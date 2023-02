Börsenbericht vom 27. Februar 2023 – Schweizer Börse rückt weiter vor Der zuletzt angeschlagene Schweizer Aktienmarkt hat am Montagnachmittag die Gewinne aus dem Vormittagsgeschäft nach der Bekanntgabe von US-Konjunkturdaten etwas ausgebaut.

Der Schweizer Aktienmarkt ist mit viel Schwung in die neue Börsenwoche gestartet, nachdem der Leitindex SMI die letzte Woche noch an Terrain eingebüsst hatte. Händler sprechen am Montag von einer technischen Gegenbewegung, wobei die Sorge in den Köpfen der Investoren vor einer lang anhaltenden Periode mit hohen Zinsen etwas in den Hintergrund gerückt zu sein scheint.

Auch Konjunkturdaten aus den USA haben am Nachmittag an der positiven Grundstimmung nichts geändert, die Aktien können seither gar noch etwas deutlicher zulegen. In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Januar stärker als erwartet gefallen, was die Sorgen vor einer rigideren US-Geldpolitik offenbar mildert. Insgesamt sei die Lage an den Finanzmärkten ruhig, sagen Händler. Das dürfte sich in den kommenden Tagen mit zahlreichen Zahlenpublikationen und Konjunkturdaten ändern.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 14.50 um 1,14% auf 2243,35 Punkte. Der SMI rückt um 0,75% auf 11'265,47 Punkte vor und liegt damit nahe am Tageshoch. Der SLI steigt um 0,97% auf 1788,45 und der breite SPI um 0,80% auf 14'501,08 Zähler. Im SLI stehen 26 Gewinner nur vier Verlierer gegenüber.

Die Börsianer stehen am Anfang einer an Geschäftszahlen reich befrachteten Woche. Bei den Blue Chips wird der Augenheilkonzern Alcon (Aktie: +1,1%) am Abend nach US-Börsenschluss über das vergangene Geschäftsjahr berichten. Im Verlauf der Woche folgen noch Adecco (+1,4%), Swiss Life (+1,4%), Kühne + Nagel (-0,1%) und VAT (+2,1%) mit Zahlen.

Auf dem Vormarsch sind am Montag die arg gebeutelten Aktien der Credit Suisse. Sie steigen aktuell um 2,9% auf 2.85 Fr. und nähern sich in kleinen Schritten an die 3-Franken-Marke an. Vergangene Woche hatte die Aktie bei 2.522 Fr. noch ein Rekordtief markiert.

Klar fester tendieren auch Holcim (+2,3% auf 58.02 Fr.). Damit ist das Mehrjahreshoch von 58.46 Fr., welches im April 2021 erklommen wurde, nicht mehr allzu weit entfernt. Im Nachgang zu den am Freitag publizierten Jahreszahlen hat die Bank Vontobel die Kaufempfehlung für den Baustoffkonzern bekräftigt und das Kursziel leicht auf 65 Fr. erhöht. Händler sprechen auch von Umschichtungen aus anderen Bauwerten wie Saint Gobain in Holcim.

Höher tendieren auch weitere Zykliker wie AMS-Osram (+2,2%), Richemont (+1,5%), Swatch Group (+1,4%) oder Finanztitel wie UBS (+1,7%) und Temenos (+1,6%). Und auch die Titel des Aromen- und Riechstoffherstellers Givaudan (+2,2) sind gefragt.

Die wenigen Verlierer werden vom Pharmaschwergewicht Roche (-0,5%) angeführt, während der Branchennachbar Novartis (+0,2%) leicht zulegen kann. Nestlé liegen mit 0,8% deutlicher im Plus. Bei den Blue-Chips-Verlierern sind nebst Roche und Kühne+Nagel auch noch Straumann (-0,2%) und Sonova (-0,3%) zu finden.

US-Börsen erholen sich etwas von schwacher Vorwoche

Nach einer schwachen Vorwoche haben sich die US-Börsen am Montag etwas erholt. Gleichzeitig gaben am US-Anleihemarkt die Renditen nach und den Aktien damit Spielraum für eine Stabilisierung. In der vergangenen Woche war die Rendite zehnjähriger US-Papiere auf knapp vier Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte November geklettert. Das hatte die Aktienkurse belastet. Am Bondmarkt setzen die Investoren auf weiter steigende Leitzinsen der US-Notenbank Fed.

