Börsenbericht vom 6. Februar 2023 – Schweizer Börse niedriger erwartet Händler rechnen am Schweizer Aktienmarkt mit Gewinnmitnahmen nach dem guten lauf seit Jahresanfang.

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag gemäss vorbörslichen Indikationen schwächer erwartet. Händler rechnen mit Gewinnmitnahmen nach dem guten Lauf seit Jahresanfang. Dabei verweisen sie auf die negativen Vorgaben aus den USA und Asien. Nach einem unerwartet guten Arbeitsmarktbericht am Freitag keimten Zinssorgen neu auf, was vor allem bei den zuletzt besonders gefragten Technologiewerten für Abgaben gesorgt hatte.

Laut Angaben des Arbeitsministeriums waren im Januar in den USA 517'000 neue Stellen geschaffen worden. Das war mehr als doppelt so viele, wie am Markt erwartet worden war. Ausserdem war die Arbeitslosenquote auf 3,4 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit 1969 gefallen. Die Daten hätten die Einschätzung untermauert, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungskurs auf ein Niveau über 5% fortsetze, kommentierte die Credit Suisse. Die Hoffnungen, dass der Zinserhöhungszyklus bald beendet werden könnte, habe damit einen klaren Dämpfer erhalten, heisst es am Markt. Der Arbeitsmarkt ist für die Entscheidungen der US-Notenbank Fed sehr wichtig. In der vergangenen Woche hatte das Fed den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht und zugleich weitere Erhöhungen signalisiert.

Der von Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.15 Uhr um 0,40% tiefer bei 11'304,43 Punkten. 19 der 20 SMI-Werte werden niedriger gestellt - einzig Lonza legen zu.

Bei Lonza (+1,1% auf 558.50 Fr.) sorgen Analysten für höhere Kurse. So hat Berenberg das Kursziel auf 605 von 550 Fr. erhöht und empfiehlt den Titel zum Kauf. Auch Goldman Sachs rät zum Kauf der Aktien des Pharmazulieferers. Allerdings hat die US-Bank das Kursziel auf 665 von 722 Fr. gesenkt, was aber immer noch deutlich höher ist als der aktuelle Kurs.

Ansonsten belaufen sich die Abschläge bei den Blue Chips auf 0,3% für Swisscom bis 0,7% für ABB.

Bei den SMIM-Werten fallen Swiss Prime Site (+0,5%) und Zur Rose (+0,5%) mit höheren Kursen auf. SPS will das Jelmoli-Haus an der Zürcher Bahnhoststrasse neu positionieren. Dafür fallen zwar einmalige Sonderaufwendungen an, die dem vergangenen Geschäftsjahr 2022 angelastet werden. SPS betont aber, dennoch die Ziele für 2022 erreicht zu haben.

Bei Zur Rose sorgen Anschlusskäufe für etwas höhere Kurse. Bekanntlich will ja die Migros das Schweizer Geschäft der Versandapotheke kaufen.

Unter Druck stehen Idorsia (-5,5%). Das Biotechunternehmen Idorsia hat einen Forschungs-Rücksetzer erlitten. Konkret wurden mit dem Kandidaten Clazosentan gesteckte Ziele in der Phase-III-Studie React nicht erreicht.

Euro notiert knapp unter 1.08 $ – EUR/CHF unter Parität

Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0794 $ und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro über das Wochenende leicht abgeschwächt und wird aktuell mit 0.9985 Fr. wieder leicht unter der Parität gehandelt. Am Freitagnachmittag notierte der Euro noch klar darüber. Gegenüber dem Dollar hat sich der Franken dagegen kaum bewegt und notiert bei 0.9250 nach 0.9260 Fr. am Freitagabend.

Zu Wochenbeginn stehen in Deutschland Auftragsdaten aus der deutschen Industrie auf dem Programm. Nach einem deutlichen Rückgang im Vormonat wird für den Berichtsmonat Dezember mit einem Zuwachs gerechnet. Für die Eurozone veröffentlicht das Beratungsunternehmen Sentix seinen monatlichen Konjunkturindex. Der Indikator wird vor allem wegen seiner frühen Veröffentlichung im jeweiligen im Monat beachtet.

Ölpreise starten mit leichten Aufschlägen in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 80.14 $. Das waren 20 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg geringfügig auf 73.46 $.

Neue Sanktionen der Europäische Union (EU) gegen Russland hatten zunächst keine Auswirkungen auf den Handel. Nach einem bereits seit längerem geltenden Importverbot für russisches Erdöl trat ein Einfuhrverbot für russische Ölprodukte wie Diesel in Kraft. Darüber hinaus will die EU die Einnahmen Russlands mit Preisobergrenzen verringern.

Ansonsten gab es zu Wochenbeginn zunächst keine entscheidenden Impulse. Am Freitag waren die Ölpreise deutlich unter Druck geraten, nachdem robuste Arbeitsmarktzahlen aus den USA auf weitere Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hingedeutet hatten. Höhere Zinsen reduzieren die Inflationsrisiken, bremsen aber auch das Wirtschaftswachstum und damit in aller Regel die Rohölnachfrage.

USA

Nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht am Freitag sind wieder Zinssorgen an der Wallstreet aufgekommen. Auch enttäuschende Bilanzen grosser Tech-Konzerne trübten die Stimmung. So gab der technologielastige Nasdaq 1,6% nach, der Dow Jones Index der Standardwerte schloss 0,4% tiefer, und der breit gefasste S&P 500 büsste 1% ein.

Die Anleihenrendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte auf 3,5%.

Ein Gewinneinbruch bei der Google-Mutter Alphabet, ein getrübter Ausblick von Amazon und ein erstmals seit 2016 verfehltes Gewinnziel von Apple setzten den Investoren zu. Apple schafften es am Ende aber doch noch ins Plus mit 2,4%. Demgegenüber gab der Kurs von Alphabet um 2,7% nach, der von Amazon 8,4%.

Weitere Verlierer des Handelstages waren die Aktien der US-Kaffeehauskette Starbucks nach Bekanntgabe enttäuschender Verkaufszahlen in China sowie der Ford-Papiere, die nach verfehlten Gewinnzielen um fast 8% sanken. Gegen den negativen Markttrend schlossen die zinssensitiven Finanzwerte im Plus, etwa die grossen US-Banken JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Bank of America, die bis zu 1,5% zulegten.

Asien

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte starten am Montag uneinheitlich in die neue Woche. Während sich japanische und vor allem südkoreanische Aktien fester zeigen, müssen Anleger an den chinesischen Börsen teils herbe Verluste hinnehmen. Den Hintergrund bilden erneut verschärfte Spannungen zwischen den USA und China, nachdem ein vermeintlich chinesischer Spionageballon am Wochenende über Nordamerika gesichtet und schliesslich abgeschossen wurde.

So gibt der chinesische CSI 300 1,5% nach; der Shanghai Composite handelt 1,1% und der Hang Seng in Hongkong sogar 2,6% tiefer. Recht deutlich büsst auch der Taiex in Taiwan ein (–1,4%).

Demgegenüber legt der breit gefasste japanische Topix um 0,4%, der Nikkei 225 etwas stärker um 0,7% zu. Der südkoreanische Kospi zeigt sich markant fester mit einem Plus von 2,2%.

Leichte Kursverluste verzeichnet der australische S&P/ASX 200 mit einem Minus von 0,25%.

