Börsenbericht vom 8. März 2023 – Schweizer Börse schliesst im Minus Sorgen vor Zinserhöhungen bremsten am Mittwoch den Schweizer Aktienmarkt aus.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch den dritten Handelstag in Folge tiefer geschlossen. Die Stimmung war weiterhin von den Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell belastet. Er hatte am Vortag vor einem Parlamentsausschuss bekräftigt, dass das Fed das Tempo der geldpolitischen Straffung falls nötig wieder beschleunigen werde. Eine Entscheidung für die März-Zinssitzung sei aber noch nicht gefallen, erklärte er am Mittwoch an einer weiteren Anhörung.

Der Fokus liege nun auf den US-Konjunkturdaten, kommentierte eine Marktteilnehmerin: Fielen die Arbeitsmarktdaten weiterhin gut aus und kühle sich die Inflation nicht ab, werde das Fed die Zinsen wieder in grösseren Schritten erhöhen. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP sind in der US-Privatwirtschaft mehr Arbeitsplätze geschaffen worden als erwartet. Für Mittwochabend stand noch die Veröffentlichung des «Beige Book»-Konjunkturberichts der US-Notenbank Fed an.

Der FuW Swiss 50 Index notierte zum Handelsschluss 0,16% tiefer bei 2219,85 Punkten. Der SMI schloss am Mittwoch um 0,35% im Minus auf 11'025,26 Punkten, nachdem er am Vormittag kurzzeitig sogar unter die Marke von 11'000 Punkten gefallen war. Der SLI gab 0,33% auf 1758,94 Punkte nach und der SPI verlor 0,29% auf 14'217,55 Zähler. Von den SLI-Titeln schlossen 19 im Minus und elf im Plus.

Im Fokus standen die Givaudan-Titel (-1,4%), die nach den am Vorabend bekannt gewordenen Untersuchungen diverser Kartellbehörden, darunter der Schweizer Weko, klar im Minus schlossen. Die grossen Duftstoffhersteller Europas werden verdächtigt, Preisabsprachen getroffen zu haben. Noch deutlichere Abgaben gab es am Mittwoch allerdings für die Titel des Personalvermittlers Adecco (-2,4%) und des Pharmazulieferers Lonza (-1,7%).

Tiefer gingen auch die Geberit-Aktien (-0,8%) aus dem Handel, nachdem der Sanitärtechnikkonzern vorbörslich seine Jahreszahlen vorgelegt hatte. Die Gewinnzahlen lagen laut Analysten zwar im Rahmen der Prognosen, für etwas Enttäuschung sorgte allerdings ein unter den Erwartungen ausgefallener Dividendenvorschlag.

Bei den Bankenwerten schlossen Credit Suisse (-0,7%) einmal mehr im Minus, obwohl das angeschlagene Finanzinstitut mit dem Erhalt einer Vermögensverwaltungslizenz in China für einmal gute Nachrichten verkünden konnte. Noch deutlichere Abgaben gab es für die Aktien des Konkurrenten UBS (-1,1%).

Nestlé (+0,1%) gingen leicht im Plus aus dem Handel, womit sie nach dem Kursrutsch vom Wochenbeginn noch etwas weiter Boden gutmachen konnten. Keine Stütze für die Indizes boten die Pharma-Schwergewichte Novartis (-0,6%) und Roche (-0,7%).

Zu den Tagesgewinnern gehörten Versicherungstitel wie Swiss Re (+0,7%) sowie Zurich und Swiss Life (beide +0,8%). Sie könnten im aktuellen Umfeld nicht nur von der Zinsentwicklung profitieren, sondern seien auch wegen ihrer ansehnlichen Dividendenrenditen gesucht, sagte ein Händler.

Fester schlossen auch die Logitech-Aktien (+2,0%), nachdem sie noch mit deutlichen Abgaben in den Handelstag gestartet waren. Der Computerzubehör-Hersteller gab im Rahmen seines Kapitalmarkttages seine Guidance für das erste Halbjahr des neuen Geschäftsjahres bekannt und enttäuschte damit die Erwartungen am Markt. Offenbar wurde die Kursschwäche von US-Investoren als Kaufgelegenheit erachtet: Mit Eröffnung der US-Märkte drehten die Titel klar ins Plus.

Am breiten Markt legten die Swiss Steel-Titel (+11,1%) nach Vorlage des Jahresresultats deutlich zu. Das Management zeigte sich zuversichtlich für eine Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr. Zulegen konnten auch die Aktien der Lebensmittelgruppe Orior (+4,0%) nach Jahreszahlen. Im Markt wurde etwa die optimistische Guidance gelobt. Die Aktien des Immobilienunternehmens Plazza, das für 2022 einen Gewinnrückgang vermeldete, schlossen unverändert.

