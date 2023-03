Börsenbericht vom 22. März 2023 – Schweizer Börse mit Seitwärtstendenz Im Vorfeld der heutigen US-Zinsentscheidung gibt es am Schweizer Aktienmarkt kaum Bewegung.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Mittwochnachmittag kaum verändert seitwärts. Der Leitindex SMI setzt damit seinen Stabilisierungsversuch im Anschluss an die CS-Rettung vom Sonntag im Bereich von 10'800 Punkten fort. Jeder Tag ohne neue Hiobsbotschaften aus dem Bankensektor sei positiv, heisst es in Marktkreisen. So werde die Hoffnung genährt, dass das Vertrauen der Kunden und der Investoren in die Stabilität des gesamten Systems nach den Ereignissen in den USA und der Schweiz keinen grösseren Schaden genommen habe.

Die Zurückhaltung der Investoren am Berichtstag ist auch im Zusammenhang mit der neuesten Zinsentscheidung der US-Notenbank am heutigen Mittwochabend zu sehen. «Die Spanne der Erwartungen ist riesig: Die einen fordern gleich eine Zinssenkung, die anderen blicken nach Grossbritannien und halten ein Lockerlassen in der Inflationsbekämpfung für pures Gift», fasst ein Händler zusammen. Und die Online-Bank Swissquote meint in einem Kommentar, dass wohl noch kaum je so viel Unsicherheit vor einem Zinsentscheid des Fed geherrscht habe. Die Bank hält ebenfalls fest, dass sich immerhin die Ängste der Anleger gemessen an Indikatoren wie etwa dem Goldpreis seit dem Wochenende etwas gelegt hätten.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 14.50 Uhr um 0,05% auf 2162,62 Punkte. Der SMI notiert um 0,13% höher bei 10'808,68 Punkten. Der SLI rückt um 0,19% auf 1713,35 Punkte vor und der SPI um 0,20% auf 14'145,26 Punkte. Im SLI kommt auf 2 Gewinner ein Verlierer.

UBS (-3,4%) geben lediglich einen Teil der starken Avancen des Vortages von über 12% wieder ab. In deren Sog büssen CS (-5,1%) noch stärker ein, wobei die Aktie in etwa beim Kurs notiert, der sich durch das Umtauschverhältnis von 22,48 CS-Aktien für eine UBS-Aktie ergibt.

Die UBS hatte am Morgen mitgeteilt, zwei vorrangige unbesicherte Bail-in-Anleihen, die sie erst vor wenigen Tagen emittiert hatte, zurückkaufen zu wollen. Dies wird von Händlern und Analysten grundsätzlich positiv bewertet. Neue Aktien wird die UBS für den CS-Kauf nicht ausgeben, sondern die 2022 zurückgekauften eigenen Aktien dazu verwenden.

Zur Kenntnis genommen wird derweil die Tatsache, dass es in der Woche ab dem 10. April eine ausserordentliche Session im Schweizer Parlament zur Übernahme der CS geben wird. Die «Financial Times» berichtet ausserdem, die UBS wolle den Vertrag zwischen der von ihr übernommenen Credit Suisse und Michael Klein in Bezug auf Teile des Investment Bankings offenbar nicht akzeptieren.

Zur kleineren Schar der Verlierer gehören etwa noch Geberit (-1,0%) oder auch die beiden Pharmaschwergewichte Novartis (-0,3%) und Roche (-0,4%), welche damit eine bessere Performance des Gesamtmarktes verhindern.

Gut gesucht sind hingegen an der Tabellenspitze Sonova (+2,2%) oder die als möglicher Nachfolger für die CS im SMI gehandelten Kühne + Nagel (+2,4%).

Als Treiber für den SMI erweisen sich Nestlé (+1,5%), welche ebenfalls auf den Top-Plätzen bei den Blue Chips zu finden sind. Hierzu heisst es aus dem Handel, eine strategische Studie vom Wochenbeginn, in der Nahrungsmittelaktien auf «strong overweight» hochgestuft wurden, entfalte ihre Wirkung etwas zeitverzögert.

