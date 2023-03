Börsenbericht vom 21. März 2023 – Schweizer Börse schliesst klar im Plus Die Anleger haben am Dienstag an der Schweizer Börse zu Finanzwerten gegriffen.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag mit klaren Kursgewinnen geschlossen. Angeführt wurde der Anstieg von deutlichen Kursanstiegen bei den Bankentiteln. Der zunächst noch mit Skepsis aufgenommenen Notübernahme der kriselnden Credit Suisse durch die UBS würden immer mehr positive Aspekte abgewonnen, hiess es im Markt.



Insgesamt hätten Zentralbanken, Regulatoren und Regierungen weltweit «beträchtliche Fähigkeiten bei der Feuerlöschung» gezeigt, lobte ein Analyst. Ob sie die Flammen wirklich erstickt hätten, müsse sich allerdings erst noch zeigen. Verstärkt richtet sich der Blick der Marktteilnehmer nun aber auf die Zentralbanken. Diese könnten wegen der Bankenturbulenzen nun zurückhaltender werden, so die Erwartung. So dürfte die US-Notenbank Fed am Mittwoch noch eine moderate Leitzinsanhebung von 0,25 Prozentpunkten vornehmen, lautet der Konsens.



Der FuW Swiss 50 Index schliesst 1,67% höher auf 2161,56 Punkten. Der SMI schloss um 1,40% höher bei 10'792,58 Punkten, nachdem er am Nachmittag ein Tageshoch bei 10'814 Punkten erreicht hatte. Der SLI gewann 1,72% auf 1710,09 Punkte und der SPI stieg 1,17% auf 14'116,71 Zähler. Im SLI stehen sich 27 Gewinner nur drei Verlierern gegenüber.



Die Aktien der künftig einzigen Schweizer Grossbank UBS (+12,1%) stiegen den ganzen Tag kontinuierlich und schlossen praktisch auf Tageshoch. Den Kaufpreis von rund 3 Mrd. Fr. in eigenen Aktien, den die UBS für die CS-Übernahme bezahlen muss, bezeichneten Händler am Dienstag als «richtiges Schnäppchen» und «unverschämt tief» Die Aktien der Credit Suisse schlossen mit 88,3 Rappen (+7,3%) etwas höher als der Gegenwert von UBS-Titeln, den die Aktionäre als der Zwangshochzeit erhalten.



Kräftig im Plus schlossen auch Julius Bär (+3,2%). Der Zürcher Vermögensverwalter gilt als möglicher Profiteur der Entwicklung rund um die CS. Denn nicht jeder Anleger, der vorher Kunde beider Grossbanken gewesen sei, wolle nun nur noch bei einem Haus sein, hiess es am Markt.



Starke Gewinne verbuchten auch die im laufenden Jahr insgesamt schlecht gelaufenen Partners Group (+6,9%). Der auf Privatmarktanlagen fokussierte Asset Manager musste 2022 einen Gewinnrückgang verbuchen, schüttet aber dennoch eine höhere Dividende aus. Zudem äusserte sich das Unternehmen positiv zur weiteren Entwicklung.



Gesucht waren auch Versicherungsaktien: Sowohl Swiss Life (+4,0%), wie auch Swiss Re (+3,9%) und Zurich (+2,7%) schlossen klar im Plus. Die Titel würden derzeit im Finanzbereich als Alternative zu Bankaktien gekauft, hiess es.



Deutliche Gewinne gab es zudem für die Aktien der Luxusgüterwerte Swatch (+4,1%) und Richemont (+2,9%). Rückenwind erhielten sie von den neuen Statistiken zu den Schweizer Uhrenexporten: Diese kletterten im Februar um kräftige 12,2%. Dabei konnten sowohl die teuersten als auch die günstigen Preissegmente deutlich zulegen. Bei Swatch dürfte der Erfolg der Moon Swatch kräftig einschenken, hiess es.



Auch weitere Zykliker waren gesucht, darunter etwa die Aktien des Zementkonzerns Holcim (+2,4%), des Chipherstellers Ams-Osram (+1,5%) oder des Industriekonzerns ABB (+1,8%). Die Royal Bank of Canada bekräftige ihr «Outperform»-Rating für ABB bei etwas geringerem Kursziel.



Wenig gesucht waren dagegen die defensiven Schwergewichte: So gingen die Aktien der Pharmariesen Roche (+0,5%) und Novartis (+0,2%) nur moderat im Plus aus dem Handel. Die Titel des Börsenschwergewichts Nestlé (-1,0%) gehörten sogar zu den wenigen Verlierern. Noch deutlichere Abschläge gab es für die Aktien des Duftstoffherstellers Givaudan (-2,9%).



Am breiten Markt konnten die Bankentitel ebenfalls zulegen: Deutliche Avancen gab es etwa für die Titel der Online-Bank Swissquote (+5,1%) oder des Vermögensverwalters Vontobel (+3,0%). Auch die Titel des stark angeschlagenen Asset Managers GAM (+5,8%) schlossen klar fester.



