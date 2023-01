Börsenbericht vom 25. Januar 2023 – Schweizer Börse leicht schwächer erwartet Am Schweizer Aktienmarkt könnte es laut Prognosen am Mittwoch nach Handelsstart zunächst etwas nach unten gehen.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch gemäss den vorbörslichen Indikationen etwas schwächer erwartet. Die Vorgaben aus den USA seien allerdings wenig richtungsweisend, heisst es am Markt. Nach dem starken Jahresauftakt habe der Markt zuletzt etwas an Schwung verloren. Dies könnte sich nun aber ändern. Denn neben einer Reihe von Unternehmensergebnissen aus dem In- und Ausland, bei denen es Licht und Schatten gibt, könnte auch der am Vormittag anstehende deutsche Ifo-Geschäftsklima- und der Philadelphia-Fed-Index am Nachmittag für gewisse Bewegung sorgen.



Die am Vortag veröffentlichten Konjunkturdaten zeigten derweil für die USA eine gewisse Verlangsamung, aber «keinen freien Fall». Dagegen waren europäische Daten etwas besser als erwartet ausgefallen. Die Marktteilnehmer nähmen zudem verstärkt die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche in den Blick, heisst es weiter. Während die Anleger beim Fed auf eine Drosselung der Zinserhöhung hoffen, hat die EZB den Erwartungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik mehrfach eine klare Absage erteilt.



Der von Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.15 Uhr um 0,27% tiefer auf 11'375,75 Punkten. Sämtliche 20 SMI-Titel werden vorbörslich tiefer gestellt. Die Kursabschläge liegen zwischen -1,7% (Givaudan) und -0,2% (Zurich).



Im Fokus stehen die beiden Bluechips Lonza und Givaudan. Lonza (-1,2%) hat die Markterwartungen mit dem Ergebnis 2022 zwar übertroffen und erhöht die Dividende. Der Pharmazulieferer hat dafür die Wachstumsprognose gesenkt. Ob dies durch die überraschende Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms wieder ausgeglichen wird, werde sich zeigen, meint ein Analyst.



Dagegen ist der Duftstoffkonzern Givaudan (-1,7%) zwar gewachsen, aber weniger stark als erwartet. Zudem hat er gegen Jahresende hin an Schwung verloren und die Profitabilität ist trotz Preiserhöhungen zurückgegangen.



Sonova (-1,7%) werden nach einer Ratingsenkung auf «Underperform» von «Buy» durch Jefferies deutlich tiefer indiziert.



Im breiteren Markt werden Landis+Gyr (-4,2%) deutlich tiefer gestellt. Das Messtechnikunternehmen hat die Prognosen für das Geschäftsjahr 2023/24 gesenkt. Dies liegt laut dem Messtechnikunternehmen daran, dass sich die Lieferkettensituation weniger rasch als erhofft normalisiert.



Auch Rieter (-3,4%) sind vorbörslich tiefer indiziert. Der Spinnereimaschinenhersteller Rieter hat 2022 massiv weniger Bestellungen erhalten als im Vorjahr. Dagegen stieg der Umsatz stärker als erwartet. Aber das Unternehmen erwartet weniger Betriebsgewinn für 2022.



Emmi (+0,1%) fallen dagegen mit einem leichten Kursplus auf. Der Milchverarbeiter hat 2022 erstmals mehr als 4 Mrd. Fr. Umsatz erzielt und ist damit stärker als erwartet gewachsen.

Euro notiert weiter bei 1.09 $ - EUR/CHF höher

Der Euro hat am Mittwoch weiter nahe der Marke von 1.09 $ notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0902 $ und damit etwas mehr als am Vorabend. Der Wechselkurs bewegt sich damit leicht unterhalb seines höchsten Stands seit etwa neun Monaten.



Gegenüber dem Franken hat der Euro über Nacht leicht zugelegt und notiert derzeit bei 1.0061 nach 1.0045 Fr. am Vorabend. Dagegen hat sich das Währungspaar USD/CHF nur wenig bewegt und wird aktuell zu 0.9229 gehandelt.



Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Geschäftsklima in der deutschen Wirtschaft. Das Münchner Ifo-Institut veröffentlicht die Resultate seiner monatlichen Unternehmensumfrage. Nachdem sich der wichtige Frühindikator bereits in den vergangenen Monaten auf niedrigem Niveau aufgehellt hat, wird mit einer abermaligen Verbesserung gerechnet. Hintergrund der Erholung sind die zuletzt deutlich gefallenen Energiepreise.

Ölpreise legen am Morgen leicht zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86.52 $. Das waren 32 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 22 Cent auf 80.35 $.



Von ihrem schwachen Jahresstart haben sich die Ölpreise mittlerweile erholt. Unterstützung leistete dabei auch der schwache US-Dollar, der Erdöl für Investoren ausserhalb des Dollarraums wechselkursbedingt vergünstigt und damit deren Nachfrage antreibt. Auch die weniger trüben Konjunkturaussichten für Europa tragen zu einer besseren Stimmung am Markt bei.



Zur Wochenmitte blicken die Marktteilnehmer auf neue Lagerdaten aus den USA, die häufig die Preise bewegen. In den vergangenen Wochen waren die Vorräte deutlich gestiegen. Am Dienstagabend meldete der Branchenverband American Petroleum Institute (API) einen weiteren Anstieg, der jedoch nicht ganz so stark ausfiel wie in den Wochen zuvor. Am Nachmittag gibt das Energieministerium seine wöchentlichen Daten bekannt.

USA

Am Dienstag schwankten die Kurse von einigen Schwergewichten – unter anderem Visa, McDonald’s und Walmart – nach der Eröffnung der New Yorker Börse NYSE stark, der Handel wurde zeitweise ausgesetzt. Eine Untersuchung der Probleme zum Handelsstart laufe, teilte die NYSE mit. Am Ende des Tages ging der Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,31% und 33’733,96 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 gab minim nach und schloss bei 4016,95 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,22% und beendete den Dienstag mit 11’846,65 Punkten.



Die Berichtssaison nimmt langsam Fahrt auf. Die Zahlen des Versicherers Travelers (+3,7%) lagen über den Erwartungen der Analysten, während der Abschluss des Mischkonzerns 3M (–6,25%) enttäuschte.



Die Titel des Konsumgüter- und Pharmaherstellers Johnson & Johnson schlossen auf Vortagsniveau. Weniger verkaufte Covid-Impfungen und der starke Dollar hatten das Unternehmen im Schlussquartal des vergangenen Jahres ausgebremst. Der Mobilfunkanbieter Verizon, eine der Aktien, die zum Handelsstart von enormen Kursschwankungen betroffen waren, beendete den Tag 2% im Plus. Einer enttäuschenden Jahresprognose stand ein überraschend starker Gewinn im vierten Quartal gegenüber. Microsoft legte nach Börsenschluss ein insgesamt verhaltenes Ergebnis vor (lesen Sie hier mehr).

Asien

Wegen des chinesischen Neujahrsfests bleiben viele Börsen in Asien geschlossen. Die Börsen in Festlandchina und Taiwan nehmen den Handel am Montag wieder auf, diejenige in Hongkong bereits am Donnerstag.

Am Mittwoch steigt der japanische Nikkei 225 um 0,3%, und der breiter gefasste Topix legt 0,4% zu. In Korea gewinnt der Kospi 1,3%. Der australische S&P/ASX 200 gibt 0,3% nach.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.