Börsenbericht vom 13. Dezember 2022 – Schweizer Börse schliesst im Plus Der Rückgang der Inflation in den USA hat die Stimmung an der Schweizer Börse spürbar aufgehellt.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstagnachmittag von der Publikation der aktuellen US-Inflationszahlen zweitweise starken Rückenwind erhalten. Denn in den USA schwächte sich die Teuerung im November stärker als erwartet ab. Die Kerninflation fiel ebenfalls klar. Auch hier war der Rückgang stärker als prognostiziert. Was den SMI anbelangt, so bröckelten die Kurse kurz vor Börsenschluss aber zumindest teilweise wieder ab.

Mit den Notenbanksitzungen morgen und am Donnerstag würden noch zwei grosse Brocken vor den Investoren liegen, sagte ein Börsianer. Die heutigen Daten hätten zwar die Erwartung geschürt, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihr hohes Tempo aus den Zinserhöhungen nehmen könnte. Einige Investoren begleite aber die Furcht, dass Fed-Chef Jerome Powell doch noch weiter «ein Falke» bleibe. Vorausgesetzt, dem ist nicht der Fall, so könne am Dienstag aber dennoch der Startschuss für ein Weihnachtsrally gefallen sein. Am Donnerstag folgen auf das Fed dann noch die Schweizerische Nationalbank und die Europäische Zentralbank.

Der FuW Swiss 50 Index schloss 1,33% höher bei 2’112,69 Punkten. Der SMI schloss schliesslich um 0,93% höher bei 11'136,62 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewann 1,22% auf 1708,04 und der breite SPI 0,94% auf 14'206,52 Zähler. Bis auf Swisscom, Novartis, Zurich und – wieder einmal – CS schlossen alle SLI-Titel im Plus.

An der Spitze der Gewinnerliste standen bei Börsenschluss noch die gleichen Werte wie am Vormittag, etwa Temenos (+4,0% auf 54.92 Fr.). Der Banksoftwarehersteller erweiterte seine Partnerschaft mit einem führenden US-Finanzinstitut auf das internationale Private-Banking-Geschäft. Namen wurden aber nicht genannt. Es sei ein wichtiger Wettbewerbsgewinn für Temenos und wahrscheinlich von überdurchschnittlicher Grösse, kommentierte die Bank Vontobel den Deal. Angesichts der jüngsten Turbulenzen sowie der Gewinnwarnung sei dies positiv. Die Bank stufte die Aktie weiterhin mit «Buy» und einem Kursziel von 79 Fr. ein.

Einen Tick stärker im Plus lagen nur noch AMS Osram (+5,2%), die sich von den Vortagesverlusten erholten, sowie VAT (+5,1%). Mit Logitech (+3,7%) gewann ein weiterer Technologietitel stark hinzu. Die Entspannung bei den US-Zinsen half diesen klassischen Wachstumsaktien, erklärte ein Händler.

In der am Dienstag grundsätzlich freundlichen Stimmung war ansonsten kein spezifischer Trend auszumachen. Denn sowohl defensive Werte wie Givaudan (+1,9%) und Roche (+1,4%), als auch Zykliker wie Adecco (+2,3%) und ABB (+1,9%) oder Finanzwerte wie Julius Bär (+2,1%), Partners Group (+2,7%) und UBS (+3,0%) waren mit höheren Kursen in der oberen Tabellenhälfte eingereiht. Bei Adecco riet ein bekannter deutscher Investorenbrief zum Kauf der Aktien, was zusätzlichen Schub gab.

Die Aktien von Richemont (+2,1%) und Swatch (+0,8%) waren zeitweise mit angezogener Handbremse unterwegs, nachdem Barclays erstmals von Anhaltspunkten für eine rückläufige Ausgabefreudigkeit bei der Käuferschaft von Luxusgütern berichtet hatte. Doch zogen kurz vor Schluss auch diese Papiere wieder an.

