zuge der Erholung der Nasdaq-Futures gesucht, konnte aber die Tageshöchstkurse nicht verteidigen. Auch VAT (+0,4%) und Logitech (+0,7% )schlossen unter Tageshoch fester.



Getragen wurde der Gesamtmarkt jedoch vom Schwergewicht Nestlé (+0,9%). Aber auch hier schmolzen die Höchstkurse etwas ab. Die Titel konnten sich damit von den Vortagesverlusten erholen, die sie im Zusammenhang mit einem Investorentag eingefahren hatten. Mit Novartis (+0,4%) schloss ein weiteres Schwergewicht fester.



Swisscom (+0,7%) erhielten etwas Rückenwind von einer Aufstufung des Ratings durch HSBC auf «Buy» von «Hold». Die britische Bank begründete dies insbesondere mit dem soliden Heimmarkt sowie mit der relativ gut abgesicherten Energieversorgung.



Im breiten Markt waren BKW (+3,7%) und BCV (+2,1%) gefragt. Beide Titel wurden bei der jüngsten Anpassung des MSCI Global Standard Index neu in den Renommierindex aufgenommen. Dies führt in der Regel dazu, dass insbesondere institutionelle Anleger und Portfoliomanager, die sich an diesem «Benchmark» messen, Käufe tätigen (müssen).

Bonds Schweiz: Schwächer bei moderaten Umsätzen

Am Schweizer Obligationenmarkt geht es zur Wochenmitte bei leicht schwächeren Kursen etwas ruhiger zu und her als an den Vortagen. Der Emissionsmarkt habe vorübergehend eine Pause eingelegt, heisst es im Markt.



In den kommenden Tagen werde noch die eine oder andere Anleihe erwartet, dennoch dürfte das Geschehen insgesamt nun abflauen. Von den sonst üblichen Monatsultimo-bedingten Depotanpassungen sei nicht viel zu spüren, sagte ein Händler.



Am Primärmarkt stehe diese Woche noch mindestens ein Projekt an, sagte der Händler ohne Details zu nennen. Kommende Woche wird dann noch eine Transaktion der Pfandbriefbank und am 14. Dezember die letzte Auktion der Eidgenossenschaft in diesem Jahr erwartet.



Für 2023 stellt die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) eine regere Emissionstätigkeit in Aussicht. Laut Emissionsfahrplan werden Anleihen im Umfang von nominell 8 Mrd. Fr. emittiert. Bei einer Fälligkeit von 4,6 Mrd. ergibt sich eine Zunahme beim Anleihebestand von 3,4 Mrd. Fr. Für 2022 hatte die EFV eine Mittelaufnahme von rund 6 Mrd. brutto und 2,5 Mrd. Fr. netto angekündigt.



Zudem soll das Volumen an ausstehenden Geldmarkt-Buchforderungen (GMBF) 2023 innerhalb einer Bandbreite von 12 bis 18 Mrd. Fr. gehalten werden nach 8 bis 14 Mrd. dieses Jahr.



2023 dürfte ein besseres Jahr für Obligationen werden. Denn sie seien wieder eine echte Alternative, heisst es im CIO-Marktausblick für 2023 der Zürcher Kantonalbank. Im laufenden Jahr sind die Renditen deutlich gestiegen und dürften nun laut wieder seitwärts bis rückläufig tendieren. Das heisst Anleger können neben einem positiven Coupon auch mit Kursgewinnen rechnen.



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende Dezember-Conf-Future notiert um 13.30 Uhr um 10 BP tiefer auf 145,07%. Der Umsatz beträgt 40 Kontrakte. Am Vortag hat der Conf 35 BP eingebüsst. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index fällt 17 BP auf 125,77%.



Bisher sind vier Eidgenossen zu tieferen und zwei zu höheren Kursen gehandelt. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) ist nicht dabei und rentiert mit 0,79%. Die Zehnjährige (0,5/2032) gewinnt 4 BP und wirft 1,04% ab.



Der Kassazinssatz steigt auf 1,055 von 1,009% am letzten Handelstag.

Aktien New York: Leichte Verluste

Vor einer Rede des US-Notenbank-Chefs Jerome Powell am Mittwoch haben sich die Anleger an den US-Börsen nicht mehr vorgewagt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,40% auf 33’715 Zähler nach. Die Anleger werden versuchen, aus den Aussagen Powells neue Hinweise auf die künftige Geldpolitik herauszufiltern. Zuletzt hatte der Inflationsdruck etwas nachgelassen. Deshalb hoffen viele Marktakteure auf eine künftig womöglich etwas weniger aggressive Geldpolitik der Fed. Davon wiederum könnten die Aktien profitieren.



Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,24% im Minus bei 3948 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 handelte 0,11%moderat höher auf 11’516 Punkte.



Neue Daten vom US-Arbeitsmarkt fielen schlechter aus als erwartet. Die Privatwirtschaft schuf im November weniger Arbeitsplätze als gedacht. Insgesamt schätzen Experten die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt aber nach wie vor als robust ein. Viele Unternehmen haben Probleme, frei werdende Stellen zu besetzen. Der starke Arbeitsmarkt treibt die Inflation an, da er zu steigenden Löhnen führt. Die US-Zentralbank Fed reagiert darauf mit Zinsanhebungen.



