Börsenbericht vom 27. Februar 2023 – Schweizer Börse mit Erholungstendenzen Zum Wochenstart geht es am Schweizer Aktienmarkt nach Handelsbeginn zunächst aufwärts. Das grösste Plus verzeichnen im frühen Handel Holcim, Givaudan, Sika, CS und VAT.

In einem insgesamt nachrichtenarmen Umfeld geht es am Schweizer Aktienmarkt am Montag zunächst aufwärts. Auch an den anderen Märkten in Europa zeigt sich zumeist eine kleine Erholung, nachdem es am Freitag breit abwärts gegangen war. Allerdings sei angesichts der fehlenden Impulse von einem «ereignislosen Tag» auszugehen, heisst es am Markt.

«Nach dem Rücksetzer vom Freitag dürften die Indizes erst einmal mehr oder weniger vor sich hindümpeln», prognostiziert ein Händler. Die wieder aufgeflammten Inflations- und Zinssorgen dürften Anleger auch weiterhin vorsichtig agieren lassen. Das Leid der Anleger sei, dass sich der geldpolitische Spielraum der Notenbanken im Kampf gegen die Inflation erhöhe, wenn die Wirtschaft ordentlich laufe. Am Nachmittag könnte der Auftragseingang langlebiger US-Wirtschaftsgüter für etwas Bewegung sorgen.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 09.15 Uhr um 0,46% auf 2228,28 Punkte. Der SMI gewinnt 0,48% hinzu auf 11'235,16 Punkte. Der SLI steigt um 0,57% auf 1781,41 Zähler und der SPI um 0,39%auf 14'441,97 Zähler. Im SLI steht 26 Gewinnern ein Verlierer gegenüber, drei Werte sind unverändert.

Das grösste Plus verzeichnen im frühen Handel Holcim, Givaudan, Sika, CS und VAT, die allesamt mehr als 1% hinzugewinnen. Holcim holen damit die Verluste vom Freitag auf. Der Baustoffhersteller hatte sowohl Zahlen als auch überraschende Veränderungen in der Führungsriege veröffentlicht.

Die überschaubare Verliererliste wird von Kühne + Nagel (-0,8%) angeführt. Laut Händlern hat die HSBC Rating und Kursziel für die Titel gesenkt.

Auch in den hinteren Reihen sind es Analystenkommentare, die bei Idorsia (-0,7%) und Dufry (+1,7%) für Kursbewegungen sorgen.



Euro notiert weiter unter 1.06 $ - Stabil über 0.99 Fr.

Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter unter der Marke von 1.06 $ notiert. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0534 $ und damit etwas weniger als vor dem Wochenende.



Zum Franken hält sich der Euro dagegen mit Kursen von 0.9925 mehr oder weniger exakt auf dem Niveau vom Freitag. Das Dollar-Franken-Paar zeigt sich mit Kursen von 0.9420 ebenfalls kaum bewegt seit Freitag.



Zum Wochenstart dürften die Marktteilnehmer auf neue Stimmungsdaten aus der Eurozone sowie Geld- und Kreditdaten der EZB achten. In den USA geben die Aufträge für langlebige Güter einen Hinweis auf die Investitionsneigung der Unternehmen. Ausserdem werden Daten vom schwächelnden Immobilienmarkt erwartet.

Ölpreise starten mit leichten Abschlägen in die Woche

Die Ölpreise haben zu Beginn der Woche nachgegeben. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82.65 $. Das waren 51 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 49 Cent auf 75.83 $.



Am Ölmarkt dominieren weiterhin zwei grosse Themen, die die Ölpreise nach oben und unten hin in Schach halten. Für Zuversicht wirkt auf der einen Seite die Aussicht auf eine grössere Rohölnachfrage aus China. Ausschlaggebend ist die Abkehr der Volksrepublik von der einst besonders strengen Corona-Politik.