Bei Nestlé war es anders. Hier wiederum senkte der Aktionär Capital Group seine Anteile unter die Schwelle von 3%, die Papiere schlossen nur minim im grünen Bereich bei +0,1%.

Noch weiter unten im Tableau standen Swisscom (unv.). Und auch für die Papiere der Credit Suisse (-0,6% auf 3.07 Fr) reichte es wieder einmal nicht für ein Plus.



Auf den hinteren Rängen sorgten indes Analystenstimmen für Bewegung: So hob die UBS etwa das Rating für Clariant (+3,6%) auf «Buy» von «Sell» an. Das Portfolio habe sich dank der Trennung von zyklischeren und wachstumsschwächeren Anlagen markant verbessert, und das sei in der aktuellen Bewertung noch nicht genügend eingepreist, hiess es im Kommentar.



Die Aktien von V-Zug (+1,2%) setzten ihren jüngsten Aufwärtstrend fort. Molecular Partners (+1,0%) erhielten derweil etwas Unterstützung von einer Studie.

Kepler Cheuvreux kehrt für LM Group (+10,07%) zum Rating «Buy» zurück und setzt ein Kursziel von 30 Fr. Die Einstufung war zwischenzeitlich ausgesetzt worden, bis Klarheit über die Untersuchung der Schweizer Tochtergesellschaften herrschte.

Inflationsrate treibt die Wallstreet

Eine überraschend deutliche Inflationsabschwächung hat dem US-Aktienmarkt am Dienstag weitere Gewinne beschert. An der allgemein erwarteten Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch wird das zwar nichts ändern. Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank rechnet aber damit, «dass die US-Inflationsraten in den kommenden Monaten weiter merklich nachgeben werden» und so «Druck von der Fed nehmen, weiter deutlich an der Zinsschraube zu drehen».

Direkt zur Handelseröffnung zog der Dow Jones Industrial bis auf 34 712 Punkte an, was den höchsten Stand seit fast acht Monaten bedeutete. Zuletzt behauptete der Leitindex bei 34 208,76 Punkten allerdings nur noch ein Plus von 0,60%. Der marktbreite S&P 500 legte mit 1,36% auf 4044,88 Punkte deutlicher zu. Der mit Technologiewerten gespickte Auswahlindex Nasdaq 100 zog sogar um 2,17% auf 11 960,83 Punkte an. In ihm versammeln sich etliche Titel, die besonders deutlich von der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus profitieren.

Die hohe Inflation in den USA hat sich im November stärker als erwartet abgeschwächt, wie die jüngsten Verbraucherpreisdaten zeigen. Es ist der fünfte Rückgang der Inflationsrate in Folge. Die Volkswirte der Commerzbank halten es für «nahezu sicher», dass die Fed am Mittwoch den Leitzins nur um einen halben Prozentpunkt anheben wird, nach zuletzt vier Erhöhungen um jeweils 0,75 Punkte. Für Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg, ist selbst eine Anhebung um nur 0,25 Punkte «nun nicht mehr völlig ausgeschlossen.»

Einige Unternehmensnachrichten stiessen am Markt ebenfalls auf ein positives Echo. Die Aktien von Moderna schossen als Spitzenreiter im Nasdaq 100 um fast 21% hoch und knackten zeitweise erstmals seit Mitte Januar die 200-Dollar-Marke. Das vor allem dank seines mRNA-Coronaimpfstoffs bekannt gewordene Biotech-Unternehmen und der Pharmariese Merk & Co teilten mit, laut einer Phase-II-Studie senke eine Kombination aus einem personalisierten mRNA-Krebsimpfstoff von Moderna und Mercks Tumor-Arzneistoff Pembrolizumab das Todes- und Wiedererkrankungsrisiko bei bestimmten Hautkrebspatienten in einem fortgeschrittenen Stadium erheblich im Vergleich zu einer Monotherapie mit Pembrolizumab.

