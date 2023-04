Börsenbericht vom 11. April 2023 – Schweizer Börse mit freundlicher Tendenz Am Schweizer Aktienmarkt stützen vor allem die Zykliker und Finanzwerte. Defensive Werte büssen dagegen an Terrain ein. Unterdessen steigt der Bitcoin auf über 30'000 $.

Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Dienstagvormittag nach den Osterfeiertagen freundlich. Das Geschäft sei zweigeteilt, sagen Händler und sprechen von einer Sektorrotation. Während Zykliker und Finanzwerte gesucht seien, würden defensive Werte die jüngsten Gewinne konsolidieren. Die Stimmung sei insgesamt gut, aber das Geschäft verlaufe in ruhigen Bahnen. Vor den am morgigen Mittwoch erwarteten US-Inflationszahlen hielten sich die Marktteilnehmer zurück, heisst es weiter. Denn diese Zahlen könnten dem Fed die nötige Munition für eine weitere Zinserhöhung (um einen Viertelpunkt) im Mai geben. Am selben Tag am Abend wird ausserdem das Protokoll der jüngsten Sitzung des Fed veröffentlicht. Auch davon werden Hinweise für die Geldpolitik erwartet.

Am vergangenen Freitag hatten die US-Arbeitsmarktdaten bei den Anlegern Zinssorgen geschürt, da diese erneut robust ausgefallen waren. Allerdings hatte es zuletzt auch Anzeichen für eine leichte Abschwächung des US-Arbeitsmarktes gegeben. Daher hätten sich diese Sorgen wieder gelegt. Weitere Impulse für den Aktienmarkt dürfte zudem die US-Bilanzsaison liefern, die nun an Schwung gewinnt. Vor allem die am Freitag anstehenden Quartalsergebnisse der US-Grossbanken JPMorgan Chase, Citigroup und Wells Fargo dürften nach den Bankenturbulenzen besonders im Rampenlicht stehen, heisst es weiter.

Der SMI, der im frühen Geschäft bis 11'306 Zähler gestiegen war, notiert um 11.10 Uhr um noch 0,14% höher auf 11'246,34 Punkten. Der FuW Swiss 50 Index steigt um 0,49% auf 2204,80 Punkte. Der SLI gewinnt 0,44% auf 1764,31 und der SPI 0,19% auf 14'675,76 Zähler. Im SLI stehen sich 20 Gewinner und zehn Verlierer gegenüber.

Gefragt sind vor allem zyklische Werte, die zuletzt etwas unter die Räder geraten seien, sagt ein Händler. So führen die baunahen Sika (+2,9%) und Geberit (+1,7%) sowie ABB (+2,1%), AMS Osram (+1,7%) und VAT (+2,2%) sowie die Uhrenhersteller Swatch (+2,1%) und Richemont (+1,8%) die Gewinner an. Bei VAT könnten zudem Käufe vor dem Quartalsupdate vom kommenden Donnerstag dazu kommen, heisst es.

Weit oben in der Rangliste stehen zudem die beiden Grossbanken UBS (+1,4%) und Credit Suisse (+1,4%). Aber auch Swiss Life, Zurich und Partners Group gewinnen gegen ein Prozent und mehr. Bei UBS dürfte JPMorgan zusätzlich für Rückenwind sorgen. Die US-Bank hat das Kursziel auf 27 von 23 Fr. erhöht und empfiehlt den Titel weiterhin mit «Overweight».

Kühne + Nagel (+1,6%) zählen ebenfalls zu den grösseren Gewinnern. Auslöser dafür dürfte neben dem «zyklischen Faktor» auch die möglicherweise bevorstehende Aufnahme der Aktie in den SMI sein, meint ein Händler. Am Karfreitag hat die Börsenbetreiberin SIX die neuste Rangliste publiziert. Danach hat das Unternehmen mit Sitz in Schindellegi gute Chancen, die CS im SMI zu beerben, sobald diese nach der Übernahme durch die UBS von der Börse genommen wird.

Dagegen büssen die eher defensive Werte Terrain ein. Dabei dürfte es sich laut Händlern um Gewinnmitnahmen handeln, nachdem diese den Markt zuletzt angeschoben hätten. So stehen mit Nestlé (-0,8%), Roche (-0,8%) und Novartis (-0,5%) gleich alle drei Schwergewichte auf den Verkaufslisten. Aber auch Givaudan (-0,8%) und Alcon (-0,5%) werden aus den Depots gekippt. Givaudan veröffentlicht am Donnerstag den Quartalsbericht.

Straumann (-0,8% 0der 1,05 Fr.) werden allerdings ex-Dividende von 0.80 Fr. je Aktie gehandelt. Auch bei den Anteilen von PSP (-3,8%), SF Urban (-3,3%) und Fundamenta Real Estate (-2,1%) wird die Ausschüttung fällig.

