Börsenbericht vom 7. März 2023 – Schweizer Börse schliesst schwächer Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress haben Anlegern am Schweizer Aktienmarkt die Laune verdorben.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag mit klaren Abgaben geschlossen. Der Handelstag stand ganz im Zeichen der Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats am Dienstagnachmittag. Zeigten sich die Anleger bereits im Vorfeld der Ausführungen sehr zurückhaltend, so rutschten die Indizes nach den Aussagen des Fed-Chefs deutlich ins Minus.



Powell bekräftigte im US-Parlament, dass das Fed falls nötig bereit sei, das Tempo der geldpolitischen Straffung wieder zu beschleunigen. Dabei verwies er auf den hohen Inflationsdruck. Die Äusserungen erhöhten nun die Unsicherheit über die US-Leitzinsentwicklung in den kommenden Monaten noch weiter, meinte ein Marktanalyst. Entscheidend für die kommenden Zinsschritte dürfte nun die Ende Woche anstehenden US-Arbeitsmarktzahlen und dann die neuen Inflationsdaten in der nächsten Woche werden.



Der FuW Swiss 50 Index büsste schliesslich 1,21% ein auf 2'223,30 Punkte. Der Leitindex SMI schloss am Dienstag um 0,75% tiefer auf 11'064,08 Punkten und damit auf seinem Tagestief. Der SLI,gab 1,01% auf 1764,82 Punkte nach und der SPI verlor 0,75% auf 14'258,78 Zähler. Im SLI schlossen 28 Titel im Minus und nur zwei im Plus.



Die deutlichsten Abgaben im SMI/SLI entfielen auf die «technologienahen» Werte AMS-Osram (-4,7%) und VAT (-3,3%). Auch Logitech (-2,7%) gaben im Vorfeld des Investorentags vom Donnerstag deutlich nach. Am Markt wurde befürchtet, dass das Management des Westschweizer PC-Zubehörherstellers einen vorsichtigen Ausblick aufs neue Geschäftsjahr abgeben werde, wie ein Händler sagte.



Kursverluste gab es auch für weitere typische Zykliker wie etwa die Aktien des Bauchemiekonzerns Sika (-2,7%) oder des Logistikkonzerns Kühne+Nagel (-1,7%). Auch die Aktien des Sanitärkonzerns Geberit (-1,1%) gaben vor der Präsentation der Jahresergebnisse am Mittwoch deutlich nach. Klar im Minus gingen aber auch die Aktien des Hörgeräteherstellers Sonova (-2,6%) aus dem Handel.



Mit den gebeutelten Titeln der Credit Suisse (-2,2%) ging es am Dienstag erneut klar abwärts, nachdem sie am Vortag vom endgültigen Ausstieg des einstigen Grossaktionärs Harris belastet worden waren. Aber auch die Aktien der Konkurrentin UBS (-1,6%) und des Vermögensverwalters Julius Bär (-0,8%) erlitten klare Kurseinbussen.



Mit Verlusten schlossen ebenfalls die Versicherungsaktien der Swiss Life (-1,6%). Die Analysten von Citigroup erhöhten zwar das Kursziel für die Swiss Life-Aktien, blieben damit aber weiter unter dem derzeitigen Kursniveau und beliessen ihre Anlageempfehlung entsprechend bei «Neutral».



Bei den beiden Pharma-Schwergewichte fielen die Kursrückgänge bei Novartis (-0,2%) am Tag der Generalversammlung des Basler Konzerns deutlich geringer aus als beim Konkurrenten Roche (-1,2%). Leicht im Plus schlossen dagegen die schwergewichtigen Nestlé (+0,2%), die Montag nach einer Analystenabstufung noch über 2% verloren hatten. Mit Kursgewinnen schlossen im SLI neben Nestlé nur noch die Titel des Bankensoftwarespezialisten Temenos (+0,5%) leicht aufwärts.



