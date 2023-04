Börsenbericht vom 13. April 2023 – Schweizer Börse notiert leicht höher Unsichere geldpolitische Aussichten zehren an den Nerven der Anleger. Das Gewinnerfeld am Schweizer Aktienmarkt führen die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont an.

Die Unsicherheit über die weitere Marschrichtung der Zentralbanken hat am Donnerstag die Schweizer Aktienbörse im Griff. Der SMI, der anfängliche Gewinne wieder abgegeben hat, notiert zur Berichtszeit gut gehalten. «Unsicherheit und Verwirrung nehmen zu», meint ein Händler mit Verweis auf die Entwicklung in den USA. Dort war die Inflation laut Angaben vom Vortag tiefer als erwartet ausgefallen. Aber die Kernrate war angestiegen. Die kurz vorher veröffentlichten Produzentenpreise aus den USA und der Eurozone beeinflussten den Markt zunächst nicht.

«Es wird immer schwieriger, den Kurs der Geldpolitik vorherzusagen», erklärt ein Marktteilnehmer. Laut dem ebenfalls am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung gebe es innerhalb des Fed keine Einigkeit mehr darüber, ob es noch weitere Zinserhöhungen brauche. Daher setzten die Marktteilnehmer derzeit nur auf Spezialsituationen. Dazu zählten am Berichtstag etwa die Luxusgüterwerte.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 15.00 Uhr um 0,18% auf 2209,90 Punkte. Der SMI notiert nach einem Tageshoch auf 11'288 Punkten um 0,12% höher auf 11'245,36 Zählern. Der SLI steigt um 0,21% auf 1761,89 und der SPI um 0,03% auf 14'720,20 Punkte. Von den 30 Blue Chips im SLI geben 13 nach und 17 legen zu.

Belastet wird der Gesamtmarkt vor allem vom Schwergewicht Nestlé (-1,0%), was Händler mit charttechnisch bedingten Verkäufen erklären.

Schwächer sind SGS (-0,8%), Temenos (-0,9%) und AMS Osram (-0,7%). Dagegen notieren VAT (+1,5%) nach anfänglichen Verlusten fester. Dabei hat der Herteller von Vakuumventilen im ersten Quartal 2023 weniger Umsatz erzielt und einen Einbruch bei den Aufträgen verbucht.

Givaudan (-0,2%) sind nach anfänglichen Gewinnen in die Minuszone gerutscht. Der Duftstoffhersteller musste im ersten Quartal wegen ungünstiger Wechselkurse und einem schwachen Nordamerika-Geschäft einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen.

Auf der anderen Seite wird das Gewinnerfeld von den Titeln des Luxusgüterkonzerns Richemont (+3,2%) angeführt. Konkurrent Swatch (+1,5%) folgt mit etwas Abstand. Starke Quartalszahlen des französischen Konkurrenten LVMH und erfreuliche Konjunkturdaten aus China schieben laut Händlern den Sektor an.

Zu den Gewinnern zählen auch Sonova (+1,8%) und Sika (+1,4%). Der Bauchemiekonzern legt kommende Woche den Quartalsbericht vor.

Bei den Pharmaschwergewichten tendieren Novartis (+0,2%) freundlich und Roche (-0,02%) sind kaum verändert. Eine Spur höher zeigen sich die Grossbanken CS und UBS (je +0,2%).

Wallstreet nach neuen Konjunkturdaten im Plus

Konjunkturdaten haben am Donnerstag insbesondere US-Technologiewerte wieder auf Erholungskurs gebracht. So gewann der Nasdaq 100 im frühen Handel 1,38% auf 13’025,72 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,67% auf 4119,43 Punkte zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,38% auf 33’773,27 Punkte.

Nachdem sich die allgemeine Inflation in den USA zuletzt merklich abgekühlt hatte, schwächte sich nun auch der Preisauftrieb auf Herstellerebene im März stärker als erwartet ab. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise. An diesen sowie an den Zahlen vom Arbeitsmarkt richtet die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik aus.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg unterdessen in der Vorwoche stärker als prognostiziert. Am Anleihemarkt gingen die Renditen nach den Daten zurück. Anleger stellen sich nun die Frage, ob die Fed im Mai den Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte anheben oder eine Zinspause einlegen wird.

