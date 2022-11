Börsenbericht vom 28. November 2022 – Schweizer Börse schliesst kaum verändert – Credit Suisse sackt ab Die Corona-Proteste in China dämpften die Kaufbereitschaft. Die Anteile der CS rutschten erstmals unter die Marke von drei Franken.

Der Schweizer Aktienmarkt hat den ersten Handelstagt der Woche mit leichten Verlusten beendet. Nachdem es zum Handelsstart zunächst deutlich bergab ging, drehte der Leitindex SMI im Handelsverlauf wieder ins Plus, konnte die Gewinne aber nicht halten. Vor allem die SMI-Schwergeweichte verhinderten jedoch ein noch deutlicheres Tagesminus, wie es an den meisten anderen grossen europäischen Märkten zu sehen war.



Die Stimmung am Handelstrag war laut einem Marktteilnehmer eher gedämpft. Durch vermehrte Unruhen wegen Chinas Zero-Covid-Politik und der Fragezeichen im Hinblick auf weitere Corona-Massnahmen in Volksrepublik seien die Märkte verunsichert, sagte er. Zudem wurden von Händlern die fehlenden Impulse nach dem Ende der Berichtssaison herangeführt. Erst im Laufe der Wochen könnte wieder etwas mehr Bewegung in die Märkte kommen. So werden Inflationszahlen aus Deutschland, der EU und auch der Schweiz erwartet und in der zweiten Wochenhälfte folgen zahlreiche Einkaufsmanager-Indizes von europäischen Staaten.



Der neue FuW Swiss 50 Index schloss 0,92% im Minus auf 2098,72 Punkte. Der SMI schloss praktisch unverändert (-0,05%) bei 11'162,16 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und das Gewicht der Schwergewichte stärker gekappt wird, gab 0,41 Prozent auf 1705,89 Punkte nach und der breite SPI sank um 0,21 Prozent auf 14'261,41 Zähler. Von den 30 SLI-Firmen schlossen neun höher und 21 tiefer.



Erneut standen Credit Suisse im Fokus der Anleger. Die Valoren schlossen 9,3% tiefer bei 3.01 Fr. Dies entspricht einem Abschlag von 0.308 Fr. Zwischenzeitlich sackten die Papiere sogar auf ein Allzeittief von 2.97 Franken ab. Jedoch ist zur berücksichtigen, dass die Aktien nach Kapitalerhöhung für qualifizierte Aktionäre Ex-Bezugsrecht gehandelt wurden. Diese standen zum Handelsschluss bei 0.144 Fr. Laut Händlern wurde das Instrument sehr aktiv in Anspruch genommen, die Gelegenheit aber gleichzeitig auch zum Verkauf genutzt, was den deutlichen Abschlag erklärt.

Bei den Finanztiteln zeigte sich ein uneinheitliches Bild. Unter Druck standen vor allem Bankentitel, die gemäss einem Händler «im Strudel der CS gefangen waren». Partners Group rangierten mit Abgaben von 2,4% mit am Ende des SLI. Etwas besser konnten sich UBS (-1,1%) und Julius Bär (-1,7%) halten. Bei den Versicherungstiteln standen hingegen Swiss Re mit Zugewinnen von 1,5% mit an der SLI-Spitze. Zurich notierte 0,2% höher, wohingegen Swiss Life 0,8% nachgaben.

Die grössten Kursgewinne schlugen bei Richemont (+2,2%) zu Buche. Der Luxusgüterkonzern sei stark aufgestellt und werde von Analysten gelobt, sagte ein Händler. Im Windschatten des Konkurrenten legten auch Swatch um 1,1% zu.

Vor allem die defensiven Schwergewichte Roche, Novartis und Nestlé stützten mit Zugewinnen von 0,3 bis 0,4% am Handelstag den SMI, dessen Minus ohne die grosse Hebelwirkung der drei grossen Gewichte stärker ausgefallen wäre.

