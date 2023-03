Börsenbericht vom 7. März 2023 – Schweizer Börse ohne klare Richtung Am Schweizer Aktienmarkt bleibt das Hauptaugenmerk auf den Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Senatsausschuss.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag keine klare Richtung gefunden. Die Indizes drehten am Vormittag zwar nach einem schwächeren Start moderat ins Plus, gaben die Gewinne aber am Nachmittag wieder preis. An den Märkten dominierten Vorsicht und Zurückhaltung vor der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats am späteren Nachmittag, hiess es im Markt.

Zwar würden die halbjährlichen Auftritte des Präsidenten der US-Notenbank Fed meist wenig kontrovers verlaufen, meinte ein Marktanalyst. Allerdings sei die Unsicherheit beim Ausblick auf die Zinssätze und die Inflation derzeit ungewöhnlich hoch. Klinge Powell bezüglich dem Rückgang der Inflation zu skeptisch, so könnte das zu Verstimmungen an der Börse führen.



Der FuW Swiss 50 Index ist gegen 14.45 Uhr unverändert bei 2250,55 Punkten. Der SMI notiert um 0,05% tiefer auf 11'141,43 Punkten. Der SLI fällt um 0,22% auf 1779,00 Punkte und der SPI verliert 0,08% auf 14'355,05 Zähler.

Zu den klareren Verlierern im SMI/SLI gehören die technologienahen Werte AMS-Osram (-1,9%) und VAT (-1,6%). Auch Logitech (-1,0%) geben im Vorfeld des Investorentags vom Donnerstag deutlich nach. Am Markt werde befürchtet, dass das Management des Westschweizer Herstellers von PC-Zubehör einen vorsichtigen Ausblick aufs neue Geschäftsjahr abgeben könnte, sagte ein Händler.

Schwächer notieren auch die Finanzwerte. So geht es mit den gebeutelten Titeln der Credit Suisse (-0,9%) erneut abwärts, nachdem sie bereits am Vortag vom endgültigen Ausstieg des einstigen Grossaktionärs Harris belastet waren. Aber die Titel der Konkurrentin UBS (-0,4%) und des Vermögensverwalters Julius Bär (-0,1%) geben nach.

Gestützt wird der Markt von leichten Avancen der schwergewichtigen Nestlé (+0,5%), die am Vortag nach einer Analystenherabstufung noch rund 2% verloren hatten. Von den beiden am Vortag ebenfalls noch schwachen Pharmaschwergewichten notieren Novartis (+0,3%) am Tag ihrer Generalversammlung leicht fester, während Roche (-0,3%) abgeben.

Zu den Titeln mit Kursavancen gehören auch die Aktien des Liftherstellers Schindler (+0,3%) und des Industriekonzerns ABB (+0,1%). Marktbeobachter verweisen auf eine Analystenstudie von Goldman Sachs zu ABB, in der das Kursziel kräftig angehoben wird. Klare Avancen verzeichnen auch die Aktien des Bankensoftware-Spezialisten Temenos (+1,2%)

Im breiten Markt haben erneut zahlreiche Unternehmen ihren Zahlen für das vergangene Jahr präsentiert. Deutlich unter Druck geraten sind Bachem (-7,2%) mit Jahreszahlen, die klar unter den tiefsten Schätzungen ausfielen. Auch Ascom (-5,5%) fallen nach Zahlenvorlage zurück, während Lindt & Sprüngli (+0,3%) leicht zulegen.



Dow tritt vor Powells Rede auf der Stelle

Auch am Dienstag dürfte sich im frühen Aktienhandel an der Wallstreet nicht viel bewegen. Wie schon am Vortag tritt der Leitindex Dow Jones Industrial im vorbörslichen Handel knapp eine Stunde vor dem Start mit 33’448 Zählern quasi auf der Stelle.



Der technologielastigen Nasdaq 100 lag 0,26% im Plus bei 12’335 Zählern. Das Bild könnte sich allerdings rasch ändern, denn kurz nach der Startglocke spricht der US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats. Dann könnte wieder Bewegung in die Kurse kommen.



«Ereignisse wie diese ziehen natürlich die Aufmerksamkeit auf sich», schrieb Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Allerdings präsentiere sich ein Fed-Chef bei diesen Auftritten üblicherweise «geschliffen» und wenig kontrovers. Auch könne sich die Diskussion mit den Abgeordneten länger hinziehen und auch von den für die Märkte zentralen Themen entfernen. «Wir sollten nicht annehmen, dass Powell ein Feuerwerk zündet», so Erlam.