Als bester Wert im Dow gewannen Apple etwas mehr als zwei Prozent. Der Elektronikriese kommt im Bemühen um mehr Unabhängigkeit von China laut Kreisen voran. Im vergangenen Geschäftsjahr produzierten die Kalifornier in Indien iPhones im Gegenwert von rund sieben Milliarden US-Dollar und damit dreimal so viel wie im Jahr zuvor, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

Ein unerwartet guter Ausblick von Delta Air Lines nutzte den Aktien der Fluggesellschaft nichts, sie prallten an der 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend ab und verloren zuletzt mehr als zwei Prozent. Auch die Papiere der Wettbewerber wie American Airlines und United Airlines gaben nach ihren kräftigen Vortagesverlusten weiter nach. American Airlines hatte zur Wochenmitte die Erwartungen an das erste Quartal verfehlt.

Die in den USA gehandelten Papiere von Alibaba stiegen um gut zwei Prozent, nachdem sie im chinesischen Handel noch deutlich gefallen waren. Medienberichten zufolge ist die japanische Technologieholding Softbank dabei, sich von einem Grossteil der Anteile an dem E-Commerce-Riesen zu trennen. Laut einer Bloomberg-Analyse hat Softbank in diesem Jahr bereits Alibaba-Aktien im Wert von rund 7,3 Mrd. $ veräussert.

Für die Aktien von Harley-Davidson ging es um dreieinhalb Prozent abwärts. Finanzchefin Gina Goetter verlässt die Kult-Motorradmarke nach nicht einmal drei Jahren Ende April und wechselt zum Spielwarenhersteller Hasbro . Deren Titel gewannen 1,8%.

Die Aktien von Sarepta Therapeutics sackten um rund sechs Prozent ab. Einem Medienbericht zufolge befürworteten die Prüfer bei der US-Gesundheitsbehörde FDA, den Zulassungsantrag für eine Gentherapie gegen Duchenne-Muskeldystrophie von Sarepta abzulehnen. Dagegen solle jedoch ein hoher Beamter Anfang dieses Jahres interveniert haben, heisst es in dem Bericht, der sich auf drei Personen mit direkter Kenntnis der Beratungen der Behörde beruft.

Bonds Schweiz: Gut gehalten bei reger Emissionstätigkeit

Die Schweizer Obligationenbörse verbucht am Donnerstag bei einem freundlichen Unterton gut gehaltene Kurse. Damit bewegten sich die Renditen mehr oder weniger seitwärts, sagt ein Händler. Das Geschäft verlaufe dank reger Emissionstätigkeit aber vergleichsweise aktiv.

Derweil dreht sich das Emissionskarussell weiterhin mit Schwung. So hat die Baloise Holding 100 Mio. Fr. für zehn Jahre aufgenommen. Der Coupon beträgt 2,35% und der Swapspread +37 BP. Zudem hat die Credit Agricole SA 300 Mio. Fr. für vier Jahre eingesammelt. Der Zinssatz wurde mit 2,5075% fixiert und der Spread mit +60 BP angegeben. Weiter will die Bank of Montreal laut Händlern mindestens 150 Mio. Fr. für fünf Jahre emittieren.

Am Vortag hatten die Eidgenossenschaft und die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken mit 5 Tranchen insgesamt 1,76 Mrd. Fr. eingenommen.

Und dies dürfte laut Händlern erst der Anfang sein. Das Emissionsgeschäft werde sich weiter beleben. Dabei dürften auch ausländische Emittenten, die sich im Vormonat etwas rar gemacht hätten, wieder vermehrt den Frankenkapitalmarkt anzapfen.

Um 13.15 Uhr notiert der Juni-Kontrakt des Conf-Future um 11 BP höher auf 143,27%. Der Umsatz beträgt 11 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 158 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) notiert zur Berichtszeit um 6 BP höher auf 124,81%.

Bisher sind 5 Eidgenossen gehandelt. Drei notieren zu höheren und zwei zu tieferen Kursen. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,936 und die der zehnjährigen mit 1,010% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz sinkt auf 1,025 von 1,176% am Vortag.

Dollar gerät zu Euro und Franken unter Druck

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag zum US-Dollar auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen. Die Gemeinschaftswährung stieg am Nachmittag bis auf 1.1068 $. Dies ist der höchste Stand seit Anfang April 2022. Am Morgen hatte er noch unter der Marke von 1.10 $ notiert. Aktuell kostet er 1.1051.

