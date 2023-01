Börsenbericht vom 20. Januar 2023 – Schweizer Börse ringt um Wochenbilanz Anleger haben nach der jüngsten Kurskorrektur wieder am Schweizer Aktienmarkt zugegriffen.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenschluss versöhnlich. Ob der Leitindex SMI aber am Ende die dritte Börsenwoche in Folge im Plus beendet, ist noch nicht sicher. Investoren befänden sich zurzeit zwischen Risikomodus und Schnäppchenjagd, heisst es in einem aktuellen Raiffeisen-Kommentar. Aktien, die vergangenes Jahr an der Börse überdurchschnittlich abgestraft wurden, seien hoch im Kurs. Gleichzeitig sei es nach den Gewinnen in den ersten zwei Börsenwochen 2023 durchaus an der Zeit, dass die Märkte etwas von der heissen Luft abliessen.

Dazu könne auch die Berichtssaison beitragen, die weiter Fahrt aufnimmt. Allerdings sei ein klarer Trend nicht ersichtlich, monieren die Raiffeisen-Experten. «Weil die Zahlen gemischt ausfallen, verliert die Börse an Schwung.» Und auch weiterhin bestimmen Konjunktur, Inflation und Erwartungen an den Zinsanhebungspfad der Zentralbanken das übergeordnete Geschehen. Hier machte etwa EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutlich, dass sie noch lange auf der geldpolitischen Bremse bleiben werde. Gleiches Thema in den USA. «Die Hoffnung auf billiges Geld der Notenbanken ist wie eine Honigfalle, an der Anleger kleben bleiben,» erklärt ein Händler. Zwar schüttelten die Verantwortlichen in Fed und EZB immer wieder daran und ein paar zu spekulative Anleger fielen runter. «Zwei, drei Tage später aber kleben sie wieder, weil sie sich durch schwächere Inflationsdaten bestätigt sehen.»

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.05 Uhr um 0,38% auf 2169,80 Punkte. Der SMI gewinnt gegen 11.05 Uhr 0,26% auf 11'288,38 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,39% auf 1748,89 Zähler und der breite SPI um 0,32% auf 14'493,54 Zähler. Im SLI legen 21 Titel zu und neun geben nach.

Gegen Mittag könnte der Markt dann nochmals in Bewegung geraten, betonen Marktteilnehmer. Dann kommt es nämlich zum ersten kleinen Verfall an den Terminbörsen in diesem neuen Börsenjahr.

Unter den Einzelwerten sind zum Wochenschluss vor allem Finanzwerte unter den grössten Gewinnern zu finden. Auch in Europa gehören Bank- und Versicherungsaktien zu den grössten Gewinnern. So verteuern sich Swiss Life um 1,7%, Partners Group, UBS, CS, Zurich, Swiss Re und Julius Bär gewinnen zwischen 1,4 und 0,6% hinzu. Händler verweisen auf die Aussicht auf weiter steigende Zinsen, die den Finanzwerten einen gewissen Schub verleihe.

Mit einem Plus von mehr als 2% führen allerdings AMS Osram die Gewinnerliste mittlerweile an. Nachdem die Titel in den vergangenen Tagen etwas zur Schwäche geneigt hatten, sei der bisher stärkste SLI-Wert in diesem Jahr wieder stärker gesucht. Eine gewisse Unterstützung für die Techbranche komme zudem aus den USA. Dort hat der Streaming-Dienst Netflix zwar bei den vorgelegten Zahlen die Erwartungen eher verfehlt, dafür aber deutlich mehr neue Kunden gewonnen als im Schnitt erwartet.

Im Gewinnerfeld sind auch verschiedene Industriewerte zu finden. ABB etwa gewinnen 1,1% hinzu und Holcim verteuern sich um 0,8%. Beim Bauzementkonzern stützen laut Händlern verschiedene Aspekte. Positiv würden auf jeden Fall die die Kommentare von CEO Jan Jenisch gegenüber der Agentur Bloomberg gewertet. Er kündigte an, die Akquisitionsbemühungen fortsetzen zu wollen und sich so vom traditionellen Zement abzuwenden. Holcim habe die «stärkste Bilanz aller Zeiten», was viele Möglichkeiten diesbezüglich eröffne, sagte Jenisch. ABB hat derweil den Verkauf seiner letzten im Schaufenster stehenden Einheit «Power Conversion» bekanntgegeben.