Im breiten Markt legten am Dienstag erneut zahlreiche Unternehmen ihre Ergebnisse für das vergangene Jahr vor. Deutlich unter Druck gerieten Bachem (-8,8%) mit Jahreszahlen, die auch noch unter den tiefsten Analystenschätzungen ausfielen. Heftige Verluste gab es auch für Ascom (-6,2%). Das auf spitalinterne Kommunikation spezialisierte Technologieunternehmen hatte zwar bereits zahlreiche Eckdaten veröffentlicht. Negativ bewertet wurden etwa aber die Angaben zum Cash Flow.



Leicht fester schlossen die Lindt&Sprüngli-PS (+0,2%), nachdem der Schokoladekonzern einen Gewinnanstieg für das vergangene Jahr vermelden konnte. Positiv aufgenommen wurden auch die Jahresergebnisse des Reisedetailhändlers Dufry (+2,2%), der in die schwarzen Zahlen zurückkehrte und sich nun auf die Integration der italienischen Autogrill fokussiert.

New York: Verluste nach Powell-Aussagen zu Zinserhöhungen

Die Aussicht auf ein entschiedeneres Vorgehen im Kampf gegen die hohe Inflation hat die US-Börsen am Dienstag belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor nach vier Gewinntagen in Folge 0,65% auf 33 214,73 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,78% auf 4017,00 Punkte. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,56% auf 12 233,77 Punkte nach unten.

«Die jüngsten Wirtschaftsdaten sind besser ausgefallen als erwartet, daher wird der Zinsgipfel wahrscheinlich höher ausfallen als bisher angenommen», sagte der Vorsitzende der US-Notenbank Fed Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats. «Wenn die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten sollte, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt ist, wären wir bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen.» Er wiederholte zudem die Aussage, dass weitere Zinserhöhungen angemessen seien.

«Die Äusserungen des Fed-Chefs erhöhen das Mass an Unsicherheit über die US-Leitzinsentwicklung in den kommenden Monaten», schrieb Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Auf der jüngsten Zinssitzung vom 1. Februar schien die Botschaft relativ klar gewesen zu sein, dass es nun mit «kleineren» Schritten von 0,25 Prozentpunkten weiter zum ultimativen Zielpunkt gehe. Der unerwartet robuste Start der US-Wirtschaft ins neue Jahr und neue Zweifel an einer zügigen Entspannung in puncto Inflation hätten jedoch den Handlungsdruck auf die Währungshüter wieder erhöht.

Unter den Einzelwerten stiegen die Aktien von Meta um gut zwei Prozent. Der hinter Facebook und Instagram stehende Konzern will sich informierten Personen zufolge womöglich noch in dieser Woche von Tausenden Beschäftigten trennen. Im November hatte das Unternehmen bereits 13% der Stellen gestrichen.

Die Anteilscheine von Snap knüpften an ihren Kurssprung vom Montag an und schnellten um knapp 6% in die Höhe. In den USA verstärken sich die Bemühungen, den chinesischen Wettbewerber Tiktok zu verbieten. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des US-Senats hatte am Sonntag dem Fernsehsender Fox News gesagt, dass er in dieser Woche einen Gesetzentwurf zum Verbot chinesischer Technologie einbringen wolle. Das Ansinnen von Mark Warner richtet sich auch gegen Tiktok, das sich im Besitz des chinesischen Internet-Technologieunternehmens Bytedance befindet. Snap betreibt die Foto-App Snapchat.

Die Aktien von Nutanix sackten um mehr als 6% ab. Der Cloud- und Datencenter-Anbieter hatte die Veröffentlichung eines Berichts zur Geschäftslage verschoben. Das überschatte gute Ergebnisse und einen starken Ausblick, schrieben Analysten.

Bonds Schweiz: Wenig verändert - Inflationserwartungen in der Eurozone gesunken

Die Kurse am Schweizer Bondmarkt stehen am frühen Dienstagnachmittag zum Vortagesschluss mehr oder weniger unverändert. Nach einem schwächeren Start haben sie sich im Laufe des Morgens erholt und sich damit der Entwicklung in der Eurozone bzw. in Deutschland angeschlossen, wo die Kurse deutlich angestiegen bzw. die Renditen gesunken sind.