Wallstreet: Zurückhaltung vor Fed-Zinsentscheid

Nach der jüngsten Erholung der Wallstreet haben sich die Anleger am Mittwoch vor der US-Zinsentscheidung am Abend zurückgehalten. Dem Dow Jones Industrial gelang im frühen Handel dennoch der Sprung über 32’600 Punkte. Er legte nach einem minimal schwächeren Start zuletzt um 0,15% auf 32’608,98 Punkte zu.

Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,26% auf 4013,22 Zähler und für den mit vielen Technologiewerten bestückten Nasdaq 100 ging es um 0,45% auf 12’798,51 Punkte nach oben.

Mittlerweile haben sich die Wogen rund um die Krise einiger Regionalbanken in den USA etwas geglättet. Auch weil US-Finanzministerin Janet Yellen am Vortag die Bereitschaft zu zusätzlichen Unterstützungsmassnahmen für die Branche betont hatte. Nun wird mit Spannung auf die US-Notenbank Fed um 19.00 Uhr gewartet und vor allem auf die Aussagen während der anschliessenden Pressekonferenz mit Fed-Präsident Jerome Powell.

Eine weitere und zugleich auch deutliche Anhebung der US-Leitzinsen galt bis zuletzt als ausgemacht. Angesichts der Turbulenzen im US-Bankensektor erwartet aber mittlerweile eine Mehrheit von Ökonomen nur noch einen kleinen Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte. Einige rechnen sogar mit einer Zinspause. Insgesamt ist die Lage für die Fed nicht einfach, da sie die hohe Inflation in den Griff bekommen muss, aber auch das Bankensystem nicht zu sehr belasten darf. Jedes Wort von Powell dürfte daher auf die Goldwaage gelegt werden.

Banken- und Finanzwerte, die am Vortag noch an ihre Erholung angeknüpft hatten, zeigten sich vor der Zinsentscheidung uneinheitlich. Die Aktien der First Republic Bank gaben nach ihrer steilen Talfahrt seit Anfang März und einem erneuten Erholungsversuch am Vortag um 1,3% nach. Die Papiere der Regionalbank PacWest Bancorp büssten nach einem Kurssturz zum Handelsauftakt um zuletzt vier Prozent ein. Zuvor hatte die Bankholding-Gesellschaft über einen 20-prozentigen Abfluss von Kundeneinlagen informiert und auch darüber, auf eine Kapitalerhöhung verzichten zu wollen. Stattdessen habe sie 1,4 Mrd. $ in bar von dem globalen Investmentunternehmen Atlas SP Partners erhalten.

Die Aktien der New York Community Bancorp zeigten sich indes kaum verändert, ebenso wie die Papiere von Capital One Financial und Wells Fargo im S&P 100 . Die Aktien der U.S. Bancorp gaben dort dagegen nach einem knapp neunprozentigen Gewinn am Vortag um 1,1% nach.

Im Dow gehörten die Aktien von Nike mit minus 1,4% zu den grössten Verlierern. Der Sportartikelhersteller hatte nur durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt und einen verhaltenen Ausblick gegeben.

An der Nasdaq ging es für die Nvidia -Papiere um 2,7% nach oben. Nach einer auf Künstliche Intelligenz ausgerichteten Veranstaltung am Vortag folgten zahlreiche positive Analystenkommentare zum Grafikkartenhersteller. So verwies etwa Credit-Suisse-Analyst Chris Caso auf den visionären Charakter der Aussagen des Managements und zeigte sich begeistert von dem Ansinnen des Konzerns, mit Software zunehmend mehr Geld zu machen.

Unter den kleineren Werten rückten auch wieder die schon in der Vergangenheit schwankungsfreudigen Papiere von Gamestop in den Blick. Sie schnellten um rund 40% nach oben. Der Videospielhändler begeisterte mit dem ersten Quartalsgewinn seit zwei Jahren.

Bonds Schweiz: Erneut schwächer - Warten auf Notenbanken

Die Schweizer Obligationenbörse gibt am Mittwoch erneut nach. Im Gegenzug steigen die Renditen weiter an. Vor den mit Spannung erwarteten Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed am Abend und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Donnerstagmorgen halten sich die Marktteilnehmer insgesamt zurück.



