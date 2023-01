Börsenbericht vom 13. Januar 2023 – Schweizer Börse schlägt Seitwärtskurs ein Nach dem festen Trend der vergangenen Tage ist am Freitag die Puste ausgegangen. Händler erklärten, eher enttäuschende US-Firmenbilanzen hätten die Stimmung eingetrübt.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag kaum verändert geschlossen. Dabei schmolzen die Gewinne nach einem freundlichen Start nach enttäuschenden US-Firmenergebnissen sukzessive ab. Dies sei wenig überraschend, hiess es am Markt. Schliesslich hat der SMI seit Jahresanfang rund 5% gewonnen und daher sei eine Konsolidierung nicht unerwünscht gewesen. Dass sich vor dem Wochenende die Gewinnmitnahmen in Grenzen hielten, spreche für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in der kommenden Woche. «Man könnte meinen, die Anleger haben zum Jahreswechsel die Löschtaste gedrückt», kommentierte Raffeisen. Die hohe Inflation, die restriktive Geldpolitik und die schwächelnde Konjunktur seien quasi abgehakt.

Nachdem am Vortag die tiefere US-Inflation für steigende Kurse gesorgt hatte, waren die Impulse am Berichtstag gegensätzlich. Die Anleger reagierten mit Verkäufen auf die meist enttäuschenden Ergebnisse der US-Grossbanken JPMorgan, Citigroup, Bank of America und Wells Fargo. Dagegen hellte sich das Konsumklima der Universität Michigan unerwartet stark auf, was wieder zu einer Kurserholung führte. Für den weiteren Börsenverlauf dürften nun aber die Geschäftszahlen der Unternehmen und deren Guidance entscheidend sein. Daraus könnten die Investoren abschätzen, wie sehr die schwächere Konjunktur Ergebnisse, Profitabilität und Prognosen der Unternehmen beeinflusse, kommentierte die CS. Die Gewinnschätzungen der Analysten könnten nach wie vor zu optimistisch sein, was Enttäuschungspotenzial berge, schrieb Raiffeisen.

Der FuW Swiss 50 Index büsste schliesslich 0,30% ein auf 2169,06 Punkte. Der SMI schloss um 0,03% höher auf 11'290,79 Punkten klar unter dem am Morgen markierten Mehrmonatshoch auf 11'342,6 Punkten. Daraus ergibt sich ein Wochengewinn von 1,3%. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sank um 0,17% auf 1746,00 Zähler. Derweil legte der breit gefasste SPI 0,09% zu auf 14'492,11 Zähler. Im SLI schlossen 18 tiefer und zwölf höher.

Beim Asset Manager Partners Group (-3,1%) drückte die durchzogene Entwicklung der verwalteten Vermögen 2022 auf den Kurs. Viele Analysten hatten sich von den ersten Vorabinformationen zu 2022 mehr erhofft.

Erneut unter Druck standen die Aktien von Logitech (-2,9%). Sie litten unter Anschlussverkäufen und kritischen Analystenkommentaren, nachdem der Computerperipheriegeräte-Hersteller am Vortag eine Gewinnwarnung abgesetzt hatte. Am Vortag war Kurs um 17% eingebrochen.

Auch bei Credit Suisse (-2,3%) ging es nach dem fulminanten Jahresauftakt bergab. Nachdem der Titel seit Jahresanfang gut 15% gestiegen war, seien kurzfristig erzielte Gewinne eingestrichen worden, hiess es. Zudem äusserten sich Analysten kritisch über die Aktien der Grossbank. Auch hätten die enttäuschenden Ergebnisse der US-Banken die Stimmung im Sektor getrübt. Allerdings schlossen UBS (+0,5%) höher.

Die Versicherungen Swiss Life, Swiss Re (je -0,6%) und Zurich (-1,3%) gaben nach. Bei Swiss Re erklärten Händler das Minus mit Umschichtungen in Munich Re und Scor.

Bei den Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch (-0,4%) und Richemont (-0,5%) erklärten Händler das Minus mit Gewinnmitnahmen nach dem starken Jahresstart und vor den kommende Woche erwarteten Umsatzzahlen von Richemont.

Dagegen waren Aktien, die im Vorjahr stark gelitten hatten, gesucht. Neben Straumann (+3,8%) legten Sonova, Alcon, Lonza, Adecco und Kühne + Nagel zwischen 1,3 und 0,5% zu. Gestützt wurde der Markt zudem von den Kursgewinnen der Marktschwergewichte Roche (+1,0%) und Novartis (+0,5%).