Die Merck-Titel reagierten mit einem Plus von rund einem halben Prozent recht verhalten auf die Nachricht. Dagegen zogen die in New York gelisteten Anteilsscheine des Mainzer Moderna-Konkurrenten Biontech um 5,7% an.

Beim Softwarekonzern Oracle konnten sich die Anleger nach Quartalszahlen über einen Kursanstieg um 1,4% freuen. Dank florierender Cloud-Services laufen die Geschäfte beim SAP -Konkurrenten weiter rund. Er übertraf die Markterwartungen, einige Analysten hoben ihre Kursziele für die Aktie an.

Die Papiere des Flugzeugbauers Boeing bekamen durch einen Grossauftrag nur kurz Aufwind und gewannen zuletzt ein halbes Prozent. Die Fluggesellschaft United Airlines bestellt 100 «Dreamliner». Zudem sicherte sich die Lufthansa -Partnerin aus den USA Kaufoptionen für weitere 100 Maschinen des Typs. Ausserdem übt United eine Option zum Kauf von 44 Maschinen des Typs 737 Max aus, bestellt weitere 56 dieser Flugzeuge und sichert sich weitere 100 Optionen für den Jet. Erst nach Handelsbeginn veröffentlichte Auslieferungs- und Auftragszahlen für den November gaben den Boeing-Aktien keinen zusätzlichen Schub.

Deutliche Kursgewinne von über zwei Prozent verbuchten indes die Papiere von Pfizer nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Neue Produkte und die Forschungspipeline des Pharmakonzerns übertrumpften die Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Corona-Entwicklung, schrieb Analyst Chris Shibutani. Auch Trung Huynh von der Credit Suisse lobte das Pipeline-Potenzial.

Bonds: Schwächer vor US-Inflationsdaten und Zentralbankreigen

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Dienstag ein wenig schwächer. Im Gegenzug steigen die Renditen etwas an. Das Geschäft verläuft aber vor den um 14.30 Uhr erwarteten US-Inflationsdaten und den in den kommenden Tagen anstehenden Zinserhöhungen mehrerer Zentralbanken ruhig.

Die Umsätze seien moderat, heisst es am Markt. Am Primärmarkt hat die Eidgenossenschaft die Anleger mit der Ankündigung überrascht, dass im Rahmen der monatlichen Tenderauktion gleich drei Anleihen aufgestockt werden sollen.

Am Sekundär- und auch am Primärmarkt halten sich laut Händlern die Aktivitäten in Grenzen. Nennenswerte Umsätze gebe es bei erstklassigen Anleihen mit kürzerer Laufzeit.

Die Eidgenossenschaft will im Rahmen der monatlichen Tenderauktion gleich drei Anleihen aufstocken. Offeriert werden die Bonds 2,25%/2031, 0,0%/2039 und 0,5%/2055. Eigentranchen sind nicht vorgesehen. Gleich drei Anleihen seien eine Überraschung, da die Tresorerie ihren Emissionsplan 2022 von rund 6 Mrd. Fr. ja bereits im November fast erfüllt habe, sagt ein Händler. Die Zeichnungsfirst endet im Laufe des (morgigen) Mittwochvormittags. Vor dem Mittag wird das Emissionsergebnis veröffentlicht.

Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future fällt gegen 13.20 Uhr um 24 BP auf 142,89%. Der Umsatz beträgt 20 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 34 BP gestiegen. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index fällt um 28 BP auf 126,25 Prozent.

Sämtliche zehn gehandelten Eidgenossen sind zu tieferen Kursen rapportiert. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) fällt um 24 BP und wirft damit +0,95% ab. Die Zehnjährige (0,5%/2032) ist nicht dabei und die Rendite wird mit +1,15% angegeben.

Der Kassazinssatz steigt auf 1,196 und damit auf ein neues Vier-Wochenhoch nach 1,130% am Vortag.

