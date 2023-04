Börsenbericht vom 14. April 2023 – Schweizer Börse leicht freundlich erwartet Positive Vorgaben von der Wallstreet dürften sich gemäss Prognosen auch auf den frühen Handel am Schweizer Aktienmarkt auswirken.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Es dürfte ein leicht freundlicher Wochenschluss am Schweizer Aktienmarkt werden. Darauf deuten zumindest die vorbörslichen Indikationen hin. Insgesamt zeichnet sich damit auch auf Wochensicht ein knappes Plus für diese verkürzte Woche nach den Osterfeiertagen ab. Die Vorgaben geben dem Markt etwas Rückenwind. So hat die Wallstreet am Vorabend klar im Plus geschlossen und auch in Asien ziehen die Kurse vor dem Wochenende mehrheitlich an.

Generell stütze die Hoffnung darauf, dass in den USA die Zinsen nun mehr oder weniger ihren Höchststand erreicht haben könnten, die Kurse. Sie helfe denn auch, die Sorgen über eine mögliche Rezession auszugleichen. Auch die jüngsten Exportdaten aus China sorgten zum Wochenschluss für Erleichterung, heisst es im Handel. Der starke Anstieg deute darauf hin, dass die wirtschaftliche Erholung breiter angelegt ist als erwartet. Im weiteren Handelsverlauf rücken in den USA die ersten Grossbanken mit Quartalszahlen ins Rampenlicht.

Der von der Bank Julius Bär berechnete vorbörsliche SMI notiert gegen 8.20 Uhr mit +0,19% etwas höher bei 11'279,79 Punkten. Von den 20 SMI-Werten ziehen alle bis auf die CS (-0,2%) und Swiss Re an.

Der Rückversicherer Swiss Re (-4,8% oder -4,48 Fr.) wird an diesem Tag ex Dividende gehandelt. Diese liegt bei 6.40 $ oder umgerechnet 5.70 Fr. Damit würde der Dividendenabgang bereits wieder wettgemacht.

Die Aktien von Logitech ziehen um 0,8% an. Bei der Privatbank Julius Bär schiebt ein positiver Kommentar die Aktien vorbörslich um 2% an. Die Experten von Barclays haben die Papiere am Morgen hochgestuft. Die Experten gehen davon aus, dass der Markt die Herausforderungen der CS-Integration für die UBS deutlich unterschätze, sowohl in politischer als auch kultureller Hinsicht. Als grössten Profiteur davon erachten sie denn Julius Bär.

Mit einem Minus von 7,2% halten in den hinteren Reihen dagegen Comet nach Zahlen ganz klar die rote Laterne. Der Röntgen- und Hochfrequenzspezialist hat im ersten Quartal 2023 unter der Schwäche im Halbleitermarkt gelitten.

Euro weiter auf Jahres-Hoch – USD/CHF auf Tief seit 2 Jahren

Der Euro hat am Freitag weiter von einer Dollar-Schwäche profitiert und ist auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr gestiegen. Am frühen Morgen notiert der Kurs bei 1.1071 $. Seit Montag hat die Gemeinschaftswährung im Handel mit der amerikanischen Währung damit mehr als zwei Prozent an Wert gewonnen.

Zum Schweizer Franken hat sich der US-Dollar zuletzt auf 0.8879 Fr. verbilligt. Damit bewegt sich das Paar auf einem Niveau, das es zuletzt vor mehr als zwei Jahren gesehen hat. Das Euro/Franken-Paar geht aktuell zu 0.9827 um und ist damit seit Donnerstagabend nur wenig bewegt.

Nach den jüngsten Inflationsdaten belaste vor allem die Hoffnung auf eine weniger restriktive US-Geldpolitik mit einer möglichen Zinserhöhungspause und perspektivisch womöglich schon wieder sinkenden Zinsen den Dollar. Gleichzeitig deuteten Notenbanker aus der Eurozone zuletzt weiter höhere Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation an.

Hinzu kommt eine in der Tendenz weiter freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Vor dem Hintergrund der allgemein freundlichen Marktstimmung sind vergleichsweise sichere Anlagen wie der Dollar weniger gefragt, was dem Euro im Gegenzug weiteren Auftrieb verleiht.

Ölpreise legen leicht zu – Vierte Woche mit Gewinnen in Folge

Die Ölpreise sind am Freitag etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 86.38 $. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 37 Cent auf 82.53 $.

Damit steuern die Ölpreise auf die vierte Woche infolge mit höheren Notierungen zu. Marktbeobachter sprachen von der längsten Aufwärtsbewegung seit Juni. Der Preis für Rohöl aus der Nordsee hat sich seit Montag um etwa zwei Dollar je Barrel verteuert. Wichtiger Preistreiber am Ölmarkt bleibt die angekündigte Förderkürzung zahlreicher Ölstaaten der Opec+. In der Ölallianz sind Opec-Mitglieder und andere wichtige Förderstaaten zusammengeschlossen, darunter Russland.

