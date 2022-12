Börsenbericht vom 8. Dezember 2022 – Schweizer Börse schliesst leichter Am Schweizer Aktienmarkt ging am Donnerstag die Konsolidierung in die nächste Runde.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Bild

Am Schweizer Aktienmarkt ist die zuletzt eingeleitete Konsolidierung in Minischritten am Donnerstag weitergegangen. Einerseits hätten wegen des nahenden Jahresendes viele Marktteilnehmer ihre Bücher bereits geschlossen, sagte ein Händler. Gleichzeitig habe man sich vor den kommende Woche anstehenden Zinsentscheidungen wichtiger Zentralbanken zurückgehalten. Die Notenbanken der Schweiz, des europäischen Währungsraums sowie der USA werden ein letztes Mal im laufenden Jahr ihre Zinsentscheide kommunizieren.



Dass die Leitzinsen nach oben gehen werden, gilt als gesichert. Daher stehen laut Händlern vor allem die begleitenden Kommentare im Fokus. Die am Nachmittag publizierten Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe bewegten die Märkte kaum. In der weltgrössten Volkswirtschaft haben die wöchentlichen Anträge etwas zugenommen, blieben aber auf einem tiefen Niveau. Die US-Notenbank orientiert sich bei ihrer Geldpolitik stark an der Entwicklung des Jobmarkts.



Der FuW Swiss 50 Index sank um 0,14% auf 2063,54 Punkte. Der Swiss Market Index (SMI) büsste am Berichtstag 0,05% auf 11'004,53 Punkte ein. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, ermässigte sich um 0,12% auf 1678,47 und der breite SPI um 0,01% auf 14'017,62 Zähler. Im SLI standen 16 Gewinnern 14 Verlierer gegenüber.



Credit Suisse (+3,2%) zogen im Nachmittagshandel deutlich an. Bis zum Mittag konnten die Anleger, die bei der Kapitalerhöhung mitmachen, die neuen Aktien beziehen. Das nahende Ende der Kapitalerhöhung habe den Aktienkurs stabilisiert, meinte ein Händler. UBS verbilligten sich im Gegenzug um 0,5%.



Gefragt waren auch die Aktien von Richemont (+1,4%). Der Luxusgüterhersteller profitierte von einer Branchenstudie aus dem Hause Goldman Sachs. Luxusgüter seien - getrieben durch den amerikanischen und den europäischen Markt - stärker nachgefragt als erwartet, hiess es. In ihrem Sog rückten auch die Anteile von Swatch sogar um 2,5% vor.



Weit oben in der Rangliste der Blue Chips standen Swiss Re (+1,8% auf 86,44 Franken). Sie wurden nach einer Heraufstufung durch JPMorgan gekauft. Die US-Bank hat das Rating auf «Overweight» von «Neutral» und das Kursziel auf 100 von 85 Fr. erhöht.



Am anderen Ende verbilligten sich Lonza um 2,3%. Die Papiere des Pharmazulieferers hatten bereits am Vortag nach der Gewinnwarnung eines Mitbewerbers unter Druck gestanden. Auch die Nachricht, dass Pfizer und Biontech eine Gegenklage gegen den Lonza-Partner Moderna eingereicht haben und eine Abweisung der Klage von Moderna sowie die Ungültigerklärung der Moderna-Patente für den Covid-19-Impfstoff verlangen, sorgte für Verunsicherung.



Deutliche Abgaben fuhren auch Swiss Life (-2,0%), Adecco (-2,3%) und Givaudan (-1,8%) ein. Ebenfalls verkauft wurden Kühne + Nagel (-1,8%), Geberit (-1,2%) und Partners Group (-1,3%).



Dass sich im SMI das kleine Plus aus dem frühen Handel im Tagesverlauf in Abgaben verwandelte, lag nicht zuletzt auch am Meinungsumschwung der Anleger hinsichtlich der defensiven Schwergewichte. Novartis drehten im Verlauf ins Minus (-0,6%), während Nestlé ein kleinen Plus von 0,2% über den Tag retteten. Einzig Roche (+0,6%) konnten mit einer guten Pharmameldung punkten. Die Basler haben für ein Alzheimer-Testverfahren die US-Zulassung erhalten.



Am breiten Markt hielt der Verkaufsdruck bei Zur Rose (-2,1%) an. Auch Polypeptide (-1,1%) standen nach dem Erholungsversuch vom Vortag wieder im Angebot.