Mehr Bewegung als am Gesamtmarkt gibt es vorbörslich bei den Einzelwerten. So verteuerten sich die Aktien von Meta um gut zwei Prozent. Der hinter Facebook und Instagram stehende Konzern will sich informierten Personen zufolge womöglich noch in dieser Woche von Tausenden Beschäftigten trennen. Im November hatte das Unternehmen bereits 13% der Stellen gestrichen.



Die Aktien des Cloud- und Datencenter-Anbieters Nutanix sackten vorbörslich um 6,5% ab. Das Unternehmen hat die Veröffentlichung eines Berichts zur Geschäftslage verschoben. Das überschatte gute Ergebnisse und einen starken Ausblick, schrieben Analysten.



United Airlines legten um gut ein Prozent zu. Die französische Investmentbank BNP Paribas Exane erhöhte die Titel der Fluggesellschaft gleich um zwei Investmentstufen von «Underperform» auf «Outperform».

Bonds Schweiz: Wenig verändert - Inflationserwartungen in der Eurozone gesunken

Die Kurse am Schweizer Bondmarkt stehen am frühen Dienstagnachmittag zum Vortagesschluss mehr oder weniger unverändert. Nach einem schwächeren Start haben sie sich im Laufe des Morgens erholt und sich damit der Entwicklung in der Eurozone bzw. in Deutschland angeschlossen, wo die Kurse deutlich angestiegen bzw. die Renditen gesunken sind.



Dort sind die mittelfristigen Inflationserwartungen bei Konsumentinnen und Konsumenten laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich gesunken. Die Erwartung für die Teuerung in drei Jahren etwa fiel im Januar von 3,0 auf 2,5%, und auch die kurzfristigen Inflationserwartungen auf Sicht von zwölf Monaten gingen leicht zurück.



In der Schweiz ist die Inflation derweil im Februar - wie am Vortag bekannt wurde - entgegen den Erwartungen nach dem steilen Anstieg im Januar im Februar nochmals etwas höher geklettert. Vor allem die ebenfalls deutlich gestiegene Kerninflation sorgte bei Analysten für eine gewisse Beunruhigung und entsprechend auch zu Anpassungen bei den Erwartungen hinsichtlich der SNB-Zinspolitik. Die Credit Suisse etwa erwartet bis Mitte Jahr neu einen Anstieg von jetzt 1,0 auf dann 2,25%.



Im Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit derweil zunehmend auf die US-Geldpolitik. Am Nachmittag steht die halbjährliche Anhörung des Notenbankchefs Jerome Powell durch den US-Kongress an. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf den Kurs des Fed.



Am Primärmarkt ist derweil weiter einiges los. Nach der gestrigen Multitranche von Sika über 650 Mio. Fr. hat heute die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute ebenfalls in einem Triopack sogar 1,07 Mrd. Fr. aufgenommen. Die entsprechenden Laufzeiten gehen bis 2026, 2030 und 2035.



Ausserdem hat die Finanzverwaltung darüber informiert, dass die Eidgenossenschaft drei Anleihen - mit Laufzeiten bis 2025, 2034 und 2038 - aufstocken wird, jeweils ohne Eigentranche. Morgen zur Mittagszeit findet dann die Auktion statt und die aufgenommenen Beträge werden bekannt gegeben.



Der Conf-Future für den Juni 2023 verliert derweil kurz nach 13 Uhr 7 Basispunkte (BP) auf 138,46%, umgesetzt sind 51 Kontrakte. Der Juni-Conf löst den morgen auslaufenden März-Future ab. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) gewinnt 2 BP auf 122,98%, nachdem er am Montag mit -9 BP geschlossen hatte.



Bei den bislang gehandelten Eidgenossen gibt es drei Gewinner und neun Verlierer. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,5377 und diejenige des zehnjährigen Bonds mit 1,5664% angegeben. Beide Werte sind gegenüber dem Vortag deutlich angestiegen.



Der zehnjährige Kassazinssatz ist erneut leicht gestiegen auf nunmehr 1,498 von 1,494% am Montag.

Euro gibt zum Dollar leicht nach - zum Franken etwas fester

Der Euro hat am Dienstag bis zum Mittag gegenüber dem US-Dollar leicht nachgegeben. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.0665 $ und damit etwas weniger als am früheren Dienstagmorgen.

