Börsenbericht vom 1. Februar 2023 – Schweizer Börse positiv erwartet Zur Wochenmittel wird die Schweizer Börse vor dem Zinsentscheid in den USA mit einem freundlichen Start erwartet.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

An der Schweizer Aktienbörse werden zur Wochenmitte mit dem Rückenwind positiver Vorgaben aus den USA leicht höhere Kurse erwartet. Allerdings dürften sich die Aktivitäten vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend auf Spezialsituationen konzentrieren. Im Mittelpunkt stehen wird dabei vor allem der Jahresabschluss des Pharmariesen Novartis.



Ansonsten dürfte das Interesse der Anleger dem Fed zukommen. Es wird nach Ansicht vieler Ökonomen den Leitzins zwar erneut erhöhen, aber nur noch um 25 Basispunkte (BP) auf eine Spanne von 4,5 bis 4,75%. Im Dezember hatte das Fed noch einen Zinsschritt von 50 BP und davor sogar vier Zinsschritte zu je 75 BP vorgenommen. Zuletzt war die Inflationsrate in den USA aber zurückgegangen, was als Anzeichen für den Erfolg der strengen Geldpolitik gilt. So fiel auch der am Vortag veröffentlichte Arbeitskostenindex tiefer als erwartet aus. Beobachter sind sich darum mehrheitlich einig, dass nun ein kleinerer Schritt folgen wird. Am Donnerstag gilt dann die Aufmerksamkeit dem Zinsentscheid der EZB.



Der von Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.20 Uhr um 0,34% höher bei 11'323,73 Punkten. 19 der 20 SMI-Werte werden höher und einzig Geberit tiefer indiziert. Damit zeichnet sich ein positiver Auftakt in den Februar ab. Im vergangenen Monat hat der SMI 5,2% gewonnen. «Sollte sich das Sprichwort 'wie der Januar, so das ganze Jahr' bewahrheiten, dürfen wir entspannt nach vorne blicken», sagte ein Händler.



Novartis werden um 0,2% höher gestellt. Der Pharmariese hat im 4. Quartal 2022 mit 1,9 Mrd. $ operativ 24% weniger verdient. Noch stärker ging der Konzerngewinn zurück, nämlich auf 1,5 Mrd. von 16,3 Mrd. im Vorjahr. In der Vorjahresperiode hatte Novartis wegen des Verkaufs des Roche-Anteils einen sehr hohen Gewinn erzielt. Der für Analysten wichtigere Kern-Betriebsgewinn war mit 4,0 Mrd. $ etwas besser als erwartet. JPMorgan sprach in einer ersten Einschätzung von starken Resultaten.



Der Genussschein des Rivalen Roche, der sein Ergebnis am (morgigen) Donnerstag veröffentlichen wird, wird um 0,9% fester indiziert. Roche hat für sein Blutermittel Hemlibra eine erweiterte Zulassung erhalten.



Fester erwartet werden zudem die Aktien der UBS (+1,0%). RBC hat das Kursziel für die Aktie der Grossbank auf 24 von 23 Fr. und JPMorgan auf 23 von 20,70 Fr. erhöht. Beide Institute empfehlen die Aktie zum Kauf. UBS hatte am Vortag ihr Jahresergebnis veröffentlicht. Die Aktie hatte am Vortag um 2% tiefer geschlossen. Die Titel der CS gewinnen 0,7%.



Dagegen werden Geberit (-0,8%) als einziger SMI-Titel tiefer indiziert. Dies, nachdem Barclays das Rating auf «Underweight» von «Equal Weight» gesenkt hat.



Am breiten Markt fallen Valiant (+2,0%) nach den Jahreszahlen positiv auf.

Eurokurs steigt vor US-Zinsentscheidung

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed leicht gestiegen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0875 $ gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.



