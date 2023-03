Börsenbericht vom 13. März 2023 – Schweizer Börse mit schwachem Auftakt Nach Handelsstart geht es am Schweizer Aktienmarkt zunächst abwärts. Finanzwerte sind besonders unter Druck. Die Aktien von CS fallen auf ein neues Rekordtief.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Am Schweizer Aktienmarkt halten sich die Investoren auch zum Start in die neue Woche zurück. Nach dem Ausverkauf am Freitag bleibe die Nervosität hoch, heisst es. Dabei werden die Nachrichten aus den USA vom Wochenende nur als leicht beruhigend eingestuft. Eine Troika aus Fed, Finanzministerium und Aufsichtsbehörden schaltete sich ein, um die Nerven nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) zu beruhigen. Sie haben weitreichende Schritte zum Schutz der Einlagen bei dem Kreditinstitut angekündigt und auch anderen Geldhäusern Hilfen zugesagt. SVB-Einleger haben den Behörden zufolge ab heute Zugriff auf «ihr gesamtes Geld».

Wie es in einem Kommentar heisst, brauchen Anleger auch im weiteren Wochenverlauf ein dickes Fell - dies nicht nur wegen der Bankenkrise in den USA, sondern auch, weil deswegen die Zinsdiskussion in den USA neu entfacht werden dürfte. So gehen die Experten von Goldman Sachs nach den jüngsten Ereignissen nicht mehr davon aus, dass die US-Notenbank die Zinssätze in der nächsten Woche anheben wird. Passend dazu stehen am morgigen Dienstag in den USA die Konsumentenpreise auf der Agenda. Am Donnerstag dann wird die EZB ihre jüngste Zinsentscheidung mitteilen.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 09.15 Uhr um 0,40% auf 2158,40 Punkte. Der SMI verliert 0,41% auf 10'721,41 Punkte. Kurzzeitig ist er gar unter die 10'700er Marke gefallen. Der SLI büsst 0,41% ein auf 1708,60 Zähler und der breite SPI 0,55% auf 13'912,34 Zähler. Im SLI stehen 19 Verlierern acht Gewinner gegenüber, drei Werte (Nestlé, Temenos, Straumann) sind unverändert.

Im Blick stehen weiterhin Finanzwerte. Sowohl für die CS (-4,6% auf 2,382 Fr.) als auch die UBS (-1,0%) geht es im frühen Handel überdurchschnittlich stark abwärts. Sie hatten bereits vergangene Woche übermässig stark nachgegeben. Die Aktien der CS sacken im Zuge des erneuten Ausverkaufs gar auf ein weiteres Rekordtief von 2.349 Fr.

Weitere Finanzwerte wie Swiss Re, Zurich, Julius Bär oder auch Swiss Life geben ebenfalls klar nach, wie die Verluste von bis zu 1,3% zeigen.

Gegen den Trend halten sich Partners Group (+1,2%) im Plus. Sie hatten allerdings am Freitag mit -6,2% am deutlichsten unter den Ängsten der Investoren gelitten.

Euro legt zu Dollar und Franken zu

Der Euro hat zu Wochenbeginn zugelegt. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung bis zu 1.0723 $ und damit gut einen halben Cent mehr als vor dem Wochenende. Zugleich ist es der höchste Stand seit etwa einem Monat.



Zum Franken hat der Euro seit Freitagabend ebenfalls etwas Boden gut gemacht und geht aktuell zu 0.9831 um (Freitagabend: 0.9806). Der US-Dollar steht derweil auch zum Franken unter Druck - aktuell wird das USD/CHF-Paar zu 0.9169 gehandelt nach 0.9213 am Freitagabend.



Auslöser für den schwächeren Dollar sind fallende Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed wegen der Turbulenzen im amerikanischen Bankensektor. Am Wochenende erklärten Finanzministerium, Notenbank und die Einlagensicherungsbehörde, dass Einlagen bei der ins Straucheln geratenen Bank SVB und einem weiteren Institut geschützt würden. Die Fed legte ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität auf.



An den Finanzmärkten beruhigte dies zunächst die Lage. Zugleich wurden jedoch die Erwartungen an den Kurs der US-Notenbank zurückgeschraubt. So rechnet die grosse US-Bank Goldman Sachs nicht mehr mit einer weiteren Zinsanhebung für die nächste Fed-Sitzung in gut einer Woche. Die rückläufigen Zinserwartungen belasteten den Dollar und sorgten bei anderen Währungen wie dem Euro für Auftrieb.

Ölpreise starten mit leichten Aufschlägen in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 82.97 $. Das waren 19 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 18 Cent auf 76.86 $.