Wallstreet: Indizes wenig bewegt nach Kursrutsch vom Vortag

An der Wallstreet ist nach dem deutlichen Rücksetzer vom Vortag Konsolidierung angesagt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Mittwoch kaum.



Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,15% auf 32’806,21 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,10% auf 3990,38 Punkte zu. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,18% auf 12’174,2 Punkte nach oben.



Die Angst vor schneller steigenden Leitzinsen hatte an den US-Börsen am Dienstag einen Kursrutsch ausgelöst. Der Notenbankchef Jerome Powell hatte gesagt, das endgültige Zinsniveau werde wahrscheinlich höher sein als bisher angenommen und die Fed könne das Tempo bei den Zinserhöhungen anziehen.



Am Freitag steht mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht der konjunkturelle Höhepunkt der Woche an. Sollten Beschäftigung sowie Gehälter im Februar stärker gestiegen sein als bislang prognostiziert, könnte das die Zinsängste erneut anfachen und die Aktienmärkte belasten.



Aktuelle Jobdaten vom Mittwoch deuten auf einen weiterhin robusten Jobmarkt hin. So fiel die Beschäftigung in der Privatwirtschaft besser als erwartet aus. Zudem ging die Zahl der offenen Stellen zu Jahresbeginn nicht so stark zurück wie erwartet und blieb damit auf einem historisch hohen Niveau. Dies weist auf ein anhaltendes Ungleichgewicht zwischen Arbeitskräftenachfrage und -angebot hin, was wiederum ein höheres Zinsniveau seitens der Fed unterstützt.



Unter den Einzelwerten büssten die Aktien von Tesla als Schlusslicht im Nasdaq 100 fast 4% ein. Der Elektroautobauer geriet nach Beschwerden über fehlende Lenkradbefestigungen ins Visier der Verkehrsaufsicht NHTSA. Die Behörde gab auf ihrer Internetseite bekannt, wegen zwei Berichten über während der Fahrt abgefallene Lenkräder eine vorläufige Untersuchung eingeleitet zu haben.



Crowdstrike legten an der Index-Spitze um gut 2% zu. Der Spezialist für Cyber-Sicherheit hatte im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und ist auch für das erste Quartal optimistischer gestimmt, als Analysten prognostiziert hatten.

Bonds Schweiz: Leicht höhere Kurse bzw. tiefere Renditen

Die Kurse am Schweizer Bondmarkt stehen am frühen Mittwochnachmittag zum Vortagesschluss etwas im Plus, die Renditen sinken damit leicht. Grundsätzlich sind die Zinsen aber weiterhin auf Kletterkurs.



Unter anderem wurden nach den «falkenhaften» Äusserungen der US-Notenbank und entsprechend steigenden Renditen gestern Nachmittag nun einige europäische Makrodaten für die heutige Beruhigung ins Feld geführt. So hat das Statistikamt Eurostat seine Erstschätzung für das BIP des vierten Quartals, die noch einen leichten Zuwachs gegenüber dem Vorquartal ergeben hatte, auf eine Stagnation korrigiert. Belastet wurde die Entwicklung vor allem durch die privaten Konsumausgaben und die Investitionen der Unternehmen, die jeweils sanken.



In den USA werden am Nachmittag unter anderem Daten vom Arbeitsmarkt veröffentlicht. Aufgrund der hohen Bedeutung des Jobmarkts für die US-Geldpolitik dürften Marktteilnehmer die Daten genau unter die Lupe nehmen. Am Dienstag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Möglichkeit stärkerer Zinsanhebungen angesprochen. Hintergrund sind die hartnäckige Inflation und die solide Wirtschaftsentwicklung.



Am Primärmarkt laufen weiter gewisse Aktivitäten. Nach der gestrigen Milliarden-Multitranche der Pfandbriefbank gab es heute eine neue Emission im Auslandsegment. So hat die Royal Bank of Canada unter Federführung der UBS 285 Millionen Franken über eine Laufzeit von fünf Jahren zu 2,085% aufgenommen.



Ausserdem ging die gestern angekündigte Aufstockung der drei Eidgenossen-Anleihen mit Laufzeiten bis 2025, 2034 und 2038 heute über die Bühne. Der Gesamtbetrag wurde mit 831 Mio. Fr. angegeben.



Der Conf-Future für den Juni 2023 gewinnt um 13.30 Uhr 76 Basispunkte (BP) auf 138,58%, umgesetzt sind allerdings nur 8 Kontrakte. Am Vortag hatte er in ähnlichem Ausmass (71 BP) eingebüsst. Der Juni-Conf hat den heute ausgelaufen März-Future abgelöst. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) gewinnt 33 BP auf 123,40%.