Auch das EUR/CHF-Währungspaar, das am Vortag wieder unter die Parität gefallen war, hat leicht angezogen auf 0,9960 von 0,9945 am Vorabend. Das USD/CHF-Paar wird dagegen mit 0,9158 gegenüber dem Vorabend (0,9154) wenig verändert gehandelt. Auch der Greenback hatte am Dienstag gegenüber dem Franken klar an Wert eingebüsst. Noch am Mittag notierte er über der Marke von 0,92 Fr.



Am Devisenmarkt warten die Anleger auf wichtige geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank, die am Abend veröffentlicht werden. Es wird fest mit einer weiteren Zinserhöhung im Kampf gegen die hohe Inflation gerechnet. Allerdings dürften die amerikanischen Währungshüter das Tempo der Zinserhöhungen drosseln. Am Abend wird allgemein nur noch ein leichter Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte erwartet. In den USA hatte sich die Inflation zuletzt abgeschwächt, nachdem die amerikanische Notenbank zuvor mit kräftigen Zinserhöhungen auf die starke Teuerung reagiert hatte.



In der Eurozone wird dagegen bei der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag eine stärkere Erhöhung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte erwartet.



Vor der Zinsentscheidung in den USA stehen aber auch wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone im Mittelpunkt des Interesses, die ebenfalls für Kursbewegung sorgen könnten. Vor allem die erste Schätzung zur Entwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone steht im Fokus, die am späten Vormittag erwartet wird. Es wird mit einem Rückgang der Inflationsrate im Januar auf 8,9% gerechnet.

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 85,57 $. Das waren elf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im März stieg um 23 Cent auf 79,10 $.



Mit den Kursgewinnen konnten sich die Ölpreise etwas von den Verlusten in der ersten Wochenhälfte erholen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern sorgte die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen in den USA für mehr Kauflaune am Ölmarkt. Am Abend wird die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed erwartet. Nachdem die amerikanischen Währungshüter in den vergangenen Monaten mit kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation angegangen waren, wird an den Finanzmärkten nur noch ein kleiner Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Wichtig wird aber vor allem der Blick auf den weiteren Fed-Kurs.



Ein Anstieg der Ölreserven in den USA konnte die Ölpreise hingegen am Morgen nicht belasten. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 6,3 Millionen Barrel verzeichnet hat. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Ölreserven erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnten.

USA

Am Vorabend des Mittwochs herrschte erneute gute Stimmung an den US-Börsen. Der Dow Jones Industrial legte 1,1% zu auf 34’086 Zähler. Der S&P 500 gewann 1,5% auf 4076 Punkte. Beim Nasdaq 100 ging es 1,6% nach oben auf 12’101. Der Nasdaq Composite verzeichnete im Januar mit einem Plus von 11% den besten Jahresstart seit 2001. Für den Dow ging es im ersten Monat des Jahres 2,8% nach oben, für den S&P 500 gar 6,2.

Gefragt waren die Aktien von General Motors mit einem Zuwachs von 8,4%. Der Ausblick fiel besser aus als befürchtet. Ford und Stellantis konnten im Fahrwasser von GM 4,8 beziehungsweise 4,1% zulegen.



Die Papiere des Musikdiensts Spotify schossen 13% nach oben, da der Service mehr als 200 Mio. zahlende Abokunden vermeldete. Die Gewinnmarge lag ebenso über den Erwartungen.



Wegen Wertberichtigungen im Bahngeschäft schloss der Nutzfahrzeughersteller Caterpillar schlechter ab als erwartet. Die Aktien verloren 3,5%. McDonald's enttäuschte bei der Profitabilität: –1,3%.

Asien

Die Börsen in Asien traten am Mittwochmorgen auf der Stelle. Der japanische Nikkei 225 notierte nahezu unverändert bei 27'356 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong stieg 0,4% auf 21’931. Der chinesische Shanghai Composite machte 0,3% an Boden gut, der CSI 300 1,4%. Der koreanische Kospi gewann 0,7%.