Die Aktien des Zugbauers Stadler Rail verbilligten sich um 4,4%. Händler verwiesen auf «Störmanöver» von Analystenseite. Der für die CS zuständige Spezialist verwies in einer Studie auf eine Kombination aus hohen Inputkosten, anhaltenden Lieferkettenproblemen sowie Gegenwind von der Währungsseite, welche sich negativ auf den Gewinn auswirken dürften.

Erholungsversuch der US-Börsen

Die Wall Street unternimmt am Donnerstag nach dem von Zinssorgen getriebenen Rückschlag einen Erholungsversuch. Im frühen Handel stieg der am Vortag bereits stabilisierte Dow Jones Industrial um 0,73% auf 33’844,37 Punkte, nachdem der Leitindex seit Ende November fast 3%eingebüsst hatte. Der marktbreite S&P 500 legte 0,75% auf 3963,62 Zähler zu.



Den Technologiewerten an der Nasdaq, die am Vortag nochmals klarer nachgegeben hatten, gelang auch eine Erholung: Der von dieser Branche geprägte Nasdaq 100 schaffte es nach schwächerem Start zuletzt auch mit 0,83% ins Plus auf 11’592,26 Punkte. Laut dem Marktbeobachter Andreas Lipkow belebten an der Nasdaq einige Quartalszahlen wie etwa vom Telekom-Ausrüster Ciena das zuletzt stark gesunkene Interesse der Anleger.



Investoren blicken nun gespannt auf die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise am Freitag. Es gehe darum zu sehen, wie wirksam die zuletzt restriktive Geldpolitik der US-Notenbank zur Eindämmung der Inflation sei und ob sie in naher Zukunft gelockert werden könnte, hiess es. Arbeitsmarktsignale hatten kaum Einfluss auf die Indizes: Der Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erfüllte die Erwartungen.



Die Aktien von ExxonMobil stiegen um 2%, nachdem der Ölkonzern eine Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms bis 2024 auf 50 Mrd. $ und einen neuen Fünfjahresplan mit massiven Investitionen vorstellte. Der guten Anlegerstimmung im Ölsektor förderlich waren ausserdem anziehende Ölpreise, weil eine Pipeline im US-Bundesstaat Nebraska wegen eines Lecks geschlossen werden musste. Die Titel von Chevron legten im Dow um 1,7% zu.



Zum Spitzenreiter im Dow avancierte aber Boeing mit einem Anstieg um 3,7%. Zuvor hatten sich am Donnerstag an den Europa-Börsen auch schon die Titel des Konkurrenten Airbus stark entwickelt. In der Branche herrscht nun so etwas wie Aufbruchstimmung, nachdem der europäische Wettbewerber zuletzt seine Auslieferungsziele gekappt hatte. Das Thema ist damit abgehakt. «Der Auftragsbestand bietet Wachstumspotenzial», sagte Stefan Maichl von der LBBW mit Blick auf Airbus.



An der Nasdaq hob vor allem Ciena die Stimmung: Die Aktien des Telekom-Ausrüsters schossen um fast 18 Prozent nach oben wegen starker Resultate für das vierte Geschäftsquartal. Als Triebfeder dafür galten nachlassende Lieferkettenprobleme. Als ermutigend wurden auch Aussagen des Konzernchefs zum Ausblick gewertet. Dem folgten auch die Aktien von Cisco und Juniper Networks mit Anstiegen von bis zu 1,5%.



Die Blicke blieben auch nach China gerichtet, wegen anstehender Lockerungen der strikten Null-Covid-Massnahmen. Einige Aktien von chinesischen Tech-Konzernen, die in den USA gehandelt werden, blieben daher in der Erholungsspur. Titel der Suchmaschine Baidu etwa zogen um 4,7% an und erreichten ihren höchsten Stand seit zwei Monaten.

Bonds: Wenig verändert

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Donnerstag wenig verändert. Der Handel verlaufe vor dem nahenden Jahresende und den in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken in eher ruhigen Bahnen, heisst es am Markt. Auch am Primärmarkt habe das Geschäft abgenommen.

Während wie an den Vortagen ausserbörslich noch einzelne grössere Transaktionen abgewickelt würden, sei es am Primärmarkt nach den recht aktiven Vortagen nun ruhig geworden, sagt ein Händler. Dabei wäre ihm zufolge durchaus noch Bedarf da. Dies hätten auch die am Vortag platzierten Emissionen gezeigt. Unerwartet hatten der Kanton Basel Stadt und die Kommunalbanken AS je eine Anleihe emittiert und die AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen ein jüngst emittiertes Papier aufgestockt.



