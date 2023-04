Börsenbericht vom 12. April 2023 – Schweizer Börse reagiert auf US-Inflationszahlen Die zunächst positiven Impulse am Schweizer Aktienmarkt, ausgelöst von den neuesten Daten zur Teuerung in den USA, verpuffen rasch.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch erst mit kräftigen Aufschlägen auf die neuesten Daten zur Inflation in den USA reagiert, mittlerweile aber die Gewinne wieder hergegeben. Die Teuerung auf der anderen Seite des Atlantiks ist im März leicht gesunken. Das belege, dass die Inflationsbekämpfung Erfolge zeitige und wecke die Hoffnung auf einen Marschhalt bei den Zinserhöhungen, hiess es mit Blick auf die kurz steigenden Kurse.

Allerdings ist die Kerninflation, also der um volatile Energie- und Nahrungsmittelpreise bereinigte Wert, im März erneut leicht gestiegen. «Die Inflation löst sich nicht einfach in Luft auf, sondern sie erweist sich als zäh», urteilt Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Ob nun an der nächsten Sitzung Anfang Mai ein neuerlicher Zinsschritt ansteht, könne somit auch nach den heutigen Daten nicht beantwortet werden.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 14.50 Uhr um 0,35% auf 2216,09 Punkte. Der SMI notiert um 0,02% höher auf 11'267,5. Punkten. Der SLI sinkt um 0,08% auf 1763,69 Zähler, während der SPI um 0,41% auf 14'764,30 zulegt.

Bei aller Freude über die US-Inflation: Gebremst wird der SMI durch den Dividendenabgang beim Versicherer Zurich (-5,6% bzw. -25,60 Fr.) von 24 Fr. Auch UBS werden ohne die Dividende von 0.55 $ je Aktie gehandelt, legen dennoch um 0,4% zu. In ihrem Sog gewinnen Credit Suisse 3,3%.

Dass der Nationalrat sein Nein zu den 109-Milliarden-Franken-Krediten im Zusammenhang mit der Fusion der beiden Grossbanken bestätigte, hat keine spürbare Folgen für die Transaktion. Damit fehlt dem Bankendeal einfach der parlamentarische Segen.

Die Aktien von SGS werden zu 83.44 Fr. gehandelt. Das ist etwas mehr, als der Titel des Prüfkonzern vor dem heute wirksam gewordenen Aktiensplitt im Verhältnis 1 zu 25 gekostet hatte. Der «optisch» tiefere Preis dürfte den einen und anderen Anleger noch für diese Aktien begeistern, meinte ein Händler.

Swatch büssen 2,9% ein und Richemont 1%. Händler verweisen auf Aussagen von Patek-Philippe-Grossaktionär Thierry Stern gegenüber Bloomberg, wonach sich die Uhrennachfrage zuletzt verlangsamt habe. VAT notieren am Vortag der Ergebnispublikation 0,5% höher. AMS-Osram (-1,8%) wiederum werden mit etwas Verspätung für enttäuschende Samsung-Zahlen abgestraft.

Roche (+1,2%) sind dem Markt dafür eine gute Stütze. Händler verweisen auf die Nachricht, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA die Aufnahme weiterer Patienten für eine Studie zum Multiple-Sklerose-Mittel Evobrutinib der deutschen Merck KGaA ausgesetzt hat. Roche und auch Novartis (-0,1%) sind ebenfalls tätig im MS-Bereich.



Bonds Schweiz: Wenig verändert

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Mittwoch wenig verändert. Dabei haben sich die Kurse nach einem leichteren Start im Verlauf wieder erholt. Die Aktivitäten hielten sich vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der US-Inflationsdaten in Grenzen. Die Umsätze seien nicht übermässig gross. Derweil nahmen die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken und die Eidgenossenschaft zusammen 1,76 Mrd. Fr. auf.



Der Sekundärmarkt habe sich dank der grossen Emissionen der Eidgenossenschaft und der Pfandbriefzentrale etwas belebt, sagt ein Händler. Denn Emissionen führten stets zu Anschluss- und Finanzierungstransaktionen. Die Eidgenossenschaft hat im Ramen der monatlichen Tenderauktion die Anleihe 3,25%/2027 um 100,7 Mio. und die 3,5%/2033 um 623,3 Mio. Fr. aufgestockt. Die Rendite beträgt 1,056 bzw. 1,10%.



Ausserdem hat die Pfandbriefzentrale der Kantonalbanken drei neue Anleihen emittiert. Dabei nimmt sie mit der 2,0%/229 355 Millionen und mit der 2,05%/2032 gar 450 Mio. Fr. auf. Dazu kommen noch 230 Mio. in dem Bond 2,1%/2035. Die Swapspreads belaufen sich auf +5 respektive +4 Basispunkte (BP).