Euro steigt nach US-Inflationsdaten über 1.06 $

Der Euro ist am Dienstag nach den Konsumentenpreisdaten aus den USA über 1.06 $ gestiegen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1.0642 $. Vor der Veröffentlichung der Zahlen hatte der Euro rund einen Cent niedriger notiert.

Der Dollar gab aber auch zu allen wichtigen Währungen deutlich nach, somit auch zum Schweizer Franken. So kostet der US-Dollar am späten Nachmittag noch 0.9264 Fr. nach 0.9359 kurz nach Mittag. Zuletzt hatte das Duo USD/CHF im Frühling auf einem solch tiefen Niveau notiert. Das Paar EUR/CHF liegt derweil bei 0.9850.

Die hohe Inflation in den USA hat sich im November stärker als erwartet abgeschwächt. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 7,1%. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 7,7 Prozent gelegen. Auch die aussagekräftigere Kernrate ging zurück. Bei der Kernrate werden schwankungsanfällige Grössen wie Energie und Lebensmittel herausgerechnet.

«Das Bild einer abflauenden Inflation hat sich mit den Zahlen weiter verfestigt», kommentierten die Volkswirte der Commerzbank. Dies erleichtere die Arbeit der US-Notenbank Fed, die an diesem Mittwoch ihre geldpolitischen Entscheidungen verkündigen wird. «Die für die Fed-Sitzung allgemein erwartete Verkürzung des Zinsschritts auf 0,50 Prozentpunkte kann als nahezu sicher gelten», heisst es in dem Kommentar. Auf den letzten vier Sitzungen hatte das Fed den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation noch um 0,75 Punkte angehoben. Höhere Leitzinsen machen eine Währung für Anleger tendenziell attraktiver.

Die am Vormittag besser als von Experten erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Markt hingegen kaum. Die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) verbesserten sich im Dezember von niedrigem Niveau aus unerwartet deutlich. «Die Finanzmarktexpertinnen und -experten gehen mit grosser Mehrheit von einem Rückgang der Inflationsrate in den nächsten Monaten aus», kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. «Zusammen mit der zwischenzeitlichen Entspannung an den Energiemärkten führt dies zu einer klaren Verbesserung des konjunkturellen Ausblicks.»

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.85753 (0.86006) britische Pfund und 144.85 (144.86) japanische Yen fest.

Ölpreise legen merklich zu

Die Ölpreise haben am Dienstag merklich zugelegt. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 80.26 $. Das waren 2.29 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1.91 $ auf 75.07 $.

Gestützt wurden die Ölpreise am Nachmittag durch einen schwächeren Dollarkurs. Rohöl wird so günstiger für Anleger aus anderen Währungsräumen, da es in Dollar gehandelt wird. Die in den USA im November stärker als erwartet gesunkene Inflationsrate, verstärkt so die Erwartung auf künftig kleinere Leitzinserhöhungen in den USA. Die US-Konjunktur dürfte also weniger belastet werden. Dies wirkt sich auch auf die Nachfrage nach Rohöl aus.

Nach einer Verluststrecke in der vergangenen Woche zeigt die Preisentwicklung am Rohölmarkt seit Wochenbeginn nach oben. Es sorgt für Erleichterung, dass sich China von seiner strikten Corona-Politik verabschiedet und zahlreiche Lockerungen auf den Weg gebracht hat. Trotz steigender Infektionszahlen nährt dies die Hoffnung auf eine stabilere Entwicklung in der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft.

Marktteilnehmer verweisen zudem auf die andauernde Schliessung der wichtigen US-Ölpipeline Keystone. Hintergrund sind Reparaturarbeiten wegen eines grösseren Lecks. Die Pipeline verläuft von Kanada durch die Vereinigten Staaten an die US-Golfküste und ist für den amerikanischen Ölsektor von erheblicher Bedeutung.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.