Bei den bislang gehandelten Eidgenossen gibt es bis auf einen (Laufzeit 2034) nur Gewinner. Die Rendite zweijähriger Anleihen wurde zuletzt mit 1,5162 und diejenige des zehnjährigen Bonds mit 1,5181% angegeben. Die Renditekurve ist damit mehr oder weniger flach, wobei der tiefste Wert im Segment der zwei bis zehnjährigen bei den sechsjährigen (1,445%) liegt.



Der zehnjährige Kassazinssatz ist erneut leicht gestiegen auf nunmehr 1,514 von 1,49% am Dienstag. Dies ist der höchste Kurs in diesem Jahr, zuletzt höher war der Satz am 30. Dezember mit 1,565%.



Euro erholt sich etwas nach Fall auf Zweimonatstief

Der Euro hat sich am Mittwoch nach einem Fall auf ein Zweimonatstief etwas erholt. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1.0553 $. Im frühen Handel war die Gemeinschaftswährung noch bis auf 1.0525 $ gesunken und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar.



Zur Schweizer Währung sank der Euro auf 0.9927 Fr. nach 0.9940 Fr. am Mittag. Der Dollar ermässigte sich auf 0.9406 Fr., nachdem er am Mittag noch 0.9433 Fr. gekostet hatte.



Der Dollar hatte am Vortag nach Aussagen des US-Notenbankchefs deutlich zugelegt, während der Euro unter Druck geriet. Jerome Powell hatte die Möglichkeit stärkerer Zinsanhebungen angedeutet. Hintergrund sind die nur langsam sinkende Inflation und die starke Wirtschaftsentwicklung. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Nach den Aussagen wurde darüber spekuliert, dass die Notenbank am 22. März den Zins um 0,50 Prozentpunkte anheben könnte. Am Mittwoch erholte sich der Euro jedoch etwas. Powell hatte gesagt, dass noch keine Entscheidung für die nächste Sitzung, getroffen worden sei.



Besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten vom Arbeitsmarktdienstleisters ADP bestätigten das Bild eines starken Arbeitsmarktes. Zudem fiel die Zahl der offenen Stellen in den USA höher als erwartet aus. Der starke Arbeitsmarkt treibt die Inflation, da er zu steigenden Löhnen führt. Dies erschwert der US-Notenbank Fed den Kampf gegen die hohe Teuerung.



Der Euro stieg nach robusten Industriedaten aus Deutschland etwas über sein jüngstes Tief. Die Produktion war im Januar stärker gestiegen als erwartet. «Das ist ein echtes Lebenszeichen von der Industrie», kommentierte Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. Die deutschen Einzelhandelsumsätze enttäuschten hingegen im Januar. Sie fielen, obwohl Volkswirte einen merklichen Anstieg erwartet hatten.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.89074 (0.88968) britische Pfund, 144.70 (145.21) japanische Yen und 0,9931 (0.9959) Fr. fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 1818 $ gehandelt. Das waren rund 5 $ mehr als am Vortag.

Ölpreise geraten erneut unter Druck

Die Ölpreise sind am Mittwoch erneut unter Druck geraten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai fiel auf 82.81 $. Das waren 47 Cent weniger als am Vortag. Ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung kostete mit 76.86 $ 73 Cent weniger.

Am Vortag hatten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell für eine erhebliche Belastung am Rohölmarkt gesorgt. Vor dem US-Kongress deutete er die Möglichkeit stärkerer Zinsanhebungen an. Hintergrund sind die nur langsam sinkende Inflation und eine solide Konjunkturentwicklung. Steigende Zinsen belasten die wirtschaftliche Entwicklung und dämpfen die Nachfrage nach Rohöl. Am Mittwoch relativierte Powell die Aussagen etwas und sagte, dass noch keine Entscheidung für die nächste Sitzung getroffen worden sei. Die Ölpreise profitierten jedoch nicht nachhaltig davon.

Am Markt wurde zudem auf jüngste Aussagen des Generalsekretärs der Organisation erdölexportierender Länder (Opec), Haitham Al-Ghais, verwiesen. Der hatte sich zuletzt beunruhigt über einen rückläufigen Ölverbrauch in Europa und in den USA gezeigt. Dies überschatte die konjunkturelle Erholung in Asien.

In den USA sind die Ölreserven laut Energieministerium überraschend erstmals seit fast drei Monaten gefallen. Analysten hatten hingegen einen Anstieg erwartet. Die Ölpreise gaben daraufhin noch etwas weiter nach.

AWP/REUTERS