Zu grösseren Ausschlägen kam es in den hinteren Reihen bei Swissquote (+5,2%) nach einem Analystenkommentar. Inficon (+2,8%) waren nach Eckdaten für 2022 und Landis+ yr (+0,9%) nach einem Grossauftrag fester. Zur Rose (+6,0%) profitierten von Deckungskäufen.

Dagegen sackten U-blox (-7,9%) und Vontobel (-3,6%) nach Analystenkommentaren ab.

Schwache Quartalsberichte belasten US-Börsen

Ein eher missglückter Auftakt der Saison der Quartalsberichte von Unternehmen hat am Freitag die US-Börsen belastet. Im Fokus stehen hier traditionell zunächst die grossen US-Banken, die über das Schlussquartal 2022 berichten. Die Enttäuschungen überwogen und drückten auf die Stimmung und die Aktienindizes.

So gab der Dow Jones Industrial im frühen Handel leicht um 0,18% auf 34’128 Zähler nach. Nach drei starken Börsentagen in Folge könnten Anleger vor dem Wochenende nun Kursgewinne mitnehmen. Auf Wochensicht steht für den Dow noch immer ein Gewinn von eineinhalb Prozent zu Buche.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,46% auf 3965 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 lag mit 0,46% im Minus bei 11’405 Punkten.

«Diese Saison der Quartalsberichte ist deshalb so wichtig, weil die Investoren abschätzen, wie sehr die schwächere Konjunktur die Ergebnisse, die Profitabilität und die Prognosen der Unternehmen beeinflusst», schrieben die Strategen der Credit Suisse.

Mit JPMorgan , der Citigroup , der Bank of America und Wells Fargo liessen sich vorbörslich vier US-Grossbanken in die Bücher schauen. Die Investoren reagierten mit Aktienverkäufen: Die Verluste reichten von moderaten 0,2% bei der Citigroup bis zu 3,9% für Wells Fargo. Bei Letzterer waren die Ausgaben im vierten Quartal 2022 höher als erwartet und die Einnahmen niedriger.

Die Citigroup blieb im Aktienhandel und im Investmentbanking hinter den Erwartungen zurück, bei JPMorgan enttäuschte die Prognose für den Nettozinsertrag in diesem Jahr. Diese Kennziffer hinkte bei der Bank of America im vergangenen Quartal hinter den Erwartungen her.

Enttäuschend werteten Börsianer auch die Quartalszahlen von Delta Air Lines , deren Kurs um 4,9% absackte. Vor allem höhere Kosten wurden bemängelt. Positiv nahmen Anleger hingegen den Quartalsbericht von UnitedHealth auf, die Papiere des Krankenversicherers legten um 1,4% zu. Die Kursgewinne des Schwergewichts im Dow Jones Industrial verhinderten auch grössere Verluste des Index.

Die Anteilsscheine von Tesla büssten 4,7% ein. Sie litten unter erneuten deutlichen Preissenkungen. Der US-Elektroautopionier reduziert wegen einer wohl trägen Nachfrage und eines harten Wettbewerbs die Preise für seine Fahrzeugmodelle nun offenbar auch in Europa. Bereits am Vortag hatte Tesla in den USA die Preise stark gesenkt, vor einigen Tagen schon im wichtigen Markt China.

Die Anteile von Virgin Galactic schnellten um 11% nach oben. Zuvor hatte der Anbieter von Flügen für Weltraumtouristen versichert, den kommerziellen Raumfahrtbetrieb im zweiten Quartal 2023 aufzunehmen.

Bonds: Kurse ziehen bei sinkenden Renditen weiter an

Auch zu Wochenschluss ziehen die Kurse an der Schweizer Obligationenbörse weiter an. Das Treiben am Primärmarkt bleibe rege, heisst es im Handel.

Hierzulande bleibt das Geschäft am Primärmarkt auch in der zweiten Börsenwoche 2023 rege. Innerhalb dieser Woche liegt das Emissionsvolumen bei mehr als 5 Mrd. Fr.

Zum Wochenschluss hat sich bislang die Royal Bank of Canada 175 Mio. Fr. für drei Jahre beschafft. Die Bank of Montreal hat 185 Mio. Fr. bis 2029 aufgenommen und die Deutsche Bank holt sich 265 Mio. für sechs Jahre.

Laut Händler ist der Januar traditionell einer der geschäftigen Monate. Aktuell drängten vor allem zahlreiche ausländische Emittenten auf den Schweizer Markt. «Die Konditionen sind derzeit günstig für viele.»