Zu den grössten Verlierern zählten Technologiewerte: AMS Osram, Temenos und VAT verbuchten Abschläge von je 2,3%. Einzig Logitech (-0,8%) konnte die Verluste im Rahmen halten.

Vom Abwärtstrend erfasst wurden auch Zykliker wie Sika, Geberit und Straumann, die zwischen 3,0 und 2,2% tiefer schlossen.

Im breiten Markt stachen Forbo mit Verlusten von 15% hervor. Das Unternehmen hatte am Freitagnachmittag überraschend den Wechsel seines CEO bekanntgegeben und auch eine Gewinnwarnung ausgesprochen, was bei Anlegern nicht gut ankam.

Aryzta (-2,2%) gaben nach Zahlen für das erste Quartal nach, was Händlern vor allem auf Gewinnmitnahmen zurückführten, nachdem der Kurs der Papiere zuletzt gestiegen war. Ansonsten fielen die Zahlen solide und über den Erwartungen aus, das positive Bild werde jedoch durch Inflationsdruck und anhaltende Störungen in der Lieferkette überschattet, wie ein Analyst anmerkte.

Epic Suisse verloren nach ihrem Neunmonatsupdate 0,8% an Wert. Zudem schlossen auch Dottikon am Tag vor der Publikation der Halbjahreszahlen 3,4% im Minus.

Corona-Proteste in China treiben US-Anleger um

Ängste vor einer weiteren Verschärfung der chinesischen Covid-Beschränkungen haben die US-Aktienmärkte zum Wochenstart belastet. Die drohenden, noch strikteren Massnahmen Chinas gegen die Corona-Pandemie haben in wichtigen chinesischen Städten zu wachsenden Protesten geführt und dürften die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum weiter trüben. Bereits an den Börsen in Fernost und in Europa hatte am Montag die grösste Protestwelle seit Jahrzehnten in China die Anleger verunsichert.

Zuletzt notierte der Dow Jones Industrial 0,57% tiefer bei 34 152,35 Punkten, nachdem er in der Vorwoche um 1,8% auf das höchste Niveau seit April gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag 0,73% auf 3996,64 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,64% auf 11 680,31 Zähler.

Die Ereignisse in China schienen für viele Marktteilnehmer eine Gelegenheit zu sein, um sich vorerst an die Seitenlinie zu stellen, erläuterte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Auswirkungen der Proteste seien kaum abschätzbar und stellten eine ernstzunehmende Gemengelage für viele Branchen und Sektoren dar. Die Proteste erstreckten sich über viele Städte und Fabrikationsstätten in China und könnten zu erheblichen Störungen der Lieferketten in Europa, den USA und Asien führen, warnte Lipkow.

Prominentes Beispiel ist der iPhone-Hersteller Apple , der bereits deutlich unter den Geschehnissen leidet und dessen Aktien um 1,8% abrutschten. Laut einem Insider dürften in diesem Jahr Produktionsausfälle beim Lieferanten Foxconn in der chinesischen Metropole Zhengzhou die iPhone-Produktion im Vergleich zum Plan um fast sechs Millionen Geräte drücken. Wegen der strikten Pandemie-Massnahmen Chinas war es in den vergangenen Wochen rund um das grösste iPhone-Werk der Welt zu Protesten und Ausschreitungen gekommen.

Ein Bericht über einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Antikörper Lecanemab zur Behandlung von Alzheimer belastete die Papiere von Biogen , die um vier Prozent abrutschten. Die Titel des schwedischen Entwicklungspartners Bioarctic sackten in Stockholm zuletzt um 22% in die Tiefe.

Das vom deutschen Chemikalienhändler Brenntag bestätigte Interesse am US-Rivalen Univar Solutions trieb dessen Aktien um 5,3% in die Höhe. Ob es zu einer Transaktion kommt, ist noch offen. Der Markt für den Chemikalienhandel gilt als stark fragmentiert.