Bei dem Sanitärtechnik-Spezialisten Geberit (-0,6%) macht sich unterdessen eine Abstufung durch die Deutsche Bank negativ bemerkbar. Der Analyst sorgt sich um die Preissetzungsmacht bei Baustoffunternehmen. Ausserdem habe Geberit mit den Zahlen vom Vortag eher enttäuscht, heisst es bei Raiffeisen.

Auch die Gesundheitsbranche wird zum Wochenschluss gemieden. Sonova, Straumann, Lonza und Schwergewicht Roche sind mit Abgaben von bis zu 0,8% allesamt auf der Verliererliste zu finden.

In den hinteren Reihen sind Interroll (+9,1%) und SIG Group (+1,3%) nach Analystenkommentaren verstärkt gesucht. Zehnder (+4,4%), SFS (+2,5%), Coltene (+2,2%) und auch Huber + Suhner (+0,8%) gewinnen nach Zahlen ebenfalls hinzu, während Autoneum 2,2%verliert.

Euro stabil über 1.08 $

Der Euro hat sich am Freitag stabil über der Marke von 1.08 $ gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0836 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.



Zum Schweizer Franken hat der Euro über Nacht die Erholung fortgesetzt und kostet aktuell 0.9930 nach 0.9918 Fr. am Vorabend. Am Donnerstag wurde die Gemeinschaftswährung zeitweise unter 0.99 Fr. gehandelt. Das USD/CHF-Paar wird ebenfalls höher zu 0.9165 nach 0.9149 bewertet.



Zum Wochenausklang stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. In Deutschland werden Preisdaten von der Herstellerebene erwartet, in den USA werden Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt veröffentlicht. Auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos dürfte die ein oder andere Bemerkung auf Interesse stossen. Unter anderem nimmt EZB-Präsidentin Christine Lagarde an einer Podiumsdiskussion teil.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Freitag ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86.50 $. Das waren 34 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ebenfalls zur März-Lieferung stieg um 36 Cent auf 80.97 $.



Nach einem schwachen Jahresstart haben die Erdölpreise in den vergangenen zwei Wochen zugelegt. Ihre Abschläge zu Jahresbeginn haben sie mittlerweile wettgemacht. Für Zuversicht sorgt die Aussicht auf ein robusteres Wirtschaftswachstum in China, nachdem die politische Führung ihren zuvor strikten Corona-Kurs gelockert hat. Zudem stützt die Aussicht auf ein vielerorts etwas zurückhaltenderes Vorgehen der Notenbanken gegen die hohe Inflation.

USA

Schwache Konjunkturdaten schürten am Donnerstag die Rezessionsängste und belasteten die Börsen.

Der Dow Jones Industrial fiel um 0,8% auf 33’045 Punkte. Der marktbreite S&P 500 schloss ebenfalls mit einem Minus von 0,8% bei 3899 Zählern, und der technologielastige Nasdaq 100 ging um 1% auf 11’296 Punkte zurück.

Die Valoren des Elektroautobauers Tesla fielen 1,3%. Die Papiere des Luxuselektroautoherstellers Lucid brachen um 8,7% ein, wobei Händler die massiven Preissenkungen des Konkurrenten Tesla dafür verantwortlich machten.

Die Aktien des Aluminiumherstellers Alcoa korrigierten um 7,4% nach enttäuschenden Quartalszahlen.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Börsen schütteln die schwachen US-Vorgaben ab und handeln am Freitag teilweise deutlich im Plus.

In Tokio legt der Nikkei 225 um 0,5% zu, der breiter gefasste Topix klettert 0,6% nach oben. Auf dem chinesischen Festland steigt der CSI 300 um 0,7%, der Shanghai Composite handelt 0,8% höher. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Plus von 1,5%. Der südkoreanische Kospi rückt um 0,6% vor. In Australien schliessen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel jeweils um 0,2% höher ab.

AWP/REUTERS

