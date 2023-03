Börsenbericht vom 10. März 2023 – Schweizer Börse schliesst im Minus Die Schweizer Börse ist am Freitag auf den höchsten Tagesverlust seit fast drei Monaten zugesteuert.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Schweizer Aktienmarkt hat die bereits zuvor schwache Woche mit einem trüben Freitag beendet. Die anhaltenden Zinsängste verbunden mit den zuletzt aufgetauchten Problemen bei Finanzinstituten in den USA bildeten die Ingredienzen für einen schlecht verdaulichen Cocktail. Darunter litten insbesondere die Finanzwerte, wogegen sich einmal mehr die defensiven Schwergewichte vergleichsweise stabil hielten.



Die Geschichte mit dem Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital und den Problemen beim Startup-Finanzierer SVB Financial habe natürlich der bereits angeschlagenen Stimmung nicht geholfen, meinte ein Händler in Zürich. Im Vordergrund blieben aber weiter vor allem die Themen Inflation und Zinserhöhungen. Diesbezüglich brachte der am Freitag publizierte US-Arbeitsmarktbericht aus den USA keine Entspannung. «Der US-Arbeitsmarkt brummt weiter», lautete das Kurzfazit etwa der deutschen Commerzbank. Der Arbeitsmarkt dürfte aus Sicht der amerikanischen Notenbank weiter nicht im Gleichgewicht sein, was eine Anhebung der Leitzinsen in der übernächsten Woche um 50 Basispunkte erwarten lasse. An anderer Stelle hiess es, dass über die Höhe des Zinsschritts erst die US-Inflationsdaten von kommender Woche definitiv entscheiden würden.



Der FuW Swiss 50 Index schliesst um 2,30% auf 2167,11 Punkte. Der SMI schloss schliesslich 1,68% tiefer bei 10'765,26 Punkten und blickt auf die schwächste Woche seit September 2022 zurück; so ergab sich ein Wochenminus von 3,8%. Das am Nachmittag erzielte neue Jahrestief bei 10'720 lag gar unter dem Schlussstand von Ende 2022.



Der SLI gab am Freitag mit 2,2% auf 1715,62 Punkte noch deutlicher ab, was der beschränkten Gewichtung der defensiven Schwergewichte zu «verdanken» ist. Roche und Nestlé gehörten mit einem Minus von je 0,2% noch zu den stabilsten Werten in der aktuellen Unruhephase, was im SLI naturgemäss weniger zum Tragen kommt. Der breite SPI büsste 1,58% auf 13'989,47 Punkte ein.



Die grosse Verunsicherung unter den Finanzmarktakteuren äusserte sich auch in einem stark angestiegenen Volatilitäts-Index VSMI sowie in einem erstarkten Franken. Am Devisenmarkt fiel der US-Dollar vorübergehend unter die Marke von 92 Rappen und der Euro kurzzeitig unter 0,98 Fr.



Bei den Einzeltiteln waren es die Finanzwerte, welche wegen des Zusammenbruchs der Krypto-Bank Silvergate Capital sowie dem Kursabsturz bei den Aktien des auf kleine und mittlere Tech- und Biotech-Unternehmen spezialisierten Finanzierers SVB Financial unter die Räder gerieten. Diese Hiobsbotschaften zogen am Freitag auch ihre Kreise in Europa.



Die eh schon unter den hausgemachten Problemen leidenden Credit Suisse belegten mit einem Minus von 4,8% gemeinsam mit Partners Group (-6,2%), Julius Bär (-4,5%) und UBS (-4,5%) geschlossen die letzten vier Plätze unter den Blue Chips.



Grössere Einbussen verzeichneten zudem Wachstums- und Technologie-Aktien wie VAT (-4,2%), Straumann (-4,0%), ABB (-3,9%), AMS Osram (-3,5%) oder Logitech (-3,3%). Deutlicher waren zudem auch die Verluste der Versicherer Zurich, Swiss Re und Swiss Life.



Von auffälligen Derivatverkäufen sprach ein Händler mit Blick auf die schwachen Alcon (-3,7%). Als einziger Titel im Plus bei den 30 Top-Werten schlossen Adecco (+0,4%).



Im breiten Markt brachen Mobilezone nach schwachen Jahreszahlen um über 11% ein. Auch Bachem (-6,9%) gaben markant nach. Das Biotech-Unternehmen hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Die eingenommenen Mittel sollen in den Ausbau der Produktionskapazitäten fliessen.



Die Aktien des Halbleiter-Spezialisten U-Blox (+12%) erhielten dagegen von einem Jahresabschluss über den Erwartungen guten Rückenwind. Jeweils nach Zahlen waren zudem Starrag (+3,9%) gesucht, wogegen Orell Füssli (-0,7%) leicht zurückfielen.

Wallstreet: Wenig Bewegung nach Rückschlag am Vortag

Die US-Börsen haben sich nach dem Kursrutsch am Vortag wieder gefangen. Während viele Bankwerte am Freitag weiterhin unter der Furcht vor Kreditausfällen angesichts der bereits stark gestiegenen Zinsen litten, sorgten die jüngsten Daten vom Arbeitsmarkt am Markt insgesamt für etwas Beruhigung. Unter dem Strich bewegten sich die wichtigsten Indizes nur wenig.



Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,16% auf 32’306,10 Punkte zu. Auf Wochensicht deutet sich damit aber dennoch ein Verlust von mehr als drei Prozent an.



Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,16% auf 3911,91 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,05% auf 11 989,61 Punkte.



Der Arbeitsmarkt zeigte sich im Februar mit einem hohen Stellenaufbau zwar weiter robust. Das Bild ist jedoch nicht eindeutig. So ist die Arbeitslosenquote überraschend gestiegen und der Anstieg der Stundenlöhne hat sich abgeschwächt.



An den Märkten ist angesichts der Entwicklung der Quote und der Stundenlöhne offenbar die Erwartung gestiegen, dass die US-Notenbank am 22. März ihren Leitzins nur um 0,25 Prozentpunkte anheben könnte. Notenbankchef Jerome Powell hatte zuletzt auch eine Anhebung um 0,50 Prozentpunkte ins Gespräch gebracht. Die Entscheidung hatte er jedoch von der Entwicklung der Wirtschaftsdaten abhängig gemacht. Ein starker Arbeitsmarkt treibt über die Lohnentwicklung auch die Inflation.



Neben dem Arbeitsmarktbericht steht wie schon am Vortag der Bankensektor im Fokus des Geschehens. Die Papiere der angeschlagenen SVB Financial waren im vorbörslichen US-Handel um fast 70 Prozent eingebrochen, nachdem sie am Vortag bereits mehr als 60% eingebüsst hatten. Aktuell ist der Handel der Papiere unterbrochen. Vor zwei Tagen kosteten die Aktien noch fast siebenmal soviel. Investoren dürften massiv Mittel abziehen, da sie um die Gesundheit der kalifornischen Silicon Valley Bank fürchten, die eine Tochter von SVB Financial ist.



Die Silicon Valley Bank benötigt zur Abfederung von Verlusten aus dem Portfolio eine Kapitalerhöhung in Milliardenhöhe. Laut dem Nachrichtensender CNBC sind die Bemühungen darum allerdings gescheitert, sodass Verhandlungen um einen Verkauf geführt würden. Es werden auch erste Stimmen laut, die eine staatliche Rettung des Finanzierers kleiner und mittlerer Tech- und Biotech-Unternehmen fordern.



Die hohen Kursverluste vieler Bankenaktien am Vortag im Sog von SVB Financial haben die Stimmung für die Branche insgesamt stark eingetrübt. Am Donnerstag war es zum grössten Ausverkauf im Bankensektor seit fast drei Jahren gekommen.



Die Nachrichten über den Risikokapitalgeber für junge Unternehmen hätten bei Investoren «mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben», schrieb Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank merkte an, dass sich die Probleme von SVB Financial schon eine Weile im Hintergrund zusammengebraut hätten, am Vortag dann aber regelrecht «explodiert» seien.



Am Freitag nun blieben Bankenwerte zumeist unter Druck, wenngleich die frischen Daten vom Arbeitsmarkt dafür gesorgt hatten, dass die generelle Furcht vor einer Konjunkturabschwächung im Zuge weiter stark steigender Zinsen etwas nachgelassen hat. Im Dow büssten die Anteilscheine von Goldman Sachs zwei Prozent ein. Als Schlusslicht im S&P 500 sackten die Papiere der First Republic Bank um 15% ab. Die Anteilsscheine von JPMorgan drehten ins Plus und gewannen zuletzt 1,6%.

Bonds Schweiz: Aufwärtstrend hält vor US-Arbeitsmarktbericht an

Der Schweizer Bondmarkt legt am Freitag gemessen am Conf Future klar im Plus. Er knüpft damit an die Aufwärtsbewegung der beiden Vortage an. Auch alle gehandelten Eidgenossen stehen höher.



Im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts herrsche eine gewisse Anspannung, heisst es in Börsenkreisen. Die damit verbundene Schwäche an den Aktienmärkten lasse die Investoren Zuflucht in sicheren Häfen wie den festverzinslichen Papieren suchen. Dazu passt auch die aktuelle Frankenstärke.



Marktteilnehmer verwiesen auf die grundsätzlich vorsichtigere Stimmung an den Börsen. Hintergrund sind unter anderem Turbulenzen im US-Bankensektor, die auch mit dem deutlich gestiegenen Zinsniveau zu tun haben. Für Verunsicherung sorgten der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate und Probleme bei der auf Risikokapital für den Technologiesektor spezialisierten Silicon Valley Bank (SVB).



Vor der Publikation des Arbeitsmarktberichts in den USA dürfte deshalb die Risikofreude der Investoren kaum zurückkehren. Sollte der mit Spannung erwartete Bericht erneut eine tiefe Arbeitslosigkeit und die Tendenz zu steigenden Löhnen anzeigen, könnte dies zumindest die Aktienmärkte weiter belasten.