Abstufungen der britischen Bank Barclays für die Aktien der US-Nahrungsmittelhersteller Beyond Meat und Tyson Foods sorgten für Kursverluste von 2,6% beziehungsweise 3,5%.

Bonds: Freundliche Kurse – aktives Emissionsgeschäft

Der Schweizer Bondmarkt präsentiert sich zu Beginn der neuen Woche in einer freundlichen Verfassung. Händler erklären sich dies mit einer Gegenbewegung nach den Verlusten vom Freitag sowie mit den Sorgen über die Entwicklung in China. Dabei verläuft das Geschäft laut Händlern vor allem im Primärmarkt recht aktiv.

Am Montag sind keine Konjunkturdaten zu erwarten, die den Markt stärker beeinflussen könnten. Im weiteren Wochenverlauf werden dafür Preisdaten aus Europa, den USA und aus der Schweiz veröffentlicht. Dabei müssten die Anleger berücksichtigen, dass, auch wenn die Inflation wieder etwas gesunken sein sollte, sie noch immer überall über den Zielwerten der Zentralbanken stehe. «Die Arbeit der Zentralbanken ist noch nicht getan», sagte ein Händler.



Dennoch zeigt sich der Primärmarkt in einer sehr guten Verfassung. Auch nach der starken Vorwoche gehe es ungebremst weiter, sagte ein Händler. In der vergangenen Woche hatten 10 Emittenten insgesamt mehr als 2,1 Mrd. Fr. aufgenommen. Nun hat die Korea National Oil Corp. 100 Mio. für zwei Jahre aufgenommen. NatWest Markets sammelte 220 Mio. für 5 Jahre ein.



Der Emissionsmarkt steuere 2022 auf ein Mehrjahreshoch zu. Bisher seien neue Anleihen über 63,5 Mrd. Fr. aufgenommen worden, sagt Stefan Bösl, Leiter Kapitalmarkt bei der Luzerner Kantonalbank. Im Jahr zuvor waren es 57,5 Mrd. «Und 2023 könnten es noch mehr werden. Denn die Anleger erhalten ja wieder Zinsen. Das stärkt die Nachfrage», sagt dazu auch ein Händler.



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende Dezember-Conf-Future notiert um 13.30 Uhr um 13 Basispunkte (BP) höher auf 145,79%. Der Umsatz beträgt 10 Kontrakte. Am Freitag war der Conf um 115 BP gefallen. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index steigt um 8 BP auf 125,74%.



Vier der gehandelten Eidgenossen geben nach und einzig die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) gewinnt 2 BP und rentiert 0,81%. Der noch ungehandelte zehnjährige (0,5/2032) Benchmarkbond rentiert mit 1,06%.



Der Kassazinssatz steigt auf 1,035 von 1,008% am letzten Handelstag.

Euro zum Dollar zeitweise auf höchsten Stand seit Juni

Der Kurs des Euro ist am Montag zum Dollar zeitweise auf den höchsten Stand seit Ende Juni gestiegen. In der Spitze kletterte die europäische Gemeinschaftswährung bis auf fast 1.05 $. Bis zum Nachmittag fiel der Kurs aber merklich zurück. Der Euro wurde mit knapp 1.04 $ gehandelt.

Auch zum Franken hat der Euro zwischenzeitlich aufgeholt und am Nachmittag einen Zehntageshöchstkurs erreicht. Inzwischen nähert er sich mit 0.9823 aber wieder dem Niveau vom Morgen an. Das Dollar/Franken-Paar notierte zuletzt bei 0.9454 und damit nur leicht unter dem Morgenkurs von 0.9465. Am Nachmittag hatte es kurzzeitig nur knapp über der Grenze von 0.94 notiert.

