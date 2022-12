Börsenbericht vom 16. Dezember 2022 – Schweizer Börse mit tiefrotem Ausklang Die Aussicht auf weitere kräftige Zinserhöhungen der grossen Notenbanken verdirbt den Aktienanlegern erneut die Laune.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Der Schweizer Aktienmarkt hat den letzten Tag der Handelswoche mit einem klaren Minus beendet. Die Zinsentscheide der grossen Notenbanken und damit die Aussichten auf weiterhin steigende Zinsen wirkten sich negativ auf die Märkte aus. Auch das Weihnachtsrally dürfte in diesem Jahr ausfallen, zeigten sich Händler überzeugt. Zudem zogen deutliche Verluste an den US-Märkte den SMI im späten Handel zusätzlich nach unten. Ein Händler hob hervor, dass die Börsen aufgrund der Unsicherheiten in Bezug auf die künftige Geldpolitik «sprichwörtlich in der Luft hingen», was die Börsen weiter belaste.

Der Handelstag war zudem geprägt vom grossen Verfallstag, dem sogenannten Hexensabbat, an dem Futures und Optionen auf Indizes und einzelne Aktien verfallen. «Die klassischen Marktmechanismen sind an diesem Tag ausgesetzt und die grossen Marktteilnehmer an den Terminbörsen halten die Zügel fest in den Händen», sagte ein Händler. Kurz vor dem Wochenende und den anstehenden Feiertagen kam noch hinzu, dass viele Marktteilnehmer weniger Risiken eingingen.

Der Fuw Swiss 50 Index verliert 1,54% im Minus auf 2’026,44 Punkte. SMI büsste schliesslich 1,01% ein auf 10'770,38 Punkte. Im Wochenvergleich ergab sich damit ein klares Minus von 2,7%. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verlor 1,30% auf 1637,61 Punkte und der breite SPI 0,95% auf 13'766,17 Zähler. Von den 30 SLI-Firmen schlossen alle Titel bis auf Kühne+Nagel tiefer.

Von der Aussicht auf weiter steigende Zinsen und damit teurere Finanzierungen wurden insbesondere Technologie- und Wachstumswerte belastet. Logitech verbuchte mit Abgaben von 3,4% den grössten Tagesverlust im SLI. Auch Temenos (-2,9%), Alcon (-2,8%), Sonova (-2,8%), Straumann (-2,3%) und VAT (-2,2%) finden sich unter den schwächsten Titeln. Etwas besser konnten sich AMS Osram (-1,1%) halten.

Auch Finanztitel standen am Handelstag unter Druck. Partners Group verzeichneten mit Abgaben von 3,4% den zweithöchsten Tagesverlust unter den Bluechips. Auch Bankentitel wie Julius Bär (-1,4%) und UBS (-1,1%) standen vermehrt auf den Verkaufszetteln. Einzig Credit Suisse hielten sich mit einem Minus von 0,2% vergleichsweise gut. Die Titel waren allerdings am Vormittag noch die grössten Gewinner gewesen und drehten dann am Nachmittag doch noch in negatives Terrain. Bei den Versicherern Zurich und Swiss Life standen Abgaben zwischen 1,6 und 1,7% zu Buche. Etwas besser hielten sich Swiss Re, die 0,6% tiefer schlossen.

Die Index-Schwergewichte Roche (-0,4%) sowie Novartis und Nestlé (je -0,5%) verzeichneten hingegen unterdurchschnittliche Verluste. Roche konnte bekam etwas Unterstützung von einer positiven EU-Empfehlung für den breiteren Einsatz eines Bluter-Mittels.

Bei Givaudan (-2,7%) wirkte sich die Bestätigung des Sell-Ratings von Goldman Sachs weiter negativ aus. Die Papiere setzten damit den seit einige Tagen anhaltenden Abwärtstrend fort.

Aber auch die beiden Uhrenhersteller Swatch (-1,3%) und Richemont (-1,6%) wurden aus den Depots entfernt. Belastet wurden die Titel vor allem durch die weiterhin stark steigenden Corona-Infektionen und die damit verbunden Unsicherheiten in China.

Einzig Kühne+Nagel vermochten sich deutlich gegen den Negativtrend zu stemmen. Die Valoren gewannen 1,0% hinzu, ohne dass es am Handelstag nennenswerte Neuigkeiten zum Unternehmen gab.

Im breiten Markt geht es für Biotechfirmen aufgrund der Aussicht auf höhere Finanzierungskosten abwärts. So ging es etwa für Evolva, Tecan, HBM Healthcare oder Zur Rose zwischen 1,3 bis 2,8% abwärts.