Zu den Gewinnern am breiten Markt zählen ebenfalls baunahe Titel wie Arbonia (+3,2%), Zehnder (+2,0%) und Burkhalter (+1,1%).

Bonds Schweiz: Schwächere Kurse – anziehendes Emissionsgeschäft

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Dienstag nach Ostern schwächer. Im Gegenzug steigen die Renditen an. Die stärkere Risikofreude der Anleger helfe den Aktien und bremse die Nachfrage nach Obligationen, heisst es am Markt.

Das Emissionsgeschäft ziehe nun wieder an, sagt ein Händler. So kündigte die Eidgenossenschaft die Aufstockung der Anleihen 3,25%/2027 und 3,5%/2033 an. Abgerechnet und zugeteilt wird am (morgigen) Mittwoch. Zudem will die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken drei neue Anleihen mit den Fälligkeiten 2029, 2032 und 2035 emittieren. Die Emission soll am Mittwoch stattfinden. Die beiden Emittenten kämen sich dabei kaum in die Quere. «Es sind alles andere Laufzeiten. Da kommen wir gut aneinander vorbei», sagt ein Händler. Zudem sei der Markt für Topschuldner gut.

Im März war das Emissionsvolumen laut ZKB denn auch relativ tief. Der Hauptgrund dafür waren die Turbulenzen im Bankensektor. Dies habe zu Unsicherheit an den Märkten und Verschiebungen von Transaktionen geführt, so die ZKB. Insgesamt wurden 19 Anleihen emittiert, von denen nur drei im Auslandsegment anfielen. Der geringe Auslandsanteil war auch Grund dafür, warum im März das ausstehende Anleihevolumen am Kapitalmarkt gesunken ist, nämlich um 0,6 Mrd. auf 595,9 Mrd. Fr.

Doch nun fülle sich die Pipeline. Für Donnerstag werde ein weiteres Projekt erwartet. Und in der nächsten Woche sollen auch inländische Unternehmensanleihen begeben werden. Zudem beobachteten ausländische Schuldner den hiesigen Markt wieder genau.

Um 13.15 Uhr notiert der Juni-Kontrakt des Conf-Future um 4 BP höher auf 142,50%. Der Umsatz beträgt 5 Kontrakte. Am Gründonnerstag war der Conf um 107 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) notiert um 56 BP tiefer auf 124,90%.

Bislang sind 4 Eidgenossen zu tieferen und 2 höheren Kursen gehandelt. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,921 und die der zehnjährigen mit 1,083% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,133 von 1,084% am Vortag.

Eurokurs steigt über 1.09 $ - zum Franken kaum bewegt

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestiegen. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1.0919 $ gehandelt und damit deutlich höher als am Vorabend. Der Euro konnte damit seine Vortagsverluste wieder wettmachen.

Zum Schweizer Franken hat sich der Euro hingegen kaum bewegt. Er wird aktuell zu 0.9876 gehandelt und damit praktisch zum gleichen Preis wie schon am Vorabend (0.9878). Der Dollar zeigt sich derweil auch gegenüber dem Schweizer Franken schwächer und entfernt sich damit noch weiter von der 0.91-Franken-Marke. Zuletzt notierte das Währungspaar USD/CHF bei 0.9039 nach 0.9097 am Montagabend.

Der Euro wurde durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten gestützt. Der als sicher geltende US-Dollar war weniger gefragt. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator für die Eurozone hellte sich im März zudem stärker als erwartet auf. Verbessert hat sich die Bewertung der aktuellen Lage, die auf den höchsten Stand seit März 2022 zulegte. Die Konjunkturerwartungen blieben hingegen stabil.

«Die Euroland-Wirtschaft kann sich auch Anfang April weiter erholen», kommentierte Sentix das Ergebnis der Umfrage. Die grossen Verwerfungen, die durch die Gas- und Strompreiskrise in Europa befürchtet wurden, seien in diesem Winter ausgeblieben. In den USA werden am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Die Finanzmärkte warten auf die am Mittwoch anstehenden Zahlen zu den Konsumentenpreisen.

Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise haben am Dienstag leicht zugelegt. Die Notierungen konnten von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten profitieren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete gegen Mittag 84.41 $. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 28 Cent auf 80.02 $.



Neben der allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten mit Kursgewinnen an den Aktienbörsen wurde am Markt auch auf die Kursentwicklung des Dollar verwiesen. Die stärkere Risikofreude der Anleger dämpfte die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie die amerikanische Währung, was den Dollar-Kurs belastet hat. Das in Dollar gehandelte Rohöl wird dadurch günstiger, was die Nachfrage stärkt und den Kurs stützt.



