Börsenbericht vom 19. Januar 2023 – Schweizer Börse rutscht ab Der Abwärtstrend an der Schweizer Börse hat sich am Donnerstag akzentuiert.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag den dritten Handelstag in Folge mit Verlusten beendet. Der Leitindex SMI fiel zudem deutlich unter die Marke von 11'300 Punkten zurück und markierte mit der Schlussauktion sein Tagestief. Aufgrund der vergleichsweise geringen Verluste der defensiven Index-Schwergewichte konnte der SMI das Minus in Grenzen halten. Auch andere europäische Indizes gaben spürbar nach. Neben schlechten Vorgaben aus den USA erklärten Händler den Rückgang auch mit Gewinnmitnahmen. So hätten sich die europäischen Märkte seit Jahresbeginn deutlich besser geschlagen als die Wall Street. «Die Marktteilnehmer haben zu viele Vorschusslorbeeren verteilt und nun wird ein Teil dieser Hoffnung wieder ausgepreist», sagte ein Marktbeobachter.



Ferner trübten Ängste vor einer Abkühlung der Konjunktur die Stimmung ein. Auch die Inflationsgefahr sei noch nicht aus der Welt geschafft, sagte ein Händler. Die restriktive Politik der Notenbanken könnte daher länger als bisher erwartet andauern. Verstärkt wurden die Unsicherheiten am frühen Nachmittag durch die überraschend gesunkenen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA. Der nach wie vor überhitzte Arbeitsmarkt könnte weitere Zinsschritte des Fed nach sich ziehen. Die US-Wirtschaft zeigte sich erstaunlich robust. So ging der Frühindikator Philadelphia-Fed-Index weniger stark zurück, als erwartet worden war.



Der FuW Swiss 50 Index sinkt um 1,50% auf 2161,48 Punkte. Der SMI büsste 0,95% auf 11'258,97 Zähler ein. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sank um 1,38% auf 1742,14 und der breit gefasste SPI um 0,99% auf 14'447,50 Punkte. Von den 30 SLI-Titel lagen 28 im Minus.



Insbesondere Bankentitel standen unter Druck. Die grössten Tagesverluste schlugen bei den Valoren der Credit Suisse (-6,5%) zu Buche, die den Schlusskurs bei 2.982 Fr. markierten. Damit sanken sie auch wieder unter die Marke von 3 Fr. Die Grossbank belasten neben der allgemeinen Schwäche des europäischen Bankensektors auch noch hausgemachte Probleme, war im Markt zu hören.



Deutliche Abgaben verzeichneten auch UBS (-2,5%) und Julius Bär (-1,6%). Partners Group standen mit Abgaben von 4,8% mit am Ende des SLI. Im Vergleich dazu hielten sich die Versicherungstitel solide. Zurich (-0,2%), Swiss Re (-0,5%) und Swiss Life (-0,8%) gingen nur mit leichten Abgaben aus dem Handel.



Die Sorgen vor steigenden Zinsen belasteten insbesondere die kapitalintensiven Technologie- und Wachstumswerte wie AMS Osram (-4,7%), VAT (-4,4%) und Temenos (-2,9%). Logitech (-1,3%) konnten die Verluste etwas eindämmen, jedoch waren die Aktien schon in der Vorwoche nach einer Gewinnwarnung deutlich eingebrochen.



Bei den Titel mit den grössten Jahresgewinnen machten Anleger zudem vermehrt Kasse, war im Markt zu hören. So standen etwa Straumann (-2,5%) und Sika (-2,2%), wie auch die Uhren- und Luxusgüterfirmen Richemont (-2,1%) und Swatch (-2,6%) auf dem Verkaufszettel.



Gewinnmitnahmen vermuteten Händler auch bei den zuletzt stark gestiegenen Papieren von Geberit (-1,4%). Zusätzlich enttäuschte der Sanitärtechnikkonzern am Handelstag auch mit seinen Geschäftszahlen. So stieg der Umsatz weniger stark als erwartet. An den mittelfristigen Prognosen hält Geberit aber fest.



Die sich abzeichnende Verlangsamung der Weltkonjunktur zogen die Papiere des Logistikers Kühne und Nagel (-4,3%) nach unten. Zusätzlich belastete eine Herabstufung durch die französischen Investmentbank Exane BNP Paribas den Wert.



Die defensiven Index-Schwergewichte konnten die Tagesverluste etwas eingrenzen. So schlossen Nestlé (-0,1) und Novartis (-0,2%) fast unverändert. Auch bei Roche (-0,5%) fielen die Verluste vergleichsweise gering aus.