Zum Franken wird der Euro derweil wieder etwas fester gehandelt. Derzeit notiert er bei 0.9950 nach 0.9935 Fr. am Morgen und damit in etwa auf dem Stand von Montagabend. Und auch der Dollar wird aktuell höher zu 0.9328 (0.9298) Fr. umgesetzt.

Konjunkturdaten aus Deutschland überraschten am Morgen positiv, konnten dem Euro aber keinen Auftrieb verleihen. Die deutsche Industrie steigerte ihren Auftragseingang im Januar überraschend. Zudem wurde das bereits starke Ergebnis für den Vormonat nachträglich angehoben. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, kommentierte die Zahlen zuversichtlich: «Die Auftragseingänge starten ordentlich in das neue Jahr.»

Etwas Druck auf den Euro lösten neue Umfrageergebnisse zu den Inflationserwartungen der Verbraucher im Euroraum aus. Nach Angaben der EZB ging die Erwartung für die Teuerung in drei Jahren im Januar von 3 auf 2,5% zurück. Die kurzfristigen Erwartungen auf Sicht von zwölf Monaten sanken leicht. Die Resultate dürften in der Notenbank für Erleichterung sorgen, kämpft sie doch seit einiger Zeit mit Zinsanhebungen gegen die hohe Teuerung an.

Unter erhöhtem Druck stand der australische Dollar. Die Notenbank des Landes hob zwar ihren Leitzins weiter an, stellte jedoch auch eine vorsichtigere Gangart in Aussicht. Die Landeswährung fiel gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand in diesem Jahr. Die australischen Währungshüter zählen international zu den vorsichtigeren Akteuren. Auch sie haben sich jedoch mit zahlreichen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation gestemmt.

Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit auf die US-Geldpolitik. Es steht die halbjährliche Anhörung von Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Kongress an. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf den Kurs der Fed. Aktuell wird damit gerechnet, dass die Zentralbank mit weiteren Zinsanhebungen gegen die hartnäckige Inflation vorgehen wird.

Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise haben sich am Dienstag nur wenig verändert. Nach leichten Gewinnen im frühen Handel drehten die Notierungen im Vormittagshandel in die Verlustzone. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 85.94 $. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel ebenfalls geringfügig um 19 Cent auf 80.27 $.

Damit hat sich bei den Ölpreisen die Aufwärtsbewegung der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Zuletzt hatte eine Dollarschwäche den Ölpreisen Auftrieb verliehen. Die Kursentwicklung der US-Währung spielt am Rohölmarkt eine grosse Rolle. Fällt der Kurs der amerikanischen Währung, wird Erdöl wechselkursbedingt für Interessenten aus anderen Währungsräumen günstiger, woraufhin häufig deren Nachfrage steigt.

Marktbeobachter erklärten den Preisdruck am Ölmarkt mit enttäuschenden Konjunkturdaten aus China, die die Sorge vor einer sinkenden Nachfrage in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt verstärkt hätten. Am Morgen war bekannt geworden, dass Chinas Aussenhandel zu Jahresbeginn weiter eingebrochen ist. Wie die Zollverwaltung in Peking mitteilte, gingen die Exporte im Januar und Februar deutlich zurück. Unerwartet stark sanken auch die chinesischen Importe.

Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank verwies zudem auf jüngste Aussagen der chinesischen Führung zur weiteren konjunkturellen Entwicklung. Das von der Regierung in Peking angepeilte Wachstumsziel von fünf Prozent habe etwas unter der Markterwartung gelegen. «Gleichzeitig wurden keine neuen Stimulierungsmassnahmen in Aussicht gestellt, die für ein stärkeres Wachstum hätten sorgen können», sagte Fritsch.

Im weiteren Tagesverlauf rückt die US-Geldpolitik stärker in den Fokus an den Finanzmärkten. Am Nachmittag wird Notenbankchef Jerome Powell seine halbjährliche Anhörung vor dem US-Kongress abhalten, was neue Impulse an den Märkten auslösen und die Ölpreise mitziehen könnte. Investoren erhoffen sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed. Die Geldpolitik der Federal Reserve hat für die Rohölnachfrage hohe Bedeutung, weil sie starke Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und damit den Energieverbrauch in der grössten Volkswirtschaft der Welt hat.

