Börsenbericht vom 8. Dezember 2022 – Schweizer Börse ohne Schwung Verunsichert von dem Rätselraten um das Zinstempo der Notenbanken sind die Anleger in Deckung geblieben.

Am Schweizer Aktienmarkt geht die zuletzt eingeleitete Konsolidierung in Minischritten am Donnerstag weiter. Einerseits hätten wegen des nahenden Jahresendes viele Marktteilnehmer ihre Bücher bereits geschlossen, sagte ein Händler. Gleichzeitig halte man sich vor den kommende Woche anstehenden Zinsentscheidungen wichtiger Zentralbanken zurück. Die Notenbanken der Schweiz, des europäischen Währungsraums sowie der USA werden ein letztes Mal im laufenden Jahr ihre Zinsentscheide kommunizieren.

Dass die Leitzinsen nach oben gehen werden, gilt als gesichert. Daher stehen laut Händlern vor allem die begleitenden Kommentare im Fokus. Die am Nachmittag publizierten Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe bewegten die Märkte kaum. In der weltgrössten Volkswirtschaft haben die wöchentlichen Anträge etwas zugenommen, blieben aber auf einem tiefen Niveau. Die US-Notenbank orientiert sich bei ihrer Geldpolitik stark an der Entwicklung des Jobmarkts.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 15 Uhr um 0,35% Auf 2059,15 Punkte. Der Swiss Market Index (SMI) notiert kurz vor 15 Uhr um 0,23% tiefer bei 10'984,77 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, ermässigt sich um 0,26% auf 1675,96 Punkte und der breite SPI um 0,27% auf 13'980,98 Zähler.

Credit Suisse (+1,9%) ziehen im Nachmittagshandel deutlich an. Bis zum Mittag konnten die Anleger, die bei der Kapitalerhöhung mitmachen, die neuen Aktien beziehen. Das nahende Ende der Kapitalerhöhung habe den Aktienkurs stabilisiert, meinte ein Händler.

Gefragt sind auch die Aktien von Richemont (+1,5%). Der Luxusgüterhersteller profitiert von einer Branchenstudie von Goldman Sachs. Luxusgüter seien - getrieben durch den amerikanischen und den europäischen Markt - stärker nachgefragt als erwartet, hiess es. In ihrem Sog rücken auch die Anteile von Swatch um 2,0% vor.

Weit oben in der Rangliste der Blue Chips stehen Swiss Re (+1,9%). Sie werden dank einer Heraufstufung von JPMorgan gekauft. Die US-Bank hat das Rating auf «Overweight» von «Neutral» und das Kursziel auf 100 von 85 Fr. erhöht.

Am anderen Ende verbilligen sich Lonza um 2,6%. Die Papiere des Pharmazulieferers hatten bereits am Vortag nach der Gewinnwarnung eines Mitbewerbers unter Druck gestanden. Deutliche Abgaben fahren auch Kühne+Nagel (-2,2%), Temenos (-2,0%) und Partners Group (-1,6%) ein. Mit den Papieren von Givaudan (-1,7%), Geberit (-1,3%) und Sonova (-0,7%) folgen weitere Überflieger der vergangenen Jahre.

Dass sich im SMI das kleine Plus aus dem frühen Handel in die aktuellen Abgaben verwandelt hat, lag nicht zuletzt auch am Meinungsumschwung der Anleger hinsichtlich der defensiven Schwergewichte. Novartis (-0,4%), Roche (-0,1%) und Nestlé (-0,5%) tendieren mittlerweile allesamt leichter.

New York: Leichte Erholung erwartet

Die US-Aktienmärkte dürften sich nach der jüngsten Talfahrt im Zuge neuer Zinsbefürchtungen am Donnerstag zur Eröffnung stabilisiert zeigen. Die Anleger warteten nun auf die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise am Freitag. Es gehe darum zu sehen, wie wirksam die zuletzt restriktive Geldpolitik der US-Notenbank zur Eindämmung der Inflation sei und ob sie in naher Zukunft gelockert werden könnte, hiess es.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial rund 0,4% höher bei 33’734 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 wird rund 0,6% im Plus erwartet. Frische US-Arbeitsmarktdaten hatten vorbörslich positiven Einfluss auf die Indizes. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind um 4000 auf 230’000 gestiegen und damit exakt wie von Analysten erwartet.

Die Aktien von ExxonMobil stiegen im vorbörslichen Handel um 2,3%, nachdem der Ölkonzern mit seinem neuen Fünfjahresplan überzeugt hatte. Den Angaben zufolge will ExxonMobil die jährlichen Investitionen in emissionsärmere Produkte bis 2027 auf etwa 17 Mrd. $ steigern und erwartet, dass der Plan das Ertrags- und Cashflow-Potenzial bis 2027 gegenüber 2019 verdoppeln wird. Das Unternehmen kündigte zudem eine Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms bis 2024 auf 50 Mrd. $ an.

