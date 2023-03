Börsenbericht vom 6. März 2023 – Schweizer Börse von Schwergewichten belastet Die Kursverluste von Nestlé und Roche sorgen am Schweizer Aktienmarkt im Laufe des Montagvormittags für einen leichten Abwärtstrend.

Zum Wochenstart geht es am Schweizer Aktienmarkt leicht abwärts. Vor allem Kursverluste bei den beiden Schwergewichten Nestlé und Roche erweisen sich als Bremsklötze für den Gesamtmarkt. Nach dem geballten Nachrichtenaufkommen vergangene Woche fehlen zum Start in diese neue Woche erst einmal stärkere Impulse. So wurde das Wachstumsziel von etwa 5% für die chinesische Wirtschaft vom aktuell stattfindenden Volkskongress als tendenziell enttäuschend eingestuft. Am Markt kam es aber nicht zu stärkeren Reaktionen.

Händler meinen, dass die kommenden zwei Wochen entscheidend für die Märkte sein dürften. Bereits ab dem morgigen Dienstag wird sich der Fed-Vorsitzende Jerome Powell vor dem Kongress zur US-Inflationsentwicklung und dem weiteren Zinspfad der US-Notenbank äussern. Zum Wochenschluss folgen dann die monatlichen US-Jobdaten, bevor kommende Woche mit den US-Konsumentenpreisen ein weiterer Baustein für die Fed-Zinspolitik ansteht. Sollten die Daten höher als erwartet ausfallen, dürfte «der Aktienmarkt zusammenbrechen, da er sich auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte beim FOMC-Treffen im März und einen höheren Leitzins des Fed einstellen muss», so ein Händler. Auch hierzulande wird laut Ökonomen nach den überraschend hohen Inflationszahlen zum Wochenstart ein SNB-Schritt um 50 Basispunkte im März immer wahrscheinlicher.

Der FuW Swiss 50 Index steigt/sinkt gegen gegen 11.00 Uhr um 0,003% auf 2248,13 Punkte. Der SMI verliert 0,21% auf 11'166,80 Punkte. Der SLI fällt um 0,08% auf 1781,92 Zähler und der SPI um 0,27% auf 14'397,26 Zähler. Im SLI halten sich Gewinner und Verlierer (jeweils 14) die Waage. Novartis und Alcon sind unverändert.

Es sind vor allem die Kursverlust von 1,2% beim Schwergewicht Nestlé gefolgt von Pharma-Schwergewicht Roche (-0,6%), die den Gesamtmarkt massgeblich belasten. Beim Nahrungsmittelriesen sorgt eine Abstufung durch die RBC für lange Gesichter. Angesichts der sonst überwiegend positiv eingestellten Experten komme die heutige Abstufung mit Kursziel 95.00 Fr. fast schon einem Tabubruch gleich, heisst es am Markt. Wie der Analyst meint, habe sich auch dank dem hervorragenden Marketing ein Wachstumsmythos verfestigt.

Bei der CS (-1,3%) reissen unterdessen die kursbelastenden Nachrichten nicht ab. So hat laut «Financial Times» der ehemalige Grossaktionär Harris Associates sämtliche Anteile an der Schweizer Grossbank verkauft. Harris-Teilhaber David Herro stellte gegenüber der britischen Wirtschaftszeitung angesichts der anhaltenden Verluste und der massiven Abzüge von Kundengeldern die Zukunft des CS-Geschäftsmodells in Frage.

Zum Vergleich: Konkurrent UBS gewinnt als einer der Favoriten 0,6% hinzu.

Abwärts geht es unterdessen auch für die als weniger konjunktursensibel geltenden Givaudan (-1,1%). Aber auch Zykliker wie Geberit, Sika oder Lonza werden zum Wochenstart erst einmal aus den Depots gekippt, wie Kursverluste von bis zu 0,9% zeigen. Ein schwächeres Wachstum in China dürfte auch für das globale Wirtschaftswachstum Folgen haben, heisst es im Handel. Dies wiederum dämpfe dann tendenziell die Aussichten für Zykliker.

Neben der UBS sind vor allem Versicherer gefragt. Swiss Life führen mit +1,4% das Gewinnerfeld an. Hier haben sich die Experten von Barclays stützend zu Wort gemeldet und gehen für 2024 von möglicherweise weiteren Aktienrückkäufen aus.

Aber auch die Swiss Re, Zurich und Julius Bär sind mit Aufschlägen zwischen 0,7 und 0,3% weiter oben auf der Kurstafel zu finden.