Dort sind die mittelfristigen Inflationserwartungen bei Konsumentinnen und Konsumenten laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich gesunken. Die Erwartung für die Teuerung in drei Jahren etwa fiel im Januar von 3,0 auf 2,5%, und auch die kurzfristigen Inflationserwartungen auf Sicht von zwölf Monaten gingen leicht zurück.



In der Schweiz ist die Inflation derweil im Februar - wie am Vortag bekannt wurde - entgegen den Erwartungen nach dem steilen Anstieg im Januar im Februar nochmals etwas höher geklettert. Vor allem die ebenfalls deutlich gestiegene Kerninflation sorgte bei Analysten für eine gewisse Beunruhigung und entsprechend auch zu Anpassungen bei den Erwartungen hinsichtlich der SNB-Zinspolitik. Die Credit Suisse etwa erwartet bis Mitte Jahr neu einen Anstieg von jetzt 1,0 auf dann 2,25%.



Im Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit derweil zunehmend auf die US-Geldpolitik. Am Nachmittag steht die halbjährliche Anhörung des Notenbankchefs Jerome Powell durch den US-Kongress an. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf den Kurs des Fed.



Am Primärmarkt ist derweil weiter einiges los. Nach der gestrigen Multitranche von Sika über 650 Mio. Fr. hat heute die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute ebenfalls in einem Triopack sogar 1,07 Mrd. Fr. aufgenommen. Die entsprechenden Laufzeiten gehen bis 2026, 2030 und 2035.



Ausserdem hat die Finanzverwaltung darüber informiert, dass die Eidgenossenschaft drei Anleihen - mit Laufzeiten bis 2025, 2034 und 2038 - aufstocken wird, jeweils ohne Eigentranche. Morgen zur Mittagszeit findet dann die Auktion statt und die aufgenommenen Beträge werden bekannt gegeben.



Der Conf-Future für den Juni 2023 verliert derweil kurz nach 13 Uhr 7 Basispunkte (BP) auf 138,46%, umgesetzt sind 51 Kontrakte. Der Juni-Conf löst den morgen auslaufenden März-Future ab. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) gewinnt 2 BP auf 122,98%, nachdem er am Montag mit -9 BP geschlossen hatte.



Bei den bislang gehandelten Eidgenossen gibt es drei Gewinner und neun Verlierer. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,5377 und diejenige des zehnjährigen Bonds mit 1,5664% angegeben. Beide Werte sind gegenüber dem Vortag deutlich angestiegen.



Der zehnjährige Kassazinssatz ist erneut leicht gestiegen auf nunmehr 1,498 von 1,494% am Montag.

Euro gerät nach Hinweisen auf weitere US-Zinserhöhungen unter Druck

Der Euro ist am Dienstag nach Hinweisen auf weiter steigende Zinsen in den USA durch US-Notenbankchef Jerome Powell stark unter Druck geraten. Am Nachmittag rutschte die Gemeinschaftswährung zeitweise unter 1.06 $ auf ein Tagestief bei 1.0586 $, bevor der Kurs wieder anzog auf 1.0607 $. Am Morgen war der Euro noch knapp unter 1.07 $ gehandelt worden.



Zur Schweizer Währung stieg der Dollar auf 0.9385 Fr. nach 0.9328 Fr. am Mittag. Der Euro zog leicht an auf 0.9955 Fr., nachdem er am Mittag noch zu 0.9950 Fr. gehandelt worden war.



Am Nachmittag sorgten Aussagen des US-Notenbankpräsidenten für deutliche Kursgewinne beim Dollar, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet. Powell hatte bei einer Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Senats auf die Möglichkeit eines höheren Tempos bei den Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation hingewiesen.