Diese Emissionen zeigten, dass der Anlagebedarf gross und der der Markt auch aufnahmefähig sei. Zudem seien in diesem von Bankenkrisen und Rezessionssorgen verunsicherten Umfeld Anleihen von erstklassigen Schuldnern besonders gefragt.



Um 13.15 Uhr notiert der Juni-Kontrakt des Conf-Future um 10 BP höher auf 141,68%. Der Umsatz beträgt 12 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 88 BP gefallen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) notiert nach anfänglicher Schwäche zur Berichtszeit um 10 BP höher auf 124,67%.



Von den 9 gehandelten Eidgenossen notieren 5 zu tieferen und vier zu höheren Kursen. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,991 und die der zehnjährigen mit 1,248% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,176 von 1,133% am Vortag.

Euro verteidigt vor US-Inflationsdaten Kursgewinn vom Morgen

Der Euro notiert am Mittwoch im Mittagshandel vor US-Inflationsdaten wenig verändert zum US-Dollar. Mit 1.0928 $ liegt der Kurs auf dem Niveau vom Morgen. Damit verteidigt die Gemeinschaftswährung die Kursgewinne aus dem frühen Handel.

Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro am mit 0.9856 leicht tiefer als noch am Morgen. Ein Dollar kostet derweil 0.9019 Fr. und damit ebenfalls eine Spur weniger.

Der Euro profitierte am Mittwoch von einer erneuten Kursschwäche des Dollar. Vor der Veröffentlichung wichtiger Daten zur Preisentwicklung in den USA machen die Anleger einen Bogen um die amerikanische Währung. Am Nachmittag stehen die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten auf dem Programm, die für die weitere Geldpolitik von grosser Bedeutung sind.

Am Markt wird erwartet, dass sich die Inflation in den USA im März erneut abgeschwächt hat. Analysten rechnen mit einer Inflationsrate von 5,1%, nachdem sie im Februar bei 6% gelegen hatte. Ein Rückgang der Inflation dürfte die Spekulation verstärken, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht mehr so stark anhebt wie bisher gedacht, was den Dollar belastet.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gestiegen. Seit dem frühen Morgen hielten sich die Kursbewegungen am Ölmarkt in engen Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete gegen Mittag 85.75 $. Das waren 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg ebenfalls geringfügig um neun Cent auf 81.62 $.

Ein erneuter Rückgang der Ölreserven in den USA konnte den Ölpreisen kaum Auftrieb verleihen. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 1,4 Mio. Barrel verzeichnet hat.

Sinkende Ölreserven in den USA stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag stehen die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Ölreserven auf dem Programm, die am Markt stark beachtet werden. Auch hier wird mit einem Sinken der Lagerbestände gerechnet. Der Rückgang dürfte aber nicht mehr so stark ausfallen wie in den Wochen zuvor. Sollten die offiziellen Lagerdaten von den Markterwartungen abweichen, könnte dies für neue Impulse am Ölmarkt sorgen.

Bitcoin schwankt um 30'000 $

Der Bitcoin-Kurs schwankt zur Wochenmitte um den Wert von 30'000 $, nachdem er diese Marke am Dienstag erstmals seit Juni 2022 wieder überschritten hat. Im Fokus steht allerdings ein unmittelbar bevorstehendes bedeutendes Update der zweitgrössten Kryptowährung Ether.



Der Bitcoin notiert am Mittwochmittag bei 30'030 $ und damit knapp unter dem Wert des Vortages. Im Verlauf der letzten Woche steht ein Plus von 5,2% zu Buche. Auf dem Höhepunkt des jüngsten «Bärenmarkts» Ende letzten Jahres wurde ein Bitcoin teilweise noch für unter 15'500 $ gehandelt. Die momentane Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt nun wieder bei gut 580 Mrd. $.



Während der Bitcoin seit den Tiefständen Ende letzten Jahres ihren Wert fast verdoppelt hat, bleibt er noch immer weit hinter den Höchstständen von Ende 2021. Am 10. November 2021 war ein Bitcoin mit gut 69'000 $ bisher am teuersten, in der Folge sackte er innerhalb eines halben Jahres bis auf rund 20'000 $ ab.

Die Ethereum-Gemeinde fiebert derweil einem weiteren bedeutenden Upgrade der zweitgrössten Blockchain entgegen, das in der Nacht auf den Donnerstag erwartet wird. Das zuletzt «Shapella» genannte Upgrade (»Shanghai» + «Capella») gilt als ein wichtiger Meilenstein im Übergang von Ethereum zu einer weniger ressourcenintensiven «Proof-of-Stake»-Blockchain.



Das Upgrade wird es Ether-Stakern erlauben, die für die Sicherung des Netzwerks eingesetzten Ether auch wieder abzuziehen. Derzeit sind rund 18,2 Mio. Ether oder gut 15% aller Ether für das Staking blockiert. In der Praxis sind die Möglichkeiten zum Rückzug allerdings limitiert: Rückzugswillige Staker müssen sich in eine «Warteschlange» einreihen und sich möglicherweise noch Wochen oder Monate gedulden.