Der für den Schweizer Bondmarkt wichtige März-Conf-Future notiert gegen 13.00 Uhr um 98 BP höher auf 144,01%. Der Umsatz beträgt 15 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 121 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index rückt weitere 73 BP auf 126,89% vor nach +85 BP am Vortag.

Von den bisher gehandelten sechs Eidgenossen legen fünf zu und einer gibt nach. Die Rendite der zweijährigen Referenzanleihe wird mit 0,9944% berechnet und die der Zehnjährigen mit 1,1642%.

Der Kassazinssatz sinkt auf 1,093 von 1,201% am Vortag. Am Jahresende hatte der Kassazins mit 1,565% den höchsten Stand seit Sommer 2011 erreicht.

Euro gibt etwas nach

Der Kurs des Euro hat am Freitag ein wenig nachgegeben. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0827 $. In der Nacht hatte der Euro mit 1.0868 $ zeitweise den höchsten Stand seit April 2022 erreicht.

Auch zur Schweizer Währung hat der Euro Teile seiner Gewinne gegen Ende der Handelswoche wieder abgeben müssen. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0037 Fr. nach 1.0054 am Mittag und 1.0096 im frühen Handel. Der Dollar wird derzeit wieder unterhalb von 0.93 zu 0.9271 Fr. gehandelt.

Händler sprachen beim Euro von Gewinnmitnahmen, nachdem dieser zuletzt deutlich gestiegen war. Die vorläufigen Zahlen zum deutschen Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 gaben dem Euro keinen Auftrieb. Die deutsche Wirtschaft hat trotz Ukraine-Krieg und Inflation im vergangenen Jahr ihre Aufholjagd nach der Corona-Krise fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs mit 1,9% etwas stärker als erwartet.

«Die Bundesregierung hat die Rezession abgepfiffen, zumindest fürs Erste», kommentierte Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. «Die bemerkenswerte Stabilität des Konsums in Deutschland ist massgeblich auf die vielfältigen staatlichen Unterstützungsmassnahmen zurückzuführen.» In der Eurozone legte zudem die Industrieproduktion im November stärker als erwartet zu. Zuletzt hatten die etwas verbesserten Wirtschaftsaussichten in der Eurozone den Euro gestützt.

Am Nachmittag war der Euro zeitweise unter 1.08 $ gefallen. Er erholte sich jedoch am späten Nachmittag etwas. Die Inflationserwartungen der US-Verbraucher sind auf Sicht von einem Jahr laut einer Umfrage der Universität von Michigan stärker gesunken als erwartet. Dies könnte ein weiteres Argument dafür sein, dass die US-Notenbank auf ihrer Sitzung Anfang Februar nur noch eine kleine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte beschliessen könnte. Insgesamt hellte sich die Stimmung der amerikanischen Verbraucher deutlicher als erwartet auf.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88800 (0.88690) britische Pfund und 139.02 (140.61) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 1912 $ gehandelt. Das waren etwa 15 $ mehr als am Vortag.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Freitag erneut gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 84.94 $. Das waren 92 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 1.17 $ auf 79.55 $.

In der laufenden Woche haben die Erdölpreise ihren schwachen Jahresstart fast wettgemacht. Seit Montag ist der Brent-Preis um etwa sechs Dollar je Barrel gestiegen. Gründe für die Preisaufschläge sind unter anderem Hoffnungen auf eine konjunkturelle Stabilisierung in China. Mit der konjunkturellen Belebung nach dem Ende der harten Corona-Massnahmen rechnen Experten mit einem Anstieg des Ölverbrauchs in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt.

So dürfte auch die Nachfrage aus dem chinesischen Verkehrssektor anziehen. «Immerhin erwartet ein hochrangiger Offizieller der chinesischen Regierung eine Verdopplung des Reiseaufkommens zu den Neujahrsfeierlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr», schreibt Commerzbank-Experte Carsten Fritsch in einer Analyse. Die erwartete wirtschaftliche Erholung könne nun früher kommen als bisher erwartet. «Zusätzlich unterstützt durch eine konjunkturbedingte Festigung der Ölnachfrage in den OECD-Ländern drohte am Markt ohnehin schon eine empfindliche Unterversorgung in der zweiten Jahreshälfte.»

Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Rohstoffexperten dürfte die tägliche Nachfrage nach Rohöl in China in diesem Jahr um 800’000 Barrel steigen. Das dürfte dann zu einer rekordhohen Nachfrage von etwa 16 Mio. Barrel pro Tag führen.

AWP/REUTERS