Das Geschäft habe sich im Vergleich zum Wochenstart wieder merklich beruhigt, sagte ein Händler. Am Montag waren die als sicher geltenden Obligationen wegen der Verunsicherung im Zusammenhang mit dem US-Bankensystem und der Grossbank Credit Suisse stark gefragt. Doch nun seien die sicheren Anlagehäfen wie etwa die Obligationen wieder weniger gesucht.



Die Anleger warten nun auf die Zinsentscheidung des Fed, welche um 19.00 Uhr hiesiger Zeit veröffentlicht wird. Ökonomen rechnen mit einer weiteren Straffung um 25 Basispunkte (BP). Ein Festhalten am aktuellen Stand könne aufgrund der jüngsten Turbulenzen zwar nicht ausgeschlossen werden, sei aber eher unwahrscheinlich. Auch eine kräftigere Anhebung, wie sie Fed-Chef Jerome Powell noch unlängst signalisiert hatte, wird am Markt aktuell nicht mehr erwartet.



Dagegen dürfte die SNB am Donnerstag den Leitzins stärker - und zwar laut den meisten Ökonomen um 50 BP auf dann 1,50%- erhöhen. «Weniger ist angesichts der hohen Inflation und des zum Euro schwächelnden Frankens nicht zu erwarten», meinte ein Händler. Sonst würde die Zinsdifferenz zum Euro zu gross, was den Franken schwächen würde und entsprechend für die SNB bei der Inflationsbekämpfung ein Hindernis wäre.



Der deutsche Bundesbankpräsident Joachim Nagel geht nämlich davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) noch nicht am Ende ihres Zinserhöhungskurses angelangt ist. Es liege noch ein Stück Weg vor der Notenbank, sagte er der «Financial Times». Der Kampf gegen die Inflation sei noch nicht vorbei. Auch EZB-Präsidentin Lagarde unterstrich die Entschlossenheit der Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation.



Am Berichtstag hat die Basler Kantonalbank 200 Mio. Fr. bis 2025 aufgenommen. Die Rendite beträgt 1,745%. Die Nachfrage sei gut gewesen, heisst es. Viele Anleger wollten ihr Geld nicht in bar auf einem Konto parkieren, sondern bevorzugten eine mit 2 Jahren Laufzeit relativ kurze Anlage in Anleihen eines staatsnahen Schuldners wie der BKB.



Der Juni-Kontrakt des Conf-Future notiert um 13.20 Uhr um 33 BP tiefer auf 143,06%. Der Umsatz beträgt 15 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 244 BP abgestürzt. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) ermässigt sich um 62 BP auf 124,80%. Am Montag war er um 124 BP gefallen.



Von den acht gehandelten Eidgenossen legen zwei zu und fünf geben nach. Einer ist stabil. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,878 und die der zehnjährigen mit 1,056% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,055 von 1,008 von Prozent am letzten Handelstag. Noch am Montag stand der Kassazins mit 0,765 auf dem tiefsten Stand seit August 2022. Das Jahreshoch von 1,514% datiert vom 8. März.

Euro steigt vor Fed-Entscheid auf knapp 1.08 $

Der Euro hat am Mittwoch zugelegt und ist auf fast 1.08 $ gestiegen. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0798 $ und damit etwas mehr als am Morgen.



Auch gegenüber dem zuletzt von den CS-Turbulenzen belasteten Franken ist der Euro leicht gestiegen und wird aktuell zu 0.9958 von 0.9941 Fr. am Morgen gehandelt. Das USD/CHF-Paar tendiert dagegen mit 0.9223 nach 0.9229 kaum verändert.



Der Euro profitierte von dem schwächeren US-Dollar. Die Nachfrage nach der Weltreservewährung war nicht mehr ganz so rege, weil sich die Stimmung an den Börsen bessert. Zu Wochenbeginn hatte es heftige Turbulenzen gegeben, weil die Notübernahme der Schweizer Grossbank Credit Suisse durch die UBS nicht durchweg positiv aufgenommen wurde. Seither ist wieder etwas Ruhe eingekehrt.