Im Vorfeld war noch heftig um die Auswirkungen des Upgrades auf den Ether-Preis spekuliert worden. Stunden vor dem Ereignis zeigt der Kurs der Kryptowährung allerdings nur eine moderate Reaktion. Nachdem der Ether am Dienstag noch deutlich über die Marke von 1900 $ geklettert war, so notiert sie am Mittwochmittag nun wieder bei rund 1870 $ und damit etwa auf dem Niveau der Vorwoche.



Der Marktwert aller knapp 11'000 auf dem Datenportal CoinGecko aufgeführten Blockchain-Devisen liegt aktuell bei knapp 1270 Mrd. $. Im November 2022 hatte dieser Wert zeitweise noch bei weniger als 900 Mrd. $ gelegen.

Uneinheitliches Bild an Wallstreet

In den USA haben die Anleger an den Börsen unterschiedlich reagiert. Gegen den Nachmittag dominierte vor allem die Vorsicht. Der Dow Jones Industrial gewann leicht um 0,29% und schloss am Dienstag bei 33’684,79 Zählern. Der marktbreite S&P 500 blieb unverändert bei 4108,94 Punkten. Und der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,67% und lag zum Tagesende bei 12’964,16 Punkten.

Zu den Tagesgewinnern gehörten die Aktien von Carmax, die um 9,6% zulegten. Der Gebrauchtwagenhändler hat im vierten Quartal einen Gewinn über den Schätzungen von Experten erwirtschaftet.

Auch Caterpillar standen bei Anlegern hoch im Kurs. Die Papiere des Baumaschinenherstellers schlossen mit 2,4% im Plus und erholten sich damit von ihrem vor Ostern erreichten tiefsten Stand seit über fünf Monaten. Boeing (+0,7%) überzeugte mit starken Quartalszahlen und lieferte mehr Jets als ihr grosser europäischer Konkurrent Airbus.

Hingegen schnitten Tech-Werte wie Microsoft (–2,27%), Salesforce (–1,36%) und Cisco (–1,38%) schlecht ab. Im Minus lagen die Papiere von Moderna (–3,1%), nachdem eine Grippeimpfungstudie im Endstadium nicht genug Daten gesammelt hatte.

Regelrecht abgerutscht sind die Aktien des Telecomausrüsters Adtran (–23,83%), die auf den tiefsten Stand seit Herbst 2020 gefallen sind. Anleger und Analysten waren von Umsatz und Gewinn im ersten Quartal enttäuscht.

Asien/Pazifik: Vorsichtiges Geschäft vor US-Inflationsdaten

An den grossen asiatischen Börsen haben am Mittwoch erneut die Gewinner überwogen. Lediglich die chinesischen Börsen scherten mit Abgaben aus. Insgesamt hielten sich die Veränderungen jedoch in Grenzen.

Die asiatischen Börsen folgten damit den Vorgaben der Wall Street. Hier hatten Standardwerte leicht zugelegt - mit Ausnahme der Technologieaktien, die im späten Handel einen Dämpfer erlitten hatten. Der technologielastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gab zuletzt um 0,68% auf 20’345,43 Punkte nach. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen büsste 0,1% auf 4095,93 Punkte ein.

Vor den US-Verbraucherpreisen herrschte in Fernost Zurückhaltung. «Nach unserer Prognose wird der Konsumentenpreisindex aufgrund fallender Energiepreise um lediglich 0,1% gegenüber dem Vormonat ansteigen», hiess es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg. «Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Inflationsgespenst vertrieben sein wird, denn die ohne die schwankungsanfälligen Preisgruppen Nahrungsmittel und Energie berechnete Kerninflationsrate dürfte erhöht bleiben.» Die Auswirkungen für die US-Geldpolitik sind derzeit unklar. Äusserungen von Mitgliedern der US-Notenbank hatten zuletzt kein klares Bild ergeben.

Japanische Aktien hielten sich recht gut. Der Leitindex Nikkei 225 kletterte um 0,57% auf 28’082,70 Zähler. Der japanische Markt profitierte einmal mehr von den Aussichten auf eine weiterhin lockere Geldpolitik, die der neue Chef der Notenbank Kazuo Ueda bestärkt hatte. «Der Gegenwind durch steigende Zinsen sollte gering bleiben - auch wegen des niedrigen erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnisses», merkte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Postbank an.

Die australische Börse tendierte ähnlich. Der Leitindex S&P ASX 200 gewann 0,47% auf 7343,90 Punkte. Die Notenbank des Landes hatte zuletzt eine Pause bei Zinserhöhungen eingelegt.

AWP/REUTERS

