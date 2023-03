Börsenbericht vom 22. März 2023 – Schweizer Börse ohne klare Richtung Im Vorfeld der heutigen US-Zinsentscheidung ist am Schweizer Aktienmarkt zunächst vor allem Zurückhaltung zu spüren.

Am Schweizer Aktienmarkt überwiegt zur Wochenmitte Zurückhaltung. Im Vorfeld der heutigen US-Zinsentscheidung wollten sich die meisten Marktteilnehmer nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, kommentierte ein Händler. «In der aktuellen Situation benötigt es nicht viel, um hohe Volatilitäten an den Finanzmärkten zu erzeugen.» Einerseits seien Investoren nervös, wollten aber zugleich keine weitere Kursperformance verpassen. Der sogenannte FOMO-Effekt - also die Angst, etwas zu verpassen - sei bereits gestern sehr gut zu erkennen gewesen.

Der Stimmung geholfen hat vor allem die Tatsache, dass die Stabilisierungsmassnahmen der Zentralbanken und Politik für die CS und auch die First Republic Bank in den USA offenbar Wirkung gezeigt haben. So erklärte etwa US-Finanzministerin Janet Yellen am Dienstag, die Regierung könnte einspringen, um die Einlagen weiterer Banken zu schützen, wenn die Aufsichtsbehörden die Gefahr eines Ansturms auf das Bankensystem sehen. Das Fed wiederum wird am Abend nach Börsenschluss den Notenbank-Reigen eröffnen. Aktuell wird ein Zinsschritt um 25 Basispunkte erwartet. Am morgigen Donnerstag folgen dann SNB und auch die Bank of England.

Der FuW Swiss 50 Index steigt/sinkt gegen 09.15 Uhr um 0,27% auf 2155,78 Punkte. Der SMI gibt 0,10% nach auf 10'782,10 Punkte. Der SLI verliert 0,08% auf 1708,70 und der SPI notiert praktisch unverändert bei 14'116,01 Zählern. Von den 30 SLI-Werten geben 16 nach, elf legen zu, drei sind unverändert.

Ganz vorne im Gewinnerfeld sind nach volatilem Beginn die Aktien der UBS (+1,1%) zu finden. Die UBS hatten bereits am Vortag mit einem zweistelligen Kursgewinn das mit Abstand grösste Kursplus verzeichnet. Händler und Analysten werten es positiv, dass die Grossbank zwei vorrangige unbesicherte Bail-in-Anleihen zurückkaufen will, die sie erst vor wenigen Tagen emittiert hatte.

Zur Kenntnis genommen wird deweil die Tatsache, dass es in der Woche ab dem 10. April eine ausserordentliche Session im Schweizer Parlament zur Übernahme der CS (-0,2%) geben wird. Die «Financial Times» berichtet ausserdem, die UBS wolle den Vertrag zwischen der von ihr übernommenen Credit Suisse und Michael Klein in Bezug auf Teile des Investment Bankings offenbar nicht akzeptieren.

Die rote Laterne halten aktuell die Aktien von Sika (-0,9%). Auch Swisscom und der Uhrenhersteller Richemont (beide -0,6%) fallen im frühen Handel zurück.

In den hinteren Reihen springen Komax (+4,8%) nach einem Analystenkommentar an.

Euro notiert vor Fed-Entscheid stabil unter 1.08 $

Der Euro hat am Mittwochmorgen stabil unter der Marke von 1.08 $ notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1.0772 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.



Der von den CS-Turbulenzen zuletzt belastete Franken hat sich über Nacht kaum bewegt und wird aktuell zu 0.9941 Fr. nach 0.9934 am Vorabend gehandelt. Das USD/CHF-Paar tendiert mit 0.029 nach 0.9226 ebenfalls kaum verändert.



An den Finanzmärkten rückt zur Wochenmitte die US-Geldpolitik in den Mittelpunkt. Am Abend gibt die amerikanische Zentralbank Federal Reserve ihre Zinsentscheidung bekannt. Bankvolkswirte rechnen überwiegend mit einer weiteren Straffung um 0,25 Prozentpunkte. Ein Stillhalten kann aufgrund der jüngsten Bankturbulenzen aber nicht ausgeschlossen werden. Als unwahrscheinlich gilt mittlerweile eine kräftigere Anhebung, wie sie Fed-Chef Jerome Powell vor der Unruhe an den Märkten in Aussicht gestellt hatte.

Ölpreise geben vor US-Zinsentscheid leicht nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 74.69 $. Das waren 63 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 58 Cent auf 69.09 $.



Am Rohölmarkt ist zuletzt wieder etwas Ruhe eingekehrt, nachdem die Bankturbulenzen in den USA und Europa für herbe Belastung gesorgt haben. Von ihren in dieser Woche markierten 15-monatigen Tiefständen sind die Erdölpreise aber nicht allzu weit entfernt.



Zur Wochenmitte rückt an den Finanz- und Rohstoffmärkten die US-Geldpolitik in den Mittelpunkt. Am Abend gibt die amerikanische Zentralbank Federal Reserve (Fed) ihre Zinsentscheidung bekannt. Bankvolkswirte rechnen überwiegend mit einer weiteren Straffung um 0,25 Prozentpunkte. Ein Stillhalten kann aufgrund der jüngsten Turbulenzen aber nicht ausgeschlossen werden. Die Geldpolitik der Fed hat grosse Auswirkungen auf die Konjunktur und die Energienachfrage.

Asien

Die nachlassenden Sorgen im Bankensektor haben den asiatischen Börsen zur Wochenmitte weitere Kursgewinne beschert. Auch der nahende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hielt die Anleger nicht von Käufen ab.



Eine weitere US-Leitzinsanhebung galt lange als ausgemacht, und eine Mehrheit von Ökonomen erwartet an diesem Mittwoch immer noch eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Die jüngsten Turbulenzen bei Regionalbanken in den USA und bei der Schweizer Grossbank Credit Suisse haben jedoch die Zweifel daran wachsen lassen. Inzwischen hält es eine Reihe von Experten auch für möglich, dass die Fed den Leitzins unverändert lassen wird.



In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 nach der Feiertagspause vom Vortag 1,93% höher bei 27’466,61 Punkten. Der australische S&P ASX 200 verabschiedete sich mit einem Plus von 0,87% auf 7015,60 Zähler aus dem Handel.



Für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es zuletzt um 1,79% auf 19’602,86 Punkte hoch. Der jüngst vergleichsweise gut gelaufene CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Handelsplätze Shanghai und Shenzhen schaffte diesmal indes nur ein Plus von 0,43% auf 3999,44 Punkte.

USA

Am Dienstag liessen die Sorgen um den Bankensektor an den US-Börsen weiter nach. Der Dow Jones Industrial notierte 0,98% im Plus und schloss bei 32’560,6 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,3% auf insgesamt 4002,87 Zähler. Und der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 1,42% nach oben und schloss bei 12’741,44 Punkten.

Zu den grössten Tagesgewinnern zählen die Aktien der First Republic Bank, die nach einem Rekordtief um 29,5% hochschnellten. Die Regionalbank profitierte von Milliardenhilfen der grössten Geldhäuser der USA und den allgemeinen Hilfsmassnahmen der Notenbank Fed.

Auch die Titel der Grossbanken verzeichneten starke Kursgewinne. Die Valoren von Bank of America stiegen um 3%, Morgan Stanley notierten 3,6% im Plus, und JPMorgan legten um 2,7% zu.

Der Sportartikelhändler Foot Locker verzeichnete nach Verlusten am Vortag wieder ein deutliches Plus von über 7%.