Apple will künftig sensible Daten besser vor einem Zugriff durch Hacker und Spione schützen. Dazu sollen im Cloud-Speichersystem künftig weltweit vollständig verschlüsselte Backups von Fotos, Chatverläufen und anderen sensiblen Nutzerdaten möglich sein. Damit würden die Daten auch für die Strafverfolgungsbehörden unerreichbar, weshalb die US-Bundespolizei FBI den iPhone-Konzern vor diesem Schritt gewarnt hatte. Die Apple-Papiere legten vorbörslich um 1,2% zu.

Der Aktienkurs von Ciena schnellte vorbörslich um 18% nach oben. Der Telekom-Ausrüster überraschte die Anleger mit deutlich besser als befürchtet ausgefallenen Ergebnissen zum vierten Geschäftsquartal.

Bonds: Wenig verändert

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Donnerstag wenig verändert. Der Handel verlaufe vor dem nahenden Jahresende und den in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken in eher ruhigen Bahnen, heisst es am Markt. Auch am Primärmarkt habe das Geschäft abgenommen.

Während wie an den Vortagen ausserbörslich noch einzelne grössere Transaktionen abgewickelt würden, sei es am Primärmarkt nach den recht aktiven Vortagen nun ruhig geworden, sagt ein Händler. Dabei wäre ihm zufolge durchaus noch Bedarf da. Dies hätten auch die am Vortag platzierten Emissionen gezeigt. Unerwartet hatten der Kanton Basel Stadt und die Kommunalbanken AS je eine Anleihe emittiert und die AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen ein jüngst emittiertes Papier aufgestockt.



«Wenn eine attraktive Rendite lockt, greifen auch immer mehr Retailkunden zu», sagt ein Händler. Daher sei auch die Aufstockung der Anleihe der AKEB um 25 auf neu 210 Mio. Fr. sehr gut gelaufen. Das dreijährige Papier wirft eine Rendite von 3,082% ab.



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future notiert gegen 13.30 Uhr um 20 BP höher auf 144,20%. Der Umsatz beträgt 25 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 65 BP gefallen. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index gewinnt vier BP auf 127,17%.



Bis dahin sind drei Eidgenossen zu einem höheren und fünf zu einem tieferen Kurs gehandelt. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) gewinnt 11 BP und rentiert +0,88%. Dagegen ist die Zehnjährige (0,5%/2032) nicht gehandelt. Ihre Rendite wird mit +1,02% angegeben.



Der Kassazinssatz steigt wieder über die Schwelle von 1,0% auf 1,021 von 0,976% am Vortag.

Eurokurs kaum verändert bei 1.05 $ – Franken etwas schwächer

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag kaum verändert. Am frühen Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1.0510 $ gehandelt. Sie kostete damit so viel wie am Morgen.



Dagegen hat der Franken seit dem Morgen sowohl zum Euro als auch zum Dollar minim an Wert verloren. Der Euro kostet aktuell 0.9900 Fr. nach 0.9892 noch am Morgen und ein Dollar 0.9416 Fr. (0.9412).



Der Handel verlief am Vormittag ruhig und der Euro bewegte sich in einer engen Bandbreite. In der Eurozone wurden keine wichtigen Daten veröffentlicht. Es wird allerdings noch eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet. Lagarde hat die letzte Gelegenheit, etwas zum Thema Geldpolitik zu sagen, bevor die sogenannte Schweigephase vor der Ratssitzung in der kommenden Woche einsetzt.



Der Euro profitierte zuletzt laut Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Entspannung am Energiemarkt. So habe sich das für Europa wichtige Rohöl der Nordseesorte Brent zuletzt deutlich verbilligt. Auch die Gaspreise seien nicht mehr so extrem hoch wie im Verlauf des Jahres. «Daher gibt es auch Raum für eine weitere Erholung des Euro», sagte Leuchtmann.



In den USA stehen am Nachmittag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Kalender. Die US-Notenbank orientiert sich bei ihrer Geldpolitik auch stark am Arbeitsmarkt. Der US-Arbeitsmarkt zeigte sich zuletzt sehr robust. Die Knappheit an Arbeitskräften treibt die Löhne und sorgt so für Inflationsdruck.

Ölpreise stoppen Talfahrt

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 77.43 $. Das waren 26 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 38 Cent auf 72.39 $.



Als Begründung für die Stabilisierung der Ölpreise wurde am Markt auf die jüngste Entwicklung in China verwiesen. Nach einer Protestwelle Ende November gegen die drakonischen Null-Covid-Massnahmen hatte China eine Kehrtwende hingelegt und Erleichterungen bei Lockdowns, Quarantäneregeln, Testpflicht und Reisen in China angekündigt.



Am Ölmarkt verstärkte die Lockerung die Spekulation auf ein stärkeres Wachstum in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt und damit verbunden auf eine höhere Nachfrage nach Rohöl.



Zuvor standen die Ölpreise zum Teil kräftig unter Druck. Seit Beginn der Woche ging es mit den Notierungen stark nach unten. Das für Europa wichtige Rohöl aus der Nordsee hat sich in dieser Zeit um etwa zehn Dollar je Barrel verbilligt. Ausschlaggebend für die Talfahrt im Wochenverlauf sind generelle Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung. Die Folgen des Ukraine-Kriegs und die deutlichen Zinsanhebungen vieler Notenbanken trübten die Stimmung am Rohölmarkt.