Für den Dow zeichnet sich trotz der jüngsten Stagnation ein solider Börsenmonat November ab: Um 3% ging es für den Index nach oben - nach einem noch deutlich stärkeren Oktober. Ende vergangener Woche war der Dow auf den höchsten Stand seit April geklettert.



Die Aktien von Boeing stiegen um 1%. Der Flugzeugbauer kann bei der gefährdeten Zulassung zweier Versionen des 737 Max laut Insidern auf einen Kompromiss mit dem Gesetzgeber hoffen.



Nach Quartalszahlen sprangen die Aktien von Workday um 11,4% hoch. Der Anbieter Cloud-basierter Software für Rechnungswesen und Personalverwaltung ist etwas optimistischer geworden und hat ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt.



Abgestraft wurden dagegen die Aktien von Crowdstrike mit minus 17%. Der Spezialist für Cybersicherheit enttäuschte mit seinem Umsatzausblick für das laufende Quartal.



Mit dem irischen Arzneimittelhersteller Horizon Therapeutics verhandeln derzeit die Pharmakonzerne Amgen , Janssen und Sanofi über eine Übernahme. Das verhalf dem Aktienkurs zu einer Rally von 27%. Horizon ist spezialisiert auf Entzündungen und seltene Krankheiten.



Von neuen Studiendaten zum Alzheimer-Mittel Lecanemab profitierten die Papiere von Biogen , sie verteuerten sich um sechs Prozent. Das an der Börse jüngst bereits als womöglich grosser Erfolg gefeierte Mittel zeigte in den klinischen Tests positive Ergebnisse. Allerdings werden mit dem Medikament auch Todesfälle in Verbindung gebracht.



Hewlett Packard Enterprise stiegen um 2%, nachdem das IT-Unternehmen mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertraf und zudem einen überraschend guten Umsatzausblick auf das laufende Quartal gab.

Euro schwächer

Der Euro hat am Mittwoch zwischenzeitliche Gewinne nicht halten können. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0304 $ und damit etwas weniger als am Morgen. Zeitweise war ein Euro 1.04 $ wert gewesen, er gab anschliessend aber wieder nach.



Gegenüber dem Franken hat der Euro ebenfalls an Wert eingebüsst und wird derzeit zu 0.9803 nach 0.9865 Fr. am Morgen gehandelt. Dagegen hat sich der US-Dollar mit 0.9514 wieder über die Marke von 0.95 erholt. Im frühen Geschäft hatte der Greenback 0.9535 Fr. gekostet.



Leichte Unterstützung erhielt der Euro am Vormittag durch den zunächst schwächeren Dollar. Im Tagesverlauf gewann die US-Währung jedoch wieder an Wert, was den Euro unter Druck setzte. Inflationsdaten aus der Eurozone überraschten mit einem deutlichen Rückgang: Die Inflationsrate ging im November von 10,6 im Vormonat auf 10,0% zurück. Die Kernteuerung stagnierte allerdings auf 5,0%. Diese Grösse wird von Ökonomen besonders beachtet, da sie einen Hinweis darauf gibt, wie stark die Unternehmen die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten auf die Verbraucher überwälzen. Hieraus können sich zusätzliche Inflationsrisiken ergeben.



Konjunkturdaten aus den USA fielen durchwachsen aus. Während Zahlen vom Arbeits- und Immobilienmarkt enttäuschten, überraschten Wachstumsdaten zum dritten Quartal positiv. Am Abend rückt die Geldpolitik in den Fokus: Die US-Notenbank Fed präsentiert ihren Konjunkturbericht. Zudem will sich Fed-Chef Jerome Powell zu Wort melden. Es werden Hinweise auf den geldpolitischen Kurs erwartet. Es stellt sich die Frage, ob die Federal Reserve ihren Inflationskampf mit etwas weniger Einsatz führen könnte. Für die nächste Sitzung Mitte Dezember wird eine Verringerung des hohen Zinsanhebungstempos von 0,75 auf 0,5 Prozentpunkte für möglich gehalten.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.86488 (0.86218) britische Pfund und 144.28 (143.36) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1751 $ gehandelt. Das waren drei Dollar mehr als am Vortag

Ölpreise steigen merklich

Die Ölpreise haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am frühen Abend 85.21 $. Das waren 2.18 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2.08 $ auf 80.29 $.



Der Anstieg der Ölpreise wird am Markt auch mit der jüngsten Entwicklung der Ölreserven in den USA erklärt. Die Rohöllagerbestände sind in der vergangenen Woche überraschend stark gefallen. Sie sanken im Vergleich zur Vorwoche um 12,6 Mio. Barrel. Volkswirte hatte im Schnitt nur mit einem Rückgang um 3,1 Mio. gerechnet.



In den vergangenen Handelstagen hatten mehrfach Spekulationen über die künftige Förderpolitik des Ölverbunds Opec+ für starke Preisschwankungen gesorgt. In der Opec+ sind die Mitgliedsstaaten des Ölkartells und andere wichtige Förderstaaten wie Russland organisiert. Die zum Teil widersprüchlichen Presseberichte über mögliche Änderungen der Fördermenge hatten deutliche Kursreaktionen ausgelöst.



Zuletzt wurde am Markt spekuliert, dass die Opec+ die Produktionsmenge unverändert halten könnte. Bis zum Treffen der Opec+ am Sonntag ist am Ölmarkt mit weiteren Preisschwankungen zu rechnen.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.