Aussagen aus der EZB gaben dem Euro zeitweise Auftrieb. Präsidentin Christine Lagarde stellte angesichts der Rekordinflation in der Eurozone weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht. «Wir sind entschlossen, die Inflation auf unser mittelfristiges Ziel zurückzuführen und die dafür notwendigen Massnahmen zu ergreifen», sagte Lagarde vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments. Man werde die Zinsen auf ein Niveau anheben, welches sicherstelle, dass die Inflation zeitnah auf das mittelfristige EZB-Ziel von zwei Prozent zurückkehre.

Noch eindeutiger hatte sich zuvor der niederländische Notenbankchef Klaas Knot geäussert: «In Europa müssen wir uns auf einen längeren Zeitraum vorbereiten, in dem die Währungshüter sich auf die Wiederherstellung der Preisstabilität konzentrieren müssen.» Eine übermässige Straffung der Geldpolitik zu konstatieren, sei zum jetzigen Zeitpunkt «eher ein Scherz». Die Finanzmarktakteure sind sich derzeit uneins, ob die EZB die Zinsen im Dezember um 0,50 oder erneut um 0,75 Prozentpunkte anheben wird. Steigende Zinsen machen eine Währung für Anleger attraktiver und stützen den Kurs.

Der Devisenmarkt ist angesichts der Lage in China aber von einer grossen Unsicherheit geprägt. Davon profitierten am Montag vor allem der japanische Yen und der Schweizer Franken. Die Proteste in China gegen die Covid-Restriktionen sowie die verschärften Sanktionen der USA gegen chinesische Technologieunternehmen liessen die Risikowahrnehmung zunehmen, schreiben die Ökonomen der DekaBank. In den vergangenen Tagen ist es in China zu den grössten Demonstrationen seit Jahrzehnten gekommen. Der Unmut richtet sich gegen die strikten Massnahmen der chinesischen Null-Covid-Politik wie wiederholte Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.86606 (0.85885) britische Pfund und 144.90 (144.62) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1747 $ gehandelt. Das waren etwa sieben Dollar weniger als am Freitag.

Ölpreise geraten erneut unter Druck – Protestwelle in China belastet

Die Ölpreise sind am Montag erneut unter Druck geraten. Die Proteste in China verunsichern auch den Ölmarkt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81.41 $. Das waren 2.22 $ weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2.38 $ auf 73.90 $. Mit zeitweise nur 73.60 $ erreichte der WTI-Preis den tiefsten Stand in diesem Jahr.

Die grösste Protestwelle in China seit Jahrzehnten dämpfte am Morgen die Risikofreude der Anleger an den Finanzmärkten, was auch die Ölpreise mit nach unten zog. Die Demonstrationen vom Wochenende dauerten in vielen Städten der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt bis in die Nacht zum Montag an. Der Unmut im Volk richtet sich gegen die strikten Massnahmen der chinesischen Null-Covid-Politik wie wiederholte Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne. Mögliche zusätzliche Belastungen für die chinesische Wirtschaft würden auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.

Schon seit einiger Zeit belastet die Aussicht auf ein Abflauen der Weltwirtschaft den Ölmarkt. Seit Mitte des Monats sind die Ölpreise um rund 15 $ eingebrochen.

Negativer Start an asiatischen Märkten

Die Börsen in Asien sind negativ in die Woche gestartet. Der japanische Nikkei 225 hat 0,42% tiefer bei 28’162,83 geschlossen, während der breiter gefasste Topix 0,68% auf 2004,31 Punkte abgerutscht ist. Auch in Korea macht die Börse Verlust: Der Kospi handelt 1,34% tiefer.

In China liegt der Shanghai Composite Index derweil knapp 1% tiefer. An der zweiten grossen Börse des Landes in Shenzhen schlägt derweil ein Minus von 0,85% auf den Shenzhen Component Index zu Buche. Der Hang Seng in Hongkong verliert gar 1,77%.

Während sich Finanz- und Immobilientitel vergleichsweise gut schlagen, kommen die E-Commerce-Schwergewichte unter die Räder. Tencent Holdings und Alibaba gehören mit jeweils knapp 3,9% Verlust zu den grössten Verlierern in Hongkong.