Einzig Holcim verbuchten ein zumindest kleines Tagesplus von 0,1%. Einem Händler zufolge könnte dies mit zuletzt positive Aussagen des Unternehmens zur Geschäftslage in den USA gegenüber einem Analysten zusammenhängen. Demnach sehe der Zementhersteller noch keine Rezessionsgefahr in den USA und die Geschäfte dort würden weiter gut laufen.



Im breiten Markt legten Aryzta 6,7% zu, nachdem Baader Helvea das Kursziel erhöht hatte. Zudem profitierten Belimo (+2,5%) und Aluflexpack (+3,4%) von besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Zur Rose (-2,2%) verloren hingegen nach Bekanntgabe der provisorischen Umsatzzahlen an Boden. Vor allem die weiter unsicheren Aussichten für das elektronische Rezept in Deutschland belasteten die Online-Apotheke.



New York: Anleger machen weiter Kasse

Getrieben von neuerlichen Rezessionsbefürchtungen haben die Anleger an den US-Aktienmärkten auch am Donnerstag Gewinne mitgenommen. Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,70 % auf 33 063,25 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,79% auf 3897,81 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 büsste 0,88% auf 11 310,00 Punkte ein.



US-Konjunkturdaten hatten zunächst wenig Einfluss auf die Notierungen. Laut dem Philly-Fed-Index hellte sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im Januar deutlicher als erwartet auf, signalisierte aber immer noch einen Rückgang der Wirtschaftsaktivität. Derweil ging die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend erneut zurück - Analysten hatten hingegen einen Anstieg erwartet. Weiter schwach zeigt sich der US-Häusermarkt: Im Dezember war sowohl die Zahl der begonnenen Neubauten als auch der Genehmigungen für neue Häuser weiter gesunken.



Enttäuschende Quartalszahlen drückten die Aktien von Alcoa um 3,1 % ins Minus. Der Aluminiumhersteller berichtete einen Nettoverlust und kündigte an, dass der Absatz im laufenden Jahr wegen Unsicherheiten aufgrund der weltweiten Inflation, der nachlassenden Nachfrage aus Europa und der schwachen Wirtschaftsaussichten in China hinter der ursprünglichen Planung zurückbleiben sollte.



Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble konnte die Anleger mit seinem Zwischenbericht zum abgelaufenen Quartal ebenfalls nicht überzeugen, wie der Kursrückgang um 1,8% zeigte. Für das Geschäftsjahr 2022/23 hob das Unternehmen das untere Ende seiner Umsatzzielspanne an. Beim Ergebnis je Aktie geht das Management weiterhin vom Erreichen des unteren Endes des Prognoserahmens aus.



Beim Elektroautobauer Tesla mussten die Anleger nach dem Minus am Vortag einen weiteren Kursverlust von 1,0% hinnehmen. Im Prozess zu Betrugsvorwürfen von Anlegern gegen Unternehmenschef Elon Musk hatte am Mittwoch ein Anwalt des Tech-Milliardärs fehlerhafte Angaben in folgenschweren Tweets von Musk im Sommer 2018 eingeräumt. Dies sei jedoch nur eine unglückliche Wortwahl unter Zeitdruck und kein Betrugsversuch gewesen, betonte er.



Die Papiere von Charles Schwab setzten ihre Talfahrt vom Mittwoch fort und sackten um weitere 5,8% ab. Zuvor hatten die Analysten der Bank of America die Aktien gleich um zwei Stufen von «Buy» auf «Underperform» abgestuft. Am Vortag hatte der Finanzdienstleister Quartalszahlen veröffentlicht, die hinter den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten zurückgeblieben waren.

Bonds Schweiz: Schwächer - Zinssorgen belasten

Die Schweizer Obligationenbörse gibt am Donnerstag nach. Händler sprechen von einer Gegenbewegung nach den Vortagsgewinnen. Zudem sorgten Vertreter der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) mit falkenhaften Äusserungen für Druck auf den Kursen der Zinspapiere. Die Aktivitäten seien sowohl im Primär- als auch am Sekundärmarkt weiterhin gut, heisst es.



Am Vortag hatten in den USA enttäuschenden Wirtschaftszahlen die Kurse der Anleihen zunächst steigen und die Renditen sinken lassen. Dann aber betonten einige Mitglieder des Fed die Notwendigkeit, die Geldpolitik straff zu halten. Daraufhin schmolzen die Gewinne etwas ab.



Mit dem niederländischen Notenbankchef Klass Knot sprach sich nun erneut auch ein EZB-Vertreter für Zinserhöhungen aus. EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe zur Bekämpfung der hohen Inflation bereits mehrere Anhebungen um je 0,5 Prozentpunkte angekündigt, sagte Knot am WEF in Davos. Anleger, die auf eine lockerere Linie setzten, unterschätzten die Entschlossenheit der EZB. Bereits am Vortag hatte sich der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau ähnlich geäussert. Zudem sagte Lagarde, die Inflation sei "viel zu hoch" und die EZB sei entschlossen, die Inflation rasch auf 2% zu reduzieren.



