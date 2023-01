Börsenbericht vom 11. Januar 2023 – Schweizer Börse mit mehr Schwung Vor den am Donnerstag mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen halten sich die Anleger am Schweizer Aktienmarkt jedoch etwas zurück.

Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Frühgeschäft ein etwas festerer Trend durch. Die Konsolidierung der Jahresauftaktgewinne sei wohl abgeschlossen, heisst es am Markt. Geschuldet sei dies unter anderem auch einer Meldung aus dem Kreml, wonach der russische Präsident Putin offen für Gespräche über die Ukraine sein soll, sagt ein Händler. «Die Hoffnung stirbt zuletzt», sagt eine weitere Marktteilnehmerin dazu. Vor den am Donnerstag erwarteten US-Inflationszahlen verhielten sich die Anleger aber eher vorsichtig, heisst es am Markt. Denn die Zahlen gelten als mitentscheidend für den kurzfristigen Kurs der US-Notenbank.



Positiv sei auch, dass US-Notenbankchef Chef Jerome Powell auf einer Tagung der schwedischen Reichsbank am Vortag kein weiteres Öl ins Feuer der Zinsängste gegossen habe. Powell sagte zwar, die Wiederherstellung der Preisstabilität bei hoher Inflation könne Massnahmen erfordern, die kurzfristig unpopulär seien und die Wirtschaft belasten könnten. Aber er sagte nichts direkt zur aktuellen Geldpolitik. Zuvor hatten zwei ranghohe Fed-Vertreter signalisiert, dass die US-Notenbank den Kampf gegen die hohe Inflation fortsetzen werde und ihren Leitzins über die Marke von 5% anheben dürfte.



Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.15 Uhr um 0,44% auf 2161,43 Punkte. Der SMI notiert um 0,51% höher bei 11'219,08 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,34% auf 1732,26 und der breit gefasste SPI 0,53% auf 14'383,9 Zähler. Sämtliche 30 SLI-Werte geben nach. 19 SLI-Werte legen zu und elf geben nach.



Unter Druck stehen Sika (-1,8%). Allerdings können sie im Verlauf die Einbussen klar eingrenzen. Der Bauchemiekonzern hat 2022 den Umsatz um 13% auf einen Rekordwert von über 10 Mrd. Fr. gesteigert. Beim noch nicht kommunizierten Betriebsgewinn rechnet Sika zwar ebenfalls mit einem neuen Bestwert. Aber hier habe er etwas zurückbuchstabiert, heisst es am Markt.



Schwächer sind zudem VAT (-2,9%), Kühne + Nagel (-1,5%) und Zurich (-1,2%). VAT sei im laufenden Jahr kräftig gestiegen und Zurich sei der Top-SLI-Performer im vergangenen Jahr gewesen, sagt ein Händler und spricht von Gewinnmitnahmen.



AMS Osram (+6,6%) setzen den Erholungstrend fort. Das Unternehmen könnte zum Zulieferer werden, wenn der Grosskunde Apple gemäss Medienspekulationen ab 2024 wirklich eigene Displays für mobile Geräte herstellen würde, heisst es am Markt. Denn bei den von Apple wohl geplanten MicroLED-Displays nannten Branchenexperten in den vergangenen Monaten AMS Osram als potenziellen Zulieferer. Der Sensorenhersteller hat seit Jahresanfang fast 30% an Wert gewonnen. 2022 hatten sie allerdings 60% eingebüsst.



Gesucht sind zudem Swisscom (+3,0%). Sie erhalten von zwei Analystenkommentaren Auftrieb. SocGen und UBS haben den Titel des Telekomplatzhirschs auf «Buy» von «Neutral» bzw. «Hold» hochgestuft.



Auch Logitech (+1,8%) erhalten Sukkurs von Bankkommentaren. Zum einen empfiehlt Goldman Sachs die Aktien zum Kauf und zum anderen hat sich der Vermögensverwalter Rahn und Bodmer positiv über das Technologieunternehmen geäussert.



Gefragt sind auch die Bankenwerte UBS (+1,5%) und Credit Suisse (+1,3%). Marktkräfte wirkten stärker als negative News, sagt ein Händler. Denn zu CS gibt es zwei Kurszielsenkungen und negative Analystenkommentare. Zudem hat der vormalige Grossaktionär Harris die Beteiligung unter 3% gesenkt.



Als tragende Säule des Marktes erweist sich vor allem das Marktschwergewicht Nestlé (+1,3%) und etwas weniger auch Novartis (+0,5%). Die beiden Titel machen punktemässig mehr als die Hälfte des SMI-Anstiegs aus. Roche (-0,1%) bremsten zudem nicht stärker, meint ein Händler.