Gleichzeitig ist eine verstärkte Nachfrage nach dem Franken auszumachen. So ist das Dollar/Franken-Paar unter die 0,89er Marke gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Aktuell notiert es mit 0.8889 leicht unter dieser Marke. Auch das Euro/Franken-Paar hat sich seit dem Morgen abgeschwächt und notiert mit 0.9822 wieder etwas mehr über dem Tagestief von 0.97995.

Dabei machen dem Dollar gesunkene Zinserhöhungserwartungen zu schaffen. Dagegen profitieren Euro und Franken von der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen.

Bereits am Mittwoch hatte ein deutlicher Rückgang der Inflation in den USA den Dollar stark belastet. Am Donnerstag verstärkten dann erneut Preisdaten den Abwärtsdruck. Der Preisauftrieb auf Herstellerebene hat sich im März stärker als erwartet abgeschwächt. Die sogenannten Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

Zudem ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet gestiegen. Zuletzt mehrten sich die Signale für eine Abkühlung des immer noch robusten Arbeitsmarktes. Ein schwächerer Arbeitsmarkt dürfte die Lohnentwicklung und so auch den Preisauftrieb dämpfen. Der Druck auf die Fed sinkt also, die Zinsen weiter anzuheben. An den Finanzmärkten wird überwiegend erwartet, dass die Fed im Mai noch einmal ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anheben wird und dann pausiert.

Mit Blick auf die EZB sind die Zinserhöhungserwartungen hingegen grösser. So stellte Bundesbankpräsident Joachim Nagel weitere Zinsschritte in Aussicht. Nach aktueller Prognose werde die Teuerungsrate erst 2025 wieder die Grössenordnung der angestrebten zwei Prozent erreichen. «Das heisst, der Anpassungspfad erfordert noch weitere Zinsschritte», sagte Nagel am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Allerdings könne man sich in der aktuellen Situation noch nicht auf eine Grössenordnung für die im Mai anstehende nächste Entscheidung festlegen. Steigende Zinsen stützen tendenziell eine Währung.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88058 (0.88038) britische Pfund und 146.81 (146.09) japanische Yen fest.

Ölpreise sinken etwas

Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete gegen Mittag 87.01 $. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 23 Cent auf 83.03 $.



Am Ölmarkt zeigte sich eine Gegenbewegung, nachdem Kursverluste beim Dollar den Notierungen am Vortag noch deutlichen Auftrieb verliehen hatten. Die US-Währung geriet zur Wochenmitte unter Druck, nachdem die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten im März stärker als erwartet gefallen war. So wurde die Erwartung an weitere Zinserhöhung gedämpft und der Dollar belastet. Ein schwächerer Dollarkurs macht Rohöl für Anleger in anderen Währungsräumen günstiger und stützt so die Nachfrage.



Die Ölpreise hielten sich in der Nähe von mehrmonatigen Höchstständen. So hatte der Preis für Rohöl aus der Nordsee am Mittwochabend bei 87.49 $ je Barrel den höchsten Stand seit Januar erreicht. Preistreiber waren zuletzt auch eine vergleichsweise hohe Nachfrage nach Rohöl in China und ein Rückgang der Ölreserven in den USA. Auch die angekündigte Produktionskürzung aus zahlreichen Ländern des Ölkartells OPEC+ wirkt noch nach.

Goldpreis steigt auf höchsten Stand seit über einem Jahr - knapp unter Rekord

Der Goldpreis hat mit der Spekulation auf weniger stark steigende Zinsen in den USA seinen jüngsten Höhenflug fortgesetzt und den höchsten Stand seit über einem Jahr erreicht. Der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) des Edelmetalls stieg am Donnerstag an der Börse in London zeitweise bis auf 2045 $. Das ist der höchste Stand seit März 2022 und liegt nur noch knapp unter dem Rekordhoch von 2075 $ aus dem Sommer 2020.

Am Donnerstagnachmittag betrug der Preis 2040 $. Das sind rund 25 $ mehr als am Vortag. Auch in Euro gerechnet, legte der Goldpreis deutlich zu. Zuletzt kostete die Feinunze 1845 €.