Auch Immobilienwerte büssten wegen der steigenden Zinsen deutlich an Wert ein. SPS (-0,8%), PSP (-3,8%), Peach Property (-4,7%) und Zug Estate (-4,7%) schlossen teils deutlich im Minus.

Die Valoren von Oerlikon konnten nicht von der angekündigten Übernahme des Reissverschlussherstellers Riri profitieren. Sie gingen schliesslich mit einem leichten Minus von 0,2% aus dem Markt.

New York: Schlechte Stimmung - Dow unter 33 000 Punkten

Die anhaltende Enttäuschung über die künftige Geldpolitik hat am Freitag weiter auf die US-Aktienkurse gedrückt. Die Aussichten auf weitere Gewinne zum Jahresende hin schwänden, nachdem die grossen Notenbanken die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen enttäuscht hätten, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Schwächer als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes der amerikanischen Industrie und Dienstleistungsbranche hatten keinen erkennbaren Kurseinfluss.



Zuletzt büsste der Leitindex Dow Jones Industrial 1,04% auf 32 856,09 Punkte ein. Damit notierte er erstmals seit gut fünf Wochen wieder unter der Marke von 33 000 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,20% auf 3848,83 Punkte. Der technologielastige und zuletzt besonders gebeutelte Nasdaq 100 verlor 0,81% auf 11 252,98 Zähler.



Mit dem sich abzeichnenden dritten Verlusttag nacheinander winkt auch die zweite Verlustwoche in Folge. Vor allem am Donnerstag war es mit den Aktienkursen in New York deutlich bergab gegangen.



Bereits am Dienstag war die anfängliche Euphorie über einen stärker als erwarteten Inflationsrückgang in den USA geschwunden. Die US-Notenbank Fed, die am Mittwoch eine restriktivere Geldpolitik als erwartet ankündigte, gab dann endgültig den Spielverderber.



Die Aktien von Maxar Technologies konnten mit einem Kurssprung auf 51.47 $ ihren Vortagswert mehr als verdoppeln. Einem Bericht des «Wall Street Journal» zufolge will der Finanzinvestor Advent den Satellitenhersteller und -betreiber übernehmen und bietet 53 $ je Aktie. Inklusive Schulden bewerte die Offerte Maxar mit insgesamt 6,4 Mrd. $.



Beim Softwareunternehmen Adobe freuten sich die Anteilseigner nach Zahlen über ein Plus von 4,3% und den Spitzenplatz im Nasdaq 100. Der Gewinn im abgelaufenen Quartal übertraf trotz eines Rückgangs die Erwartungen. Zudem berichtete Adobe einen rund zehnprozentigen Umsatzanstieg. Mehrere Analysten hoben ihre Kursziele für die Aktie an.



Dahinter verteuerten sich die Aktien der Facebook-Mutter Meta um 4%, nachdem die US-Bank JPMorgan sie hochgestuft hatte und nun mit «Overweight» empfiehlt.



Dagegen zollten die Papiere des Impfstoffherstellers Moderna ihrer jüngsten Rally erneut Tribut: Nach den moderaten Vortagsverlusten ging es um weitere gut 5% nach unten. Am Dienstag und Mittwoch waren sie dank positiver Studienergebnisse zu einer Kombi-Therapie aus einem Moderna-Krebsimpfstoff und dem Tumor-Arzneistoff Pembrolizumab von Merck & Co insgesamt um bis zu fast ein Drittel ihres Werts nach oben gesprungen.

Bonds Schweiz: Kursverluste zum Wochenschluss - Notenbanken wirken nach

Zum Wochenschluss geben die Kurse am Schweizer Bondmarkt bei gleichzeitig steigenden Renditen nach. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen drückten auf die Stimmung, heisst es am Markt.



Neben den weiteren möglichen Erhöhungen haben die Währungshüter die Märkte auch darauf eingestellt, dass die Zinsen über eine längere Zeit hinweg höher bleiben dürften.



Insgesamt sei es aber erst einmal ruhig am Primärmarkt. «Allerdings laufen im Hintergrund derzeit viele Sondierungsgespräche und Roadshows, die dann spätestens ab der zweiten Januarwoche zu den ersten neuen Projekten am Markt führen dürfte», erklärt ein weiterer Händler.



Hier spielen laut Experten auch die Konjunkturaussichten eine wichtige Rolle. Denn wenn potenzielle Emittenten davon ausgehen, dass sich das Wirtschaftswachstum im Jahresverlauf abschwächt, dürften sie eher früher als später an den Markt gehen.