Auf den hinteren Rängen fallen U-Blox (-4,5%) negativ auf. Der Spezialchiphersteller ist 2022 zwar umsatzmässig kräftig gewachsen, hat sich aber zurückhaltend über das neue Jahr geäussert. Im Sog guter Zahlen des deutschen Konkurrenten Shop Apotheke legen auch Zur Rose (+2,6%) zu.



Euro und Dollar legen zum Franken leicht zu

Der Eurokurs hat sich zum US-Dollar am Mittwoch angesichts fehlender Impulse so gut wie nicht bewegt. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0751 $ und damit in etwa so viel wie am Morgen. Nur kurzzeitig geriet der Euro leicht unter Druck.



Der Franken hat derweil zur Wochenmitte zum Euro wie auch zum Dollar an Wert eingebüsst. Aktuell kostet der Euro 0.9945 Fr. Damit nähert sich die Gemeinschaftswährung Kurs dem Paritätsniveau an. Auch der Dollar geht mit 0.9251 Fr. zu einem etwas höheren Kurs als noch im frühen Geschäft um.



Der Euro liegt zum Dollar derzeit in der Nähe seines höchsten Stands seit gut einem halben Jahr. Unterstützung erhielt er zuletzt durch nicht mehr ganz so trübe Konjunkturaussichten, wozu vor allem die deutlich gefallenen Erdgaspreise und die gut gefüllten Gasspeicher beitragen. Der Dollar stand dagegen unter Druck, weil die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed tendenziell rückläufig sind. Hintergrund ist die zwar immer noch hohe, aber zuletzt leicht gefallene Inflationsrate.



Die Marktteilnehmer warten daher schon gespannt auf neue Inflationsdaten, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Sie gelten als mitentscheidend für den kurzfristigen Kurs der US-Notenbank. Zurzeit ist nicht ganz klar, ob das Fed ihr Straffungstempo auf der nächsten Sitzung Anfang Februar weiter verringern wird. Als möglich gilt eine Zinsanhebung im jüngsten Tempo um 0,5 Prozentpunkte oder eine Anhebung um lediglich 0,25 Punkte.

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch nach anfänglichen Verlusten etwas zugelegt. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 80,50 $. Das waren 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 22 Cent auf 75,34 $.



Die Erwartung sei gewachsen, dass eine zunehmende Nachfrage aus China die Ölpreise stützen könnte, sagten Händler. Sie verwiesen auf eine gestiegene Nachfrage von chinesischen Ölhandelsunternehmen. Die Experten der Commerzbank erwarten, dass die Ölpreise steigen werden, wenn die aktuelle Infektionswelle in China ihren Höhepunkt überschritten habe und die Wirtschaftsaktivität daraufhin zunehme. Zudem dürfte auch die Reisetätigkeit zum bald anstehenden chinesischen Neujahrsfest die Ölpreise stützen.



Belastet wurden die Preise zuvor durch neue Lagerdaten aus den USA. Der Industrieverband American Petroleum Institute (API) meldete am Dienstagabend einen ungewöhnlich kräftigen Aufbau der landesweiten Rohölvorräte. Am Mittwochnachmittag veröffentlicht das US-Energieministerium seine wöchentlichen Daten. Die Zahlen sorgen häufig für deutliche Preisschwankungen am Erdölmarkt.

Bitcoin weiter im Aufwind

Der Kurs des Bitcoin befindet sich seit Beginn des neuen Jahres analog zu den Finanzmärkten auf Erholungskurs. Und auch im Verlauf der letzten Woche legte der gesamte Kryptowährungsmarkt erneut zu.



Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin rund 3,5% über dem Wert der Vorwoche bei 17'445 $. Die Marktkapitalisierung ist laut dem Branchenportal CoinGecko in den letzten sieben Tagen um 11 Mrd. auf rund 336 Mrd. $ gestiegen.



«Der Kryptohandel reitet momentan auf der Welle von über den Erwartungen liegenden Konjunkturdaten», schreibt Matteo Bottacini von Crypto Finance in einem Kommentar. Für einen richtigen Sprung nach oben sieht der Analyt aber noch keine klaren Anzeichen: «Wir könnten neue Tiefststände sehen, und neue Höchststände werden einige Zeit brauchen, aber es gibt ein grosses Aufwärtspotenzial», lautet sein Fazit.