«Wenn eine attraktive Rendite lockt, greifen auch immer mehr Retailkunden zu», sagt ein Händler. Daher sei auch die Aufstockung der Anleihe der AKEB um 25 auf neu 210 Mio. Fr. sehr gut gelaufen. Das dreijährige Papier wirft eine Rendite von 3,082% ab.



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future notiert gegen 13.30 Uhr um 20 BP höher auf 144,20%. Der Umsatz beträgt 25 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 65 BP gefallen. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index gewinnt vier BP auf 127,17%.



Bis dahin sind drei Eidgenossen zu einem höheren und fünf zu einem tieferen Kurs gehandelt. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) gewinnt 11 BP und rentiert +0,88%. Dagegen ist die Zehnjährige (0,5%/2032) nicht gehandelt. Ihre Rendite wird mit +1,02% angegeben.



Der Kassazinssatz steigt wieder über die Schwelle von 1,0% auf 1,021 von 0,976% am Vortag.

Dollar gibt nach

Der Dollar hat am Donnerstag nachgegeben. Der Euro legte gegenüber dem "Greenback" etwas zu auf 1,0542 US-Dollar nach 1.0510 $ am Mittag.



Auch zum Franken ermässigte sich der Dollar auf 0.9360 Fr. und fiel damit unter die Marke von 0.94, nachdem der Dollar am Mittag noch 0.9416 Fr. gekostet hatte. Der Euro sank zur Schweizer Währung auf 0.9868 Fr. Am Mittag war die europäische Gemeinschaftswährung noch 0.9900 Fr. wert gewesen.



Am Nachmittag belasteten eher schwach ausgefallene Zahlen vom US-Arbeitsmarkt den Dollar. In den USA haben die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas zugenommen. Das Niveau der Hilfsanträge bleibt aber niedrig, was auf eine weiter robuste Lage auf dem Arbeitsmarkt hindeutet. Die US-Notenbank Fed berücksichtigt die Arbeitsmarktentwicklung bei ihrer Geldpolitik. Die Fed dürfte in der kommenden Woche ihre Leitzinsen weniger deutlich als zuletzt anheben.



Der Euro profitierte laut dem Commerzbank-Devisenexperten Ulrich Leuchtmann zuletzt von der Entspannung am Energiemarkt. So habe sich das für Europa wichtige Rohöl der Nordseesorte Brent zuletzt deutlich verbilligt. Auch die Gaspreise seien nicht mehr so extrem hoch wie im Verlauf des Jahres. «Daher gibt es auch Raum für eine weitere Erholung des Euro», sagte Leuchtmann.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.86258 (0.86408) britische Pfund, 143.75 (144.44) japanische Yen und 0.9889 (0.9893) Fr. fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1794 $ gehandelt. Das waren etwa 8 $ mehr als am Vortag.

Ölpreise stabilisieren sich nach Talfahrt

Die Ölpreise haben am Donnerstag die Talfahrt der vergangenen Handelstage gestoppt. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76.68 $. Das waren 48 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen um 16 Cent auf 72.17 $.



Der US-Ölpreis profitierte etwas von einer Schliessung einer wichtigen Pipeline im Bundesstaat Nebraska. Grund für die Schliessung der Keystone Pipeline war ein Leck.



Als Begründung für die Stabilisierung der Ölpreise wurde am Markt auf die jüngste Entwicklung in China verwiesen. Nach einer Protestwelle Ende November gegen die drakonischen Null-Covid-Massnahmen hatte China eine Kehrtwende hingelegt und Erleichterungen bei Lockdowns, Quarantäneregeln, Testpflicht und Reisen in China angekündigt.



Am Ölmarkt verstärkte die Lockerung die Spekulation auf ein stärkeres Wachstum in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt und damit verbunden auf eine höhere Nachfrage nach Rohöl.



Zuvor standen die Ölpreise zum Teil kräftig unter Druck. Seit Beginn der Woche ging es mit den Notierungen stark nach unten. Das für Europa wichtige Rohöl aus der Nordsee hat sich in dieser Zeit um etwa zehn Dollar je Barrel verbilligt. Ausschlaggebend für die Talfahrt im Wochenverlauf sind generelle Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung. Die Folgen des Ukraine-Kriegs und die deutlichen Zinsanhebungen vieler Notenbanken trübten die Stimmung am Rohölmarkt.

AWP/REUTERS