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,86% auf 33’097,87 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 erholte sich um 0,96% auf 4007,97 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,21% auf 12’114,29 Punkte.

Positive Nachrichten von der Autofabrik in Grünheide bei Berlin bescherten Tesla eine Kurserholung von 4,6%. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr, beschäftigt der Elektroautobauer dort inzwischen über 10’000 Mitarbeiter. Pro Woche würden derzeit 4000 Autos gebaut, schrieb das Unternehmen auf Twitter. Das sind rund 200’000 im Jahr. Das Ziel der ersten Ausbauphase ist noch nicht erreicht: Tesla will in Grünheide mit 12’000 Mitarbeitern eine halbe Million Autos im Jahr produzieren.

Die Aktien von Seagen sprangen dank Übernahmefantasie sogar um zwölf Prozent hoch. Laut einem Bericht des «Wall Street Journal» ist der Pharmakonzern Pfizer an einer Übernahme des auf Krebs-Antikörper spezialisierten Biotechunternehmens interessiert. Seagen kam auf eine Marktkapitalisierung von 30 Mrd. $, dazu wäre eine Prämie auf den Aktienkurs fällig. Die Pfizer-Titel verloren 1,2%. Im vergangenen Jahr waren Übernahmegespräche zwischen Seagen und dem Pfizer-Konkurrenten Merck & Co gescheitert.

Bei Meta reichte es am Montag nur für eine marktkonforme Kurserholung von 0,7%, nachdem US-Wettbewerbshüter ihren Widerstand gegen den Versuch des Facebook-Konzerns aufgegeben haben, seine starke Position im Geschäft mit virtueller Realität durch einen Zukauf auszubauen. Meta will zudem nach dem Wirbel um den Text-Automaten ChatGPT künftig bei Chatbots mitmischen.

Bonds Schweiz: Kursverluste bei steigenden Renditen

Am Schweizer Bondmarkt geben die Kurse bei steigenden Renditen erneut nach. Sowohl der März-Conf-Future als auch wegweisende Swiss Bond Index geben nach. Die Franken-Swapsätze steigen ebenfalls.

Dabei sei die Stimmung grundsätzlich gut und es gebe auch einige Transaktionen, sagte ein Händler. So habe etwa die neuseeländische ASB Bank am Ende mit 225 Mio. Fr. bis Ende 2028 mehr aufgenommen als ursprünglich geplant. Auch bei der Akademiska Hus zeichne sich ab, dass sie mehr einsammeln könnte als die bislang in Aussicht gestellten 150 Mio. Dies seien positive Zeichen, so der Branchenkenner.

Aber auch die Tatsache, dass der Versorger Alpiq eine Anleiheemission mit einer oder zwei Tranchen plane, sei positiv zu werten. «Das bedeutet letztlich, dass der Versorgungssektor wieder mehr Zuspruch erlebt.»

Generell sei es derzeit aber so, dass der Zinsauftrieb anhalte. In Deutschland etwa stieg die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen mit 2,58% auf den höchsten Stand seit 2011. In der kürzeren Laufzeit von zwei Jahren rentierten die Papiere mit mehr als 3% und damit so hoch wie letztmalig im Jahr 2008.

Auch an den Bondmärkte habe sich zuletzt die Erkenntnis breit gemacht, dass die in diesem Jahr erwarteten Zinssenkungen der Zentralbanken nicht stattfinden würden, schreibt Thomas Stucki, CIO der St. Galler Kantonalbank in einem Kommentar. «Hartnäckige Inflationsdaten und solide Arbeitsmärkte sind nicht das Umfeld, das eine rasche Trendwende in Richtung lockerer Geldpolitik begünstigt.» Entsprechend würden die Erwartungen an die Zinsen aktuell nach oben angepasst. Das Ende der Fed-Zinsen werde nun näher bei 5,50% als bei 5,00% erwartet. Für die SNB rücken die 2,00% in das Blickfeld des Marktes.

Diese angepassten Erwartungen sind nicht zuletzt eine Folge der jüngsten US-Konjunkturdaten. Und das Protokoll der US-Notenbank hat deutlich gemacht, dass die Währungshüter weiterhin entschlossen gegen die zähe Inflation vorgehen werden. Wie zäh die Inflation letztlich ist, verdeutlichte der PCE-Deflator vergangenen Freitag, der Investoren klar aufgeschreckt hatte.