Auf der anderen Seite bestehen jedoch Bedenken, dass die Notenbanken - allen voran die US-Zentralbank Fed - den Kampf gegen die hohe Inflation übertreiben könnten. Die kräftigen Zinsanhebungen der Währungshüter dämpfen die wirtschaftliche Aktivität und damit auch die Energienachfrage.

Zinsängste und Unsicherheit vor China-Daten belasten Asiatische Börsen

Asiens wichtigste Aktienmärkte sind am Montag mit Verlusten in die Handelswoche gestartet. Sie folgten damit der Entwicklung in Europa und den USA, wo am Freitag neue amerikanische Inflationsdaten wieder Ängste vor steigenden Zinsen geschürt hatten. Vor der Veröffentlichung von chinesischen Einkaufsmanagerindizes am Mittwoch herrscht zudem Unsicherheit über die Erholung der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft.

Die Kursabschläge an den asiatischen Handelsplätzen fielen derweil unterschiedlich deutlich aus. Vergleichsweise gut hielt sich der japanische Nikkei 225 , der am Freitag deutlich vom Bekenntnis des nominierten Notenbankchefs Kazuo Uedazur zur derzeitigen lockeren Geldpolitik profitiert hatte und nun lediglich um 0,11% auf 27’423,96 Punkte nachgab.

In China ging es für den CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen um 0,42% auf 4043,84 Punkte bergab. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor zuletzt 0,24% auf 19’962,37 Punkte. Damit knüpften beide Indizes an ihre Verluste vom Freitag an.

Auch andere stark von Technologietiteln abhängige Handelsplätze wie Südkorea, Taiwan und Indien blieben unter Druck. In Mumbai sackten die Aktien von Adani Enterprises weiter ab. Berichten zufolge führt die Holdinggesellschaft des indischen Milliardärs Gautam Adani, die zuletzt schon unter kritischen Äusserungen des US-Leerverkäufers Hindenburg Research zur Finanzlage des Konglomerates von Adani geäussert hatte, derzeit Gespräche über die Aufnahme von Krediten im Wert von 400 Mio. $.

Der am Freitag noch moderat gestiegene australische S&P ASX 200 büsste 1,1% auf 7224,80 Punkte ein. Ihn belasteten vor allem die deutlichen Abschläge bei den Aktien der Bergbaukonzerne BHP und Rio Tinto.

Verluste an Wallstreet

Die US-Börsen gingen vergangenen Freitag mit deutlichen Verlusten ins Wochenende. Die publizierten Daten des PCE-Preisindex, der verbreitet stark beachtet wird, kündeten von einer überraschend hohen Preissteigerung. Das sorgte umgehend für Zinsangst: Die US-Zentralbank könnte nun die Leitzinsen rascher oder stärker als bisher erwartet erhöhen.

Der Dow Jones Industrial Index gab 1% auf 32 817 Punkte nach und hat damit seine bisherigen Jahresgewinne wieder abgegeben. Die Woche schloss er mit einem Rückgang von 3,0%. Der breiter gefasste S&P 500 gab ebenfalls um 1,1% nach und sank auf 3‘970 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank 1,7% auf 11’970 Punkte. Erstmals im Februar liegt er nun unter 12‘000 Zählern und damit auf dem Niveau von Ende Januar.

Besonders schwach zeigten sich die Titel von Boeing mit einem Minus von rund 5%, weil sich die Auslieferung des wichtigen Langstreckenjets 787 Dreamliner erneut verzögert. Die Luftfahrtaufsicht verlangt weitere technische Prüfungen. Nur leicht fester mit 0,9% zeigten sicih die Aktien von JP Morgan, nachdem die Konkurrentin Morgan Stanley das Kursziel der Aktie von 167 auf 173 $ erhöhte. Aus dem Nasdaq profilierten sich die Aktien von Beyond Meat mit 10,2% Gewinn, weil das vierte Quartal mit sehr guten Zahlen abgeschlossen wurde. Hingegen verloren Nektar Therapeutics um die Hälfte, nachdem ein Medikamentenwirkstoff einen Entwicklungsmeilenstein verfehlte.