Abbau bei Coinbase

Auf Seite der Unternehmen hinterlassen die Korrekturen des letzten Jahres am Kryptomarkt weiterhin ihre Spuren. So steht etwa die grösste US-Kryptobörse Coinbase seit Jahresbeginn wieder stärker im Fokus. Das börsenkotierte Unternehmen hat eine millionenschwere Strafe wegen angeblich zu lascher Vorkehrungen gegen Geldwäsche im Bundesstaat New York akzeptiert und zahlte im Rahmen eines Vergleichs insgesamt 100 Mio. $, wie die New Yorker Finanzaufsicht DFS mitteilte.



Am Dienstag wurde zudem bekannt, dass Coinbase angesichts des schwierigen Marktumfelds erneut umfassende Stellenstreichungen vornimmt. Rund 950 Mitarbeitende und damit rund 20% der Belegschaft müssen das Unternehmen verlassen, wie Gründer und Chef Brian Armstrong am Dienstag in einem Memo bekannt gab. Der Job-Abbau sei Teil eines grösseren Sparprogramms, das die Betriebskosten kräftig senken soll. Coinbase hatte die Mitarbeiterzahl bereits Mitte vergangenen Jahres stark reduziert.

Ether schwingt oben aus

Der Altcoin-Markt zeige derweil zu Beginn des Jahres positive Anzeichen, ergänzt sein Kollege David Scheuermann. Zu tun habe dies auch mit der Tatsache, dass die Entwickler rund um die zweitgrösste Kryptowährung Ether Anfang Dezember ein Software-Update des Netzwerks für März angekündigt haben. Dieses soll die für das Staking gebundenen Ether der Anleger wieder verfügbar machen, wie Scheuermann erklärt.



In Antizipation dieser Ereignisse kann die zweitgrösste Blockchain-Devise im Wochenverlauf etwas stärker zulegen als der Bitcoin und notiert aktuell bei 1336 Dollar und damit gut 10% über dem Wert der Vorwoche. Weitere mit Ether verbundene Blockchain-Projekte wie Lido Staked Ether (STETH) profitieren ebenfalls und legen auch an Marktkapitalisierung zu.



Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal aufgeführten noch rund 12'650 Kryptowährungen lag am Mittwochmittag mit insgesamt 895 Mrd. $ rund 42 Mrd. über der Vorwoche.

Wallstreet schliesst im Plus

Nach den Kursverlusten des Vortages aufgrund der Äusserung zweier US-Notenbanker, wonach das Ende der Zinserhöhungen möglicherweise erst bei einem Leitzins von mehr als 5% erreicht werde, verlief der Start am Dienstag zunächst holprig. Erst in den letzten Handelsstunden nahmen die Kurse Fahrt auf. Der Dow Jones Industrial gewann schliesslich 0,56% auf 33’704,1 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 ging mit einem Plus von 0,7% auf 3919,25 Punkte aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte 0,88% auf 11'205,78 Zähler.

Erneut gefragt waren die Valoren des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac. Nachdem sie bereits in den vergangenen zwei Handelstagen 55% zugelegt hatten, gewannen sie am Dienstag weitere 20%. Grund für den Anstieg sind vielversprechende Zwischenergebnisse einer laufenden Phase-I-Studie mit einem Impfstoff gegen Grippe und Covid-19 auf mRNA-Basis.

Auffällig waren auch die Papiere von Sotera Health, deren Kurs sich beinahe verdoppelte. Der Anbieter von Sterilisationslösungen und Labortests hat eine gerichtliche Klage gegen einen Konkurrenten fallen gelassen. Für die Beilegung des Falles fliesst eine Zahlung über 408 Mio. $ an das Unternehmen.

Im Fokus der Anleger standen die Aktien von Boeing. Sie gaben fast 1% nach. Das Minus lässt sich mit Gewinnmitnahmen erklären, nachdem die Titel seit Anfang Oktober ein deutliches Plus von 76% verzeichnet hatten.

Die Valoren von Virgin Orbit verloren deutlich (–14%) und notieren auf einem neuen Tief. Das US-Raumfahrtunternehmen des britischen Milliardärs Richard Branson scheiterte beim Versuch, neun Satelliten mithilfe eines umgebauten Jumbojets, der als fliegende Startrampe fungierte, ins All zu befördern.

Freundliche Stimmung an asiatischen Börsen

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte erneut freundlich. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 1%, der breiter gefasste Topix dreht 1,1% ins Plus. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der CSI 300 0,3%, der Shanghai Composite legt ebenfalls 0,3% zu. In Hongkong steigt der Hang Seng 1,5%, der koreanische Leitindex Kospi tendiert 0,5% fester. In Australien avanciert der S&P/ASX 200 0,9%.