Der Uhrenhersteller Richemont (+1,2%) soll laut Händlern von den HSBC-Experten hochgestuft worden sein. Dies stütze den Kurs.

In den hinteren Reihen ziehen Tornos (+8,0%), Helvetia (+3,9%) und Aryzta (+2,7%) nach Zahlen an. Schweiter (-7,6%) und Belimo (-6,9%) werden derweil nach der Resultatvorlage gemieden.

Euro startet zum Dollar mit Gewinnen - Seitwärts zum Franken

Der Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar mit Kursgewinnen in die Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1.0645 $ und damit etwas mehr als vor dem Wochenende.



Zum Franken bewegt sich der Euro bei einem Stand von 0.9962 kaum von der Stelle und auch der US-Dollar kostet mit 0.9360 Fr. in etwa so viel wie am späten Freitagabend.



Zu Beginn der Woche steht in Europa das Konjunkturbarometer des Analyseinstituts Sentix auf dem Programm. Der Indikator wird von Analysten vor allem wegen seiner frühen Veröffentlichung im jeweiligen Berichtsmonat geschätzt. Daneben werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel im Euroraum veröffentlicht. In den USA werden Auftragsdaten aus der Industrie erwartet.

Ölpreise starten mit Abschlägen in die Woche

Die Ölpreise haben zu Beginn der Woche leicht nachgegeben. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 85.33 $. Das waren 50 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 48 Cent auf 79.20 $.



Für etwas Belastung sorgte zum Wochenstart China. Regierungschef Li Keqiang gab am Wochenende anlässlich der Jahrestagung des Volkskongresses ein Wachstumsziel für die Volksrepublik von rund 5% aus. An den Märkten sorgte dies für etwas Enttäuschung. China ist als zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt auch einer der grössten Energieverbraucher.



Ungeachtet der jüngsten Abschläge tun sich die Erdölpreise weiter schwer, eine klare Richtung einzuschlagen. Schon seit einigen Wochen bewegen sich die Preise in einer vergleichsweise engen Spanne von rund zehn Dollar. Experten nennen als Gründe gegenläufige Kräfte an den Märkten, von denen keine die Oberhand gewinnen kann.

Freundlicher Wochenstart in Asien

Die asiatisch-pazifischen Börsen starten den Handel am Montag nach den positiven Vorgaben aus Übersee überwiegend mit Kursavancen. In China schwächelten die Aktienmärkte, nachdem die Regierung am Wochenende ein Wachstumsziel von «rund 5%» veröffentlicht hatte. Befragte Analysten hatten zuvor mehr als 5% erwartet. Peking stellt sich zudem ein Ziel von 3% für die Inflation und 5,5% für die Arbeitslosenquote für die Menschen in den Städten.

Kleine Kursrally an Wallstreet

Die US-Aktienmärkte haben den Handel Freitag mit einer kleinen Kursrally beendet. Anleger schüttelten vorerst ihre Zinssorgen ab, als die Rendite von Staatsanleihen zu sinken begann. Standardaktien schafften damit nach drei Wochen in Folge mit Verlusten wieder einen Wochengewinn.

Die Titel im Dow Jones Industrial stiegen um 1,2% auf 33’391 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 rückte 1,6% auf 4046 Zähler vor. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg gegenüber dem Stand vom Donnerstag um 2,0% auf 12’291. Auf Wochensicht gewann der Dow um 1,7%, der S&P 500 um 1,9% und der Nasdaq 100 um 2,7%.

Die Titel von Apple sprangen am Freitag um 3,5% nach oben, nachdem der Konzern einen Tag vorher eine Milliardeninvestition in Münchner Chipzentrum angekündigt hatte. Die Aktien von Broadcom stiegen um 5,7%, nachdem die Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen hatten. Die Scheine von Costco fielen um 2,2%, nachdem der Umsatz die Anleger enttäuscht hatte. Die Papiere von Marvell Technology sanken um 4,7%, nachdem die Geschäftszahlen durchwachsen ausgefallen waren.

Der japanische Nikkei 225 steigt am Montag um 1,1% und der breiter gefasste Topix um 0,8%. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 0,4%. Chinas Leitindex CSI 300 gibt im späten Handel 0,5% nach, und der Shanghai Composite fällt um 0,2%. Der südkoreanische Kospi notiert 1,3% im Plus, und der australische S&P/ASX 200 legt 0,6% zu.