Zuletzt hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins Anfang Februar nur noch mit einem kleinen Schritt um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Durch die leichte Zinserhöhung soll die konjunkturelle Entwicklung nicht zu stark belastet werden. Allerdings verwies Notenbankchef Powell in seiner Rede vor dem Bankenausschuss auf jüngste Konjunkturdaten, die unerwartet stark ausgefallen waren. Dies bedeute, dass die Zinsen möglicherweise stärker angehoben werden müssen als bisher gedacht. Die Aussicht auf weitere steigende Zinsen sorgt für einen steigenden Dollarkurs.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88968 (0.88630) britische Pfund, 145.21 (144.64) japanische Yen und 0.9959 (0.9947) Fr. fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 1853 $ gehandelt. Das waren rund 3$ weniger als am Freitag.

Goldpreis verliert kräftig nach Powell-Aussagen

Der Goldpreis ist am Dienstag nach Hinweisen des US-Notenbankchefs Jerome Powell auf mögliche grössere Zinserhöhungen deutlich gefallen. Am späten Nachmittag wurde eine Feinunze des Edelmetalls (31,1 Gramm) an der Börse in London bei 1820 $ gehandelt. Das sind rund 30 $ oder 1,5% weniger als am Morgen. Die Notierung ist damit auf den tiefsten Stand seit Ende Februar gesunken.



Am Nachmittag hatte der Vorsitzende der US-Notenbank Fed ein höheres Tempo bei Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. «Die jüngsten Wirtschaftsdaten sind besser ausgefallen als erwartet, daher wird der Zinsgipfel wahrscheinlich höher ausfallen als bisher angenommen», sagte Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats. «Wenn die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten sollte, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt ist, wären wir bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen.»



Bei der Aussicht auf steigende Zinsen machen Anleger in der Regel einen Bogen um das Gold. Das Edelmetall biete keine Zinsen, sagte Henrik Marx, Leiter Edelmetallhandel bei Heraeus. «Damit werden zinsbringende Anlagen für Investoren interessanter.» Zudem trübe der höhere Dollar-Kurs die Stimmung der Goldanleger.



Die Aussicht auf höhere Zinsen in den USA gab dem Kurs des Dollar am Nachmittag Auftrieb. Weil Gold auf dem Weltmarkt in dieser Währung gehandelt wird, macht ein steigender Kurs das Edelmetall teurer, was die Nachfrage bremsen kann.

Ölpreise fallen deutlich - Hinweise auf schneller steigende US-Zinsen belasten

Die Ölpreise sind am Dienstag deutlich gefallen. Hinweise des US-Notenbankchefs Jerome Powell auf mögliche grössere Zinserhöhungen drückten die Notierungen am Nachmittag (MEZ) deutlich in die Verlustzone. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 84.15 $. Das waren 2.03 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 2.18 $ auf 78.28 $.



Am Nachmittag hatte der Vorsitzende der US-Notenbank Fed ein höheres Tempo bei Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. «Die jüngsten Wirtschaftsdaten sind besser ausgefallen als erwartet, daher wird der Zinsgipfel wahrscheinlich höher ausfallen als bisher angenommen», sagte Powell am Dienstag vor dem Bankenausschuss des US-Senats. «Wenn die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten sollte, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt ist, wären wir bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen.»



Die Aussicht auf schneller steigende Zinsen dämpft an den Finanzmärkten die Konjunkturerwartung und damit die Spekulation auf eine höhere Nachfrage nach Rohöl. Zudem gab die Aussicht auf höhere Zinsen in den USA, dem amerikanischen Dollar Auftrieb. Weil Rohöl auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, macht ein steigender Dollar-Kurs den Rohstoff teurer, was die Nachfrage bremst.



Damit hat sich bei den Ölpreisen die Aufwärtsbewegung der vergangenen Handelstage nicht fortgesetzt. Marktbeobachter begründeten den Preisdruck am Ölmarkt auch mit enttäuschenden Konjunkturdaten aus China, die die Sorge vor einer sinkenden Nachfrage in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt verstärkt habe. Am Morgen war bekannt geworden, dass Chinas Aussenhandel zu Jahresbeginn weiter eingebrochen ist. Wie die Zollverwaltung in Peking mitteilte, gingen die Exporte im Januar und Februar deutlich zurück. Unerwartet stark sanken auch die chinesischen Importe.