Am Vortag hatte die Opec in ihrem Monatsbericht auf die Folgen der Förderpolitik der Opec+ hingewiesen und vor einer deutlichen Unterversorgung der globalen Ölmärkte zum Ende des Jahres gewarnt. Die Aussicht auf die künftige Entwicklung von Angebot und Nachfrage bleibt ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Im Tagesverlauf wird der Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA) erwartet, von dem sich Investoren neue Hinweise erhoffen.

Wallstreet: Deutliche Gewinne - Hoffen auf Zinspause

Konjunkturdaten haben am Donnerstag vor allem US-Technologiewerte wieder auf Erholungskurs gebracht und die Erwartungen steigender Zinsen etwas gedämpft. Nachdem sich die allgemeine Inflation in den USA zuletzt merklich abgekühlt hatte, schwächte sich nun auch der Preisauftrieb auf Herstellerebene im März stärker als erwartet ab. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise. Daran sowie an den Zahlen vom Arbeitsmarkt richtet die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik aus. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg unterdessen in der Vorwoche stärker als prognostiziert. Anleger stellen sich nun die Frage, ob das Fed im Mai den Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte anheben wird oder nicht vielleicht doch eine Zinspause einlegen könnte. Im Zuge dessen gewann der Nasdaq 100 rund 2% auf 13’109 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte um 1,3% auf 4146 Zähler zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit + 1,1% auf 34’029 Punkten.

Die Gewinnerliste im Dow führten die Aktien Apple mit 3,4% an. Der Elektronikriese kommt im Bemühen um mehr Unabhängigkeit von China voran. Im vergangenen Geschäftsjahr produzierten die Kalifornier in Indien iPhones im Gegenwert von rund 7 Mrd. $ und damit dreimal so viel wie im Jahr zuvor, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete.

Ein unerwartet guter Ausblick von Delta Air Lines nützte den Aktien der Fluggesellschaft nichts, sie prallten an der 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend ab und verloren 1,1%. Die Papiere des Wettbewerbers American Airlines gaben nach ihren kräftigen Vortagesverlusten wegen verfehlter Erwartungen an das erste Quartal moderat nach. United Airlines hingegen verbuchten Kursgewinne von 1,3%.

Die in den USA gehandelten Papiere von Alibaba stiegen um 2,5%, nachdem sie im chinesischen Handel noch deutlich gefallen waren. Medienberichten zufolge ist die japanische Technologieholding Softbank dabei, sich von einem Grossteil der Anteile an dem E-Commerce-Riesen zu trennen. Gemäss einer Bloomberg-Analyse hat Softbank in diesem Jahr bereits Alibaba-Aktien im Wert von rund 7,3 Mrd. $ veräussert.

Asiatische Börsen folgen Wall Street ins Plus

Die grossen asiatischen Börsen haben am Freitag angetrieben durch eine freundliche Wallstreet zugelegt. Dabei stachen japanische Aktie erneut mit einer überdurchschnittlichen Entwicklung hervor. Auf Wochensicht legten die Börsen der Region Asien-Pazifik um rund 1% zu.

Die Märkte profitierten von Hoffnungen auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank. Den entscheidenden Impuls hatten die US-Erzeugerpreise am Vortag geliefert. Dabei sei der Anstieg zum Vorjahresmonat noch stärker als vom Markt erwartet zurückgegangen, hiess es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg. «Entsprechend könnte die Fed zu einer weniger restriktiven Politik veranlasst werden als bislang noch angenommen.» Günstige Signale gab es auch von der asiatischen Geldpolitik. Die Notenbank von Singapur hielt nach fünf Sitzungen mit restriktiveren Entscheidungen nun erstmals still.

Die leicht rückläufigen US-Futures hemmten den Vorwärtsdrang der asiatischen Börsen allerdings etwas. Zudem stehen am Nachmittag noch eine ganze Reihe wichtiger US-Wirtschaftsdaten an. Vor dem Wochenende zügelte das die Anlagebereitschaft etwas.

Japanische Aktien gehörten mit einem Plus von über 1% zu den stärksten Märkten. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 1,2% fester mit 28’493,47 Zählern. Aktien von Fast Retailing kletterten nach besser als von Experten erwartet ausgefallenen Zahlen deutlich. Die Aussichten auf eine weiter lockere Geldpolitik und günstige Bewertungen wurden schon an den Vortagen als Pluspunkte für Japan genannt.

An den chinesischen Börsen ging es etwas zurückhaltender zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte zuletzt um 0,31% auf 20’407,30 Punkte zu. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann 0,57% auf 4092,08 Punkte. Ähnlich sah es an der australischen Börse aus. Der Leitindex S&P ASX 200 gewann 0,51% auf 7361,60 Punkte.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.