Am Berichtstag könnten anstehende US-Konjunkturdaten den Markt noch beeinflussen. Veröffentlicht werden unter anderem Zahlen vom Immobilienmarkt, der zuletzt wegen der gestiegenen Zinsen und hohen Preise für Baumaterialien deutlich zur Schwäche neigte. Zudem stehen die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und der Konjunkturindex des Philadelphia-Fed auf dem Programm.



Derweil dreht sich das Emissionskarussell munter weiter. So nimmt die Baloise Holding 175 Mio. Fr. für neun Jahre auf. Der Swapspread wird mit +67 Basispunkten (BP) und die Rendite mit 2,16% angegeben. Angesichts grosser Nachfrage dürften die Zuteilungen gekürzt werden, sagte ein Händler.



Die Commerzbank hat eine «Senior Non Preferred»-Anleihe über 200 Mio. Fr. mit einer Laufzeit von 4 Jahren emittiert. Mit einer Mindeststückelung sei das Papier an professionelle Anleger gerichtet, heisst es am Markt. Der Spread wird mit +195 BP angegeben.



Der für den Schweizer Bondmarkt wichtige März-Conf-Future notiert gegen 13.15 Uhr um 121 BP tiefer auf 143,42%. Der Umsatz beträgt 86 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 52 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index fällt um 56 BP auf 126,52% nach +24 BP am Vortag.



Sämtliche fünf gehandelten Eidgenossen notieren schwächer. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,931 und die der zehnjährigen mit 0,997% angegeben.



Der Kassazinssatz sinkt auf 1,055 von 1,078% am Vortag. Dies ist der tiefste Stand seit dem 9. Dezember.

Devisen: Euro gibt leichte Gewinne wieder ab - zum Franken wieder unter 0,99

Der Euro hat am Donnerstagnachmittag etwas abgegeben. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0792 $. Am Morgen hatte sie noch knapp über 1.08 $ notiert.



Auch zum Franken sank die Gemeinschaftswährung im Verlauf des Nachmittags etwas bis auf aktuell 0.9899 Fr. Am Mittag kostete der Euro noch 0.9920 Fr. Der US-Dollar wird am Donnerstagnachmittag kaum verändert zu 0.9173 Fr. gehandelt.



Mit dem niederländischen Notenbankchef Klass Knot sprach sich erneut ein EZB-Vertreter für deutliche Zinserhöhungen aus. EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe zur Bekämpfung der hohen Inflation bereits mehrere Anhebungen um je 0,5 Prozentpunkte angekündigt, sagte Knot in Davos. Anleger, die auf eine lockerere Linie setzten, unterschätzten die Entschlossenheit der EZB. Höhere Zinsen stützen tendenziell eine Währung.



Bereits am Vortag hatte sich der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau ähnlich wie Knot geäussert. Notenbankchefin Christine Lagarde äusserte sich hingegen in Davos nicht konkret zum Ausmass künftiger Zinsschritte. Die Inflation sei aber «viel zu hoch», sagte sie. Die EZB sei entschlossen, die Inflation rasch auf 2% zu reduzieren.



In den vergangenen Tagen ist die Ungewissheit über den künftigen Kurs der Notenbank gestiegen. Die Ansage zahlreicher EZB-Zentralbanker, dass der Inflationskampf mit weiteren deutlichen Zinsanhebungen fortgesetzt wird, wurde durch einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg in Zweifel gezogen. Robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt stützten den Dollar am Nachmittag nur kurzzeitig.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.87648 (0.87530) britische Pfund und 139.02 (139.79) japanische Yen fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 1919 $ gehandelt. Das waren etwa 15 $ mehr als am Vortag.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Freitag etwas gestiegen. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 85.41 $. Das waren 44 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Februar-Lieferung stieg um 30 Cent auf 79.73 $.



Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA stützten die Ölpreise etwas. So sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschenderweise erneut gesunken. Der Frühindikator für die Region Philadelphia verbesserte sich im Januar zudem stärker als prognostiziert. Am Mittwoch hatten noch schwache Konjunkturdaten aus den USA die Ölpreise belastet. Als grösste Volkswirtschaft der Welt sind die USA besonders wichtig für die weltweite Ölnachfrage.



Nach überraschend und deutlich gestiegene US-Rohölreserven gaben die Ölpreise einen Teil ihrer Gewinne ab. Die Lagerbestände an Rohöl kletterten laut Energieministerium in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche um 8,4 Mio. Barrel auf 448,0 Mio. Barrel. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen Rückgang um 3,0 Mio. Barrel erwartet. Bereits in der vergangenen Woche waren die Ölpreise überraschend stark gestiegen.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.