Etwas Auftrieb erhielten die Rohölpreise durch den schwächeren Dollar, weil dies den in der US-Währung gehandelten Rohstoff wechselkursbedingt vergünstigte. Die Nachfrage wurde dadurch etwas angeschoben. Hintergrund der Dollar-Schwäche sind rückläufige Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed wegen der Turbulenzen im amerikanischen Bankensektor. So rechnet die grosse US-Bank Goldman Sachs nicht mehr mit einer weiteren Zinsstraffung für die nächste Fed-Sitzung in gut einer Woche.



Bisher haben sich die Auswirkungen der US-Bankenprobleme am Erdölmarkt in Grenzen gehalten. Am Wochenende erklärten Finanzministerium, Notenbank und die Einlagensicherungsbehörde, dass Einlagen bei der ins Straucheln geratenen Bank SVB und einem weiteren Institut geschützt würden. Die Fed legte ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität auf.

Kryptomarkt erholt sich von jüngstem Einbruch

Der Kryptomarkt hat sich von seinem Einbruch in der vergangenen Woche erholt. Übers Wochenende legten viele Digitalanlagen spürbar zu, am Montag ging es noch etwas weiter nach oben. Der Bitcoin stieg auf etwa 22’500 $, nachdem er vor wenigen Tagen noch unter die Marke von 20’000 $ gefallen war. Auch andere Internetdevisen wie Ether stiegen im Kurs. Der Wert aller rund 22’800 Digitalwährungen kletterte wieder über die Schwelle von 1 Bio. $.



Die Kursschwankungen am Kryptomarkt wurden zuletzt durch Probleme im US-Bankensektor getrieben. Die betroffenen Banken sind stark im Technologiesektor aktiv, weshalb Rückwirkungen auf die Kryptobranche und Digitalanlagen nahe liegen. Für Beruhigung sorgte zum Wochenstart eine Erklärung von US-Finanzministerium, Notenbank und Einlagensicherungsbehörde. Demnach sind Einlagen bei der ins Straucheln geratenen US-Bank SVB und einem weiteren Institut geschützt. Die Federal Reserve legte ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität auf.



In der vergangenen Woche waren Kryptowerte hingegen stark unter Druck geraten, als sich die Turbulenzen rund um SVB zuspitzten. Bitcoin und Co zählen zu den besonders riskanten Anlageklassen, die von einer schlechten Marktstimmung oft mit nach unten gezogen werden. Umgekehrt profitieren sie, wenn sich die Lage wieder etwas aufhellt.

Asien

Die Sorgen um das US-Finanzsystem setzen am Montagmorgen auch die asiatische-pazifischen Märkte mehrheitlich unter Druck. Der Kollaps der Silicon Valley Bank könnte dazu führen, dass das Fed mit weiteren Zinserhöhungen zögert. Der japanische Nikkei 225 verliert rund 1%, der breiter gefasste Topix sinkt um 1,8%. Der Bankensektor weist die schlechteste Performance unter den 33 Branchengruppen auf. Der australische S&P ASX 200 sinkt um 0,5%.

Der Shanghai Composite gewinnt hingegen 0,8%. Der Hongkonger Hang Seng steht gar 1,9% im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen, der CSI 300, steigt um 0,8%, nachdem die chinesische Regierung am Sonntag überraschend den Chef der Zentralbank und den Finanzminister in ihren Ämtern belassen hatte und damit angesichts der drohenden wirtschaftlichen Herausforderungen im In- und Ausland auf Kontinuität setzt.

USA

In den USA ist es am Freitag mit den Kursen weiter abwärtsgegangen. Nach einem kurzen Stabilisierungsversuch im frühen Handel hat sich die Furcht vor Kreditausfällen im Bankensektor wieder durchgesetzt. Mittlerweile stellen das US-Finanzdepartement und das Fed den Banken Liquidität zur Verfügung und garantieren die Kundeneinlagen in voller Höhe. Sie wollen nicht, dass der Kollaps der Silicon Valley Bank und der Signature Bank auf das System übergreift. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Der Leitindex Dow Jones Industrial ist um 1,1% auf 31’910 gefallen. Auf Wochensicht ergibt dies ein Minus von 4,4%. Für den marktbreiten S&P 500 ist es am Freitag um 1,5% nach unten auf 3862 gegangen. Der technologielastige Nasdaq 100 ist um 1,4% auf 11’830 gesunken.

Im Dow sind die Titel von Goldman Sachs um 4,2% gesunken. Als Schlusslicht im S&P 500 sind die Papiere der Signature Bank um 23% eingebrochen. JPMorgan haben sich mit einem Plus von 2,5% gegen den Trend gestemmt.

AWP/REUTERS