Wallstreet: Erholung setzt sich fort - Warten auf Zinsentscheidung

Vor der zur Wochenmitte anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hat sich die Wall Street am Dienstag weiter von ihrem jüngsten Rückschlag erholt. Die Sorgen um die Bankenbranche liessen weiter nach, weshalb Aktien aus diesem Sektor und auch aus dem ebenfalls schwer gebeutelten Ölsektor zu den Favoriten zählten.



Der Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,65% auf 32’453,62 Punkte, nachdem er vor zwei Wochen - nach Bekanntwerden der Abwicklung von Silvergate Capital, der Schliessung der Silicon Valley Bank sowie weiterer mittelgrosser Banken - auf Talfahrt gegangen war. In der Spitze hatte der bekannteste Wall-Street-Index innerhalb weniger Tage sechs Prozent eingebüsst.



Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag um 0,63% auf 3976,30 Punkte. An der Technologiebörse Nasdaq gewann der Auswahlindex Nasdaq 100 0,24% auf 12’592,35 Zähler.



In der vergangenen Woche haben die Spannungen im US-Bankensystem laut Franck Dixmier, Anleihechef von Allianz Global Investors, mit Blick auf die US-Notenbank Fed eine «drastische Korrektur der Zinserhöhungserwartungen ausgelöst». Inzwischen erwarteten die Anleger gegen Jahresende wegen der Probleme im Bankensektor sogar wieder Zinssenkungen, schrieb er. Am Mittwoch geht er aber erst einmal von einer Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkten aus.



Diesen kleinen Zinsschritt hätten die meisten nun auf dem Zettel, resümiert Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. «Eine stärkere Erhöhung dürfte den ohnehin schon angespannten Finanzsektor wieder unter Druck bringen. Auf der anderen Seite ist die Inflation in den USA zwar leicht rückläufig, aber mit 6% immer noch sehr weit vom Notenbankziel von 2% entfernt.»



Wie in Europa kehrten auch in den USA jene an die Börsen zurück, die Schnäppchen wittern. Die Papiere der First Republic Bank sprangen nach einem neuen Rekordtief am Vortag um 37% hoch. Auch die Anteile anderer mittelgrosser Banken stiegen. Die Aktien der New York Community Bancorp etwa gewannen weitere 5,3%. Zudem stiegen im S&P 100 die Aktien der U.S. Bancorp um 8,2%, Wells Fargo gewannen 3,5% und Capital One Financial erholten sich um weitere 4,8%.



Kräftige Kursgewinne verzeichneten auch die Grossbanken. Die Papiere der Bank of America oder von Morgan Stanley etwa stiegen um jeweils mehr als 3% und im Dow waren die Aktien von JPMorgan und Goldman Sachs die Favoriten mit Gewinnen von bis zu 3,1%.



Marktstratege Stephen Innes vom Vermögensverwalter Spi Asset Manangement verwies auf einen Medienbericht. Diesem zufolge prüfen Vertreter des US-Finanzministeriums sowie des staatlichen Einlagensicherungsfonds eine vorübergehende Ausweitung ihrer Einlagensicherung für den Fall, dass sich die derzeitige Situation zu einer ausgewachsenen Vertrauenskrise auswächst.



Ölaktien wie die von Chevron im Dow oder ExxonMobil und ConocoPhillips im S&P 100 legten nach dem Ausverkauf am Vortag ebenfalls wieder deutlich zu.



Ansonsten blieben die Anteile von Foot Locker im Blick, die ihre deutlichen Vortagesverluste mit einem Kursplus von 7% wieder mehr als wettmachten. Nicht zuletzt stützte eine frisch ausgesprochene Kaufempfehlung der Citigroup. Die Analysten lobten die gute Verfassung des Sportartikel-Händlers sowie die Kooperation mit dem weltgrössten Sportartikelhersteller Nike . Dessen Titel profitierten mit plus 2,0% ebenfalls von der Studie. Zudem richten sich die Blicke bereits auf die nach Börsenschluss anstehenden Geschäftszahlen.

Bonds Schweiz: Schwächer - Entspannung am Aktienmarkt belastet

Die Schweizer Obligationenbörse gibt am Dienstag etwas nach. Die Verunsicherung wegen der Probleme im US-Bankensystem und über die angeschlagene Grossbank Credit Suisse hätten sich wieder etwas gelegt, heisst es am Markt. Daher seien auch die als sicher geltenden Anlagehäfen wie etwa die Obligationen oder Gold weniger gefragt.



Am Vortag waren Obligationen der Eidgenossenschaft stark gefragt gewesen, da die Notübernahme der Schweizer Grossbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS zunächst mit Skepsis aufgenommen wurde. Ein Zusammenbruch der zweitgrössten und weltweit aktiven Schweizer Bank hätte sich in Europa zu einer Krise im Finanzsystem auswachsen können, hiess es.