Generell rechne er damit, dass sich die Zinsmärkte nach diesem sehr volatilen Jahr langsam wieder beruhigten. «Und das ist an sich ein gutes Zeichen für den Gesamtmarkt.» Überraschend sei mit Blick auf 2022 an sich vor allem, wie robust der Primärmarkt gewesen sei, ergänzt ein Marktexperte.



In den letzten Wochen des Jahres ist allerdings am Primärmarkt in der Regel nichts mehr los. Da aber viele Investoren ihre Bücher noch nicht geschlossen hätten, sei dafür am Sekundärmarkt eine verstärkte Aktivität zu beobachten.



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future gibt gegen 12.55 Uhr um 31 Basispunkte (BP) nach auf 142,29%. Der Umsatz beträgt allerdings nur fünf Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 9 BP gestiegen. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index ermässigt sich auf 125,70%.



Von den bislang gehandelten Eidgenossen geben alle nach. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) fällt um 3 BP und wirft +0,99% ab. Die Zehnjährige (0,5%/2032) gibt um 125 BP nach und rentiert mit 1,11%.



Der Kassazinssatz steigt auf 1,225%nach 1,138% am Vortag.

Euro hält sich über 1.06 $ – zum Franken kaum bewegt

Der Euro hat sich vor dem Wochenende trotz leichter Verluste über der Marke von 1.06 $ gehalten. Am späten Freitagnachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0608 $ und damit etwas weniger als am Morgen.

Zum Franken hat sich die Gemeinschaftswährung am Freitagnachmittag kaum bewegt. Das Währungspaar notiert sozusagen unverändert bei 0.9888. Der Dollar legte zur Schweizer Währung vor dem Wochenende etwas zu und kletterte im Verlaufe des Nachmittags über die Marke von 0.93 Fr. Aktuell kostet der Greenback 0.9319 nach 0.9296 Fr. im Mittagshandel.

Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief in engen Bahnen. Wirtschaftsdaten konnten den Wechselkurs kaum bewegen, zeichneten sie doch ein bekanntes Bild: Die Unternehmensstimmung im Euroraum hellte sich im Dezember leicht auf, allerdings von niedrigem Niveau aus. Die Frühindikatoren deuten damit auf eine Entwicklung hin, die mittlerweile viele Ökonomen erwarten. So dürfte der Währungsraum zwar weiterhin unter den Folgen des Ukraine-Kriegs leiden, allerdings nicht ganz so heftig wie noch vor wenigen Monaten befürchtet.

Auch Inflationsdaten aus dem Euroraum bestätigten das Bild einer zwar hohen, aber leicht rückläufigen Teuerung. Aus diesem Grund konnte die EZB ihr Zinsanhebungstempo am Donnerstag etwas verlangsamen. Zugleich stellte sie jedoch weitere und deutliche Anhebungen in Aussicht. Darüber hinaus will sie im kommenden Jahr ihre krisenbedingt hohe Bilanzsumme abbauen. Auch das entspricht einer geldpolitischen Straffung. Der Euro konnte davon aber nur übergangsweise profitieren.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.86233 (0.86194) britische Pfund und 145.53 (145.07) japanische Yen fest.

Ölpreise weiten Verluste deutlich aus

Die Ölpreise haben am Freitag ihre Verluste bis zum Mittag deutlich ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 79.17 $. Das waren 2.04 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1.87 $ auf 74.24 $.

Marktbeobachter verwiesen auf jüngste geldpolitische Beschlüsse führender Notenbanken. So hatten die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) jeweils deutlich gemacht, die Zinsen im kommenden Jahr weiter erhöhen zu wollen. Dabei wurde signalisiert, dass die Zinsen stärker steigen könnten, als bisher an den Finanzmärkten erwartet wurde.

Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen belasteten den Ausblick auf die weitere konjunkturelle Entwicklung. Am Ölmarkt wurde daher eine sinkende Nachfrage befürchtet, was die Ölpreise kurz vor dem Wochenende unter Druck gesetzt hat.

In der ersten Wochenhälfte waren die Ölpreise noch kräftig gestiegen, sodass sich trotz der aktuellen Kursverluste das für Europa wichtige Rohöl aus der Nordsee im Verlauf der Woche unterm Strich um etwa drei Dollar je Barrel verteuert hat.

Als Ursache für den Preisanstieg auf Wochensicht gelten das Embargo der Europäisches Union für russisches Öl und die Hoffnung, dass die Ölnachfrage in China nach Lockerungen der strikten Corona-Massnahmen steigen dürfte. Zudem hatte die Internationale Energieagentur (IEA) in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht davor gewarnt, dass die Ölpreise möglicherweise im kommenden Jahr als Folge der Sanktionen gegen Russland stark steigen könnten.

AWP/REUTERS

