Börsenbericht vom 23. Dezember 2022 – Schweizer Börse notiert etwas fester Nach dem Einbruch am Vortag hat sich der Schweizer Aktienmarkt zum Wochenausklang auf Erholungskurs begeben.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt zieht zum Wochenschluss etwas an. Der Markt setzt damit nach den jüngsten Verlusten zu einer Stabilisierung an. Das Geschäft verläuft laut Händlern vor den Weihnachtsfeiertagen aber in ruhigen Bahnen. Viele Marktteilnehmer dürften sich vorzeitig in die Weihnachtsferien verabschieden. Daher werde sich der Handel im Verlauf weiter ausdünnen. Möglicherweise belebe er sich im Anschluss an die am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturdaten noch einmal ein wenig.

Denn die Anleger schwankten derzeit zwischen Inflations- und Rezessionsangst, sagte ein Händler. So hatten am Vortag robuste US-Konjunkturdaten bei den Anlegern die Furcht vor einer Lohn-Preisspirale geschürt und damit auch die Angst vor steigenden Zinsen. Darauf gerieten die Aktienkurse ins Rutschen. Daher könnten die heutigen US-Daten den Markt beeinflussen. Auf dem Programm stehen Angaben zum privaten Einkommen, den Konsumausgaben und der auf den Konsumausgaben basierende Preisindex PCE. Dies ist das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank.

Der FuW Swiss 50 Index steigt um 11.05 Uhr um 0,58% auf 2039,99 Punkten. Der SMI notiert um 0,48% höher auf 10'804,30 Punkten. Damit steuert der Leitindex nach zwei schwachen Wochen auf einen kleinen Wochengewinn zu. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,55% auf 1648,80 und der breite SPI um 0,48% auf 13'840,50 Zähler. 27 der 30 SLI-Werte werden zu höheren und zwei zu niedrigeren Kursen gehandelt, Holcim sind unverändert.

Firmenspezifische Impulse sind derweil dünn gesät. Die Kursgewinne seien daher eher technischer Natur, so ein Händler. Aktien, die zuletzt stärker gelitten hätten, würden nun wieder etwas höher bewertet. So gewinnen Credit Suisse 1,7% und machen damit den Vortagesverlust mehr als wett. Doch hübscht dies die negative bisherige Jahresbilanz kaum auf. Der Titel hat 2022 rund zwei Drittel seines Werts verloren. Die Aktien der beiden anderen Banken im SLI - Julius Bär (+0,7%) und UBS (+0,8%) - legen ebenfalls zu.

Mit Partners Group (+1,3%) steht ein weiterer Finanzwert in der oberen Hälfte der Kurstafel. Dass am Vortag ein Brand auf der Baustelle des Firmenneubaus ausgebrochen war, der beträchtlichen Sachenschaden angerichtet hat, beeinflusst den Börsenkurs nur wenig.

Ebenfalls zu den Gewinnern zählen die Papiere des zu den Wachstumswerten zugeordneten Medizintechnikers Straumann (+1,4%) sowie der Zykliker Adecco (+0,9%), Kühne + Nagel (+1,1%), Geberit und Schindler (je +1,0%).

Aber auch Technologiewerte, die am Vortag wegen der eingetrübten Aussichten des US-Technologiekonzerns Micron verkauft wurden, setzen zu einer Erholung an. AMS Osram, VAT, Temenos und Logitech machen zwischen einem halben und einem Prozent Boden gut.

Die Genussscheine von Roche (+0,8%) profitieren laut Händlern von der Mittelung, dass der Pharmakonzern in den USA die Zulassung für sein Krebsimmuntherapeutikum Lunsumio (Mosunetuzumab) erhalten hat. Aber auch Novartis (+0,5) und Lonza (+0,9%) legen zu. Die ebenfalls schwergewichtigen Nestlé-Akten sind gut gehalten.

Dagegen zählen die beiden Luxusgüterhersteller Richemont (+0,1%) und vor allem Swatch (-0,3%) sowie der Versicherer Zurich (-0,1%), die beide zuletzt einen guten Lauf gehabt hatten, zu den Schlusslichtern im SLI.

Auf den hinteren Rängen gewinnen APG mehr als 7%. Die ZKB hat die Empfehlung für die Aktien der Aussenwerbefirma auf «Übergewichten» erhöht. Und dies gerade weil nach der Übernahme von Clear Channel Schweiz durch die TX Group ein starker Konkurrent entsteht. Dieser sei nun nicht mehr dauernd gezwungen, mittels Kampfpreisen unbedingt Marktanteile gewinnen zu müssen. Daher dürfte sich der Wettbewerb etwas entspannen.

Auf Erholungskurs sind Lastminute (+6,1%). Der Online-Reiseanbieter zieht unter den Betrugsskandal um mutmasslich zu Unrecht bezogene Corona-Hilfen einen ersten Schlussstrich. Der neue Verwaltungsrat akzeptiert die Rückzahlung von 29 Mio. €, zu der das Unternehmen durch das Seco verdonnert wurde.

Landis + Gyr gewinnen nach einem grösseren Auftrag aus Israel 1,6%.

Bonds Schweiz: Abwärtstrend hält an

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Tag vor den Weihnachtsfeiertagen erneut schwächer. Die Frankenswapsätze steigen weiter an, dadurch werden die Kurse der Anleihen nach unten gestellt. «Die Verkäufe halten sich aber sehr in Grenzen», sagte ein Händler. Überhaupt verlaufe das Geschäft sehr ruhig. Derweil steigt der Kassazinssatz weiter und notiert nun praktisch auf Jahreshoch.