Trotz der Beruhigung am Markt wollen Ökonomen keine Entwarnung geben. Es sei noch mit Nachwehen an den Märkten zu rechnen, heisst es etwa. So dürften die Zinsen, zu denen sich Kreditinstitute am Kapitalmarkt Geld beschaffen können, erhöht bleiben und die Gewinne der Geldhäuser schmälern. «Wie wir jetzt gesehen haben, können nicht alle Banken mit den höheren Zinsen gleich gut umgehen», sagte ein Händler.



Mit Spannung warteten die Marktteilnehmer nun auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Donnerstag. Viele Marktteilnehmer setzen angesichts der Probleme in Teilen des US-Bankensektors auf eine weniger straffe Geldpolitik. Erwartet werde zwar eine Zinserhöhung, aber nur noch um maximal 25 Basispunkte. Die SNB dürfte dagegen trotz Spannungen im Finanzsystem wegen der Teuerung von aktuell 3,4% den Leitzins um 50 BP anheben, sagen Analysten.



Während am Primärmarkt derzeit Flaute herrscht, läuft der Handel Sekundärmarkt unter anderem dank der Anleihen der CS und der UBS recht aktiv. Grund dafür ist neben des erwähnten Zusammenschlusses auch die Neubeurteilung der Bonität der beiden Banken durch Moody's. Dabei dürfte sich die Übernahme tendenziell positiv auf die Bonität der Bonds der CS auswirken. Moody's prüft die Ratings für die CS bezüglich einer Hochstufung. Den Rating-Ausblick für UBS hat Moody's dagegen auf «negative» von «stabil» gesenkt.



Der Juni-Kontrakt des Conf-Future notiert um 13.20 Uhr um 153 BP tiefer auf 144,30%. Gehandelt sind 32 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 18 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) verliert dagegen 104 BP auf 125,62%. Am Montag war er um 75 BP gefallen.



Von den fünf gehandelten Eidgenossen legen zwei zu und drei geben nach. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,737 und die der zehnjährigen mit 0,903% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,008 von 0,765% am letzten Handelstag. Dies war der tiefste Stand seit August 2022. Noch am 8.März stand der Satz mit 1,514% auf Jahreshoch.

Euro und Franken legen zum US-Dollar zu

Der Euro hat am Dienstag von der zuversichtlicheren Stimmung an den Finanzmärkten profitiert und deutlich zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung gegen 1.0767 $ und damit fast einen Cent mehr als am Morgen.



Auch der von den CS-Turbulenzen zuletzt belastete Franken wurde im Tagesverlauf zum Dollar stärker. Nachdem der USD/CHF-Kurs am Morgen noch zeitweise über der Marke von 0.93 notiert hatte, fiel er am Nachmittag deutlich darunter und steht aktuell bei 0.9235. Das EUR/CHF-Paar bewegte sich derweil im Verlauf des Tages nur wenig (aktuell: 0,9946).



Die gewachsene Zuversicht an den Finanzmärkten stützte den Euro und den Franken. Die Notübernahme der Schweizer Grossbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS am Wochenende hat mittlerweile doch für mehr Zuversicht an den Märkten gesorgt. So erholten sich die Bankaktien deutlich. Im Zuge der jüngsten Turbulenzen war der Euro noch deutlich unter Druck geraten. Der Dollar, aber auch andere als sichere Häfen geltende Währungen wie der Yen, gaben spürbar nach.



Die deutlich eingetrübten Konjunkturerwartungen von Finanzexperten haben den Euro in diesem Umfeld nicht belastet. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW fiel im März gegenüber dem Vormonat. ZEW-Präsident Achim Wambach machte die jüngsten Finanzmarktturbulenzen dafür verantwortlich.



An den Märkten richtet sich die Aufmerksamkeit bereits auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Mittwochabend ansteht. Angesichts der hohen Inflation wird überwiegend mit einer weiteren Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Die Unsicherheit ist angesichts der jüngsten Turbulenzen jedoch hoch. Ein Stillhalten könnte neue Sorgen um die Banken auslösen – «frei nach dem Motto: Wo Rauch ist, ist auch Feuer», hiess es von der Landesbank Hessen-Thüringen.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88033 (0.87560) britische Pfund und 142.63 (140.77) japanische Yen fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 1947 $ gehandelt. Das waren etwa 32 $ weniger als am Vortag.

Ölpreise steigen etwas

Die Ölpreise haben am Dienstag etwas zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 74.25 $. Das waren 52 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 56 Cent auf 68.20 $.



Die Ölpreise profitierten von der deutlich verbesserten Stimmung an den Finanzmärkten. Die Notübernahme der Schweizer Grossbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS am Wochenende hat mittlerweile doch für mehr Zuversicht an den Märkten gesorgt.



Davon profitierten auch die stark konjunkturabhängigen Ölpreise. Eine bessere wirtschaftliche Entwicklung würde auch die Nachfrage nach Rohöl stützen. Angesichts der Turbulenzen an den Finanzmärkten waren die Ölpreise zuletzt stark unter Druck geraten.



Auch der schwächer tendierende Kurs des Dollar stützt die Ölpreise. Ein schwächerer Dollar macht Rohöl für Anleger in anderen Währungsräumen günstiger. Dies stützt die Nachfrage.

AWP/REUTERS