An diesem Nachmittag richten sich die Blicke der Marktteilnehmer erneut auf Konjunkturdaten aus den USA. Die Aufträge für langlebige Güter geben einen Hinweis auf die Investitionsneigung der Unternehmen. Ausserdem werden Daten vom schwächelnden Immobilienmarkt erwartet.

Der März-Conf-Future notiert gegen 13.15 Uhr um 75 Basispunkte (BP) tiefer auf 140,11%, der Umsatz beträgt sieben Kontrakte. Am Freitag hatte der Conf 48 BP hinzugewonnen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index verliert 2 BP auf 123,97% nach -16 BP am Freitag.

Von den bisher gehandelten Eidgenossen halten sich Kursgewinner und -verlierer mit jeweils 4 die Waage. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,1884 und die der zehnjährigen mit 1,3687% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,382 von 1,375% am Freitag.

Euro steigt über 1.06 $ – kaum verändert zum Franken

Der Euro ist am Montag über 1.06 $ gestiegen. Am späten Nachmittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 1.0606 $. Am Morgen war der Kurs im Tief noch bis auf 1.0533 $ gefallen und damit dem tiefsten Stand seit Anfang Januar.

Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 0.9930 nur wenig verändert. Der Dollar ist derweil wieder unter die Marke von 0.094 Fr. gefallen und kostet am späten Nachmittag 0.9363 Fr.

Eher enttäuschend ausgefallene US-Konjunkturdaten belasten den Dollar. Die Aufträge für langlebige Güter sind im Januar deutlicher gefallen als erwartet. Zudem wurde der kräftige Zuwachs im Vormonat nach unten revidiert. Allerdings hat zu Jahresbeginn vor allem der Transportsektor belastet, der als schwankungsanfällig gilt.

Der Euro erhält zudem Unterstützung von den weiter steigenden Kapitalmarktzinsen. In Deutschland legte die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,59% zu und erreichte damit den höchsten Stand seit 2011. Ausschlaggebend sind Erwartungen weiterer Zinsanhebungen durch die EZB. Allerdings bestehen ähnliche Erwartungen auch für die US-Notenbank Fed, was die Kursgewinne des Euro gegenüber dem Dollar begrenzt.

Das Pfund hat derweil zum Euro wie auch zum Dollar zugelegt. Im jahrelangen Streit über die Brexit-Regeln für Nordirland haben Grossbritannien und die EU eine Einigung erzielt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus EU-Kreisen. Das britische Pfund hat daraufhin zum Euro und zum Dollar merklich zugelegt. Der Streit hatte die Beziehungen zwischen London und Brüssel erheblich belastet. Mit Spannung wird nun erwartet, ob Premierminister Rishi Sunak für die Vereinbarung auch Unterstützung von Brexit-Hardlinern seiner Konservativen Partei und der nordirischen Protestantenpartei DUP findet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88073 (0.88245) britische Pfund und 143.88 (143.55) japanische Yen fest.

Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise haben am Montag etwas nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82.58 $. Das waren 67 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 66 Cent auf 75.66 $.

Die Entscheidung Russlands, kein Rohöl mehr nach Polen zu liefern, bewegte den Ölmarkt kaum. Der Betreiber Transneft begründete den Stopp mit fehlenden Dokumenten. «Nur zehn Prozent des Rohöls kamen noch aus Russland, und wir werden es durch Öl aus anderen Lieferländern ersetzen», schrieb der Chef des polnischen Ölkonzerns PKN, Orlen Daniel Obajtek, am Samstag auf Twitter.

Es dominieren weiter zwei grosse Themen, die die Ölpreise nach oben und unten hin in Schach halten. Für Zuversicht wirkt auf der einen Seite die Aussicht auf eine grössere Rohölnachfrage aus China. Ausschlaggebend ist die Abkehr der Volksrepublik von der einst besonders strengen Corona-Politik.

Auf der anderen Seite bestehen jedoch Bedenken, dass die Notenbanken - allen voran die US-Zentralbank Fed - den Kampf gegen die hohe Inflation übertreiben könnten. Die kräftigen Zinsanhebungen der Währungshüter dämpfen die wirtschaftliche Aktivität und damit auch die Energienachfrage.

AWP/REUTERS