Während die Impulse aus Europa dünn gesät sind und den Handel nicht beleben, könnten die am Nachmittag aus den USA erwarteten Konjunkturzahlen das Geschäft «wenigstens kursmässig» noch beeinflussen. Veröffentlicht werden u.a. Angaben zum privaten Einkommen und den Konsumausgaben. Publiziert wird aber auch der Preisindex PCE, den die US-Notenbank in bezug auf die Inflationsentwicklung gegenüber dem bekannteren Konsumentenpreisindex CPI bevorzugt.



Derzeit schwankten die Anleger zwischen Inflations- und Rezessionsangst, sagte der Händler und verwies darauf, dass am Vortag robuste US-Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Diese hätten die Furcht vor einer Lohn-Preisspirale geschürt und damit auch die Angst vor weiter steigenden Zinsen angeheizt.



Schwache Zahlen deuteten dagegen eine schwächere Wirtschaft an. Dadurch würde der Inflationsdruck etwas nachlassen. «Nach dem Motto: Weniger Wachstum - weniger Inflation», so der Händler.



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future notiert um 13.00 Uhr Uhr um 31 Basispunkte (BP) tiefer auf 140,52%. Der Umsatz beträgt aber lediglich 8 Kontrakte. Am Vortag hatte der Conf 116 BP verloren.



Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index verliert weitere 21 BP auf 122,92% nach -40 BP am Vortag.



Bis zur Berichtszeit sind 4 Eidgenossen gehandelt - drei zu tieferen und einer zu einem höheren Kurs. Nicht darunter sind die beiden Referenzanleihen. Die Zweijährige (1,25%/2024) rentiert zum gestellten Kurs mit +1,21% und die Zehnjährige (0,5%/2032) mit +1,45%.



Der Kassazinssatz klettert weiter auf 1,489 von 1,454% am Vortag. Damit rückt das Jahreshoch von 1,491% vom 11.Oktober in Griffnähe.

Eurokurs behauptet sich über 1.06 $

Der Euro hat sich am Freitag nach einem durchwachsenen Handelsstart über der Marke von 1.06 $ gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostet am Mittag 1.0619 $ und damit etwas mehr als am Vorabend.

Zum Franken wird der Euro aktuell zu 0.9881 Fr. gehandelt nach 0.9884 im frühen Geschäft. Das ist etwas mehr als am Vorabend, als der Euro noch 0.9864 Fr. kostete. Der Dollar hat sich dagegen leicht abgeschwächt und kostet 0.9305 Fr. nach 0.9319 Fr. noch am Morgen.

Kurz vor Weihnachten verlief der Handel ruhig. Frische Konjunkturdaten lieferten zunächst kaum Impulse. So wuchs die Wirtschaft in Spanien zwar im Sommer im Vergleich zum Frühjahr etwas weniger als bislang gedacht. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem zweiten Quartal nur um 0,1% zu, wie das Statistikamt INE nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Gegenüber dem Vorjahresquartal aber wuchs die Wirtschaftsleistung stärker als zunächst ermittelt.

Auch aus Italien kamen unterschiedliche Signale: Dort blicken die Verbraucher zwar zuversichtlicher in die Zukunft. In der Industrie aber ist man etwas skeptischer.

Am Nachmittag dann rücken mit Blick auf die USA unter anderem Angaben zum privaten Einkommen, den Konsumausgaben und Preisdaten in den Fokus. Veröffentlicht wird der auf den Konsumausgaben basierende Preisindex PCE, den die US-Notenbank gegenüber dem bekannteren Verbraucherpreisindex CPI bevorzugt.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 82.47 $. Das waren 1.48 $ mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1.57 $ auf 79.05 $.

Händler begründeten die Kursgewinne am Ölmarkt mit der Reaktion Russlands auf die von den G7-Ländern auferlegte Preisobergrenze für Rohöl-Exporte des Landes. Moskau hatte angekündigt, dass es seine Rohölproduktion im neuen Jahr um 500’000 bis 700’000 Barrel je Tag drosseln könnte.

Die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten stützte ebenfalls etwas die Ölpreise. Am Donnerstag waren die Ölpreise noch durch die trübe Stimmung belastet worden.

Wallstreet befürchtet weitere Zinserhöhungen

Robuste Konjunkturdaten haben bei den Anlegern in den USA am Donnerstag die Angst vor weiteren Zinserhöhungen entfacht. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieben unter den Erwartungen, zudem wuchs das US-Bruttoinlandprodukt stärker als erwartet

Nach den Gewinnen von Mittwoch mussten die US-Börsen am Donnerstag wieder herbe Verluste einstecken. Der Leitindex Dow Jones beendete den Tag mit –1,1% auf 33’027,49 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,5% auf 3822,39 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 2,5% auf 10’956,14 Zähler ein.

Unter den Einzelwerten fielen Micron auf, die 3,4% verloren. Der US-Speicherchiphersteller verbuchte einen Umsatzeinbruch sowie einen Verlust und plant einen Stellenabbau. Auch anderswo in der Branche schlug das Wellen: AMD verloren 5,6%, Nvidia 7% und Applied Materials 7,8%. Auch bei Aktien von Tesla ging es mit –8,9% weiter bergab.

Asiatische Märkte ebenfalls schwächer

In Asien zeigten sich die Aktienindizes am Freitag ebenfalls klar schwächer. Der japanische Leitindex Nikkei gab 0,9% ab und der breiter gefasste Topix 0,5%.

In China fiel auf dem Festland der CSI 300 0,3% und der Shanghai Composite 0,2%. Der Hang Seng, der Leitindex der Börse Hongkong, notierte 0,5% im Minus.

In Australien gab auch der ASX nach zwei starken Tagen wieder Boden ab und verlor 0,6%. Auch in Korea ging es für den Leitindex Kospi 1,7% nach unten. Der Chiphersteller SK Hynix verlor 1,6% und Samsung Electronic 1,7%.

AWP/REUTERS