Die Teuerung ist seit einigen Tagen ja auch hierzulande wieder ein grösseres Thema, nachdem der am Montag veröffentlichte Februar-Wert überraschenderweise einen leichten Anstieg statt eines deutlichen Rückgangs angezeigt hat.



Der Conf-Future für den Juni 2023 zieht bis um 13.05 Uhr um 93 Basispunkte (BP) auf 140,85% an, dies bei 46 gehandelten Kontrakten. Am Vortag hatte er bereits 68 BP zugelegt. Der Juni-Conf hat den am Mittwoch ausgelaufen März-Future als kürzest laufenden Kontrakt abgelöst. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) verliert 10 BP auf 123,44%.



Am Primärmarkt ist es vor dem Wochenende ruhig geblieben.



Von den bislang gehandelten Eidgenossen legen alle zu. Der zwei- und der zehnjährige Benchmarkbond sind allerdings noch nicht gehandelt.



Der zehnjährige Kassazinssatz ist derweil auf 1,314% weiter gesunken. Am Donnerstag hatte der Wert noch bei 1,410% gelegen und am Mittwoch gar bei 1,514 noch auf dem höchsten Stand in diesem Jahr.

Franken profitiert von Marktnervosität

Der Franken hat am Freitag von der allgemeinen Nervosität an den Finanzmärkten porifitert und gegenüber beiden Hauptwährungen in den letzten 24 Stunden deutlich zugelegt. Der Euro hat derweil nach einem durchwachsenen US-Arbeitsmarktbericht gegenüber dem Dollar ebenfalls klar zugelegt.



Die allgemeine Verunsicherung an den Finanzmärkten wegen Problemen im US-Bankensektor stützt allerdings vor allem den Franken. So fiel der US-Dollar zuletzt bzw. im Anschluss an den US-Arbeitsmarktbericht auf 0,9187 und damit unter 92 Rappen. Vor rund 24 Stunden kostete der «Greenback» noch um die 0,9360 Fr. Der Euro steht bei 0,9821 ebenfalls klar tiefer als noch am Vortag mit über 0,9900. Im Tief am Nachmittag war er gar unter die Marke von 0,98 Fr. pro Euro gefallen.



Der Euro hat derweil zum Dollar nach einem durchwachsenen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag deutlich zugelegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0677 $. Vor der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten (14.30 Uhr) hatte der Euro noch unter 1,06 $ notiert.



Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich im Februar mit einem hohen Stellenaufbau zwar weiter robust gezeigt. Das Bild ist jedoch laut den am Freitag vom Arbeitsministerium veröffentlichten Daten nicht eindeutig. So ist die Arbeitslosenquote überraschend gestiegen und der Anstieg der Stundenlöhne hat sich abgeschwächt.



An den Märkten ist angesichts der Entwicklung der Quote und der Stundenlöhne offenbar die Erwartung gestiegen, dass die US-Notenbank am 22. März ihren Leitzins nur um 0,25 Prozentpunkte anheben könnte. Notenbankchef Jerome Powell hatte zuletzt auch eine Anhebung um 0,50 Prozentpunkten ins Gespräch gebracht. Die Entscheidung hatte er jedoch von der Entwicklung der Wirtschaftsdaten abhängig gemacht. Ein starker Arbeitsmarkt treibt über die Lohnentwicklung auch die Inflation.



«Ob das heutige Zahlenwerk allerdings schon ausreicht, um auf der März-Sitzung der Fed eine Zinsanhebung um 0,50 Prozentpunkte zur Konsensmeinung unter den Notenbankmitgliedern werden zu lassen, bleibt fraglich», kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. «Ob 0,25 oder 0,50 Prozentpunkte auf der Agenda stehen, dürften die in der kommenden Woche anstehenden US-Inflationsdaten für den Februar entscheiden.» Die Inflationsdaten werden am Dienstag veröffentlicht.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88258 (0,88814) britische Pfund und 144,70 (143,82) japanische Yen fest.

Ölpreise legen nach US-Arbeitsmarktbericht zu

Die Ölpreise sind am Freitag nach einem robusten US-Arbeitsmarktbericht gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 82,16 $. Das waren 56 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 57 Cent auf 76,30 $.



Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich im Februar mit einem hohen Stellenaufbau zwar weiter robust gezeigt. Das Bild ist jedoch laut den am Freitag vom Arbeitsministerium veröffentlichten Daten nicht eindeutig. So ist die Arbeitslosenquote überraschend gestiegen und der Anstieg der Stundenlöhne hat sich abgeschwächt.



An den Märkten ist angesichts der Entwicklung der Quote und der Stundenlöhne offenbar die Erwartung gestiegen, dass die US-Notenbank am 22. März ihren Leitzins nur um 0,25 Prozentpunkte anheben könnte. Geringere Zinserhöhungen würden die Wirtschaft weniger belasten und so die Nachfrage nach Rohöl stützen. Notenbankchef Jerome Powell hatte zuletzt auch eine Anhebung um 0,50 Prozentpunkten ins Gespräch gebracht. Die Entscheidung hatte er jedoch von der Entwicklung der Wirtschaftsdaten abhängig gemacht.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.