Bundesbankpräsident Joachim Nagel bekräftigte unterdessen seine Einschätzung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) noch nicht am Ende ihres Zinserhöhungskurses angelangt sei. Es liege noch ein Stück Weg vor der Notenbank, sagte Nagel in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der britischen Wirtschaftszeitung «Financial Times». «Unser Kampf gegen die Inflation ist noch nicht vorbei.»



Auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde unterstrich die Entschlossenheit der Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation. «Wir werden für Preisstabilität sorgen, und die Rückführung der Inflation auf mittlere Sicht zu einem Wert von 2% ist nicht verhandelbar», sagte die Französin am Mittwoch in Frankfurt. Turbulenzen im Bankensektor könne mit Liquiditätshilfen begegnet werden.



Zulegen konnte auch das britische Pfund. Neben der Dollar-Schwäche gaben neue Inflationsdaten Auftrieb. So hat sich die Teuerung im Februar zur Überraschung von Bankvolkswirten wieder beschleunigt. Die Bank of England entscheidet an diesem Donnerstag über ihren Leitzins. Eine weitere Anhebung erscheint damit möglich zu sein.



Im Tagesverlauf rückt die US-Geldpolitik in den Mittelpunkt. Am Abend gibt die amerikanische Zentralbank Federal Reserve ihre Zinsentscheidung bekannt. Bankvolkswirte rechnen überwiegend mit einer weiteren Straffung um 0,25 Prozentpunkte. Ein Stillhalten kann aufgrund der jüngsten Turbulenzen nicht ausgeschlossen werden. Als unwahrscheinlich gilt mittlerweile eine kräftigere Anhebung, wie sie Fed-Chef Jerome Powell vor der Unruhe an den Märkten in Aussicht gestellt hatte.

Ölpreise sinken leicht vor Fed-Zinsentscheidung

Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gesunken. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 75.10 $. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 22 Cent auf 69.45 $.



Nach heftigen Turbulenzen an den Finanzmärkten wegen der Furcht vor einer neuen Bankenkrise hat sich die Lage beruhigt. Auch am Ölmarkt haben sich die starken Kursbewegungen der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Von ihren in dieser Woche markierten 15-monatigen Tiefständen sind die Erdölpreise aber nicht allzu weit entfernt.



Zur Wochenmitte rückt an den Finanz- und Rohstoffmärkten die US-Geldpolitik in den Mittelpunkt. Am Abend gibt die amerikanische Zentralbank Federal Reserve (Fed) ihre Zinsentscheidung bekannt. Bankvolkswirte rechnen überwiegend mit einer erneuten Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Wegen der jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten kann aber auch ein Stillhalten der Notenbank nicht ausgeschlossen werden.



Marktbeobachter verwiesen zudem auf die Entwicklung der Fördermenge in Russland. Das Land werde die Ölproduktion bis in den Juni auf dem aktuellen Niveau halten, sagte der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak. Russland hatte seine Fördermenge im März um 500’000 Barrel pro Tag gekürzt.

Kryptowährungen: Bitcoin profitiert von Finanzmarktturbulenzen

Die Finanzwelt schaut nach der ersten Beruhigung der Bankenkrise gespannt auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Die Kryptowährung Bitcoin stieg derweil im Sog der Schockwellen auf den höchsten Stand seit letztem Sommer.



Die Wogen haben sich wieder nach einem turbulenten Wochenstatt mittlerweile etwas geglättet und die Börsen sind wieder eher auf Erholungskurs. Vom Verlauf an den Finanzmärkten wurde für einmal die «Krypto-Leitwährung» Bitcoin nicht in Mitleidenschaft gezogen.



Der Kurs verbuchte innerhalb einer Woche ein Plus von 14%. Aktuell notiert die Blockchain-Devise bei 28'200 $. Damit summiert sich der Wertzuwachs seit Jahresbeginn auf ein Plus von rund 68%. Zuletzt war ein Bitcoin im Juni 2022 so viel wert wie heute.

Etwas weniger stark legen derweil weitere Kryptowährungen zu. Die zweitgrösste Kryptowährung Ether etwa notiert aktuell bei knapp 1800 $ und damit gut 5% im Plus.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.