Zudem zeigten die angekündigte Kürzung der Fördermenge durch Staaten des Ölverbunds Opec+ und der jüngste Rückgang der Ölreserven in den USA weiter Wirkung. Die Ölpreise konnten sich mittlerweile deutlich von längerfristigen Tiefständen erholen, die im März mit der Sorge vor einer neuen Bankenkrise erreicht worden waren.



Am Ölmarkt richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf neue Prognosen zur Entwicklung der Ölnachfrage von der Internationalen Energieagentur (IEA) und der Opec, die im Verlauf der Woche auf dem Programm stehen.

Bitcoin steigt auf über 30'000 $

Der Kurs des Bitcoin ist am Dienstag erstmals seit Juni 2022 wieder über die Marke von 30'000 $ gestiegen. Seit den Tiefs Ende letzten Jahres hat die Kryptowährung damit ihren Wert fast verdoppelt. Begünstigt wird der Anstieg laut Markbeobachtern von Faktoren wie einem möglichen Vertrauensverlust in den US-Dollar.

Der Bitcoin kletterte in der Nacht in der Spitze bis auf 30'450 $. Damit beträgt das Kursplus alleine in den letzten 24 Stunden rund 6,5%. Aktuell notiert die Kryptowährung bei 30'150 $. In den vergangenen 30 Tage summiert sich der Zugewinn damit auf über 30%. Ende letzten Jahres wurde ein Bitcoin noch für unter 15'500 $ gehandelt. Die momentane Marktkapitalisierung liegt bei gut 580 Mrd. $.

Wallstreet leicht im Plus

Die verspätete Reaktion auf die insgesamt soliden Arbeitsmarktdaten vom Freitag überschattete am Montag zunächst den Handel in den USA. Die wichtigsten Indizes handelten anfangs deutlich im Minus, wegen der Sorge über weitere Leitzinserhöhungen im Mai. Im Laufe des Tages entspannte sich die Stimmung. Am Ende schloss der Dow Jones Industrial auf 33’586 Punkten und damit 0,3% höher. Der breit gefasste S&P 500 stieg 0,1% auf 4109 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite endete auf dem Niveau von vergangenem Donnerstag (12’084 Punkte).

Unter den Einzeltiteln ragte der Ölförderer Pioneer National Ressources (+5,8%) heraus. ExxonMobil (–0,4%) hat Gespräche aufgenommen, um eine Übernahme zu prüfen.

Der Broker Charles Schwab (+4,8%) verzeichnete im März einen starken Zuwachs an Neukunden.

Nachdem Samsung darüber informiert hatte, ihre Chipproduktion zu drosseln, profitierten am Montag die Halbleitertitel Western Digital (+8,2%) und Micron Technology (+8%).

Japanische und südkoreanische Aktien gefragt

An den grossen asiatischen Börsen haben am Dienstag die Gewinner überwogen. Vor allem in Japan ging es nach oben. Die Börsen in Fernost reagierten damit auf die Vorgaben der Wall Street und weiter steigende US-Futures.

Die japanische Börse profitierte zudem von Aussagen des erst vor Kurzem ernannten Notenbankchefs Kazuo Ueda, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Diese seien zurückhaltender ausgefallen, als es Marktteilnehmer erwartet hätten. In der Folge gab der Yen zum Dollar deutlich nach, was die exportorientierten japanischen Aktien stützte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 kletterte um 1,05% auf 27’923,37 Zähler.

Interesse an japanischen Aktien hat auch die Investmentlegende Warren Buffett gefunden. Der US-Investor kündigte verstärkte Investitionen in Japan an. Vor allem Aktien von Handelshäusern haben es Buffett angetan. Aktien von Mitsui & Co, Sumitomo, Itochu und Mitsubishi verzeichneten vor diesem Hintergrund deutliche Gewinne.

Von günstigen geldpolitischen Signalen profitierte auch die südkoreanische Börse. Die Notenbank des Landes habe die Zinsen unverändert gelassen, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank dazu an. Dies habe den Erwartungen entsprochen. Die australische Börse schloss sich den Gewinnen an. Der Leitindex S&P ASX 200 gewann 1,26% auf 7309,90 Punkte.

Uneinheitlich entwickelten sich dagegen die chinesischen Börsen. Während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong im späten Handel nach einem langen Wochenende mit zwei Feiertagen um 0,44% auf 20’420,39 Punkte anzog, verlor der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen 0,28% auf 4093,46 Punkte.

Die Börsen reagierten damit nur bedingt auf günstige Signale von der Inflation. Im März war die Inflationsrate auf 0,7% nach 1,0% im Monat zuvor gesunken. Damit hatte sich die Inflation den zweiten Monat in Folge abgeschwächt. Analysten hatten eine Stagnation der Teuerungsrate erwartet. Die Daten lassen der Notenbank Spielraum für weitere Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft.

